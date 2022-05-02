Железо является жизненно необходимым минералом для человека, но прием слишком большого количества железа может вызывать тяжелые симптомы, приводить к поражению печени и даже смерти.

Симптомы развиваются поэтапно и начинаются с рвоты, диареи и боли в животе.

Через несколько дней может развиться печеночная недостаточность.

Диагноз основывается на анамнезе пострадавшего, симптомах и концентрации железа в крови.

Пострадавшего с отравлением железом госпитализируют.

(См. также Общие сведения об отравлении).

Препараты железа часто применяют при лечении разных видов анемии. Железо также входит во многие комплексные витаминные добавки. Передозировка таких препаратов может привести к отравлению железом, особенно у детей раннего дошкольного возраста. Поскольку комплексные витамины для взрослых имеются во многих семьях, передозировка железа происходит довольно часто. Однако в детских жевательных железосодержащих витаминах железа содержится не так много, и серьезного отравления не произойдет, даже если ребенок съест целый флакон. Тем не менее, передозировка чистых препаратов железа может вызывать серьезное отравление железом. В витаминах для беременных содержится довольно много железа, и маленькие дети могут ими отравиться.

Отравление железом — это возможная причина смерти от отравлений среди детей младше 5 лет. Сначала происходит раздражение желудка и пищеварительного тракта, иногда с кровотечением. Через несколько часов железо отравляет клетки, нарушая их внутренние химические реакции. Через несколько дней возможно поражение печени. Через несколько недель после выздоровления в желудке, пищеварительном тракте и печени могут образоваться вызванные раздражением рубцы.

Симптомы отравления железом При тяжелом отравлении железом симптомы обычно возникают через 6 часов после передозировки. Как правило, в развитии симптомов отравления железом выделяют 5 стадий: Стадия 1 (в течение 6 часов после передозировки): Симптомы — рвота, рвота с кровью, диарея, боль в животе, раздражительность и сонливость. При очень сильном отравлении возможны учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, кома, потеря сознания, судорожные припадки и снижение артериального давления.

Стадия 2 (от 6 до 48 часов после передозировки): возникает видимость улучшения состояния пострадавшего.

Стадия 3 (от 12 до 48 часов после передозировки): сильное снижение артериального давления (шок), жар, кровотечение, желтуха, печеночная недостаточность, метаболический ацидоз и судорожные припадки.

Стадия 4 (через 2–5 суток после передозировки): отказывает печень, и пострадавший может умереть от шока, кровотечения и патологий свертываемости крови. Возможно снижение уровня сахара в крови. Могут развиваться дезориентация и вялость (летаргия) или кома.

Стадия 5 (через 2–5 недель после передозировки): возможна обструкция желудка или кишечника рубцовой тканью. Образование рубцовой ткани в любом из этих органов может вызвать спастическую боль в животе и рвоту. Впоследствии может развиться тяжелое рубцовое поражение печени (цирроз).

Диагностика отравления железом Уровни железа и другие анализы крови;

Иногда рентгенологическое обследование Диагноз отравления железом основывается на анамнезе пострадавшего, симптомах, наличии метаболического ацидоза (кислота в кровотоке, выделяемая из отравленных клеток) и количестве железа в крови. Если пострадавший проглотил большое количество таблеток, их иногда можно увидеть на рентгеновском снимке желудка или кишечника.

Лечение отравления железом Кишечный лаваж

Хелаторная терапия (в тяжелых случаях) Пострадавшие с ярко выраженными симптомами или с высокой концентрацией железа в крови нуждаются в госпитализации. Даже после рвоты в желудке может остаться большое количество железа. Для вымывания содержимого желудка и кишечника (кишечный лаваж) пострадавшему могут дать специальный раствор полиэтиленгликоля, который принимают внутрь или вводят через желудочный зонд, хотя эффективность этого метода не доказана. При тяжелом отравлении пострадавшему назначают внутривенные вливания дефероксамина — препарата, который связывает железо в крови (так называемая хелаторная терапия) и выводит его из организма с мочой.