Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей

Растяжения — это разрывы связок (тканей, соединяющих кости между собой). Другие травмы мягких тканей включают разрывы (растяжения) мышц и разрывы (надрывы) сухожилий (тканей, которые соединяют мышцы с костями).
Большинство травм мышц и тканей, которые их соединяют, обусловлено травмами и чрезмерной нагрузкой.
Травмированный участок болит (особенно, при нагрузке), обычно отекает, и может образоваться кровоподтек.
Также могут присутствовать или развиваться другие травмы, такие как переломы, вывихи, повреждение кровеносного сосуда или нерва, синдром сдавления, инфекции и длительные проблемы с суставами.
Иногда врач может диагностировать эти проблемы на основании симптомов, обстоятельств, вызвавших травму, и результатов физикального осмотра, но иногда требуется исследование при помощи рентгенологических или других визуализирующих методов.
Большинство травм хорошо заживает и не вызывает особых проблем, но время их заживления варьирует в зависимости от многих факторов, таких как возраст пациента, тип и степень тяжести травмы, а также наличие других заболеваний.
Лечение зависит от типа и степени тяжести травмы и может включать обезболивающие средства, так называемый комплекс PRICE (защита, обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности), иммобилизацию травмированной кости (например, при помощи гипсовой повязки или шины) и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство.
Кости, мышцы и ткани, которые их соединяют (связки, сухожилия или другие соединительные ткани, называемые мягкими тканями), образуют костно-мышечную систему. Эти структуры придают телу его форму, устойчивость и обеспечивают способность двигаться.
Ткани костно-мышечной системы могут травмироваться различными путями:
Растяжения связок: Может возникать разрыв связок (соединяющих кости друг с другом).
Растяжения мышц: Может возникать разрыв мышц.
Надрыв сухожилия: Может возникать разрыв сухожилий (структуры, прикрепляющие мышцы к костям).
Переломы: В кости может образоваться трещина или перелом. Как правило, травмируются и окружающие ткани.
Вывихи: Кости в суставе могут смещаться друг относительно друга в суставах полностью (так называемый вывих) или частично (так называемый подвывих).
Растяжения связок, растяжения мышц и другие травмы костно-мышечной системы существенно варьируют по степени тяжести и необходимому лечению.
Растяжения связок и растяжения мышц могут быть:
Легкими (1-й степени): Волокна мышц или связок растянуты, но не разорваны, или лишь несколько волокон порваны.
Средними (2-й степени): Некоторые или все волокна разорваны.
Тяжелыми (3-й степени): Все волокна разорваны.
Сухожилия также могут быть полностью или частично разорваны. Если происходит полный разрыв сухожилия, движения в поврежденной части тела обычно невозможны. При частичном разрыве сухожилия подвижность не нарушается, однако разрыв может усугубляться вплоть до полного разрыва впоследствии, особенно, если пострадавший подвергает травмированный участок существенному давлению.
Во многих случаях частичные разрывы связок, сухожилий и мышц заживают сами по себе.
При полных разрывах часто требуется хирургическое вмешательство.
Мышцы и другие мягкие ткани могут быть серьезно повреждены, если кость была раздроблена или смещена. Также могут быть повреждены кожа, нервы, кровеносные сосуды и органы. Эти травмы могут вызвать временные или постоянные проблемы.
Чаще всего травмы мягких тканей случаются в конечностях, но может быть повреждена любая часть тела, например, шея или спина.
Причины растяжений и других травм мягких тканей
Травма — наиболее частая причина повреждений мягких тканей и костно-мышечной системы.
Виды травм:
Воздействие прямой силы, как это происходит при падении, дорожно-транспортных происшествиях или некоторых видах спорта, таких как футбол
Многократное повторяющееся трение и разрыв, которые возникают во время повседневной активности либо в результате вибрации или резких движений
Перегрузка, которая может возникать у спортсменов при перетренированности
Степень тяжести травмы частично зависит от силы воздействия.
