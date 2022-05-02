Отравление растениями

В клещевине содержится чрезвычайно мощный яд рицин. Рицин использовался в покушениях на жизнь и в качестве оружия массового поражения. Семена клещевины имеют очень жесткую оболочку, и чтобы добраться до яда, их нужно разжевать.

В семенах абруса молитвенного содержится абрин — родственный и еще более сильный токсин, чем рицин. Проглатывание семян может привести к смерти. Ребенок может погибнуть, разжевав всего лишь одно семечко.

Отравление семенами клещевины или абруса может вызвать сильную рвоту и диарею (часто с кровью) через продолжительное время. Затем у пострадавшего начинается бред и судорожные припадки. Он может впасть в кому и умереть.

Иногда врачи проводят промывание желудка и кишечника в надежде вывести семена, прежде чем организм полностью усвоит яд. Противоядие отсутствует, но врачи вводят людям жидкости внутривенно и принимают другие меры для лечения симптомов.