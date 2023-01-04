Общие сведения о вывихах

После сопоставления необходимо обеспечить отсутствие движений в травмированном участке (иммобилизация).

После закрытого вправления вывиха обычно используют гипсовые повязки, шины или поддерживающие повязки. Для некоторых вывихнутых суставов требуется только шина или гипсовая повязка, которая накладывается после того, как сустав был возвращен в нормальное положение.

Иммобилизация приводит к ослаблению боли и способствует заживлению путем предотвращения дальнейшего травмирования окружающих тканей. Иммобилизация помогает при большинстве средней тяжести либо тяжелых вывихов. Суставы фиксируют с обеих сторон от участка травмы.

При слишком длительной иммобилизации (например, в течение более нескольких недель у молодых взрослых) может развиться тугоподвижность сустава, иногда, навсегда, а мышцы могут укорачиваться (контрактура) либо уменьшаться в объеме (истощение либо атрофия). Могут образовываться тромбы. Такие проблемы могут развиваться быстро, а контрактуры могут остаться насовсем, как правило, у людей более старшего возраста. По этим причинам врачи рекомендуют пациентам как можно скорее начинать двигаться.

Гипсовые повязки обычно используют при травмах, которые требуют иммобилизации в течение нескольких недель.

Для наложения гипсовой повязки врачи оборачивают травмированную часть тканью, затем наносят слой мягкого хлопкового материала, чтобы защитить кожу от давления и трения. После такой подкладки врачи оборачивают ее хлопковыми повязками, наполненными влажным гипсом либо полосками из стекловолокна, которые затвердевают при высыхании. Гипс легко формируется и меньше трется о тело. Полоски из стекловолокна обладают большей прочностью, легкостью и долговечностью. Приблизительно через неделю отек разрешается. Затем иногда гипсовую повязку можно заменить повязкой из стекловолокна, чтобы она плотнее прилегала к конечности.

Лицам, которым требуется носить гипсовую повязку, дают особые инструкции по уходу за ней. При отсутствии тщательного ухода за гипсовой повязкой могут появиться проблемы. Например, если гипсовая повязка намокнет, защитная подкладка под гипсом может увлажниться, а затем высохнуть не полностью. В результате кожа размягчается, травмируется, могут образовываться язвы. Также если гипс намокнет, он может развалиться, таким образом, больше не защищая и не фиксируя травмированный участок.

Пострадавшего инструктируют держать гипсовую повязку приподнятой максимально, насколько это возможно, на уровне либо выше уровня сердца, особенно в течение первых 24–48 часов. Им также необходимо регулярно сгибать и вытягивать пальцы на руках либо шевелить пальцами на ногах. Такие стратегии способствуют оттоку крови от поврежденной конечности, таким образом, предотвращая отек.

Изредка гипсовые повязки вызывают боль, давление или онемение, которые не прекращаются или ухудшаются с течением времени. О такой боли следует немедленно сообщать врачу. Возможно, это симптомы развития пролежней или синдрома сдавления. В таких случаях врачи могут снять гипсовую повязку и наложить другую.

Для фиксации некоторых видов стабильных вывихов, особенно если необходима иммобилизация в течение всего лишь нескольких дней, можно использовать шину. Во время начального лечения шины также используются для немедленного обездвиживания умеренных и тяжелых вывихов, особенно крайне нестабильных, до тех пор, пока нельзя будет тщательно оценить пострадавшего. Шины позволяют прикладывать лед и совершать движения в большем объеме, чем гипсовая повязка.

Шина представляет собой длинную и узкую гипсовую, стеклопластиковую или алюминиевую полосу, которая крепится к поврежденной конечности эластичным бинтом или лентой. Поскольку полоса не окружает конечность полностью, остается пространство для расширения при отеке тканей. Таким образом, шина не повышает риск развития синдрома сдавления. Некоторые травмы, обычно требующие использования гипсовой повязки, сначала фиксируют при помощи шины до разрешения отека.

Пращевидная повязка сама по себе может оказать некоторую поддержку. Перевязь может быть полезна в случаях, когда полная иммобилизация приводит к нежелательным эффектам. Например, если плечо полностью фиксировано, ткани вокруг сустава могут становиться тугоподвижными, иногда в течение нескольких дней, препятствуя движению плеча (так называемый синдром «замороженного плеча»). Перевязь ограничивает движение плеча и локтя, но позволяет двигаться кисти.

Бандаж, представляющий собой кусок ткани или ремень, может быть использован вместе с перевязью, чтобы предотвратить выворачивание руки, особенно, ночью. Бандаж оборачивают вокруг спины и травмированной части.

Уход за гипсовой повязкой