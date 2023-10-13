Лекарственные препараты, используемые для лечения судорожных припадков
Лекарственные препараты
Применение
Некоторые побочные эффекты
Диакарб
Абсансы при неэффективности других противосудорожных препаратов
Камни в почках, обезвоживание и нарушение химического баланса в крови
Каннабидиол
Синдром Драве
Тонические или атонические судорожные припадки при синдроме Леннокса–Гасто*
Сонливость, поражение печени, потеря аппетита, утомляемость, бессонница и диарея
Карбамазепин
Приступы с фокальным началом
Приступы с вторичной генерализацией (включая двусторонние тонико-клонические приступы с фокальным началом)
Низкое число лейкоцитов (нейтропения), выработка слишком малого количества клеток крови (апластическая анемия, которая может быть смертельной), низкое число тромбоцитов (тромбоцитопения), тяжелая сыпь, расстройство пищеварения, поражение печени, невнятная речь (дизартрия), летаргия, головокружение и двоение зрения
Ценобамат
Приступы с фокальным началом с двусторонними тонико-клоническими припадками или без них†
Головокружение, двоение зрения, сонливость, утомляемость и, в редких случаях, суицидальные мысли
Клобазам
Абсанс
Синдром Драве
Тонико-клонические приступы с фокальным началом или двусторонние тонико-клонические приступы с фокальным началом†, когда другие противосудорожные препараты неэффективны
Иногда тонические или атонические судорожные припадки при синдроме Леннокса–Гасто*
Сонливость, запор, потеря координации, мысли о суициде, лекарственная зависимость, раздражительность и затрудненное глотание
Клоназепам
Атонические припадки
Атипичные абсансы при синдроме Леннокса–Гасто*
Эпилептические (младенческие) судороги
Миоклонические приступы
Сонливость, непривычное поведение, потеря координации, а также утрата эффективности действия лекарственного препарата через 1–6 месяцев
Дивалпроекс‡
Абсанс
Эпилептические судороги
Приступы с фокальным началом
Тонико-клонические приступы с генерализованным началом
Ювенильная миоклоническая эпилепсия
Миоклонические приступы
Тонические или атонические судорожные припадки при синдроме Леннокса–Гасто*
Тошнота, рвота, боль в животе, диарея, временная сонливость, дрожь (тремор), обратимое выпадение волос, увеличение массы тела и поражение печени
Несколько больший риск возникновения врожденных пороков спинного мозга, позвоночника или головного мозга (пороков развития нервной трубки), чем при применении других противосудорожных препаратов
Эсликарбазепин
Приступы с фокальным началом
Головокружение или дрожь, двоение в глазах и нечеткое зрение, сонливость, головная боль, тошнота, рвота, низкий уровень натрия в крови, мысли о суициде и кожные реакции, например, сыпь (иногда серьезные)
Этосуксимид
Абсанс
Тошнота, летаргия, головокружение, головная боль, сыпь, а также низкое количество клеток крови (всех типов клеток крови)
Фелбамат
Применяется только в случае неэффективности других противосудорожных препаратов
Атипичные абсансы при синдроме Леннокса–Гасто*
Приступы с фокальным началом
Головная боль, утомляемость, печеночная недостаточность, а также в редких случаях — апластическая анемия (которая может быть смертельной)
Фосфенитоин§
Фокальные приступы с нарушением сознания
наличии эпилепсии;
Двусторонние тонико-клонические приступы с фокальным началом†
Профилактика судорожных припадков после травмы головы
Потеря координации, сонливость, головокружение, головная боль, зуд и ощущения покалывания
Габапентин
Приступы с фокальным началом
Двусторонние тонико-клонические приступы с фокальным началом†
Сонливость, головокружение, увеличение массы тела и головная боль
У детей — сонливость, агрессивное поведение, резкие перепады настроения и гиперактивность
Лакосамид
Приступы с фокальным началом
Генерализованные тонико-клонические приступы у людей в возрасте 4 лет и старше
Головокружение, двоение зрения и мысли о самоубийстве
Ламотриджин
Приступы с фокальным началом
Приступы с генерализованным началом при синдроме Леннокса-Гасто*
