Хирургическое вмешательство — это термин, традиционно используемый для описания процедур (называемых хирургическими процедурами, хирургическими вмешательствами или операциями), которые предусматривают лечение заболевания, травмы или другого нарушения путем выполнения разреза в ткани. После выполнения разреза органы, мышцы или кости осматривают, лечат, восстанавливают или удаляют. Хирургические методы со временем прогрессировали, и в современной практике разрез может быть сделан с помощью скальпеля, лазера или других методов. Разрез можно закрыть швами, скобками, клеем или другими способами.
В современной медицинской практике проводятся процедуры для диагностики или лечения заболеваний, которые не считается хирургическим вмешательством (например, колоноскопия, цистоскопия), и отличить хирургическую и медицинскую процедуру не всегда легко. Но это и не требуется: главное, чтобы врач, выполняющий процедуру, был опытным и хорошо подготовленным.
Хирургия — это широкая область медицины, включающая множество различных технологий. Во время некоторых хирургических процедур удаляются ткани, например, абсцесс или опухоль. Во время других устраняются закупорки. Во время третьих артерии и вены подводят к новым участкам, чтобы обеспечить дополнительное поступление крови туда, где ее недостаточно.
При другом типе хирургической процедуре, которая называется трансплантацией, у человека удаляют определенный орган, например, кожу, почку или печень, а затем пересаживают обратно тому же человеку (например, кожу) или другому лицу (донорский орган).
Для замены кровеносных сосудов или соединительной ткани могут имплантироваться графты, которые в некоторых случаях выполняются из искусственных материалов, а для укрепления или замены разрушенных частей кости могут вводиться металлические стержни.
Иногда хирургическое вмешательство позволяет подтвердить предполагаемый диагноз. Биопсия, при которой для исследования под микроскопом берется образец ткани, может быть выполнена в кабинете врача или в условиях, предназначенных для хирургического вмешательства (в хирургическом отделении), в зависимости от ткани и размера биоптата. В некоторых экстренных случаях, когда времени на проведение диагностических тестов нет, хирургическое вмешательство проводится и для диагностики, и для лечения одновременно. Например, хирургическое вмешательство может потребоваться для быстрого обнаружения и восстановления органов, кровоточащих в результате травмы, нанесенной в результате огнестрельного ранения или автокатастрофы.
По срочности хирургические вмешательства часто делят на три категории:
экстренные;
срочные;
плановые.
Экстренные хирургические операции, например, купирование интенсивного внутреннего кровотечения, должны выполняться в максимально короткие сроки, потому что счет идет на минуты.
При срочных хирургических операциях, таких, как удаление воспалившегося аппендикса, счет идет на часы.
Плановые хирургические операции, такие, как замена коленного сустава, можно отложить на определенный период времени и проводить только после того, как будет сделано все необходимое для увеличения шансов пациента на успешное прохождение операции и последующее восстановление.
Косметическая хирургия
Косметическая операция — это плановая хирургическая операция, основной целью которой является улучшение внешности.
Косметическая хирургия подразумевает выполнение множества различных операций, например:
Ритидэктомия — удаление морщин на лице и шее, также называемое подтяжкой лица
Абдоминопластика — удаление жира и лишней кожи с области живота
Маммопластика — увеличение или уменьшение размера груди
Пересадка волос — восстановление волос на голове
Мандибулопластика — изменение внешнего вида нижней челюсти
Блефаропластика — изменение внешнего вида глаз
Ринопластика — изменение носа
Липосакция — удаление лишнего жира
Склеротерапия: устранение варикозного расширения вен
Человеку необходимо выбрать врача, соответствующего действующим в этой области стандартам (прошедшего профессиональную сертификацию) и имеющего большой опыт проведения подобных операций.
Для достижения наилучших результатов после операции необходимо тщательно соблюдать особые инструкции, поэтому косметическая хирургия рекомендована только людям с высоким уровнем мотивации.
Несмотря на популярность и привлекательность косметической хирургии, такие операции недешевы и связаны с определенными рисками, включая возможные серьезные последствия для здоровья, а также вероятность того, что достигнутая в результате операции внешность может оказаться менее привлекательной, чем до ее проведения.
