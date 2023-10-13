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Взгляд на старение: Пневмония

Пневмония у пожилых людей встречается чаще, чем у более молодых людей, и представляет, как правило, большую опасностью. Во многих случаях у пожилых людей инфекция распространяется за пределы легких.

У пожилых людей ослаблена защита от инфекции. Механизмы выведения патогенных микроорганизмов из дыхательных путей у пожилых людей не столь эффективны, как у более молодых. Слабость может сделать кашель менее интенсивным. Кроме того, старение ослабляет также иммунную систему. Среди пожилых людей наивысшему риску развития пневмонии подвергаются:

  • люди, легкие у которых повреждены в результате курения (курение раздражает слизистую легких и парализует клетки, отвечающие за очищение и дезинфекцию дыхательных путей) или хронической обструктивной болезни легких;

  • люди, чьи легкие были незадолго до этого раздражены вследствие легкой инфекции, например, простуды или, особенно, гриппа;

  • люди со слабым кашлевым рефлексом, например, вследствие произошедшего ранее инсульта, или слишком ослабленные (либо испытывающие боль после недавно перенесенных хирургического вмешательства или травмы), чтобы энергично кашлять;

  • люди, в меньшей степени способные бороться с инфекциями, в том числе страдающие от недоедания;

  • люди, принимающие лекарственный препарат, который подавляет иммунную систему, например, кортикостероид;

  • люди, страдающие определенными заболеваниями, такими, как сердечная недостаточность или диабет;

  • люди, имеющие злокачественные образования в дыхательных путях или окружающих их тканях легких (рак может блокировать дыхательные пути и удерживать любые микроорганизмы, попадающие в легочные альвеолы);

  • парализованные люди (например, вследствие травмы позвоночника или инсульта);

  • люди, сознание которых нарушено (они могут быть неспособны кашлять).

Инфицирование некоторыми видами микроорганизмов, вызывающих пневмонию, можно предотвратить с помощью вакцинации. Поэтому людям в возрасте 65 лет и старше назначают пневмококковую вакцину. Люди в возрасте младше 65 лет, у которых имеются заболевания, повышающие риск развития пневмонии, также должны получать вакцину. Кроме того, именно в пожилом возрасте рекомендуется полная вакцинация против COVID-19 и ежегодная вакцинация против гриппа, так как вирус гриппа также способен вызывать пневмонию или способствовать ее развитию. Вакцина против респираторно-синцитиального вируса показана взрослым в возрасте 60 лет и старше на основании совместного принятия клинических решений.

Лечение большинства пожилых людей с пневмонией осуществляется в больнице и с использованием внутривенного введения антибиотиков. У пожилых людей пневмония за короткое время может вызвать резкое ухудшение состояния, при этом, как правило, пожилые люди хуже реагируют на лечение пероральными антибиотиками.

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