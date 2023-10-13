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Жизненный цикл нематод

Жизненный цикл нематод

  • 1. Яйца выделяются с калом.

  • 2. Если яйца попадают в теплое, влажное место на рыхлой почве, через 1–2 дня вылупляются личинки.

  • 3. Через 5–10 дней личинки становятся заразными.

  • 4. При контакте с хозяином-человеком они проникают в кожу и по кровеносным сосудам попадают в сердце, а затем в легкие. Выделения из легких, которые содержат личинки, отхаркиваются и проглатываются, попадая в желудок.

  • 5. Личинки попадают в тонкий кишечник, где они созревают во взрослых особей. Взрослые гельминты обитают в тонком кишечнике. Они прикрепляются к стенке кишечника, питаются кровью и откладывают яйца.

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

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