Тонико-клонические приступы с генерализованным началом
Тошнота, рвота, запор, головная боль, сонливость, головокружение, бессонница, утомляемость, потеря координации, двоение зрения, тремор, нарушение менструального цикла и сыпь
Леветирацетам
Приступы с фокальным началом
Ювенильная миоклоническая эпилепсия
Миоклонические приступы
Приступы с генерализованным началом
наличии эпилепсии;
Головокружение, слабость, утомляемость, потеря координации, а также изменения настроения и поведения
Окскарбазепин
Приступы с фокальным началом
Головная боль, боль в животе, двоение зрения, сонливость, головокружение, усталость, тошнота и низкий уровень натрия в крови
Перампанел
Приступы с фокальным началом
Тонико-клонические приступы с генерализованным началом
Агрессивность, изменения настроения и поведения, мысли о суициде, головокружение, утомляемость, раздражительность, падения, сонливость, тошнота, рвота, головная боль, увеличение массы тела, боль в животе и нарушения при ходьбе
Фенобарбитал
Приступы с фокальным началом
Тонико-клонические приступы с генерализованным началом
Неонатальные судороги
наличии эпилепсии;
Сонливость, аномальные движения глаз (нистагм), потеря координации, анемия и сыпь
У детей — гиперактивность и затруднения в обучении
Фенитоин§
Фокальные приступы с нарушением сознания
Двусторонние тонико-клонические приступы с фокальным началом†
Эпилептический статус (фенитоин вводится внутривенно)
Профилактика судорожных припадков после травмы головы
Опухшие десны, низкое количество эритроцитов (анемия), снижение плотности костной ткани, избыточное оволосение (гирсутизм), сыпь и опухшие гланды
При приеме фенитоина в высоких дозах — потеря координации, невнятная речь, аномальные движения глаз, летаргия, спутанность сознания, сонливость, тошнота и рвота
Прегабалин
Приступы с фокальным началом
Головокружение, сонливость, потеря координации, размытое зрение, двоение зрения, тремор и увеличение массы тела
Тиагабин
Приступы с фокальным началом
Сонливость, головокружение, спутанность сознания, замедление мышления, боль в животе, утомляемость, тошнота и тремор
Топирамат
Атипичные абсансы
Синдром Драве
Приступы с фокальным началом
Тонико-клонические приступы с генерализованным началом
Дезориентация, пониженная концентрация внимания, затруднения в подборе слов, утомляемость, потеря аппетита и уменьшение массы тела, онемение или покалывание, пониженное потоотделение и камни в почках
Вальпроат‡
Абсанс
Синдром Драве
Фебрильные судороги
Приступы с фокальным началом
Тонико-клонические приступы с генерализованным началом
Эпилептические судороги
Ювенильная миоклоническая эпилепсия
Миоклонические приступы
Неонатальные судороги
Тонические или атонические судорожные припадки при синдроме Леннокса–Гасто*
наличии эпилепсии;
Тошнота, рвота, боль в животе, диарея, увеличение массы тела, обратимое выпадение волос, временная сонливость, тремор, а также в редких случаях поражение печени
Несколько больший риск возникновения врожденных пороков спинного мозга, позвоночника или головного мозга (пороков развития нервной трубки), чем при применении других противосудорожных препаратов
Вигабатрин
Эпилептические судороги
Приступы с фокальным началом
Сонливость, головокружение, головная боль, утомляемость и необратимые изменения зрения
Зонисамид
Приступы с фокальным началом
Иногда тонические или атонические судорожные припадки при синдроме Леннокса–Гасто*
Сонливость, утомляемость, головокружение, спутанность сознания, затруднения в подборе слов, потеря координации, камни в почках, потеря аппетита и уменьшение массы тела, а также тошнота
* Атипичные абсансы, атонические припадки и тонические припадки обычно возникают как часть тяжелой формы эпилепсии, называемой синдромом Леннокса-Гасто, которая развивается до достижения детьми возраста 4 лет.
† Двусторонние приступы с фокальным началом — это припадки, которые начинаются с одной стороны головного мозга и распространяются на обе стороны.
‡ Дивалпроекс и вальпроат являются аналогичными лекарственными препаратами
§ Фосфенитоин и фенитоин являются аналогичными препаратами