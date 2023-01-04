Общие сведения о вывихах

Вывих — это полное разделение костей, образующих сустав. При подвывихе кости сустава частично смещены. Часто вывихнутый сустав остается смещенным до тех пор, пока он не будет вставлен на место (вправлен) врачом, но иногда он вправляется сам по себе.
Большинство вывихов возникают в результате острых травм или чрезмерных нагрузок.
Вывихнутое место болит (особенно, при нагрузке), обычно отекает, может образовываться кровоподтек, конечность может выглядеть деформированной, искривленной или смещенной.
Также могут присутствовать или развиваться другие травмы, такие как переломы, повреждение кровеносного сосуда или нерва, синдром сдавления, инфекции и длительные проблемы с суставами.
Иногда врач может диагностировать вывих на основании симптомов, обстоятельств, вызвавших травму, и результатов физикального осмотра, но иногда требуется исследование при помощи рентгенологических или других визуализирующих методов.
Лечение предусматривает возвращение костей на место (вправление), обычно путем манипуляций, и иммобилизацию, но иногда требуется операция.
Многие вывихи не вызывают долговременных проблем, но в результате некоторых травм связки и сухожилия, которые стабилизируют сустав, ослабляются или разрываются.
Суставы могут стать ригидными и могут уменьшаться в размере или атрофироваться при иммобилизации сустава.
Суставы входят в скелетно-мышечную систему, состоящую из костей, мышц и тканей, которые их соединяют (связки, сухожилия или другие соединительные ткани, называемые мягкими тканями). Скелетно-мышечная система придает телу форму и стабильность, и дает ему возможность перемещаться.
При вывихах кости в суставе полностью разделяются. При подвывихе кости только частично смещаются, а не полностью разделяются. Вывихи могут сопровождаться травмами других тканей скелетно-мышечной системы, такими как:
Переломы: В кости может образоваться трещина или перелом. Обычно ткани вокруг переломанных костей также повреждаются.
Растяжения связок: Может возникать разрыв связок (соединяющих кости друг с другом).
Растяжения мышц: Может возникать разрыв мышц.
Надрыв сухожилия: Может возникать разрыв сухожилий (структуры, прикрепляющие мышцы к костям).
Вывихи, переломы, растяжения связок суставов и мышц (совместно их называют травмами скелетно-мышечной системы) существенно варьируются по степени тяжести и необходимому лечению.
Вывихи могут быть открытыми (когда кожа разорвана) или закрытыми (когда кожа не разорвана).
Вывихи обычно случаются в конечностях, но могут произойти и в других частях тела, таких как челюсть, шея или позвоночник.
Прогноз и лечение вывихов сильно различаются в зависимости от местоположения и тяжести вывиха.
Причины вывихов
Травма — наиболее частая причина вывихов и других повреждений скелетно-мышечной системы. Виды травм:
Прямое воздействие, которое возникает при падении либо дорожно-транспортном происшествии
Многократное повторяющееся трение и разрыв, которые возникают во время повседневной активности либо в результате вибрации или резких движений
Перегрузка, которая может возникать у спортсменов при чрезмерной тренировке
Тяжесть вывиха зависит отчасти от типа и силы травмы, вызвавшей его.
Некоторые вывихи возникают при игре в определенные спортивные игры (см. Спортивные травмы).
Вероятность возникновения вывихов повышается при некоторых заболеваниях. Примером является синдром Элерса-Данлоса, редкое наследственное заболевание соединительной ткани, в результате которого суставы становятся необычайно гибкими. Люди с этим заболеванием склонны к вывихам и растяжениям.
Симптомы вывихов
Когда происходит вывих, кости могут быть явно смещены. Сустав может выглядеть искривленным или изогнутым. Кость может аномально выступать, из-за чего кожа вокруг нее растягивается и припухает.
Вывих вызывает следующие симптомы:
Боль
отек;
невозможность нормально пользоваться травмированным участком;
кровоподтек либо изменение цвета;
возможна потеря чувствительности (онемение либо аномальные ощущения);
Участок вокруг вывиха болит, особенно когда пострадавший пытается нагрузить пострадавшую часть тела или использовать ее. Он болезненный на ощупь.
Часто невозможно нормально двигать поврежденной частью тела (такой как рука, нога, кисть, палец на руке или на ноге).