Вывихи и растяжения — частые спортивные травмы. Например, они могут произойти во время бега, особенно при резкой смене направления, или во время силовой тренировки, например, когда тяжелоатлеты бросают или резко поднимают вес вместо того, чтобы перемещать его медленно и плавно.
Симптомы растяжений и других травм мягких тканей
Наиболее очевидным симптомом травмы мягких тканей является:
боль;
Травмированный участок болит, особенно, когда пострадавший пытается опереться на него либо пользоваться им. Область вокруг травмы болезненна при пальпации. К другим симптомам относятся:
отек;
кровоподтек либо изменение цвета;
мышечные спазмы (непреднамеренное сокращение мышц);
невозможность нормально пользоваться травмированным участком;
возможна потеря чувствительности (онемение либо аномальные ощущения);
часть тела выглядит искривленной, согнутой или смещенной (что говорит о том, что также произошел перелом или вывих).
Часто невозможно нормальное движение в травмированном участке (например, в руке, ноге, кисти, пальце на руке или на ноге), поскольку движение болезненно и/или структура (мышца, сухожилие или связка) повреждена.
Отек может развиваться в течение нескольких часов. Если за это время не разовьется отек, тяжелое растяжение связок маловероятно.
При подкожном кровоизлиянии возникают кровоподтеки. Кровь поступает из поврежденных кровеносных сосудов в поврежденные ткани. Сначала кровоподтек имеет фиолетово-черную окраску, затем по мере разрушения крови и всасывания ее организмом постепенно приобретает зеленый и желтый цвет. Кровь может просачиваться на достаточно большое расстояние от места повреждения, что приводит к обширному кровоподтеку либо кровоподтеку на некотором расстоянии от травмы. Например, кровоподтек на лбу может позже привести к возникновению кровоподтека под глазами. Для рассасывания крови может потребоваться несколько недель. Кровоизлияние может вызвать временную боль и скованность окружающих структур.
Поскольку движение травмированного участка причиняет сильную боль, некоторые пациенты избегают движений или не могут пошевелить им. Если пострадавший (например, ребенок младшего возраста или пожилой человек) не может говорить, отказ подвигать частью тела может быть единственным признаком травмы. Тем не менее, некоторые травмы не препятствуют движению в пострадавшем участке. Способность двигать поврежденной частью еще не означает отсутствие травмы.
Осложнения растяжений и других травм мягких тканей
Травмы мягких тканей могут сопровождаться другими проблемами (осложнениями) или приводить к ним. Например, поврежденная конечность больше не может нормально функционировать. Однако серьезные осложнения встречаются нечасто. Риск серьезных осложнений повышается при разрыве кожи либо при повреждении кровеносных сосудов или нервов.
Некоторые осложнения (например, повреждения кровеносных сосудов и нервов) возникают в течение первых часов или дней после травмы. Другие (например, проблемы с заживлением и с суставами) развиваются с течением времени.
Кровотечение
Значительные повреждения мягких тканей вызывают подкожное кровотечение (синяки).
Если пациент применяет лекарственный препарат для предотвращения образования тромбов (антикоагулянт), относительно небольшие травмы могут вызвать существенное кровотечение.
Повреждение кровеносных сосудов
Изредка то, что кажется серьезным растяжением (например, колена), может быть вывихом, который вправился сам по себе. Эти вывихи могут повредить артерию и нарушить кровоснабжение поврежденной конечности. Прекращение кровоснабжения может не вызывать никаких симптомов в течение нескольких часов после травмы. При отсутствии лечения такое повреждение может привести к потере конечности.
Поражение нервов
Иногда может происходить растяжение, ушиб, сдавление или разрыв нерва. Прямой удар может привести к ушибу или размозжению нерва. Размозжение вызывает более сильное повреждение, чем ушиб. Повреждение нервов вызывает онемение и иногда покалывание в области, где поврежден нерв. Такие травмы, как правило, заживают сами по себе в течение нескольких недель, месяцев или лет, в зависимости от степени тяжести травмы. Разрыв нерва не заживает спонтанно, и может потребоваться его восстановление хирургическим путем. Некоторые повреждения нервов так и не заживают полностью.