Анестезия
Обычно хирургические операции являются болезненными, поэтому перед операцией пациенту почти всегда вводится анестезирующее или анальгетическое средство, либо и то, и другое вместе. Анестезирующие средства препятствуют возникновению ощущения боли, вызывая потерю чувствительности (онемение) или бессознательное состояние, а анальгетические средства назначают, чтобы облегчить боль. Как правило, анестезирующие средства вводятся медицинскими работниками, прошедшими специальную подготовку и сертификацию для проведения анестезии. Такие работники могут быть врачами (анестезиологами) или медсестрами (анестезистами). Медсестры-анестезисты работают под руководством врачей-анестезиологов.
Различают три вида анестезии:
местная;
проводниковая;
Общие
Местная и проводниковая анестезия
Эти типы анестезии предполагают инъекции препаратов (таких как лидокаин или бупивакаин), вызывающих онемение только определенных частей тела.
При выполнении местной анестезии препарат вводится под кожу на участке, где предстоит сделать разрез, вызывая онемение только этого участка.
При проведении проводниковой анестезии, которая охватывает больший участок тела, препарат вводится в область вокруг одного или нескольких нервов и вызывает онемение части тела, за которую отвечают эти нервы. Например, введение препарата в область вокруг определенных нервов вызывает онемение пальцев кистей или стоп, определенных участков или всей конечности. Один из видов проводниковой анестезии предполагает введение препарата в вену (внутривенная проводниковая анестезия). Специальное приспособление, например, тканый эластичный бинт или пневматическая манжета для измерения венозного давления, пережимает место соединения конечности с туловищем, задерживая препарат внутри вен этой конечности. Внутривенная блокадная анестезия позволяет вызвать онемение всей конечности.
При проведении местной или проводниковой анестезии человек остается в бодрствующем состоянии. Но в некоторых случаях врачи вводят внутривенно легкие седативные противотревожные (успокаивающие) препараты, помогающие человеку расслабиться. В редких случаях онемение, покалывание или боль могут ощущаться на участках, в которые вводился анестетик, в течение нескольких дней или даже недель после хирургической процедуры.
Спинальная анестезия и эпидуральная анестезия — это особые типы проводниковой анестезии, предполагающие инъекцию препарата в участок вокруг спинного мозга в области поясницы. Размеры участка, онемение которого позволяет вызвать такая анестезия, могут быть довольно большими (например, от талии до пальцев стоп) и зависят от места инъекции и положения тела. Спинальная анестезия и эпидуральная анестезия используются при проведении операций в нижней части тела, например, при проведении герниопластики или операций на предстательной железе, прямой кишке, мочевом пузыре или нижних конечностях, а также некоторых гинекологических операций. Эти типы анестезии также могут использоваться во время родов. В некоторых случаях после спинальной анестезии в течение нескольких дней могут наблюдаться головные боли, но обычно их удается успешно устранить.
Общая анестезия
При проведении общей анестезии вводится препарат, циркулирующий по кровотоку, в результате чего человек оказывается в бессознательном состоянии. Препарат может вводиться внутривенно или методом ингаляции. Общая анестезия замедляет дыхание, поэтому анестезиолог вводит в дыхательное горло пациента специальную трубку. При проведении коротких операций использование такой трубки может не требоваться. Вместо этого анестезиолог может использовать для поддержки дыхания портативную дыхательную маску. Если операция занимает продолжительное время, пациент дышит при помощи аппарата для искусственной вентиляции легких. Общая анестезия оказывает воздействие на жизненно важные органы, поэтому анестезиолог внимательно следит за частотой сердечных сокращений, сердечным ритмом, дыханием, температурой тела и артериальным давлением в течение всего времени действия препарата. Серьезные побочные эффекты возникают очень редко.
Знаете ли Вы, что...
Обширные и малые хирургические вмешательства
В некоторых случаях хирургические вмешательства делят на обширные и малые, но многие хирургические процедуры сочетают в себе характеристики каждого из этих типов.
Обширное хирургическое вмешательство
Обширное хирургическое вмешательство часто предполагает вскрытие одной из крупных полостей организма (брюшной полости, грудной клетки и черепа). Вскрытие брюшной полости называется лапаротомия, грудной клетки — торакотомия, а черепа — краниотомия.
