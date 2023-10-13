Некоторые причины и признаки внезапной потери слуха
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Неизвестен
—
Глухота только на одно ухо
Отсутствие других симптомов
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Очевидные причины
Острая инфекция (например, бактериальный менингит, болезнь Лайма, вирус свинки или простой герпес)
Глухота на одно или на оба уха
У пациентов с серьезным или острым заболеванием
Часто головная боль и нарушение сознания
При болезни Лайма глухоте предшествует характерная сыпь и гриппоподобные симптомы
При вирусе свинки — боль в области щек при глотании
Анализы крови и спинномозговая пункция (если еще не сделаны)
Глухота, обычно только на одно ухо
В некоторых случаях выделения из поврежденного уха (кровяные, кровянистые или прозрачные)
КТ и/или МРТ
Изменения давления (как может происходить при подводном плавании)§
Глухота на одно или на оба уха
Внезапное начало процесса соответствующей активности (например, подводное плавание, быстрое снижение самолета) или после удара в ухо
Иногда сопровождается болью, взрывным звуком, головокружением и звоном в ушах
Тимпанометрия (метод диагностики, в ходе которого в ухо помещается специальное устройство, которое позволяет оценить, насколько хорошо звук проходит через ухо)
Проверка равновесия с помощью электронистагмографии (регистрация непроизвольных движений глаз, вызванных состоянием, известным как нистагм)
КТ или МРТ
Лекарственные препараты, которые могут оказывать поражающее действие на орган слуха (ототоксичные препараты), например:
Глухота на оба уха
В некоторых случаях головокружение и потеря равновесия
У пациентов, которые недавно начали принимать или недавно принимали ототоксичные препараты
Обследование врачом
Иногда уровни лекарственных препаратов в крови
Основные заболевания‡
Вестибулярная шваннома, опухоль слухового нерва
Глухота только на одно ухо
Часто головокружение или иллюзорное ощущение вращения или движения (системное головокружение), потеря равновесия
В некоторых случаях опущение мышц лица и/или онемение лица и нарушенные вкусовые ощущения
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Аутоиммунное заболевание внутреннего уха
Потеря слуха на оба уха, которая может появляться и исчезать, и со временем может усугубляться
Анализы крови
Системные ревматические заболевания и другие аутоиммунные расстройства, например, некоторые болезни крови, заболевания, которые вызывают васкулит, а также синдром Когана
Глухота на одно или на оба уха
В некоторых случая боль в суставах или сыпь
Анализы крови
Синдром Меньера (включая болезнь Меньера)
Глухота только на одно ухо у большинства больных
Иногда головокружение и/или звон в ушах
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Глухота только на одно ухо
В некоторых случаях приступы слабости или чувство онемения, возникающие в различных частях тела
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
В некоторых случая спинномозговая пункция
Инсульт (с поражением мозжечка)
Глухота только на одно ухо
В некоторых случаях — трудности с сохранением равновесия и нарушение координации
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Реактивация сифилиса у людей с ВИЧ-инфекцией
Глухота на одно или на оба уха
В некоторых случаях — факторы риска заражения инфекциями, передающимися половым путем (незащищенный секс, большое количество партнеров)
Анализы крови
Иногда спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Одни и те же признаки могут появиться в результате разных причин.
† Несмотря на то, что обследование врачом с использованием аудиографии проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом с использованием аудиографии, без проведения каких-либо других исследований. Другими словами, дополнительные исследования могут не потребоваться.
‡ В редких случаях внезапная потеря слуха является первым симптомом заболевания, у которого обычно бывают другие начальные симптомы. Характерные для этих заболеваний симптомы могут и вовсе отсутствовать. Однако некоторые пациенты игнорируют слабые симптомы, которые могут быть обнаружены врачом в процессе беседы с пациентом и в результате тщательного осмотра.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.