Могут появляться синяки вокруг вывихнутого сустава. Они возникают при подкожном кровоизлиянии. Сначала кровоподтек имеет фиолетово-черную окраску, затем постепенно, в течение нескольких дней, по мере разложения крови и всасывания ее организмом постепенно приобретает зеленый и желтый цвет.
Поскольку движение травмированного участка причиняет сильную боль, некоторые пациенты избегают движений или не могут пошевелить им. Если пострадавший (например, ребенок младшего возраста или пожилой человек) не может говорить, отказ подвигать частью тела может быть единственным признаком вывиха.
Осложнения вывихов
Вывихи могут сопровождаться другими проблемами (осложнениями) или приводить к ним. Однако серьезные осложнения встречаются довольно редко. Риск серьезных осложнений повышается при разрыве кожи либо при повреждении кровеносных сосудов или нервов. При вывихах суставов, если их быстро не вправить, более высока вероятность повреждения кровеносных сосудов и нервов, чем при переломах.
Некоторые осложнения (например, повреждения кровеносных сосудов, нервов и инфекции) возникают в течение первых часов или дней после травмы. Другие (например, проблемы с суставами и заживлением) развиваются с течением времени.
Переломы
Травма, которая вызывает вывих, также может вызвать перелом. Изредка в результате переломов соседние поврежденные мышцы так сильно отекают, что они уменьшают или блокируют приток крови к поврежденной конечности. Если кровоток не восстанавливается, конечность в конечном итоге становится холодной на ощупь, синеет, а ткани в конечности повреждаются или умирают. Это нарушение называют синдромом сдавления.
Повреждение кровеносных сосудов
Вывих бедренного или коленного сустава может привести к разрыву кровеносных сосудов и кровотечению в ткани ноги. В этом случае ткани ноги перестанут получать достаточный объем крови (так называемая ишемия) и могут погибнуть (так называемый некроз). Вывих тазобедренного сустава может привести к некрозу, особенно если его быстро не вправить. При вывихе бедра кровеносные сосуды в верхней части бедренной кости (часть тазобедренного сустава, называемая головкой бедренной кости) растягиваются. В результате, в эту часть бедренной кости поступает недостаточно крови. При вывихе коленного сустава в нижнюю часть ноги может поступать недостаточно крови. Если отсутствие крови приводит к отмиранию большого количества ткани, часть ноги, возможно, придется ампутировать. Отдельные травмы локтевых суставов могут привести к разрыву кровеносных сосудов и кровотечению в ткани руки, вызывая аналогичные проблемы. Прекращение кровоснабжения может не вызывать никаких симптомов в течение нескольких часов после травмы.
Кровотечение
Тяжелые или травматические вывихи могут повредить ткани вокруг них и вызвать внутреннее кровотечение. Вывихнутая кость может разорвать кожу и вызвать внешнее кровотечение.
Поражение нервов
Иногда может происходить растяжение, ушиб или сдавление нерва при вывихе сустава. Прямой удар может привести к ушибу или размозжению нерва. Размозжение вызывает более сильное повреждение, чем ушиб. Такие травмы, как правило, заживают сами по себе в течение нескольких недель, месяцев или лет, в зависимости от степени тяжести травмы.
Изредка рвутся нервы. Разрыв нерва не заживает сам по себе, и может потребоваться его восстановление хирургическим путем.
Некоторые повреждения нервов так и не заживают полностью.
Инфекции
Если при вывихе сустава нарушается целостность кожи, рана может инфицироваться, а инфекция может попасть в кость (остеомиелит). Остеомиелит излечить очень трудно.
Проблемы со стороны суставов
Иногда вывих повреждает хрящ на концах костей в суставе (так называемую суставную поверхность). Как правило, эта гладкая, плотная защитная ткань обеспечивает плавное движение в суставе. На поврежденном хряще образуется рубец, что вызывает остеоартрит, который приводит к скованности и ограничению диапазона движений в суставе. Наиболее вероятно развитие скованности коленного, локтевого и плечевого суставов после вывиха, особенно, у пожилых людей. Кроме того, травма, которая вызывает вывих, может ослабить или разорвать ткани, стабилизирующие сустав, такие как связки и сухожилия.