Проблемы со стороны суставов
Суставы становятся ригидными, если им не дают двигаться (иммобилизируют) в течение длительного времени, например, при помощи гипсовой повязки либо шины. Наиболее вероятно развитие скованности коленного, локтевого и плечевого суставов после травмы, особенно, у пожилых людей.
Обычно для профилактики скованности суставов и обеспечения нормальной (насколько возможно) подвижности суставов необходима лечебная физкультура.
Тяжелые растяжения связок нарушают стабильность сустава. Наличие нестабильных суставов может привести к инвалидности и повышает риск остеоартрита. Соответствующее лечение может помочь предотвратить хронические проблемы.
Синдром сдавления
В редких случаях отек (обычно под гипсовой повязкой) достаточно серьезный, чтобы вызвать синдром сдавления. Поскольку отек оказывает давление на смежные кровеносные сосуды, кровоток в травмированной конечности уменьшается или блокируется. В результате может развиться повреждение или гибель ткани конечности, что иногда служит показанием для ампутации конечности.
Диагностика растяжений и других травм мягких тканей
Обследование врачом;
рентгенологическое исследование, при необходимости, для исключения переломов;
Иногда магнитно-резонансная или компьютерная томография
Для диагностики растяжений связок, растяжений мышц и травм сухожилий врачи задают подробные вопросы о травме и проводят тщательный медицинский осмотр. Часто они диагностируют повреждения мягких тканей на основе этой информации и результатов медицинского осмотра.
При внезапном появлении проблем со стороны костно-мышечной системы необходимо обратиться за неотложной медицинской помощью, обратиться к своему врачу либо подождать и посмотреть, разрешится или уменьшится ли проблема (боль, отек или другие симптомы) самостоятельно.
При следующих состояниях пострадавшего необходимо доставить в отделение неотложной медицинской помощи, часто автомобилем скорой помощи:
Очевидная серьезность проблемы (например, она возникла в результате дорожно-транспортного происшествия, либо пострадавший не может использовать поврежденную часть тела).
Подозревается перелом (возможным исключением является травма пальца на ноге или кончика пальца на руке).
Подозревается тяжелый вывих или травма мягкой ткани (такая как разрыв сухожилия, тяжелое растяжение связок или мышц).
У пострадавшего имеется несколько травм.
Присутствуют симптомы осложнения, например, потеря чувствительности в поврежденной части тела, отсутствие нормальной подвижности в поврежденной области, кожа становится холодной или синюшной, либо развивается слабость в поврежденном участке.
Невозможность нагрузки на поврежденную часть тела.
Ощущается нестабильность в повреждённом суставе.
Человек должен обратиться к врачу, если:
Травма вызывает боль или отек, но подозрение на перелом либо тяжелую травму отсутствует.
Если не применим ни один из вышеуказанных пунктов, а травма кажется незначительной, человек может обратиться к врачу либо подождать и посмотреть, не разрешится ли проблема самостоятельно.
Если травма вызвана серьезным происшествием, приоритетом врача является:
Проверка степени тяжести травм и осложнений, таких как открытая рана, повреждение нерва, обширная кровопотеря, нарушение кровотока и синдром сдавления, которые могут развиться, когда кровоснабжение поврежденной конечности уменьшается или блокируется
Например, врач проверяет наличие онемения, измеряет артериальное давление (которое снижается у пациентов с большой кровопотерей), проверяет пульс (который отсутствует либо слабеет при нарушении кровотока) и проверяет наличие других признаков нарушения кровотока, таких как бледная и холодная кожа. При наличии указанных травм и осложнений врач немедленно обеспечивает надлежащее лечение, затем продолжает осмотр.
Пострадавших следует проверить на наличие переломов и вывихов, а также повреждений связок, сухожилий и мышц. В некоторых случаях врачи должны сначала убедиться, что переломов нет, прежде чем они перейдут к дальнейшей оценке.
