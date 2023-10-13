Некоторые причины и признаки внезапной потери зрения
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Внезапная потеря зрения без боли в глазу
Внезапная, кратковременная потеря зрения на один глаз вследствие транзиторной ишемической атаки (так называемая преходящая слепота)
Слепота на один глаз, длящаяся обычно от нескольких минут до нескольких часов
Иногда обычное обследование глаза
Обследование врачом
МРТ или КТ головного мозга
Ультразвуковое исследование сонных артерий
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
ЭКГ
Постоянный мониторинг сердечного ритма
Закупорка центральной артерии сетчатки (артерии, по которой кровь поступает в сетчатку)
Почти мгновенная полная потеря зрения на одном глазу
У больных с факторами риска развития атеросклероза (такими как повышенное артериальное давление, аномальный уровень липидов крови или курение)
Обследование врачом
Измерение СОЭ (анализ крови), С-реактивного белка и тромбоцитов
Иногда КТ или МРТ головного мозга
Ультразвуковое исследование сонных артерий
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
ЭКГ
Постоянный мониторинг сердечного ритма (холтеровский монитор)
Закупорка центральной вены сетчатки (вены, по которой кровь выводится из сетчатки)
У больных с факторами риска развития этого заболевания (такими как диабет, повышенное артериальное давление, склонность к повышенной свертываемости крови или серповидноклеточная анемия)
Обследование врачом
Кровоизлияние в стекловидное тело (кровотечение в стекловидное тело — студенистое вещество, которым заполнено глазное яблоко)
У больных, которые видят мушки, нитевидные образования или паутины в поле зрения (плавающие помутнения) или у которых есть факторы риска кровоизлияния в стекловидное тело (такие, как диабет, перфорация сетчатки, серповидноклеточная анемия или травма глаза)
Обычно потеря всего поля зрения (не просто одного или нескольких участков)
Обследование офтальмологом
Иногда ультразвуковое исследование сетчатки
Гигантоклеточный (височный) артериит (воспаление крупных артерий головы, шеи и верхней части тела), при котором может происходить закупорка кровеносных сосудов, несущих кровь к зрительному нерву.
Иногда головная боль при расчесывании волос или боль в челюсти или языке при жевании
Иногда боль и скованность больших мышц рук и ног (ревматическая полимиалгия)
Измерение СОЭ, С-реактивного белка и тромбоцитов
Биопсия височной артерии
Ишемическая оптическая нейропатия (повреждение зрительного нерва вследствие закупорки его кровеносных сосудов)
У больных с факторами риска таких заболеваний, как диабет или повышенное артериальное давление, или у больных, у которых случались эпизоды очень низкого артериального давления, которые иногда приводили к обмороку
Обследование врачом
Измерение СОЭ, С-реактивного белка и тромбоцитов
Иногда биопсия височной артерии
Иногда допплерография сонной артерии (ультразвуковое исследование вен шеи) и эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
Кровоизлияние в желтое пятно (кровотечение в области желтого пятна — наиболее чувствительной части сетчатки) вследствие возрастной дегенерации желтого пятна
Обычно у больных, страдающих старческой дегенерацией желтого пятна, или у больных с факторами риска заболеваний сосудистой системы (таких, как повышенное артериальное давление, курение или аномальный уровень липидов крови)
Обследование офтальмологом
Глазная мигрень (мигрень, которая вызывает нарушение зрения).
Мерцающие пятна неправильной формы, которые медленно перемещаются по полю зрения одного глаза в течение 10–20 минут
Иногда размытость центрального зрения (размытость того, что человек видит прямо перед собой)
Иногда головная боль после нарушения зрения
Часто у молодых больных или у больных, страдающих мигренями
Обследование врачом
Внезапные спонтанные вспышки света, которые могут выглядеть как молния, пятна или звездочки (фотопсия), которые случаются время от времени
Потеря зрения, которая происходит на одном участке, как правило, по углам глаза (периферическое зрение)
Потеря зрения, которая распространяется по полю зрения как занавес
Иногда случаются у больных с факторами риска отслойки сетчатки (такими, как недавняя травма глаза, недавняя хирургическая операция на глазу или близорукость высокой степени)
Обследование офтальмологом
Иногда ультразвуковое исследование глаза
Обычно потеря одних и тех же частей поля зрения на обоих глазах
У больных с факторами риска развития таких заболеваний, как повышенное артериальное давление, атеросклероз, аномальный уровень липидов крови и курение
Иногда невнятная речь, нарушение движений глаза, мышечная слабость и (или) затруднения с ходьбой
Обследование врачом
МРТ или КТ головного мозга
ЭКГ
Ультразвуковое исследование сонных артерий
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
Постоянный мониторинг сердечного ритма
Внезапная потеря зрения, которая сопровождается болью в глазу
Сильная боль и покраснение глаза
Головная боль, тошнота, рвота и повышенная чувствительность к свету
Нарушения зрения, например, ореолы вокруг огней
Измерение внутриглазного давления (тонометрия)
Обследование каналов оттока жидкости из глаза с помощью специальных линз (гониоскопия), которое выполняет офтальмолог
Язва роговицы (как правило вызывается бактериальной или вирусной инфекцией)
Часто сероватое пятно на роговице, которое позже превращается в открытую болезненную ранку
Боль в глазу или ощущение инородного предмета (тела)
Покраснение глаза и слезотечение
повышенная чувствительность к свету;
Иногда у больных, у которых после травмы глаза возникла инфекция или которые спали, не снимая контактных линз
Обследование врачом
Посев образца, взятого офтальмологом из ранки
Сильная боль и покраснение глаза
повышенная чувствительность к свету;
Плавающие помутнения
Припухшее веко
Иногда после хирургического вмешательства на глазах, недавней травмы глаза, инородного тела в глазу (например, после ударами металлом по металлу), грибковой или бактериальной инфекции поверхности глаза
Немедленное обследование офтальмологом
Посев жидкостей глаза, взятых офтальмологом
Неврит зрительного нерва (воспаление зрительного нерва), которое может быть связано с рассеянным склерозом
Обычно незначительная боль, которая может усиливаться при движении глазами
частичная или полная потеря зрения;
Веки и роговицы в норме
Обследование врачом
Часто МРТ
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; СОЭ = скорость оседания эритроцитов; МРТ = магнитно-резонансная томография.