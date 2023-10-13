Некоторые причины и особенности аменореи
Причина*
Распространенные признаки†
Обследования
Гормональные нарушения
Гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы)
Теплая влажная кожа, жара переносится тяжело, повышенное потоотделение, повышенный аппетит, снижение веса, выпученные глаза, двоение в глазах, дрожь (тремор) и частые дефекации
Иногда увеличение щитовидной железы (зоб)
Анализы крови для измерения уровня гормонов щитовидной железы
Гипотиреоз (пониженная активность щитовидной железы)
Холод переносится тяжело, снижение аппетита, набор веса, грубая и толстая кожа, облысение бровей, отек лица, опустившиеся веки, усталость, вялость, медленная речь и запор
Анализы крови для измерения уровня гормонов щитовидной железы
Расстройства гипофиза, в том числе опухоли, которые вырабатывают пролактин‡, а также травмы
Нарушения зрения и головные боли, особенно в ночное время
Иногда выработка грудного молока у женщин, которые не кормят грудью (галакторея)
Анализы крови для измерения уровня пролактина
МРТ головного мозга
Развитие мужских половых признаков (таких, как избыточное количество волос на теле, понижение тембра голоса и увеличение мышечной массы)
Нерегулярные менструации или их отсутствие, угревая сыпь, излишек жира в области живота, а также темная утолщенная кожа подмышек, задней части шеи и в кожных складках
Анализы крови для измерения уровня гормонов
Ультразвуковое исследование малого таза для диагностики патологии яичников
Симптомы менопаузы, в том числе приливы, ночная потливость, а также сухость и истончение влагалища
Факторы риска, такие, как удаление яичников, химиотерапия или лучевая терапия области малого таза (самой нижней части живота)
Анализы крови для измерения уровня эстрогена и других гормонов
Для женщин в возрасте до 35 лет — изучение хромосом в образце ткани (например, крови)
Опухоли, которые вырабатывают мужские половые гормоны (андрогены) обычно в яичниках или надпочечниках
Развитие мужских половых признаков, угревая сыпь и половые органы, которые не являются однозначно мужскими или женскими (неопределенное строение половых органов)
КТ, МРТ или ультразвуковое исследование
Структурные нарушения
Врожденные пороки:
Первичная аменорея
Нормальное развитие молочных желез и вторичных половых признаков
Циклическая боль в животе и выпадение влагалища или матки (из-за того, что менструальная кровь блокируется и накапливается)
Обследование врачом
Гистеросальпингография (рентгенологическое исследование после введения контрастного вещества в полость матки и фаллопиевы трубы) или гистероскопия (для обследования матки зонд с камерой вводится в матку через влагалище)
Синдром Ашермана (рубцевание слизистой оболочки матки из-за инфекции или хирургического вмешательства)
Вторичная аменорея
Часто повторяющиеся выкидыши и бесплодие
Соногистерография (ультразвуковое исследование после введения жидкости в полость матки), гистеросальпингография или гистероскопия
Иногда, если результаты нечеткие, то выполняется МРТ
Вторичная аменорея
Боль, вагинальное кровотечение, запор, повторные выкидыши и позывы к частому или срочному мочеиспусканию
Ультразвуковое исследование
Иногда МРТ, если фибромы плохо видны или выглядят аномальными
Вторичная аменорея
Вагинальное кровотечение
Ультразвуковое исследование, соногистерография или гистероскопия
Условия, которые вызывают нарушение функции гипоталамуса
Хронические заболевания, особенно заболевания легких, пищеварительного тракта, крови, почек или печени
Симптомы, связанные с конкретным заболеванием
Обследование врачом
Обычно различные исследования, специфичные для типа заболевания
чрезмерные физические упражнения;
Часто низкая масса тела и низкий коэффициент содержания жира
Обследование врачом
Инфекции, такие как ВИЧ-инфекция, энцефалит, сифилис и туберкулез
Симптомы, связанные с конкретным заболеванием
Обследование врачом
Обычно обследование, посев и другие анализы образца ткани для определения микроорганизма
Психические расстройства (например, депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство)
Отход от повседневной активности
Вялость или грусть
Иногда увеличение или снижение массы тела, трудности с засыпанием, либо избыточный сон
Обследование врачом
Плохое питание (может быть результатом бедности, нарушения пищевого поведения или чрезмерной диеты)
Часто сниженная масса тела или содержание жира в организме, либо значительная потеря массы тела в течение короткого времени
Обследование врачом
стрессом.
Стрессовые ситуации, трудности с концентрацией внимания, беспокойство и проблемы со сном (слишком много или слишком мало сна)
Обследование врачом
* Некоторые лекарственные препараты также могут вызывать аменорею.
† Признаки включают симптомы и результаты врачебного осмотра. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
‡ Высокий уровень пролактина (гормон, который стимулирует молочные железы к выработке молока) может привести к отсутствию менструаций.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.