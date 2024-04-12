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Тампонада сердца

Авторы:Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Тампонада сердца — давление на сердце крови или жидкости, которая скапливается в двухслойной оболочке вокруг сердца (перикарде). Это состояние нарушает способность сердца перекачивать кровь.

  • Люди обычно чувствуют головокружение и одышку, а также могут упасть в обморок.

  • Диагноз основывается на симптомах, результатах обследований, а также обычно на УЗИ сердца (эхокардиографии), проведенных в отделении неотложной помощи.

  • Кровь выводится из пространства вокруг сердца с помощью иглы, а иногда посредством хирургического вмешательства.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

При тампонаде сердца жидкость или кровь скапливается между двумя слоями перикарда, который затем плотно сдавливает сердце. Это давление может препятствовать наполнению сердца кровью. В результате меньшее количество крови поступает в организм, что иногда приводит к шоку (при этом артериальное давление становится опасно низким) и смерти.

Наиболее частыми причинами являются разрыв аневризмы аорты (выпячивание в стенке аорты), распространенный рак легкого, острый перикардит (воспаление перикарда), инфаркт миокарда и хирургическое вмешательство на сердце.

Травмы грудной клетки также могут привести к тампонаде сердца. Наиболее частыми подобными травмами являются колотые раны. Тупые травмы, которые приводят к разрыву стенки сердца, могут сопровождаться тампонадой, однако многие пациенты с такими травмами умирают, прежде чем им может быть оказана медицинская помощь.

Тампонада сердца

Симптомы тампонады сердца

Пациенты с тампонадой сердца могут чувствовать головокружение и одышку. Они могут упасть в обморок. У них может упасть артериальное давление и наблюдаться учащенное сердцебиение. Кожа может стать холодной, принять синюшную окраску и покрыться липким потом. На шее могут выступить вздувшиеся или растянутые вены.

Диагностика тампонады сердца

  • Обследование врачом;

  • Эхокардиография

Безотлагательная диагностика и лечение имеют критическое значение, так как тампонада сердца может быстро привести к смерти. Как правило, диагноз ставят на основе симптомов, результатов осмотра и результатов эхокардиографии.

Для подтверждения диагноза золотым стандартом считается эхокардиография (принципом которой является использование ультразвуковых волн для получения изображения сердца).

Лечение тампонады сердца

  • Удаление крови или жидкости из околосердечной сумки

Тампонада сердца требует неотложной медицинской помощи. Врачи проводят экстренное лечение этого состояния с помощью иглы (иногда под контролем ультразвука), через которую удаляют кровь или жидкость из пространства вокруг сердца (пункция перикарда). Эта процедура снимает давление на сердце и возвращает способность нормально сокращаться.

Иногда с помощью пункции перикарда не удается удалить достаточное количество жидкости. В этом случае врачи делают надрез в стенке грудной клетки (торакотомию), а затем перикарда (перикардиотомию), чтобы выпустить жидкость. Может также потребоваться удаление части перикарда (перикардэктомия).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.