Травмы локтевого сустава

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Травмируются прикрепленные к локтевому суставу сухожилия. Латеральный эпикондилит («локоть теннисиста») — это воспаление сухожилий мышц, разгибающих кисть руки. Медиальный эпикондилит («локоть гольфиста») — это воспаление сухожилий мышц, сгибающих кисть руки. При переломах локтевого сустава см. Переломы костей локтевого сустава.
(См. также Общие сведения о спортивных травмах).
Когда болит локоть
«Локоть теннисиста» и «локоть гольфиста» вызывают боль в разных частях локтевого сустава и предплечья.