Обычно для профилактики скованности суставов и обеспечения нормальной (насколько возможно) подвижности суставов необходима лечебная физкультура. Очень часто для лечения поврежденного хряща необходима операция. После такой операции уменьшается вероятность образования рубца на хряще, а в случае его образования он будет менее выраженным. Иногда требуется хирургическое вмешательство для восстановления разорванных связок или сухожилий.
Диагностика вывихов
Обследование врачом
Рентгенологическое исследование для обнаружения переломов
В некоторых случаях магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ)
При внезапном вывихе необходимо обратиться за неотложной медицинской помощью, обратиться к своему врачу либо подождать и посмотреть, разрешится или уменьшится ли проблема (боль, отек или другие симптомы) сама по себе.
При следующих состояниях пострадавшего необходимо доставить в отделение неотложной медицинской помощи, часто автомобилем скорой помощи:
Очевидная серьезность проблемы (например, она возникла в результате дорожно-транспортного происшествия, либо пострадавший не может использовать поврежденную часть тела).
При подозрении на тяжелый вывих или другое тяжелое повреждение мягких тканей.
Подозревается перелом (возможным исключением является травма пальца на ноге или кончика пальца на руке).
У пострадавшего имеется несколько травм.
Присутствуют симптомы осложнения — например, потеря чувствительности в поврежденной части тела, отсутствие нормальной подвижности в поврежденной области, кожа становится холодной или синюшной, либо развивается слабость в поврежденном участке.
Невозможность нагрузки на поврежденную часть тела или пользования ею.
Ощущается нестабильность в повреждённом суставе.
Человек должен обратиться к врачу, если:
Травма вызывает боль или отек, но подозрение на перелом либо тяжелую травму отсутствует и движения в суставе не нарушены.
Если не применим ни один из вышеуказанных пунктов, а травма кажется незначительной, человек может обратиться к врачу либо подождать и посмотреть, не разрешится ли проблема самостоятельно.
Если травма вызвана серьезным происшествием, приоритетом врача является:
проверка степени тяжести травм и осложнений, таких как нарушение кровотока обширная кровопотеря, открытая рана, повреждение нерва, и синдром сдавления, которые могут развиться, когда кровоснабжение поврежденной конечности уменьшается или блокируется.
При наличии указанных травм и осложнений врач немедленно обеспечивает надлежащее лечение, затем продолжает медицинский осмотр.
Описание травмы
Врач просит человека (или свидетеля) описать, что случилось. Часто человек не помнит, как была нанесена травма либо не может точно описать это. Сведения об обстоятельствах нанесения травмы могут помочь врачу определить тип травмы. Также врач расспрашивает, куда был направлен удар при получении травмы.
Врач также расспрашивает о том, когда появилась боль. Если она появилась сразу после травмы, причиной может быть вывих, перелом или тяжелое растяжение. Если боль появляется через несколько часов или дней, травма, как правило, незначительная. Если боль тяжелее, чем ожидается при такой травме, либо если боль постоянно усиливается в течение первых часов после травмы, это может свидетельствовать о развитии синдрома сдавления либо нарушении кровотока.
Физикальное обследование
Физикальное обследование включает следующее (в порядке очередности):
Исключение повреждений кровеносных сосудов вблизи поврежденной части тела
Исключение повреждений нервов вблизи поврежденной части тела
Осмотр на предмет открытых ран, суставов, которые выглядят деформированными, отеков, кровоподтеков и ограниченной подвижности сустава
Осмотр и определение подвижности травмированного участка
Осмотр суставов выше и ниже травмированного участка
Для выявления признаков повреждения кровеносных сосудов и нарушения кровообращения врачи проверяют пульс, цвет кожи и температуру. При нарушении кровообращения (которое может происходить, например, при синдроме сдавления) пульс может вдруг исчезнуть или ослабеть, а кожа может стать бледной и холодной. Врачи измеряют артериальное давление, которое бывает низким у людей, потерявших много крови.
Для выявления повреждений нервов врачи проверяют, может ли человек нормально двигать мышцами. Если человек не может двигать пораженными мышцами, нервы, которые контролируют эти мышцы (называемые двигательными нервами), могут быть повреждены. Врач также проверяет чувствительность кожи — сохраняется ли у пациента нормальная чувствительность — и спросить пациента о возможных аномальных ощущениях, таких как ощущения покалывания, пощипывания или онемения. Отклонение от нормы или снижение ощущений означает, что нервы, которые отвечают за чувствительность кожи (так называемые сенсорные нервы), могут быть повреждены.
