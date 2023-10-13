Взгляд на старение: Пневмония
Пневмония у пожилых людей встречается чаще, чем у более молодых людей, и представляет, как правило, большую опасностью. Во многих случаях у пожилых людей инфекция распространяется за пределы легких.
У пожилых людей ослаблена защита от инфекции. Механизмы выведения патогенных микроорганизмов из дыхательных путей у пожилых людей не столь эффективны, как у более молодых. Слабость может сделать кашель менее интенсивным. Кроме того, старение ослабляет также иммунную систему. Среди пожилых людей наивысшему риску развития пневмонии подвергаются:
Инфицирование некоторыми видами микроорганизмов, вызывающих пневмонию, можно предотвратить с помощью вакцинации. Поэтому людям в возрасте 65 лет и старше назначают пневмококковую вакцину. Люди в возрасте младше 65 лет, у которых имеются заболевания, повышающие риск развития пневмонии, также должны получать вакцину. Кроме того, именно в пожилом возрасте рекомендуется полная вакцинация против COVID-19 и ежегодная вакцинация против гриппа, так как вирус гриппа также способен вызывать пневмонию или способствовать ее развитию. Вакцина против респираторно-синцитиального вируса показана взрослым в возрасте 60 лет и старше на основании совместного принятия клинических решений.
Лечение большинства пожилых людей с пневмонией осуществляется в больнице и с использованием внутривенного введения антибиотиков. У пожилых людей пневмония за короткое время может вызвать резкое ухудшение состояния, при этом, как правило, пожилые люди хуже реагируют на лечение пероральными антибиотиками.