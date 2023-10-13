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Воздействие длительного употребления алкоголя

Тип проблемы

Последствия

Связанная с питанием

Низкий уровень фолата (фолиевая кислота)

Анемия (усталость, слабость и головокружение)

врожденные пороки;

Низкие уровни тиамина

Неврологические нарушения, деменция, затруднения при ходьбе и контроле движений глаз

Низкий уровень железа

анемия;

Низкий уровень ниацина

Пеллагра (поражение кожи, диарея и депрессия)

Желудочно-кишечная

Пищевод

Онкологические заболевания

Воспаление (эзофагит)

Желудок

Онкологические заболевания

Воспаление (гастрит)

Язвы

Печень

Склонность к кровотечению (коагулопатия)

Онкологические заболевания

Жировая дистрофия печени

Воспаление (гепатит)

Тяжелое рубцевание (цирроз)

Поджелудочная железа

Воспаление (панкреатит)

Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)

Сердечно-сосудистая

Сердце

Нарушение сердечного ритма (аритмия)

Сердечная недостаточность, кардиомиопатия

кровеносные сосуды;

Атеросклероз

Повышенное артериальное давление

инсульт;

Нейрогенная

Головной мозг

спутанность сознания;

Слабая кратковременная память (медленное воспроизведение недавних событий)

Психоз (потеря связи с реальностью)

Уменьшенная координация

Нервы

Поражение нервов рук и ног, которые контролируют движения (сниженная способность ходить) и чувствительность.

Связанная с мочеполовой системой

Репродуктивные органы

Сниженное половое влечение

У мужчин увеличение молочных желез, гладкая кожа и уменьшение яичек

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