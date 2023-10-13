Некоторые причины и признаки запоров
Причина
Примеры/распространенные признаки*
Обследования
Острый запор†
Острая непроходимость кишечника
Закручивание петли кишечника (заворот кишок), грыжа, спайки и каловые пробки
Обычно рвота, спастическая боль в животе и вздутый живот
Рентгенологическое исследование брюшной полости.
Иногда КТ
Непроходимость кишечника (временное отсутствие перистальтики кишечника)
Серьезное острое заболевание, например, сепсис (серьезная инфекция кровотока)
Сразу после хирургического вмешательства на брюшной полости
Недавняя черепно-мозговая травма или повреждение спинного мозга
Длительный постельный режим
Рентгенологическое исследование брюшной полости.
Лекарственные препараты и запрещенные наркотики
Лекарственные препараты с антихолинергическими эффектами, такие как антигистаминные препараты, некоторые антидепрессанты, нейролептические препараты, лекарственные препараты для лечения болезни Паркинсона и лекарственные препараты, уменьшающие или останавливающие мышечные спазмы в пищеварительном тракте (спазмолитики)
Лекарственные препараты, содержащие определенные металлы (железо, алюминий, кальций, барий или висмут)
Опиоиды
Блокаторы кальциевых каналов
Обычно запор, возникающий вскоре после начала применения нового лекарственного препарата
Обследование врачом для исключения других причин запора
Иногда прием лекарственного препарата прекращают, чтобы посмотреть, прекратится ли запор
Хронический запор‡
Часто недавно развившийся запор сохраняется в течение нескольких недель и постепенно усиливается по мере роста опухоли
Иногда наличие крови в кале (кровь может быть видимой или может быть обнаружена во время обследования врачом)
Колоноскопия с биопсией
нарушения обмена веществ;
Сахарный диабет, недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), высокие уровни кальция в крови (гиперкальциемия), почечная недостаточность или беременность
Анализы крови
Расстройства центральной нервной системы (воздействующие на головной или спинной мозг)
Болезнь Паркинсона,рассеянный склероз, инсульт или повреждение или заболевание спинного мозга
МРТ и/или КТ
Расстройства периферической нервной системы (воздействующие на нервы вне головного и спинного мозга)
Болезнь Гиршпрунга, нейрофиброматоз или вегетативная невропатия
Обследование врачом
Иногда рентгенологические исследования после введения бария в прямую кишку (бариевая клизма) и/или биопсия
Диссенергическая дефекация (дисфункция нервов и мышц таза, координирующих дефекацию)
Растяжение
Необходимость использования пальцев для дефекации
Измерение давления в заднем проходе и прямой кишке (аноректальная манометрия)
Системные расстройства
Системный склероз, амилоидоз, воспаление кожи плюс воспаление мышц и дегенерация мышц (дерматомиозит) или слабость и повышенный тонус мышц (миотоническая дистрофия)
Обследование врачом
Иногда биопсия и/или анализы крови
Функциональные расстройства
Неактивная толстая кишка (атония толстой кишки), синдром раздраженного кишечника, функциональный запор или нарушенная дефекация
Часто ощущение блокады в заднем проходе и/или в прямой кишке, продолжительная или затрудненная дефекация или чрезмерное напряжение
Обследование врачом
Иногда сигмоидоскопия
Факторы питания
Диета с низким содержанием клетчатки или хроническое злоупотребление слабительными
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Причины острого и хронического запора иногда могут быть одинаковыми. В частности, лекарственные препараты часто служат причиной обоих.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.