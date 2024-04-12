Тупая травма сердца представляет собой удар в грудь, приводящий к ушибу сердечной мышцы, разрыву стенки сердца или повреждению клапана сердца.

Пациент может чувствовать, что его сердце бьется или колотится, ощущать одышку, у него может возникать опасное падение артериального давления.

Выполняются электрокардиография (ЭКГ) и ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография).

Пациентов с нарушениями сердечного ритма (слишком быстрым, слишком медленным или нерегулярным пульсом) госпитализируют в стационар, чтобы обеспечить непрерывный мониторинг сердечного ритма.

Пациенты с повреждениями сердечного клапана или разрывами стенок сердца обычно требуют хирургического вмешательства.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

Тупая травма возникает в результате сильного удара, который не нарушает целостность кожи. Тупая травма сердца может быть вызвана автомобильной аварией, падением с высоты или реже прямым ударом.

Тяжелая травма сердца может привести к смерти сразу же или вскоре после ее возникновения. Однако при многих травмах состояние ухудшается в течение нескольких часов или дольше.

Ушиб сердечной мышцы (контузия миокарда) может нарушить нормальное ритмичное сердцебиение, что может привести к слишком быстрому, слишком медленному или нерегулярному сердечному ритму (аритмии).

Разрыв в стенке сердца (разрыв желудочка) часто приводит к смертельному кровотечению, прежде чем человек будет доставлен в больницу. Тем не менее, кровотечение из небольшого разрыва иногда сдерживается оболочкой вокруг сердца (перикардом) достаточно долго, чтобы человек успел получить необходимое лечение. Такая кровь, скопившаяся вокруг сердца, может нарушать способность сердца наполняться кровью (см. Тампонада сердца).

Поражение сердечного клапана может привести к сердечной недостаточности.

В редких случаях может произойти разрыв мембраны, которая разделяет левые и правые камеры сердца (разрыв перегородки). Такой разрыв после тупой травмы может некоторое время не вызывать никаких симптомов. Затем может развиться сердечная недостаточность.

Сотрясение сердца Сотрясение сердца — это внезапная остановка сердца (остановка сердечной деятельности), вызванная ударом по передней части грудной клетки. Как правило, такой удар наносит твердый быстро движущийся объект (например, бейсбольный мяч или хоккейная шайба). Поэтому сотрясение сердца обычно происходит во время занятий спортом у молодых людей. Точная причина остановки сердца остается неясной, но сотрясение сердца не является результатом сопутствующего заболевания сердца или физического повреждения сердечной мышцы. Некоторые эксперты считают, что остановка сердца происходит в том случае, если удар наносится в критический момент сердечного цикла, который запускает каждое сердечное сокращение. Удар прерывает электрические сигналы, которые поддерживают непрерывную и регулярную сократительную деятельность сердца.

Симптомы тупой травмы сердца Тупая травма сердца может вызывать различные симптомы. У большинства пациентов возникает боль, часто имеются кровоподтеки или другие повреждения в области грудины и ребер. У некоторых развиваются симптомы сердечной недостаточности, такие, как одышка. У пациента может возникнуть шок. Его кожа может стать холодной, липкой от пота и синюшной, а артериальное давление может упасть до опасно низких уровней. Может нарушаться сердечный ритм. Человек может ощущать сильное, галопирующее или нерегулярное сердцебиение (сильное сердцебиение).

Диагностика тупой травмы сердца Электрокардиография (ЭКГ) и эхокардиография Если у пациента имеется подозрение на тупую травму сердца, обычно выполняется ЭКГ, чтобы исключить нарушения сердечного ритма. Иногда также назначается анализ крови на наличие веществ (сывороточных маркеров), которые высвобождаются при повреждении сердца. Выполняется эхокардиография, иногда в отделении неотложной помощи. Эхокардиография может показать нарушения при движениях стенки сердца. Она также может выявить кровь или жидкость вокруг сердца, разрыв сердечной стенки или повреждение сердечного клапана.