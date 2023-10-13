Некоторые причины вагинального зуда и выделений из влагалища у детей
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Раздражение, вызванное мочой или калом
Зуд или покраснение вульвы или отверстия влагалища, а иногда и выделения из влагалища
Иногда боль во время мочеиспускания
Обследование врачом;
Инородное тело во влагалище (часто туалетная бумага или маленькая игрушка)
Выделения из влагалища, иногда с неприятным запахом и/или содержащие небольшое количество крови
Обследование врачом, иногда после того, как девочке дадут седативные препараты, или под общей анестезией
Зуд анальной области (а иногда и отверстия влагалища), который усиливается ночью
Обследование вульвы, а также отверстия влагалища и заднего прохода для выявления остриц
Инфекции, такие как
Раздражение, покраснение и иногда отек вульвы или отверстия влагалища
Выделения из влагалища, обычно желтые или зеленые
Иногда боль во время мочеиспускания
Исследование выделений под микроскопом и анализ образца для выявления микроорганизмов, которые могут быть причиной вагинальных инфекций
Раздражение из-за использования химических средств (например, из-за использования мыла, пены для ванн, гигиенических спреев или вагинальных кремов и мазей)
Покраснение, зуд, отек и болезненность вульвы
Обследование врачом;
Кожные заболевания, такие как псориаз, склеротический атрофический лишай, простой хронический лишай и красный плоский лишай (вследствие аутоиммунной реакции, когда организм атакует собственные ткани)
Сыпь, зуд или другие симптомы, в зависимости от расстройства
Обычно только обследование врачом
Иногда биопсия
Кровоподтеки, покраснение или травма вульвы, влагалища, заднего прохода и/или рта
Иногда выделения из влагалища, которые могут иметь неприятный запах или содержат кровь
Часто неопределенные симптомы (такие, как усталость или боль в животе) или изменения в поведении (например, истерики или отстранение от повседневной деятельности)
Обследование врачом;
Для выявления инфекций, передающихся половым путем, исследование выделений под микроскопом и анализ образца