* Препарат-генерик недоступен.

† Лекарственные формы препаратов с модифицированным высвобождением — это варианты препарата, в которых лекарственная форма была некоторым образом изменена, обычно чтобы замедлить высвобождение активного ингредиента в кровоток. Препараты с модифицированным высвобождением можно отличить по обозначениям MR, LA (длительное действие), XL (сверхдлительное действие), CR (контролируемое высвобождение) или SR (замедленное высвобождение).