Описание травмы
Врач просит человека (или свидетеля) описать, что случилось. Человек может не помнить, как была нанесена травма, либо не может точно описать происшествие. Сведения об обстоятельствах нанесения травмы могут помочь врачу определить тип травмы. Например, если человек сообщает о щелчке или хлопке, это может быть признаком повреждения связки либо сухожилия (или признаком перелома). Также врач расспрашивает, куда был направлен удар при получении травмы. Эта информация может помочь врачу определить, какие связки и/или кости могут быть повреждены.
Врач также расспрашивает о том, когда появилась боль. Если она появилась сразу после травмы, причиной может быть тяжелое растяжение. Если боль появляется через несколько часов или дней, травма, как правило, незначительная. Если боль тяжелее, чем ожидается при такой травме, либо если боль постоянно усиливается в течение первых часов после травмы, это может свидетельствовать о развитии синдрома сдавления либо нарушении кровотока.
Также пострадавшего спрашивают о прошлых травмах и употреблении лекарственных препаратов, которые могут увеличивать риск разрывов сухожилий (включая кортикостероиды и фторхинолоновые антибиотики, такие как ципрофлоксацин).
Физикальное обследование
Физикальное обследование включает следующее (в порядке очередности):
Исключение повреждений кровеносных сосудов вблизи поврежденной части тела
Исключение повреждений нервов вблизи поврежденной части тела
Осмотр и определение подвижности травмированного участка
Осмотр суставов выше и ниже травмированного участка
Для выявления признаков повреждения кровеносных сосудов и нарушения кровообращения врачи проверяют пульс, цвет кожи и температуру. При нарушении кровообращения (которое может происходить, например, при синдроме сдавления), пульс может отсутствовать или быть слабым, а кожа может быть бледной и холодной. Врачи измеряют артериальное давление, которое обычно бывает низким у людей, потерявших много крови.
Для проверки повреждение нервов врачи оценивают чувствительность кожи — сохраняется ли у пациента нормальная чувствительность — и спросить пациента о возможных аномальных ощущениях, таких как ощущения покалывания, пощипывания или онемения. Аномальные ощущения указывают на повреждение нерва.
Врачи осторожно пальпируют поврежденную часть, чтобы определить болезненность в этом месте и состояние сухожилий или мышц. Если имеется перелом или вывих, врачи могут определить, что кости раздроблены или смещены. Также врач проверяет наличие отека и кровоподтеков. Он расспрашивает, может ли человек пользоваться, двигать травмированным участком, нагружать его.
Врачи проверяют устойчивость сустава, осторожно перемещая его таким образом, чтобы усилить нагрузку на сустав (так называемая нагрузочная проба). Если имеется крайняя нестабильность сустава, врачи подозревают серьезную травму связки (или вывих). Однако, если возможен перелом, сначала выполняют рентгенографию, чтобы определить, безопасно ли передвигать сустав. Иногда нагрузочная проба откладывается до уменьшения боли.
Движение в травмированной области также может помочь врачу определить степень тяжести травмы. Например, он может определить степень тяжести растяжения (разрыва связки) на основании степени подвижности и болезненности при движении в суставе. При частичном разрыве связки движение в суставе очень болезненно. При полном разрыве связки движение в суставе вызывает меньшую боль, поскольку разорванная связка не растягивается при движении в суставе. Как правило, движения в суставе свободнее при разрыве связки, чем без разрыва, а также движения более свободны при полном разрыве связки, чем при частичном.
Поскольку сухожилия прикрепляют мышцы к костям, врач часто может определить степень тяжести повреждения сухожилия по движению мышцы, которую соединяет сухожилие. При полном разрыве сухожилия движение мышцы, соединенной с сухожилием, может не приводить кость в движение. Например, при полном разрыве ахиллова сухожилия (прикрепляющего икроножные мышцы к пяточной кости) движения в стопе невозможны. Частичный разрыв может быть трудно обнаружить, поскольку внешний вид сустава может не изменяться.