Врач осторожно пальпирует травмированный участок, чтобы определить смещение костей, а также болезненность области при пальпации. Также врач проверяет наличие отека и кровоподтеков. Он расспрашивает, может ли человек пользоваться, двигать травмированным участком, нагружать его.
Врач определяет стабильность сустава с помощью осторожных движений в нем, но если возможен перелом или вывих, сначала назначают рентгенологическое исследование для определения безопасности движения в суставе. Врач проверяет наличие щелчков или поскрипывания (крепитации) при движении травмированной области. Эти звуки могут указывать на наличие перелома. Движение в травмированной области также может помочь врачу определить степень тяжести травмы.
Врач также может проверить сустав выше и ниже травмированного сустава.
Для оценки стабильности поврежденного сустава могут сделать нагрузочную пробу. Однако, при подозрении на перелом или вывих нагрузочную пробу откладывают до тех пор, пока не будут проведены рентгенологические исследования для проверки этих повреждений. Для нагрузки сустава врачи осторожно перемещают сустав в направлении, которое обычно перпендикулярно нормальному диапазону движения сустава. Если имеется крайняя нестабильность сустава, врачи подозревают вывих (или серьезную травму связки).
Если боль препятствует осмотру, пациенту можно ввести внутрь либо внутривенно обезболивающее и/или миорелаксант, а в поврежденную область ввести местное обезболивающее. Или же врачи иммобилизуют травмированный сустав до тех пор, пока спазм не пройдет (обычно на несколько дней), а затем осматривают сустав.
Обследования
Визуализирующие исследования для диагностики вывихов и других травм скелетно-мышечной системы включают:
Рентгенологические исследования полезны для диагностики вывихов, а также переломов. Рентгенологическое исследование не подходит для обнаружения травм связок, сухожилий или мышц, поскольку на снимках видны только кости (и жидкость, окружающая поврежденный сустав).
Рентгеновские снимки обычно выполняют как минимум в двух проекциях, что позволяет оценить расположение костей относительно друг друга.
КТ или МРТ могут быть сделаны для выявления небольших переломов, которыми может сопровождаться вывих.
Другие исследования могут быть выполнены для выявления других повреждений, которые могут возникнуть в результате вывихов:
Ангиография (рентгеновские или КТ-снимки, полученные после введения в артерии контрастного вещества, видимого на рентгеновских снимках) для исключения повреждения кровеносных сосудов
Электромиография и/или исследования проводимости нервов для исключения повреждения нервов (обычно проводится в амбулаторных условиях)
Лечение вывихов
Лечение любых серьезных осложнений;
Обезболивание
Защита, обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности (PRICE);
Сопоставление или вправление (репозиция) смещенных частей
Иммобилизация, как правило, при помощи гипсовой повязки либо шины
Иногда хирургическое вмешательство
При серьезных осложнениях вывихов требуется немедленное лечение. При отсутствии лечения осложнения могут усугубляться, вызывать более сильную боль и повышать вероятность утраты функции. Кроме того, при некоторых осложнениях, таких как синдром сдавления, требуется неотложная помощь. Без лечения такие осложнения могут привести к серьезным последствиям или даже смерти.
При подозрении на перелом либо другую тяжелую травму пострадавший должен обратиться в отделение неотложной помощи. Если у него наблюдаются затруднения при ходьбе либо имеется несколько травм, необходимо вызвать скорую помощь. До получения медицинской помощи необходимо сделать следующее:
обеспечить неподвижность травмированной конечности (иммобилизацию) и ее поддержку при помощи сделанной из подручных материалов шины, перевязи или подушки;
по возможности приподнять травмированную конечность выше уровня сердца, чтобы ограничить отек;
приложить лед (завернутый в полотенце или ткань) в целях купирования боли и отека.
Лечение серьезных травм
В отделении неотложной помощи врачи проверяют наличие травм, требующих немедленного лечения.
В случае повреждения артерий, врачи хирургическим путем восстанавливают их, кроме травм небольших артерий и случаев отсутствия нарушения кровотока. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что травмированная часть не лишена притока крови. Также лечат синдром сдавления, если он присутствует.
