Взгляд на старение: Недостаточное питание
У пожилых людей недостаточное питание является серьезным нарушением, так как оно повышает риск переломов, проблем после хирургического вмешательства, образования пролежней и инфекций. В случае возникновения любой из этих проблем, вероятно, она будет тяжелее у людей, страдающих от недоедания.
Пожилые люди подвержены риску недостаточного питания по многим причинам.
Возрастные изменения в организме: При старении организма изменяется выработка гормонов (гормона роста, инсулина, андрогена) и чувствительность к ним. В результате пожилые люди теряют мышечную массу (такое состояние называется саркопенией). Недостаточное питание и низкая физическая активность усиливают этот процесс. Кроме того, возрастная потеря мышечной ткани является причиной многих осложнений недостаточного питания у людей пожилого возраста, например, повышенного риска инфекций.
С возрастом у людей потребность в питательных веществах возрастает, но сжигается меньше калорий. Поэтому пожилым людям необходимо употреблять пищу, содержащую много питательных веществ, но с низким содержанием калорий. Такую диету может быть трудно соблюдать.
У пожилых людей быстрее наступает насыщение и хуже аппетит. Поэтому они меньше едят. Также они могут есть меньше потому, что по мере старения снижается способность ощущать вкус и запах, что уменьшает удовольствие от еды. Снижается способность усваивать некоторые питательные вещества.
У некоторых пожилых людей вырабатывается меньше слюны, что приводит к стоматологическим проблемам и затрудненному глотанию.
Расстройства: У пожилых людей часто встречается много расстройств, которые способствуют недостаточному питанию.
Лекарственные препараты: Многие лекарственные препараты, применяемые для лечения заболеваний, часто встречающихся у пожилых людей (депрессия, онкологические заболевания, сердечная недостаточность и повышенное артериальное давление), могут способствовать недостаточности питания. Лекарственные препараты могут повышать потребность организма в питательных веществах, изменять использование питательных веществ организмом или снижать аппетит. Некоторые лекарственные препараты вызывают диарею или имеют побочные эффекты, которые мешают приему пищи (например, тошнота и запор).
Обстоятельства жизни. Человек, живущий один, может утратить интерес к приготовлению пищи и к еде. Люди могут быть ограничены в средствах и поэтому покупать дешевые, менее питательные продукты или меньше продуктов в целом. Они могут быть физически не в состоянии или могут бояться пойти в магазин за продуктами, или не иметь возможности доехать до магазина.
Людям, живущим в учреждениях, оказывающих уход, может быть еще сложнее получать достаточное питание.
Люди, находящиеся в больнице, иногда имеют похожие проблемы.
Профилактика и лечение. Пожилых людей можно поощрять есть больше, а еду можно сделать более аппетитной. Например, можно предлагать им блюда с сильным ароматом или их любимые блюда вместо продуктов с низким содержанием соли и жира.
Пожилые люди могут соблюдать специальную диету (например, диету с низким содержанием соли) из-за имеющегося у них заболевания (например, почечной недостаточности или сердечной недостаточности). Однако такие диеты иногда не вызывают аппетит и не вкусны. Тогда люди могут неполноценно питаться. В таких случаях они или члены их семьи должны посоветоваться с диетологом или врачом о том, как приготовить пищу, которая нравится им по вкусу и которая отвечает требованиям их диеты.
Надо больше помогать людям, которым требуется помощь в покупке продуктов или в приеме пищи. Например, можно организовать, чтобы пищу доставляли на дом.
Иногда людям дают лекарственный препарат для стимуляции аппетита (например, дронабинол) или для увеличения количества мышечной ткани (например, нандролон или тестостерон).
При наличии депрессии и других расстройств, их необходимо лечить. Лечение этих расстройств может устранить некоторые препятствия для нормального питания.
Пожилые люди, живущие в учреждениях по уходу, возможно, будут есть больше, если столовая, где они принимают пищу, будет выглядеть более привлекательно, или если им отводить больше времени на еду.