Если физикальное обследование не обнаружит проблему в суставе, идентифицированном как болезненный, повреждение может быть в другом месте. Этот тип боли называется отраженной болью. Например, если поврежден сустав между грудиной и ключицей, человек может чувствовать боль в плече. Таким образом, чтобы выявить повреждение, врачи всегда обследуют сустав, расположенный выше и ниже болезненного сустава.
Если боль препятствует осмотру, врач может ввести пациенту обезболивающее и/или миорелаксант внутрь либо внутривенно, а в поврежденную область ввести местное обезболивающее для облегчения проведения осмотра. Или же поврежденную часть могут обездвижить до тех пор, пока судороги не пройдут, как правило, на несколько дней, а затем осматривают.
Обследования
Визуализирующие исследования проводятся для выявления возможных переломов, вывихов и повреждений мягких тканей. Эти обследования включают:
при необходимости, рентгенологическое исследование;
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
иногда компьютерная томография (КТ).
Рентгенологическое исследование не всегда требуется. С его помощью нельзя выявить травмы связок, сухожилий или мышц. Оно показывает только кости (и жидкость, которая накапливается вокруг поврежденного сустава). Тем не менее, рентгенологическое исследование может быть сделано для выявления переломов и вывихов, которые также могут присутствовать. Кроме того, рентгенологическое исследование может выявить нарушения в положении костей, которые могут указывать на растяжение связок или другое повреждение мягких тканей.
Рентгенологическое исследование, при необходимости, обычно делается по меньшей мере с двух углов. Если имеется трещина, два рентгеновских снимка могут показать, как расположены фрагменты кости.
МРТ позволяет рассмотреть мягкие ткани, которые обычно не видны на рентгеновских снимках. МРТ таким образом помогает обнаружить повреждение сухожилий, связок, хрящей и мышц.
КТ или МРТ могут быть сделаны для выявления небольших переломов, которыми может сопровождаться повреждение мягких тканей.
Другие исследования могут быть проведены для выявления травм, которые могут сопровождать повреждение мягких тканей:
Ангиография (рентгеновские или КТ-снимки, полученные после введения контрастного вещества в артерии) для исключения повреждения кровеносных сосудов
Исследования проводимости нервов для исключения повреждения нервов
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Лечение растяжений и других травм мягких тканей
Лечение любых серьезных травм или осложнений
Обезболивание
Защита, обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности (PRICE);
Иммобилизация, как правило, при помощи гипсовой повязки либо шины
Иногда хирургическое вмешательство
При подозрении на тяжелую травму пострадавший должен обратиться в отделение неотложной помощи. Если у него наблюдаются затруднения при ходьбе либо имеется несколько травм, необходимо вызвать скорую помощь. До получения медицинской помощи необходимо сделать следующее:
обеспечить неподвижность травмированной конечности (иммобилизацию) и ее поддержку при помощи сделанной из подручных материалов шины, перевязи или подушки;
по возможности приподнять травмированную конечность выше уровня сердца, чтобы ограничить отек;
приложить лед (завернутый в полотенце или ткань) в целях купирования боли и отека.
Лечение серьезных травм
В отделении неотложной помощи врачи проверяют на наличие любых травм, которые требуют немедленного лечения или могут вызывать серьезные осложнения, такие как синдром сдавления. При отсутствии лечения осложнения могут усугубляться, вызывать более сильную боль и повышать вероятность утраты функции.
Для обеспечения притока крови к травмированному участку врачи хирургическим путем восстанавливают поврежденные артерии, кроме травм небольших артерий и случаев отсутствия нарушения кровотока.
Некоторые нервы также восстанавливают хирургическим путем, но, при необходимости, операция может быть отложена на несколько дней после травмы. При ушибе либо повреждении нервов может произойти их самостоятельное заживление.
При разрыве кожи рану накрывают стерильной повязкой, пациенту с травмой вводят вакцину для профилактики столбняка и антибиотик для профилактики инфекции. Кроме того, рану обрабатывают, как правило, после местного введения обезболивающего для «заморозки» области травмы.