Некоторые нервы также восстанавливают хирургическим путем, но, при необходимости, операция может быть отложена на несколько дней после травмы. При ушибе либо повреждении нервов может произойти их самостоятельное заживление.
При разрыве кожи рану накрывают стерильной повязкой, пациенту с травмой вводят вакцину для профилактики столбняка и антибиотик для профилактики инфекции. Кроме того, рану обрабатывают, как правило, после местного введения обезболивающего для «заморозки» области травмы.
При большинстве умеренных и тяжелых вывихов, особенно крайне нестабильных, место вывиха немедленно обездвиживается. Эта мера помогает уменьшить боль и предотвратить дальнейшее повреждение мягких тканей при нестабильных вывихах.
Обезболивание
Как правило, боль купируют обезболивающим препаратом опиоидного типа и/или нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП).
PRICE
При вывихе может помочь комплекс PRICE. PRICE — это комплекс мероприятий, включающий защиту, обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности.
Защита помогает предотвратить дальнейшее повреждение, которое может привести к усугублению изначальной травмы. Как правило, используют шину либо другое устройство.
Покой предотвращает дальнейшее повреждение и может ускорить заживление. Людям необходимо ограничить активность и избегать нагрузки и/или использования травмированной части тела. Например, им может потребоваться использовать костыли или не участвовать в контактных видах спорта.
Лед и давящая повязка минимизируют отек и боль. Лед помещают в пластиковый пакет, полотенце либо ткань и прикладывают на 15–20 минут как можно чаще в течение первых 24–48 часов. Как правило, давление на травмированный участок обеспечивают при помощи эластичной повязки или шины.
Приподнятое положение травмированной конечности способствует оттоку жидкости от травмированного участка и, таким образом, уменьшает отек. Травмированную конечность приподнимают выше уровня сердца в течение первых 2 дней.
После 48 часов пострадавший может периодически прикладывать тепло (например, электрическую грелку) на 15–20 минут единовременно. Тепло может облегчить боль. Однако не ясно, что более эффективно: тепло или лед, и то, что даёт хороший эффект у одного человека, может помогать другому гораздо меньше.
Вправление
Суставы возвращаются в нормальное положение (вправляются).
Обычно вправление осуществляют без хирургического вмешательства (это называется закрытым вправлением) путем манипуляций, например, путем вытяжения и/или поворота конечности. Обычно после вправления врач назначает рентгеновский снимок, чтобы определить, приняли ли травмированные части нормальное положение.
При некоторых вывихах требуется выравнивание хирургическим путем (это называется открытым вправлением).
Обычно, поскольку вправление вызывает боль, перед процедурой пострадавшему вводят обезболивающие, седативные средства и/или анестетики. Типы используемых лекарственных препаратов зависят от степени тяжести травмы и способа вправления:
Закрытое вправление небольших вывихов (таких как вывихи костей пальцев на руках или на ногах): Единственное, что может потребоваться — это местный анестетик, такой как лидокаин, который вводят в ткани около травмированного участка.
Закрытое вправление серьезных вывихов (таких как вывихи костей руки, плеча или голени): Пострадавшему можно ввести внутривенно седативное средство и обезболивающие. Седативное средство вызывает сонливость, но сознание сохраняется. Также им можно ввести местный анестетик путем инъекции. Например, если у человека вывих плеча, в плечевой сустав можно ввести лидокаин.
Открытая репозиция: Пострадавшему дают общую анестезию путем инъекции либо через лицевую маску, что приводит к отключению сознания. Эту процедуру выполняют в операционной.
Иммобилизация;
После сопоставления необходимо обеспечить отсутствие движений в травмированном участке (иммобилизация).
После закрытого вправления вывиха обычно используют гипсовые повязки, шины или поддерживающие повязки. Для некоторых вывихнутых суставов требуется только шина или гипсовая повязка, которая накладывается после того, как сустав был возвращен в нормальное положение.
Иммобилизация приводит к ослаблению боли и способствует заживлению путем предотвращения дальнейшего травмирования окружающих тканей. Иммобилизация помогает при большинстве средней тяжести либо тяжелых вывихов. Суставы фиксируют с обеих сторон от участка травмы.
