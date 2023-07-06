Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей

Обездвиживание конечности (иммобилизация) приводит к ослаблению боли и способствует заживлению путем предотвращения дальнейшего травмирования окружающих тканей. Суставы фиксируют с обеих сторон от участка травмы.

При слишком длительной иммобилизации (например, в течение более нескольких недель у молодых взрослых) может развиться тугоподвижность сустава, иногда, навсегда, а мышцы могут укорачиваться (контрактура) либо уменьшаться в объеме (истощение либо атрофия). Могут образовываться тромбы. Такие проблемы могут развиваться быстро, а контрактуры могут остаться насовсем, как правило, у людей более старшего возраста. По этим причинам врачи рекомендуют пациентам движение немедленно после заживления повреждения. Они также стараются прибегать к видам лечения, которые позволяют людям старшего возраста начать ходить как можно быстрее, а не к видам лечения, которые требуют продолжительной иммобилизации (например, постельный режим или гипсовая повязка).

Потребность в иммобилизации и вид используемого метода лечения зависят от типа травмы.

При подозрении на частичный разрыв сухожилия либо если диагноз не установлен, врачи могут использовать шину для иммобилизации поврежденного участка для обеспечения заживления сухожилия. При некоторых тяжелых разрывах сухожилий обеспечивают иммобилизацию длительностью несколько дней либо недель, а иногда используют гипсовые повязки.

При растяжениях связок легкой степени назначают иммобилизацию на короткий срок, а могут вовсе не назначать. Обычно наилучшим видом лечения является движение в травмированном участке в кратчайшие сроки. При растяжениях средней тяжести назначают иммобилизацию при помощи шины либо перевязи длительностью в несколько дней. При некоторых тяжелых растяжениях и разрывах сухожилий обеспечивают иммобилизацию длительностью несколько дней либо недель, а иногда используют гипсовые повязки. Однако при многих тяжелых растяжениях показано хирургическое лечение, а иммобилизация не требуется.

Гипсовые повязки обычно используют при травмах, которые требуют иммобилизации в течение нескольких недель.

Для наложения гипсовой повязки врачи оборачивают травмированную часть тканью, затем наносят слой мягкого хлопкового материала, чтобы защитить кожу от давления и трения. После такой подкладки врачи оборачивают ее хлопковыми повязками, наполненными влажным гипсом либо полосками из стекловолокна, которые затвердевают при высыхании. Гипс часто используют для иммобилизации переломов костей со смещением, поскольку он приобретает форму конечности и не трется о тело. Полоски из стекловолокна обладают большей прочностью, легкостью и долговечностью. Приблизительно через неделю отек разрешается. Затем иногда гипсовую повязку можно заменить повязкой из стекловолокна, чтобы она плотнее прилегала к конечности.

Лицам, которым требуется носить гипсовую повязку, дают особые инструкции по уходу за ней. При отсутствии тщательного ухода за гипсовой повязкой могут появиться проблемы. Например, если гипсовая повязка намокнет, защитная подкладка под гипсом может увлажниться, а затем высохнуть не полностью. В результате кожа размягчается, травмируется, могут образовываться язвы. Также если гипс намокнет, он может развалиться, таким образом, больше не защищая и не фиксируя травмированный участок.

Пострадавшего инструктируют держать гипсовую повязку приподнятой максимально, насколько это возможно, на уровне либо выше уровня сердца, особенно в течение первых 24–48 часов. В идеале подъем должен придать конечности такое положение, при котором обеспечивается ненарушенный нисходящий отток, что позволяет силе тяжести способствовать дренированию отека. Людям также необходимо регулярно сгибать и вытягивать пальцы на руках либо шевелить пальцами на ногах.

Изредка гипсовые повязки вызывают боль, давление или онемение, которые не прекращаются или ухудшаются с течением времени. О таких симптомах следует немедленно сообщать врачу. Возможно, это симптомы развития пролежней или синдрома сдавления. В таких случаях врачи могут снять гипсовую повязку и наложить другую.

Коммерческие чехлы для защиты гипсовой повязки Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром Даниэллой Кампань (Danielle Campagne).

Для фиксации некоторых видов растяжений и других травм, особенно, если необходима иммобилизация в течение всего лишь нескольких дней, можно использовать шину. Шины позволяют прикладывать лед и совершать движения в большем объеме, чем гипсовая повязка.

Шина представляет собой длинную и узкую гипсовую, стеклопластиковую или алюминиевую полосу, которая крепится к поврежденной конечности эластичным бинтом или лентой. Поскольку полоса не окружает конечность полностью, остается пространство для расширения при отеке тканей. Таким образом, шина не повышает риск развития синдрома сдавления. Некоторые травмы, обычно требующие использования гипсовой повязки, сначала фиксируют при помощи шины до разрешения отека.

Пращевидная повязка сама по себе может оказать некоторую поддержку. Перевязь может быть полезна в случаях, когда полная иммобилизация приводит к нежелательным эффектам. Например, если плечо полностью фиксировано, ткани вокруг сустава могут становиться тугоподвижными, иногда в течение нескольких дней, препятствуя движению плеча (так называемый синдром «замороженного плеча»). Перевязь ограничивает движение плеча и локтя, но позволяет двигаться кисти.

Бандаж, представляющий собой кусок ткани или ремень, может быть использован вместе с перевязью, чтобы предотвратить выворачивание руки, особенно, ночью. Бандаж оборачивают вокруг спины и травмированной части пострадавшего.

Уход за гипсовой повязкой