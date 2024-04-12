Тампонада сердца — давление на сердце крови или жидкости, которая скапливается в двухслойной оболочке вокруг сердца (перикарде). Это состояние нарушает способность сердца перекачивать кровь.
Люди обычно чувствуют головокружение и одышку, а также могут упасть в обморок.
Диагноз основывается на симптомах, результатах обследований, а также обычно на УЗИ сердца (эхокардиографии), проведенных в отделении неотложной помощи.
Кровь выводится из пространства вокруг сердца с помощью иглы, а иногда посредством хирургического вмешательства.
(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).
При тампонаде сердца жидкость или кровь скапливается между двумя слоями перикарда, который затем плотно сдавливает сердце. Это давление может препятствовать наполнению сердца кровью. В результате меньшее количество крови поступает в организм, что иногда приводит к шоку (при этом артериальное давление становится опасно низким) и смерти.
Наиболее частыми причинами являются разрыв аневризмы аорты (выпячивание в стенке аорты), распространенный рак легкого, острый перикардит (воспаление перикарда), инфаркт миокарда и хирургическое вмешательство на сердце.
Травмы грудной клетки также могут привести к тампонаде сердца. Наиболее частыми подобными травмами являются колотые раны. Тупые травмы, которые приводят к разрыву стенки сердца, могут сопровождаться тампонадой, однако многие пациенты с такими травмами умирают, прежде чем им может быть оказана медицинская помощь.
Тампонада сердца
Симптомы тампонады сердца
Пациенты с тампонадой сердца могут чувствовать головокружение и одышку. Они могут упасть в обморок. У них может упасть артериальное давление и наблюдаться учащенное сердцебиение. Кожа может стать холодной, принять синюшную окраску и покрыться липким потом. На шее могут выступить вздувшиеся или растянутые вены.
Диагностика тампонады сердца
Обследование врачом;
Эхокардиография
Безотлагательная диагностика и лечение имеют критическое значение, так как тампонада сердца может быстро привести к смерти. Как правило, диагноз ставят на основе симптомов, результатов осмотра и результатов эхокардиографии.
Для подтверждения диагноза золотым стандартом считается эхокардиография (принципом которой является использование ультразвуковых волн для получения изображения сердца).
Лечение тампонады сердца
Удаление крови или жидкости из околосердечной сумки
Тампонада сердца требует неотложной медицинской помощи. Врачи проводят экстренное лечение этого состояния с помощью иглы (иногда под контролем ультразвука), через которую удаляют кровь или жидкость из пространства вокруг сердца (пункция перикарда). Эта процедура снимает давление на сердце и возвращает способность нормально сокращаться.
Иногда с помощью пункции перикарда не удается удалить достаточное количество жидкости. В этом случае врачи делают надрез в стенке грудной клетки (торакотомию), а затем перикарда (перикардиотомию), чтобы выпустить жидкость. Может также потребоваться удаление части перикарда (перикардэктомия).