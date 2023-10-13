* Стандартный иммуноглобулин представляет собой препарат, содержащий антитела, полученные из крови (плазмы) людей с нормальной иммунной системой. Его используют для лечения множества заболеваний. Иммуноглобулин против гепатита В содержит антитела, выделенные из крови людей с высокими уровнями антител к гепатиту В. Его вводят с помощью инъекции в мышцу или в вену.