После лечения серьезных травм врачи обращают внимание на облегчение симптомов и, при необходимости, иммобилизацию мягких тканей.
Обезболивание
Как правило, боль купируют ацетаминофеном и/или опиоидными болеутоляющими препаратами. Также можно использовать аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), но иногда врач не может рекомендовать их, поскольку они, как правило, не более эффективны, чем ацетаминофен, а у некоторых людей могут усугубить кровотечение или негативно повлиять на функцию почек.
PRICE
PRICE — это комплекс мероприятий, включающий защиту, обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности. Этот комплекс используют для лечения травм мышц, связок и сухожилий.
Защита помогает предотвратить дальнейшее повреждение, которое может привести к усугублению изначальной травмы. Как правило, используют шину либо другое устройство.
Покой предотвращает дальнейшее повреждение и может ускорить заживление. Людям необходимо ограничить активность и избегать нагрузки и/или использования травмированной части тела. Например, они не должны участвовать в контактных видах спорта и должны использовать костыли.
Лед и давящая повязка минимизируют отек и боль. Лед помещают в пластиковый пакет, полотенце либо ткань и прикладывают на 15–20 минут как можно чаще в течение первых 24–48 часов. Как правило, давление на травмированный участок обеспечивают при помощи эластичной повязки.
Приподнятое положение травмированной конечности способствует оттоку жидкости от травмированного участка и, таким образом, уменьшает отек. Травмированную конечность приподнимают выше уровня сердца в течение первых 2 дней.
После 48 часов пострадавший может периодически прикладывать тепло (например, электрическую грелку) на 15–20 минут единовременно. Тепло может облегчить боль и ускорить заживление. Однако не ясно, что более эффективно: тепло или лед, и то, что даёт хороший эффект у одного человека, может помогать другому гораздо меньше.
Иммобилизация;
Обездвиживание конечности (иммобилизация) приводит к ослаблению боли и способствует заживлению путем предотвращения дальнейшего травмирования окружающих тканей. Суставы фиксируют с обеих сторон от участка травмы.
При слишком длительной иммобилизации (например, в течение более нескольких недель у молодых взрослых) может развиться тугоподвижность сустава, иногда, навсегда, а мышцы могут укорачиваться (контрактура) либо уменьшаться в объеме (истощение либо атрофия). Могут образовываться тромбы. Такие проблемы могут развиваться быстро, а контрактуры могут остаться насовсем, как правило, у людей более старшего возраста. По этим причинам врачи рекомендуют пациентам движение немедленно после заживления повреждения. Они также стараются прибегать к видам лечения, которые позволяют людям старшего возраста начать ходить как можно быстрее, а не к видам лечения, которые требуют продолжительной иммобилизации (например, постельный режим или гипсовая повязка).
Потребность в иммобилизации и вид используемого метода лечения зависят от типа травмы.
При подозрении на частичный разрыв сухожилия либо если диагноз не установлен, врачи могут использовать шину для иммобилизации поврежденного участка для обеспечения заживления сухожилия. При некоторых тяжелых разрывах сухожилий обеспечивают иммобилизацию длительностью несколько дней либо недель, а иногда используют гипсовые повязки.
При растяжениях связок легкой степени назначают иммобилизацию на короткий срок, а могут вовсе не назначать. Обычно наилучшим видом лечения является движение в травмированном участке в кратчайшие сроки. При растяжениях средней тяжести назначают иммобилизацию при помощи шины либо перевязи длительностью в несколько дней. При некоторых тяжелых растяжениях и разрывах сухожилий обеспечивают иммобилизацию длительностью несколько дней либо недель, а иногда используют гипсовые повязки. Однако при многих тяжелых растяжениях показано хирургическое лечение, а иммобилизация не требуется.
Гипсовые повязки обычно используют при травмах, которые требуют иммобилизации в течение нескольких недель.
