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Некоторые причины вагинального зуда и выделений из влагалища у детей

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход

Раздражение, вызванное мочой или калом

Зуд или покраснение вульвы или отверстия влагалища, а иногда и выделения из влагалища

Иногда боль во время мочеиспускания

Обследование врачом;

Инородное тело во влагалище (часто туалетная бумага или маленькая игрушка)

Выделения из влагалища, иногда с неприятным запахом и/или содержащие небольшое количество крови

Обследование врачом, иногда после того, как девочке дадут седативные препараты, или под общей анестезией

Энтеробиоз

Зуд анальной области (а иногда и отверстия влагалища), который усиливается ночью

Обследование вульвы, а также отверстия влагалища и заднего прохода для выявления остриц

Инфекции, такие как

Раздражение, покраснение и иногда отек вульвы или отверстия влагалища

Выделения из влагалища, обычно желтые или зеленые

Иногда боль во время мочеиспускания

Исследование выделений под микроскопом и анализ образца для выявления микроорганизмов, которые могут быть причиной вагинальных инфекций

Раздражение из-за использования химических средств (например, из-за использования мыла, пены для ванн, гигиенических спреев или вагинальных кремов и мазей)

Покраснение, зуд, отек и болезненность вульвы

Обследование врачом;

Кожные заболевания, такие как псориаз, склеротический атрофический лишай, простой хронический лишай и красный плоский лишай (вследствие аутоиммунной реакции, когда организм атакует собственные ткани)

Сыпь, зуд или другие симптомы, в зависимости от расстройства

Обычно только обследование врачом

Иногда биопсия

Сексуальное насилие

Кровоподтеки, покраснение или травма вульвы, влагалища, заднего прохода и/или рта

Иногда выделения из влагалища, которые могут иметь неприятный запах или содержат кровь

Часто неопределенные симптомы (такие, как усталость или боль в животе) или изменения в поведении (например, истерики или отстранение от повседневной деятельности)

Обследование врачом;

Для выявления инфекций, передающихся половым путем, исследование выделений под микроскопом и анализ образца

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