Обширное хирургическое вмешательство может создавать стресс для жизненно важных органов. Такие хирургические вмешательства обычно проводятся с использованием общей анестезии в больничных операционных и предполагают участие группы врачей. После обширного хирургического вмешательства обычно требуется пребывание в стационаре в течение как минимум одной ночи, но некоторые обширные хирургические процедуры в настоящее время выполняются в амбулаторных условиях, как в больницах, так и в автономных амбулаторных хирургических центрах. Врачи учитывают множество факторов при определении возможности проведения обширной хирургической процедуры в условиях амбулаторного медицинского учреждения, включая общее состояние здоровья пациента и риск осложнений, сложность операции, а также наличие больницы в непосредственной близости на случай, если возникнет необходимость в госпитализации пациента.
Малое хирургическое вмешательство
При проведении малых хирургических вмешательств крупные полости организма не вскрываются. Малое хирургическое вмешательство может проходить с использованием местной, регионарной или общей анестезии и проводиться в отделении неотложной помощи, амбулаторном хирургическом центре или кабинете врача. Жизненные органы обычно не подвергаются стрессовым нагрузкам, и хирургическое вмешательство часто может быть проведено одним врачом. Человек может вернуться домой уже в день проведения малого хирургического вмешательства.
Хирургический риск
Риски, связанные с хирургическими вмешательствами (то есть вероятность того, что хирургическое вмешательство может повлечь за собой серьезные проблемы или смерть), зависят от типа хирургической операции, ее причины и характеристик человека.
К типам хирургических операций, с которыми связаны наиболее высокие риски, относятся:
хирургические операции на сердце или легких;
операции на печени;
длительные или связанные с высоким риском обширного кровотечения операции на брюшной полости;
удаление предстательной железы;
серьезные хирургические операции на костях и суставах (например, замена тазобедренного сустава).
В целом чем больше у человека медицинских проблем, тем выше риск хирургического вмешательства. К числу проблем со здоровьем, которые увеличивают риски хирургических операций, относятся:
анамнез и факторы риска ишемической болезни сердца;
наличие в анамнезе сердечной недостаточности;
наличие в анамнезе инсульта или транзиторных ишемических атак;
симптомы боли в груди, вызванной ишемической болезнью сердца (стенокардией);
недостаточное питание (часто наблюдается у пожилых людей, живущих в специализированных учреждениях);
тяжелые расстройства легких или печени;
ослабленная иммунная система (например, из-за продолжительного лечения с использованием кортикостероидов);
диабет, требующий лечения инсулином;
Риск часто возрастает у людей пожилого возраста (см. Взгляд на старение: хирургический риск и возраст). Однако установлено, что риски зависят не столько от возраста, сколько от общего состояния здоровья. Хронические расстройства, повышающие хирургический риск, а также другие поддающиеся лечению расстройства, в том числе обезвоживание, инфекции и дисбаланс жидкости и электролитов, в особенности сердечную недостаточность и стенокардию, перед операцией необходимо взять под максимально строгий контроль при помощи лечения.
Заключение другого специалиста при планировании хирургического вмешательства
Решение о необходимости хирургического вмешательства не всегда является очевидным. В некоторых ситуациях может рассматриваться вариант использования нехирургических методов лечения или выбираться одна из нескольких возможных хирургических процедур. Поэтому человек может обращаться за заключением к другим специалистам (см. Получение заключения другого специалиста). Некоторые планы медицинского страхования предусматривают обязательное получение заключения другого специалиста перед проведением планового хирургического вмешательства. При этом мнения экспертов по поводу того, к какому врачу следует обращаться за таким заключением, могут расходиться.
Некоторые эксперты советуют обращаться за заключением другого специалиста к врачу, не являющемуся хирургом, чтобы исключить предпочтение привлеченным специалистом хирургического вмешательства нехирургическому методу лечения в силу его специализации.
Другие, напротив, рекомендуют обращаться за заключением другого специалиста к хирургу, поскольку полагают, что он знает о плюсах и минусах хирургического вмешательства гораздо больше, чем врач, который не является хирургом.
