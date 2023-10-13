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Оболочки, покрывающие мозг

Оболочки, покрывающие мозг

В пределах черепа головной мозг покрыт тремя слоями ткани, называемыми мозговыми оболочками.