При слишком длительной иммобилизации (например, в течение более нескольких недель у молодых взрослых) может развиться тугоподвижность сустава, иногда, навсегда, а мышцы могут укорачиваться (контрактура) либо уменьшаться в объеме (истощение либо атрофия). Могут образовываться тромбы. Такие проблемы могут развиваться быстро, а контрактуры могут остаться насовсем, как правило, у людей более старшего возраста. По этим причинам врачи рекомендуют пациентам как можно скорее начинать двигаться.
Гипсовые повязки обычно используют при травмах, которые требуют иммобилизации в течение нескольких недель.
Для наложения гипсовой повязки врачи оборачивают травмированную часть тканью, затем наносят слой мягкого хлопкового материала, чтобы защитить кожу от давления и трения. После такой подкладки врачи оборачивают ее хлопковыми повязками, наполненными влажным гипсом либо полосками из стекловолокна, которые затвердевают при высыхании. Гипс легко формируется и меньше трется о тело. Полоски из стекловолокна обладают большей прочностью, легкостью и долговечностью. Приблизительно через неделю отек разрешается. Затем иногда гипсовую повязку можно заменить повязкой из стекловолокна, чтобы она плотнее прилегала к конечности.
Лицам, которым требуется носить гипсовую повязку, дают особые инструкции по уходу за ней. При отсутствии тщательного ухода за гипсовой повязкой могут появиться проблемы. Например, если гипсовая повязка намокнет, защитная подкладка под гипсом может увлажниться, а затем высохнуть не полностью. В результате кожа размягчается, травмируется, могут образовываться язвы. Также если гипс намокнет, он может развалиться, таким образом, больше не защищая и не фиксируя травмированный участок.
Пострадавшего инструктируют держать гипсовую повязку приподнятой максимально, насколько это возможно, на уровне либо выше уровня сердца, особенно в течение первых 24–48 часов. Им также необходимо регулярно сгибать и вытягивать пальцы на руках либо шевелить пальцами на ногах. Такие стратегии способствуют оттоку крови от поврежденной конечности, таким образом, предотвращая отек.
Изредка гипсовые повязки вызывают боль, давление или онемение, которые не прекращаются или ухудшаются с течением времени. О такой боли следует немедленно сообщать врачу. Возможно, это симптомы развития пролежней или синдрома сдавления. В таких случаях врачи могут снять гипсовую повязку и наложить другую.
Для фиксации некоторых видов стабильных вывихов, особенно если необходима иммобилизация в течение всего лишь нескольких дней, можно использовать шину. Во время начального лечения шины также используются для немедленного обездвиживания умеренных и тяжелых вывихов, особенно крайне нестабильных, до тех пор, пока нельзя будет тщательно оценить пострадавшего. Шины позволяют прикладывать лед и совершать движения в большем объеме, чем гипсовая повязка.
Шина представляет собой длинную и узкую гипсовую, стеклопластиковую или алюминиевую полосу, которая крепится к поврежденной конечности эластичным бинтом или лентой. Поскольку полоса не окружает конечность полностью, остается пространство для расширения при отеке тканей. Таким образом, шина не повышает риск развития синдрома сдавления. Некоторые травмы, обычно требующие использования гипсовой повязки, сначала фиксируют при помощи шины до разрешения отека.
Пращевидная повязка сама по себе может оказать некоторую поддержку. Перевязь может быть полезна в случаях, когда полная иммобилизация приводит к нежелательным эффектам. Например, если плечо полностью фиксировано, ткани вокруг сустава могут становиться тугоподвижными, иногда в течение нескольких дней, препятствуя движению плеча (так называемый синдром «замороженного плеча»). Перевязь ограничивает движение плеча и локтя, но позволяет двигаться кисти.
Бандаж, представляющий собой кусок ткани или ремень, может быть использован вместе с перевязью, чтобы предотвратить выворачивание руки, особенно, ночью. Бандаж оборачивают вокруг спины и травмированной части.
Распространенные способы иммобилизации сустава
хирургическое вмешательство;
Иногда вывихи нельзя исправить вправлением, в таких случаях необходимо хирургическое вмешательство для возвращения сустава в нормальное положение. После того как сустав будет вправлен, дополнительная операция часто не требуется.
