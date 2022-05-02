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Отравление растениями

Авторы:Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
Проверено/пересмотрено мая 2022 | Изменено июл. 2023
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Основная информация

Из широко выращиваемых растений очень ядовитых мало, но многие растения довольно токсичны.

  • Как правило, отравление вероятно лишь в том случае, когда растение высокотоксично, или если в организм поступают большие количества вещества (например, если листья или другие компоненты увариваются в пасту или завариваются в чае).

  • К весьма токсичным и потенциально смертоносным растениям относятся клещевина обыкновенная и абрус молитвенный, болиголов пятнистый, вёх ядовитый (цикута), а также олеандр и наперстянка.

  • Специфические антидоты существуют лишь против некоторых растительных ядов, поэтому врачи обычно просто лечат имеющиеся у людей симптомы.

(См. также Общие сведения об отравлении).

Многие другие растения вызывают менее серьезные токсические эффекты (см. таблицу Умеренно ядовитые растения).

Клещевина обыкновенная и абрус молитвенный

В клещевине содержится чрезвычайно мощный яд рицин. Рицин использовался в покушениях на жизнь и в качестве оружия массового поражения. Семена клещевины имеют очень жесткую оболочку, и чтобы добраться до яда, их нужно разжевать.

В семенах абруса молитвенного содержится абрин — родственный и еще более сильный токсин, чем рицин. Проглатывание семян может привести к смерти. Ребенок может погибнуть, разжевав всего лишь одно семечко.

Отравление семенами клещевины или абруса может вызвать сильную рвоту и диарею (часто с кровью) через продолжительное время. Затем у пострадавшего начинается бред и судорожные припадки. Он может впасть в кому и умереть.

Иногда врачи проводят промывание желудка и кишечника в надежде вывести семена, прежде чем организм полностью усвоит яд. Противоядие отсутствует, но врачи вводят людям жидкости внутривенно и принимают другие меры для лечения симптомов.

Болиголов

Симптомы отравления болиголовом могут возникнуть уже через 15 минут. Сначала у пострадавшего развивается сухость во рту, затем учащается сердцебиение, возникает тремор, повышенное потоотделение, судорожные припадки и слабость мышц. Цикута может вызвать рвоту и диарею, делирий, судорожные припадки и кому. Противоядие отсутствует, но врачи принимают меры для лечения имеющихся у человека симптомов.

Олеандр, наперстянка и ядовитый ландыш

В олеандре, наперстянке и ядовитом ландыше содержится вещество, очень похожее на сердечный препарат дигоксин. Эти растения могут вызывать рвоту и диарею, спутанность сознания, нерегулярное сердцебиение и высокий уровень калия в крови (гиперкалиемия). Врачи иногда лечат пациентов препаратом DIGIFab, который используется для лечения передозировки дигоксина.

Таблица
Таблица

Некоторые умеренно ядовитые растения

Растение

Симптомы

Лечение

Алоэ и родственные растения

Гастроэнтерит и воспаление почек

При проглатывании растения — поддерживающая терапия*, при раздражении кожи — промыть пораженный участок водой с мылом

Семена абрикоса, дикой вишни, персика, яблока и некоторых других растений (виды Prunus и Malus) содержат химическое вещество, которое превращается в цианид после употребления в пищу — обычно только в том случае, если пережевывать и проглотить много семян

Симптомы нехватки кислорода, такие как тошнота, головокружение, невозможность сосредоточиться, головная боль, рвота, сонливость и нарушения координации (сходные с симптомами отравления цианидом)

При сильном отравлении пострадавшему назначают внутривенные вливания гидроксикобаламина и комплексный антидот к цианиду (ингаляции амилнитрита и внутривенные вливания нитрита натрия и тиосульфата натрия)

Аристолохия (кирказон)

Образование рубцовой ткани в почках

Поддерживающая терапия*

Азалия

Холинергические† симптомы

Поддерживающая терапия* и атропин

Растения, содержащие оксалат кальция, в том числе листья каллы, диффенбахии, алоказии, ариземы, филодендрона, ревеня и многих других родственных растений

Раздражение ротовой полости содержащимися в листьях кристаллами щавелевокислого кальция

Поддерживающая терапия* и промывание рта холодными жидкостями, чтобы облегчить боль в пораженной области и смыть раздражающее вещество

Кайенский перец и родственные растения (острые перцы)

Раздражение кожи и слизистых оболочек

Поддерживающая терапия* и молоко или мороженное, чтобы растворить раздражитель

Растения, содержащие колхицин (безвременник осенний, луговой шафран или глориоза)

Поздние симптомы гастроэнтерита и нарушение функций (недостаточность) многих систем органов

