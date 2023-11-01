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Травмы локтевого сустава

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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    Травмируются прикрепленные к локтевому суставу сухожилия. Латеральный эпикондилит («локоть теннисиста») — это воспаление сухожилий мышц, разгибающих кисть руки. Медиальный эпикондилит («локоть гольфиста») — это воспаление сухожилий мышц, сгибающих кисть руки. При переломах локтевого сустава см. Переломы костей локтевого сустава.

    (См. также Общие сведения о спортивных травмах).

    Когда болит локоть

    «Локоть теннисиста» и «локоть гольфиста» вызывают боль в разных частях локтевого сустава и предплечья.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.