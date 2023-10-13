Воздействие длительного употребления алкоголя
Тип проблемы
Последствия
Связанная с питанием
Анемия (усталость, слабость и головокружение)
врожденные пороки;
Неврологические нарушения, деменция, затруднения при ходьбе и контроле движений глаз
анемия;
Пеллагра (поражение кожи, диарея и депрессия)
Желудочно-кишечная
Пищевод
Воспаление (эзофагит)
Желудок
Воспаление (гастрит)
Язвы
Печень
Склонность к кровотечению (коагулопатия)
Воспаление (гепатит)
Тяжелое рубцевание (цирроз)
Поджелудочная железа
Воспаление (панкреатит)
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)
Сердечно-сосудистая
Сердце
Нарушение сердечного ритма (аритмия)
кровеносные сосуды;
Повышенное артериальное давление
Нейрогенная
Головной мозг
спутанность сознания;
Слабая кратковременная память (медленное воспроизведение недавних событий)
Психоз (потеря связи с реальностью)
Уменьшенная координация
Нервы
Поражение нервов рук и ног, которые контролируют движения (сниженная способность ходить) и чувствительность.
Связанная с мочеполовой системой
Репродуктивные органы
У мужчин увеличение молочных желез, гладкая кожа и уменьшение яичек