Нарушение кроветворной функции костного мозга, может вызвать анемию, инфекцию и/или кровотечение

Поддерживающая терапия*

Красавка обыкновенная

Антихолинергические‡ симптомы, повышенная температура тела, судорожные припадки и галлюцинации

Поддерживающая терапия*

При очень высокой температуре тела или судорожных припадках возможно применение физостигмина

Боб обыкновенный

У людей с недостатком фермента Г6ФД (который защищает эритроциты) может развиться гастроэнтерит, жар, головная боль и гемолитическая анемия

Поддерживающая терапия*

При тяжелой анемии и отравлении рассмотреть возможность поэтапного забора и замены крови равными объемами свежей донорской крови (обменное переливание крови)

Зеленый картофель и картофельные ростки

Гастроэнтерит, галлюцинации и делирий

Поддерживающая терапия*

Ягоды падуба

Гастроэнтерит

Поддерживающая терапия*

Дурман обыкновенный

Антихолинергические‡ симптомы, повышенная температура тела, судорожные припадки и галлюцинации

Поддерживающая терапия*

При очень высокой температуре тела или судорожных припадках возможно применение физостигмина

Солодка (сырое растение, а не обычные конфеты, в которые больше не добавляют экстракт солодки)

Недостаток калия в крови, повышенное артериальное давление, отеки из-за удержания жидкости (водянка)

Поддерживающая терапия*

Ядовитый ландыш, наперстянка и олеандр — все они содержат вещество, похожее на сердечный препарат дигоксин

Избыток калия в крови, нарушения сердечного ритма (аритмии)

Поддерживающая терапия* и антитела к дигоксину

Омела

Гастроэнтерит

Поддерживающая терапия*

Борец (аконит)

Медленное сердцебиение, нарушения сердечного ритма, онемение и покалывание, слабость

Поддерживающая терапия*

В некоторых случаях — внутривенные вливания бикарбоната натрия

Крапива

Жжение и раздражение кожи

Поддерживающая терапия*

Паслен сладко-горький или обыкновенный

Гастроэнтерит, галлюцинации и делирий

Поддерживающая терапия*

Красавка обыкновенная

Антихолинергические‡ симптомы, повышенная температура тела, судорожные припадки и галлюцинации

Поддерживающая терапия*

При очень высокой температуре тела или судорожных припадках возможно применение физостигмина

Мята болотная

Поражение печени (в тяжелых случаях с желтухой, дезориентацией и кровоточивостью)

Ацетилцистеин

Филодендрон и родственные растения

Поражение ротовой полости содержащимися в листьях кристаллами щавелевокислого кальция

Поддерживающая терапия* и промывание рта холодными жидкостями, чтобы облегчить боль в пораженной области и смыть раздражающее вещество

Молочай красивейший (пуансеттия)

Прикосновение к слизистым оболочкам ротовой полости, носовых проходов, влагалища или уретры вызывает легкое раздражение

Не требуется

Ядовитый плющ

Сильный зуд кожи и раздражение слизистых оболочек

Прохладные компрессы, антигистаминные препараты и иногда кортикостероиды

Лаконос

Гастроэнтерит

Прикосновение к слизистым оболочкам ротовой полости, носовых проходов, влагалища или уретры вызывает раздражение

Поддерживающая терапия*

Потос

Поражение ротовой полости содержащимися в листьях кристаллами щавелевокислого кальция

Поддерживающая терапия* и молоко или мороженое для растворения кристаллов

Тис

Гастроэнтерит

В редких случаях судорожные припадки, нарушения сердечного ритма и кома

Поддерживающая терапия*

* В качестве поддерживающей терапии могут применяться внутривенные вливания, средства поддержания жизнедеятельности организма (например, жаропонижающие препараты), средства для повышения артериального давления и аппарат искусственной вентиляции легких.

† К холинергическим симптомам относятся медленное сердцебиение, слабые сердечные сокращения, опасно низкое артериальное давление, затрудненное дыхание (вследствие сужения дыхательных путей), приливы крови, спазмы в животе, диарея, частое мочеиспускание, усиленное слюноотделение, слезящиеся глаза, повышенное потоотделение и мышечные судороги.

‡ К антихолинергическим симптомам относятся дезориентация, размытое зрение, запор, сухость во рту, головокружение, затрудненное начало и продолжение мочеиспускания, потеря контроля мочеиспускания.

Г6ФД = глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа

Дополнительная информация

Ниже приведен ресурс на английском языке, который может быть полезным. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Американская ассоциация токсикологических центров: является представителем токсикологических центров США, предоставляющие бесплатные конфиденциальные услуги 24/7 через линию помощи при отравлении (1-800-222-1222)

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.