Иногда требуется хирургическое вмешательство для лечения переломов, сопровождающих вывихи, для стабилизации сустава или для удаления инородных частиц из сустава.
Реабилитация и прогноз при вывихах
Многие вывихи и связанные с ними повреждения хорошо заживают и практически не вызывают проблем. Однако некоторые травмы полностью не заживают даже при надлежащей диагностике и лечении.
Длительность периода, необходимого для заживления травмы, варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от:
типа травмы;
локализации травмы;
возраста пациента;
наличия других заболеваний.
Например, травмы у детей заживают гораздо быстрее, чем у взрослых, а определенные заболевания (включая заболевания, вызывающие проблемы с кровообращением, такие как сахарный диабет и болезнь периферических сосудов) замедляют заживление.
Пострадавшие, как правило, ощущают некоторый дискомфорт во время физической активности, даже если травмы зажили достаточно, чтобы обеспечить полную нагрузку на травмированную часть. Некоторые люди также отмечают повышение болезненности и скованности травмированной части при холодной погоде.
Иммобилизация приводит к скованности суставов, а мышцы ослабляются и уменьшаются в объеме, поскольку не используются. Если конечность фиксирована гипсовой повязкой, поврежденный сустав с каждой неделей становится все более тугоподвижным, и в итоге пациент может утратить способность полностью разгибать и сгибать конечность. Такие проблемы могут развиваться быстро и оставаться насовсем, как правило, у людей более старшего возраста.
Для предотвращения или сведения к минимуму ригидности суставов и для сохранения мышечной силы врачи и физиотерапевты могут рекомендовать ежедневные упражнения, в том числе упражнения на расширение диапазона движения и упражнения для укрепления мышц. Пока травма заживает, пострадавший может упражнять неповрежденную часть тела согласно указаниям врача или физиотерапевта.
После достаточного заживления травмы и прекращения иммобилизации связки пострадавший может начать выполнение физических упражнений для травмированной конечности. При выполнении физических упражнений необходимо обращать внимание на ощущения в травмированной конечности и воздерживаться от слишком сильных нагрузок. Если мышцы слишком слабы для выполнения физических упражнений, специалист по лечебной физкультуре сам двигает конечностью пациента (это называется пассивным физическим упражнением). Однако в конце концов для восстановления полной силы травмированной конечности пострадавший должен сам двигать своими мышцами (так называемое активное физическое упражнение).
Упражнения для увеличения диапазона движения и укрепления мышечной силы, а также для укрепления и стабилизации поврежденного сустава могут помочь предотвратить повторные вывихи и проблемы в долгосрочной перспективе.
Взгляд на старение: Вывихи
Люди старше 65 лет чаще подвержены вывихам суставов, отчасти потому, что они более склонны к падениям, являющимся частой причиной вывихов. Пожилые люди более склонны к падениям по следующим причинам:
Другие травмы чаще сопутствуют вывихам у пожилых людей. Например, вывих плечевого сустава с большей вероятностью вызовет разрыв вращательной манжеты плечевого сустава у пожилых людей, чем у молодых людей.
У лиц пожилого возраста чаще возникают осложнения в процессе выздоровления, который происходит медленнее, чем у более молодых людей, поскольку
У пожилых людей даже незначительные травмы могут существенно препятствовать привычной повседневной деятельности — принимать пищу, одеваться, мыться и даже ходить, особенно если они пользовались ходунками до травмы.
Иммобилизация: Иммобилизация (например, при необходимости постельного режима) вызывает много проблем у пожилых людей.
У пожилых людей более высока вероятность того, что иммобилизация вызовет:
Пролежни развиваются, когда в определенном участке отсутствует либо существенно нарушено кровоснабжение. У пожилых кровоснабжение в конечностях уже может быть снижено. Когда на травмированную конечность накладывают гипс, кровоток замедляется еще больше, и могут образовываться пролежни. При необходимости постельного режима на участке кожи, соприкасающемся с кроватью, могут образовываться пролежни. Необходимо тщательно осматривать данные участки на наличие любых признаков повреждения кожи.
Поскольку вероятность проблем у лиц пожилого возраста при иммобилизации повышена, лечение вывихов и других скелетно-мышечных травм в этой возрастной группе направлено скорее на помощь в достижении скорейшего возврата к повседневной активности.