Для наложения гипсовой повязки врачи оборачивают травмированную часть тканью, затем наносят слой мягкого хлопкового материала, чтобы защитить кожу от давления и трения. После такой подкладки врачи оборачивают ее хлопковыми повязками, наполненными влажным гипсом либо полосками из стекловолокна, которые затвердевают при высыхании. Гипс часто используют для иммобилизации переломов костей со смещением, поскольку он приобретает форму конечности и не трется о тело. Полоски из стекловолокна обладают большей прочностью, легкостью и долговечностью. Приблизительно через неделю отек разрешается. Затем иногда гипсовую повязку можно заменить повязкой из стекловолокна, чтобы она плотнее прилегала к конечности.
Лицам, которым требуется носить гипсовую повязку, дают особые инструкции по уходу за ней. При отсутствии тщательного ухода за гипсовой повязкой могут появиться проблемы. Например, если гипсовая повязка намокнет, защитная подкладка под гипсом может увлажниться, а затем высохнуть не полностью. В результате кожа размягчается, травмируется, могут образовываться язвы. Также если гипс намокнет, он может развалиться, таким образом, больше не защищая и не фиксируя травмированный участок.
Пострадавшего инструктируют держать гипсовую повязку приподнятой максимально, насколько это возможно, на уровне либо выше уровня сердца, особенно в течение первых 24–48 часов. В идеале подъем должен придать конечности такое положение, при котором обеспечивается ненарушенный нисходящий отток, что позволяет силе тяжести способствовать дренированию отека. Людям также необходимо регулярно сгибать и вытягивать пальцы на руках либо шевелить пальцами на ногах.
Изредка гипсовые повязки вызывают боль, давление или онемение, которые не прекращаются или ухудшаются с течением времени. О таких симптомах следует немедленно сообщать врачу. Возможно, это симптомы развития пролежней или синдрома сдавления. В таких случаях врачи могут снять гипсовую повязку и наложить другую.
Изображение любезно предоставлено д-ром Даниэллой Кампань (Danielle Campagne).
Для фиксации некоторых видов растяжений и других травм, особенно, если необходима иммобилизация в течение всего лишь нескольких дней, можно использовать шину. Шины позволяют прикладывать лед и совершать движения в большем объеме, чем гипсовая повязка.
Шина представляет собой длинную и узкую гипсовую, стеклопластиковую или алюминиевую полосу, которая крепится к поврежденной конечности эластичным бинтом или лентой. Поскольку полоса не окружает конечность полностью, остается пространство для расширения при отеке тканей. Таким образом, шина не повышает риск развития синдрома сдавления. Некоторые травмы, обычно требующие использования гипсовой повязки, сначала фиксируют при помощи шины до разрешения отека.
Пращевидная повязка сама по себе может оказать некоторую поддержку. Перевязь может быть полезна в случаях, когда полная иммобилизация приводит к нежелательным эффектам. Например, если плечо полностью фиксировано, ткани вокруг сустава могут становиться тугоподвижными, иногда в течение нескольких дней, препятствуя движению плеча (так называемый синдром «замороженного плеча»). Перевязь ограничивает движение плеча и локтя, но позволяет двигаться кисти.
Бандаж, представляющий собой кусок ткани или ремень, может быть использован вместе с перевязью, чтобы предотвратить выворачивание руки, особенно, ночью. Бандаж оборачивают вокруг спины и травмированной части пострадавшего.
Уход за гипсовой повязкой
Распространенные способы иммобилизации сустава
Хирургическое вмешательство
Многие растяжения и разрывы сухожилий 3-й степени требуют исправления путем хирургического вмешательства.
В некоторых случаях используется артроскопическая хирургия. Для этой процедуры через маленький разрез в сустав вводят оптическую трубку размером с карандаш. Данную процедуру чаще проводят для восстановления связок колена (растяжение связок коленного сустава) или хрящевой опоры коленного сустава (менисков).
Реабилитация и прогноз при травмах мягких тканей
Большинство травм мягких тканей хорошо заживает и не вызывает больших проблем. Однако некоторые травмы полностью не заживают даже при надлежащей диагностике и лечении.