Некоторые эксперты выдвигают на первый план необходимость обращаться за заключением другого специалиста к врачу, который не будет участвовать в проведении хирургического вмешательства, чтобы исключить конфликт интересов.
Минимально инвазивное хирургическое вмешательство
Используя современные хирургические методы, хирургическое вмешательство часто можно выполнить с небольшими разрезами (около 1–3 см) и меньшим повреждением тканей, чем при традиционном открытом способе вмешательства (хирургическое вмешательство с большими разрезами). Для выполнения таких минимально инвазивных хирургических операций хирурги вводят крошечные осветительные приборы, камеры и хирургические инструменты через небольшие разрезы. После этого хирурги могут выполнять необходимые процедуры, наблюдая за изображениями, которые передаются на видеомониторы и позволяют следить за движениями хирургических инструментов. При роботизированном хирургическом вмешательстве камеры обеспечивают трехмерное изображение, а хирурги управляют хирургическими инструментами с помощью компьютера.
В целом минимально инвазивные хирургические вмешательства, выполняемые с помощью специальных инструментов и камеры, введенной через небольшие разрезы, называются эндоскопическими хирургическими вмешательствами (операциями). Эндоскопические операции могут иметь разные названия, зависящие от того, в какой части тела они проводятся: лапароскопия (в брюшной полости), артроскопия (на суставах) или торакоскопия (на грудной клетке).
Поскольку эндоскопические операции повреждают ткань меньше, чем традиционные, они имеют несколько преимуществ, включая следующие:
Тем не менее, эндоскопическое хирургическое вмешательство имеет некоторые потенциальные недостатки:
Люди должны знать, что хотя эндоскопические операции могут быть менее болезненными, чем традиционные хирургические операции, боль все равно возникает и иногда оказывается более интенсивной, чем прогнозировалось.
Эндоскопические хирургические операции являются технически сложными процедурами, поэтому людям необходимо сделать следующее:
Подготовка к дню проведения хирургической операции
Перед хирургической операцией выполняются различные приготовления, которые могут начинаться за несколько дней или недель до операции. Людям часто рекомендуют максимально улучшить свое физическое состояние и питание, поскольку чем лучше общее состояние здоровья, тем быстрее человек восстанавливается после стресса, связанного с хирургической операцией. Ценные вещи необходимо оставить дома. Обычно пациентам рекомендуют не есть и не пить в течение нескольких часов, а иногда и в течение ночи перед операцией.
Употребление алкоголя и наркотиков
Отказ от или сведение к минимуму потребления алкоголя перед предстоящей хирургической операцией с применением общей анестезии может сделать операцию более безопасной. Чрезмерное потребление алкоголя может поражать печень и приводить к интенсивному кровотечению во время хирургической операции, а также к непредсказуемому повышению или снижению эффективности препаратов, которые используются для общей анестезии.
При прекращении или уменьшении потребления алкоголя или наркотических веществ перед хирургической операцией у людей, имеющих зависимость, могут появиться симптомы абстиненции (см. симптомы алкогольной абстиненции и симптомы наркотической абстиненции). В связи с этим в день операции врачи могут назначить пациенту с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, седативные препараты (бензодиазепины). Врачи могут назначить прием опиоидных анальгетиков (сильных болеутоляющих средств) пациентам с наркотической зависимостью, чтобы облегчить симптомы абстиненции. В качестве альтернативы людям с расстройством, связанным с употреблением опиоидов, могут назначить метадон, который также облегчает сильную боль, для предотвращения абстиненции до или после хирургического вмешательства.
Употребление табачных изделий
Курящим людям рекомендуют бросить курить как можно раньше перед процедурами, связанными с областью грудной клетки или живота. Употребление табачных изделий незадолго до хирургической операции увеличивает вероятность нарушения сердечного ритма при проведении общей анестезии и отрицательно влияет на функцию легких. Необходимо бросить курить за несколько недель до операции, чтобы могли восстановиться защитные механизмы системы дыхания.
