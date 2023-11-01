Травмы локтевого сустава

Травмируются прикрепленные к локтевому суставу сухожилия. Латеральный эпикондилит («локоть теннисиста») — это воспаление сухожилий мышц, разгибающих кисть руки. Медиальный эпикондилит («локоть гольфиста») — это воспаление сухожилий мышц, сгибающих кисть руки. При переломах локтевого сустава см. Переломы костей локтевого сустава.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).