Длительность периода, необходимого для заживления травмы, варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от:
типа травмы;
локализации травмы;
возраста пациента;
наличия других заболеваний.
Например, травмы у детей заживают гораздо быстрее, чем у взрослых, а определенные заболевания (включая заболевания, вызывающие проблемы с кровообращением, такие как диабет и болезнь периферических артерий) замедляют заживление. Частичные разрывы связок, сухожилий и мышц могут заживать самостоятельно, но полные разрывы часто требуют хирургического вмешательства.
Иммобилизация приводит к скованности суставов, а мышцы ослабляются и уменьшаются в объеме, поскольку не используются. Если конечность фиксирована гипсовой повязкой, поврежденный сустав с каждой неделей становится все более тугоподвижным, и в итоге пациент может утратить способность полностью разгибать и сгибать конечность. Такие проблемы могут развиваться быстро и оставаться насовсем, как правило, у людей более старшего возраста. После ношения длинной гипсовой повязки на ноге (от верхней части голени до пальцев) в течение нескольких недель мышцы уменьшаются настолько, что человек может поместить ладонь между бедром и гипсовой повязкой, которая раньше плотно прилегала. При снятии гипсовой повязки мышцы слабеют и выглядят заметно меньше по объему.
Для предотвращения или сведения к минимуму ригидности суставов и для сохранения мышечной силы врачи и физиотерапевты рекомендуют ежедневные упражнения, в том числе упражнения на расширение диапазона движения и упражнения для укрепления мышц. Пока травма заживает, пострадавший может упражнять неповрежденную часть тела согласно указаниям врача или физиотерапевта.
После достаточного заживления травмы и прекращения иммобилизации связки пострадавший может начать выполнение физических упражнений для травмированной конечности. При выполнении физических упражнений необходимо обращать внимание на ощущения в травмированной конечности и воздерживаться от слишком сильных нагрузок. Если мышцы слишком слабы для выполнения физических упражнений, специалист по лечебной физкультуре сам двигает конечностью пациента (это называется пассивным физическим упражнением). Однако в конце концов для восстановления полной силы травмированной конечности пострадавший должен сам двигать своими мышцами (так называемое активное физическое упражнение).
Упражнения для увеличения диапазона движения и укрепления мышечной силы, а также для укрепления и стабилизации поврежденного сустава могут помочь предотвратить повторные травмы и долгосрочное нарушение функций.
Многие пострадавшие ощущают некоторый дискомфорт во время физической активности, даже если травмы зажили достаточно, чтобы обеспечить полную нагрузку на травмированную часть.
Взгляд на старение: Травмы мягких тканей
У взрослых старше 65 лет вероятность повреждения мышц, связок и сухожилий выше отчасти потому, что они более склонны к падениям. Они более склонны к падениям по следующим причинам:
У лиц пожилого возраста чаще возникают осложнения в процессе выздоровления, который происходит медленнее, чем у более молодых людей, поскольку
У пожилых людей даже незначительные травмы могут существенно препятствовать привычной повседневной деятельности — принимать пищу, одеваться, мыться и даже ходить, особенно если они пользовались ходунками до травмы.
Иммобилизация: Иммобилизация представляет собой особенную проблему у пожилых людей.
У пожилых людей более высока вероятность того, что иммобилизация вызовет следующие симптомы:
Пролежни развиваются, когда в определенном участке отсутствует либо существенно нарушено кровоснабжение. У пожилых людей кровоснабжение в конечностях уже может быть снижено. Когда на травмированную конечность накладывают гипс, кровоток замедляется еще больше, и могут образовываться пролежни. При необходимости постельного режима на участке кожи, соприкасающемся с кроватью, могут образовываться пролежни. Необходимо тщательно осматривать данные участки на наличие любых признаков повреждения кожи.
Поскольку вероятность проблем у пожилых людей при иммобилизации повышена, лечение костно-мышечных травм в этой возрастной группе направлено скорее на помощь в достижении скорейшего возврата к повседневной активности.