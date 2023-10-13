* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Одни и те же признаки могут появиться в результате разных причин.

† Несмотря на то, что обследование врачом с использованием аудиографии проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом с использованием аудиографии, без проведения каких-либо других исследований. Другими словами, дополнительные исследования могут не потребоваться.

‡ В редких случаях внезапная потеря слуха является первым симптомом заболевания, у которого обычно бывают другие начальные симптомы. Характерные для этих заболеваний симптомы могут и вовсе отсутствовать. Однако некоторые пациенты игнорируют слабые симптомы, которые могут быть обнаружены врачом в процессе беседы с пациентом и в результате тщательного осмотра.