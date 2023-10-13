Некоторые заболевания и лекарственные препараты, которые могут вызывать фиброз печени
Тип
Примеры
Комментарии
Некоторые наследственные нарушения обмена веществ
Перегрузка железом (гемохроматоз)
Эти заболевания влияют на всасывание питательных веществ, их расщепление и/или преобразование (метаболизм) в организме. При отсутствии нормального расщепления питательных веществ, вещества могут накапливаться в различных органах (таких, как печень) и вызывать их повреждение.
Инфекции
Вирусные инфекции, например хронический гепатит В или С
Некоторые инфекции могут поражать практически любой орган в организме, включая печень. Некоторые, например гепатит, в основном поражают печень.
Аутоиммунные заболевания
Организм атакует собственные ткани (аутоиммунная реакция).
При первичном билиарном холангите и первичном склерозирующем холангите возникает воспаление, рубцовые изменения и непроходимость желчных протоков.
Заболевания, влияющие на приток крови к печени, кровообращение в ней и отток от нее
Синдром Бадда-Киари (блокирование оттока крови от печени сгустком крови)
Тромбоз воротной вены (закупорка сгустком крови главной вены, доставляющей кровь в печень)
Синдром синусоидальной обструкции (веноокклюзионная болезнь печени; закупорка мелких вен печени)
Если кровь не может покинуть печень, печень увеличивается.
Когда клетки печени не получают достаточного количества крови, они гибнут и замещаются рубцовой тканью.
Синдром синусоидальной обструкции иногда вызывается пирролизидиновыми алкалоидами. Эти вещества содержатся в некоторых растительных продуктах, в частности в кустовом чае (ройбуш), которые иногда используют для получения потенциальной пользы для здоровья.
Лекарственные препараты и вещества
Алкоголь
Амиодарон
Хлорпромазин
Кортикостероиды
Изониазид
Метотрексат
Метилдопа
Оксифенизатин
Толбутамид
Преобразование большинства лекарственных препаратов проходит в печени. Некоторые из них могут нанести вред печени и требуют проведения периодических анализов крови для оценки функции печени на протяжении периода приема этих лекарственных препаратов.
Другие расстройства
Врожденный фиброз печени
Врожденный фиброз печени в первую очередь поражает печень, желчный пузырь и почки. Он вызывает возникновение фиброза в печени и другие симптомы. Это заболевание присутствует с рождения.
При метаболически ассоциированном стеатогепатите (МАСГ) в печени накапливается жир и может развиться фиброз. Есть тенденция к развитию этого заболевания у людей с метаболическим синдромом.