Частое или интенсивное употребление конопли повышает потенциальные риски после хирургического вмешательства (такие как тошнота и рвота). Хирурги могут порекомендовать отложить плановое хирургическое вмешательство у людей, которые употребляли коноплю и у которых изменено психическое состояние или нарушена способность принимать решения. Кроме того, если хирургическое вмешательство можно безопасно отложить, хирурги могут отложить его минимум на 2 часа после того, как человек курил или употреблял коноплю, поскольку конопля повышает риск инфаркта миокарда.
Медицинские обследования
Хирург проводит медицинское обследование и собирает анамнез, в том числе следующие данные:
недавние симптомы;
перенесенные ранее заболевания и патологии;
отмеченные ранее реакции на анестезирующие препараты (при наличии);
употреблении табака, алкоголя и наркотиков;
Инфекции
факторы риска, увеличивающие вероятность формирования сгустков крови;
проблемы, связанные с сердцем и легкими (такие, как кашель или боль в груди);
аллергические реакции.
Кроме того, человека просят перечислить все лекарственные препараты, принимаемые им на данный момент. Необходимо перечислить как безрецептурные, так и рецептурные лекарственные препараты, поскольку их прием может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Например, прием аспирина, который человек может посчитать слишком незначительным, чтобы о нем упоминать, в некоторых случаях становится причиной интенсивного кровотечения во время операции. Кроме того, необходимо указать и все употребляемые пищевые добавки или лекарственные растения (например, гинкго или зверобой), потому что такие препараты могут приводить к возникновению нежелательных эффектов как во время хирургической операции, так и после нее.
Пациентам могут порекомендовать прекратить прием некоторых лекарственных препаратов, например, варфарина и аспирина, за 5–7 дней до операции. Пациентов могут попросить продолжить прием других препаратов, применяющихся для контроля хронических заболеваний, например, препаратов для снижения артериального давления. Большинство пероральных препаратов можно принимать в день операции, запивая небольшим количеством воды. Другие лекарственные препараты могут быть введены внутривенно или отложены для приема после операции.
Анестезиолог должен встретиться с человеком перед хирургической операцией, чтобы ознакомиться с результатами анализов и выяснить, имеются ли у человека какие-либо заболевания и патологии, которые могут повлиять на выбор анестезирующего препарата. Во время этой встречи также могут обсуждаться самые безопасные и эффективные типы анестезии. Также анестезиолог выполняет оценку состояния пациентов с искривлением носовой перегородки или другими аномалиями дыхательных путей перед операцией, требующей применения дыхательной трубки.
Обследования
В зависимости от общего состояния пациента и типа процедуры обследования, выполняемые перед хирургической операцией (дооперационное обследование), могут включать анализы крови и мочи, электрокардиограмму, рентгенологические исследования и оценку емкости легких (исследование функции внешнего дыхания). В некоторых случаях такие тесты помогают определить, насколько хорошо функционируют жизненно важные органы. Если органы функционируют недостаточно эффективно, у человека могут возникать проблемы из-за стресса, связанного с хирургической операцией или анестезией. Иногда после выполнения дооперационных тестов у человека обнаруживают скрытое временное заболевание, например, инфекцию, в связи с которым следует отложить проведение хирургической операции.
Хранение крови для переливания
Человек может захотеть сохранить свою собственную кровь на тот случай, если во время хирургической операции ему потребуется переливание крови. Использование собственной сохраненной крови человека (аутологическое переливание крови) исключает риск инфекций и вероятность возникновения большинства связанных с переливанием нежелательных реакций. Для подготовки к операции у человека могут единовременно извлечь и сохранить около полулитра крови. Кровь можно извлекать не чаще, чем один раз в неделю, а последний забор крови следует проводить, как минимум, за 2 недели до хирургической операции. Восстановление извлеченного объема крови в организме занимает несколько недель после сдачи.
Принятие решений
Иногда перед хирургической операцией врач получает у человека разрешение на проведение такой операции; это разрешение называется информированным согласием. Хирург обсуждает с пациентом потенциальные риски и преимущества хирургической операции, рассказывает об альтернативных методах лечения и отвечает на вопросы. Пациент читает и подписывает форму, подтверждающую его согласие. В ситуациях, когда необходимо экстренное хирургическое вмешательство, и пациент не в состоянии предоставить информированное согласие, врачи пытаются связаться с его семьей. В редких случаях экстренное хирургическое вмешательство требуется провести, не дожидаясь ответа от семьи пациента.
