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Некоторые заболевания и лекарственные препараты, которые могут вызывать фиброз печени

Тип

Примеры

Комментарии

Некоторые наследственные нарушения обмена веществ

Дефицит альфа-1 антитрипсина

Перегрузка железом (гемохроматоз)

Болезнь Вильсона

Эти заболевания влияют на всасывание питательных веществ, их расщепление и/или преобразование (метаболизм) в организме. При отсутствии нормального расщепления питательных веществ, вещества могут накапливаться в различных органах (таких, как печень) и вызывать их повреждение.

Инфекции

Вирусные инфекции, например хронический гепатит В или С

Некоторые инфекции могут поражать практически любой орган в организме, включая печень. Некоторые, например гепатит, в основном поражают печень.

Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунный гепатит

Первичный билиарный холангит

Первичный склерозирующий холангит

Организм атакует собственные ткани (аутоиммунная реакция).

При первичном билиарном холангите и первичном склерозирующем холангите возникает воспаление, рубцовые изменения и непроходимость желчных протоков.

Заболевания, влияющие на приток крови к печени, кровообращение в ней и отток от нее

Синдром Бадда-Киари (блокирование оттока крови от печени сгустком крови)

сердечная недостаточность;

Тромбоз воротной вены (закупорка сгустком крови главной вены, доставляющей кровь в печень)

Синдром синусоидальной обструкции (веноокклюзионная болезнь печени; закупорка мелких вен печени)

Если кровь не может покинуть печень, печень увеличивается.

Когда клетки печени не получают достаточного количества крови, они гибнут и замещаются рубцовой тканью.

Синдром синусоидальной обструкции иногда вызывается пирролизидиновыми алкалоидами. Эти вещества содержатся в некоторых растительных продуктах, в частности в кустовом чае (ройбуш), которые иногда используют для получения потенциальной пользы для здоровья.

Лекарственные препараты и вещества

Алкоголь

Амиодарон

Хлорпромазин

Кортикостероиды

Изониазид

Метотрексат

Метилдопа

Оксифенизатин

Толбутамид

Преобразование большинства лекарственных препаратов проходит в печени. Некоторые из них могут нанести вред печени и требуют проведения периодических анализов крови для оценки функции печени на протяжении периода приема этих лекарственных препаратов.

Другие расстройства

Врожденный фиброз печени

Метаболически ассоциированный стеатогепатит (МАСГ)

Врожденный фиброз печени в первую очередь поражает печень, желчный пузырь и почки. Он вызывает возникновение фиброза в печени и другие симптомы. Это заболевание присутствует с рождения.

При метаболически ассоциированном стеатогепатите (МАСГ) в печени накапливается жир и может развиться фиброз. Есть тенденция к развитию этого заболевания у людей с метаболическим синдромом.

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