Перед хирургической операцией пациент должен подготовить доверенность на медицинский уход и распоряжение о поддержании жизни на случай, если он будет не в состоянии сформулировать свои предпочтения или окажется недееспособным после операции.
Подготовка пищеварительного тракта
Поскольку некоторые лекарственные препараты, вводимые во время хирургического вмешательства, могут вызывать рвоту, людям обычно следует избегать употребления пищи и напитков:
За 8 часов до операции: прекратить употреблять мясо, жареные и жирные продукты
За 6 часов до операции: есть только легкую пищу (например, тосты и прозрачные жидкости), затем только прозрачные жидкости
За 2 часа до операции: прекратить прием любой пищи и питья, включая еду, жидкости и лекарственные препараты
Также пациентам даются другие специфические указания, которые варьируются в зависимости от типа хирургической операции. Перед хирургической операцией необходимо проконсультироваться с врачом по поводу того, какие из прописанных ранее лекарственных препаратов можно принимать. Пациентам, которым предстоит хирургическая операция, затрагивающая кишечник, в течение 1–2 дней перед операцией назначают слабительное или делают клизмы.
Ногти на руках
Устройство, измеряющее уровень кислорода в крови, подсоединяется к пальцу, поэтому перед отправкой в больницу лак для ногтей и нарощенные ногти необходимо удалять. Это позволит устройству работать более точно.
День проведения хирургической операции
Как правило, перед хирургической операцией человек снимает с себя всю одежду, украшения, слуховые аппараты, вставные зубы и контактные линзы или очки и переодевается в больничный халат. Затем его ведут в специальную комнату (называемую местом ожидания) или в саму операционную для заключительной подготовки к хирургической операции. Кожа, на которой будет делаться надрез (место проведения операции), очищается при помощи антисептика, что позволяет свести к минимуму количество бактерий и предотвратить инфекции. Медицинский персонал может удалить волосы с места проведения операции ножницами либо посредством депиляционной жидкости или крема.
В некоторых случаях в мочевой пузырь вставляют пластиковую трубку (катетер) для сбора мочи во время операции.
Катетер вводится в одну из вен кисти или руки. Через катетер вводятся жидкости и лекарственные препараты. Внутривенно (в/в) может вводиться лекарственный препарат для седации.
Многие хирургические процедуры не требуют антибиотикотерапии. Однако, если хирургическая операция проводится в области ротовой полости, кишечника, легких или дыхательных путей, либо мочеполового тракта, то перед операцией пациенту дают один или несколько антибиотиков для предотвращения инфекции (для профилактики). Антибиотики вводят перорально или внутривенно в зависимости от операции и обычно отменяют их в течение 24 часов после операции. Такое лечение также может назначаться при проведении некоторых других хирургических операций, связанных с высоким риском инфекций (например, при протезировании сустава или сердечного клапана).
сахарный диабет;
В день проведения операции пациентам, получающим инсулин для лечения диабета, как правило, вводят одну треть обычной для них утренней дозы инсулина. Пациентам, принимающим пероральные препараты для лечения диабета, дают половину обычной для них дозы. Если возможно, хирургические операции проводят в первой половине дня. В ходе операции анестезиолог следит за уровнем сахара (глюкозы) в крови и, по мере необходимости, вводит дополнительное количество инсулина или декстрозы. Пациенты переходят на обычный домашний режим приема инсулина только после восстановления нормального режима питания.
Зубные протезы
Перед введением в трахею дыхательной трубки следует снять зубные протезы. В идеале, пациент должен отдать зубной протез родственникам перед перемещением в операционную из зоны ожидания.
Кортикостероиды
Пациентам, которые на протяжении предшествующего операции года принимали преднизон или другой кортикостероидный препарат в течение 3 и более недель, возможно, будут необходимы кортикостероиды в ходе операции. В ходе малых хирургических процедур кортикостероидные препараты не применяются.
Операционная
После завершения заключительного этапа подготовки в месте ожидания человека переводят в операционную. На этом этапе пациент может все еще бодрствовать, но находиться в сумеречном состоянии сознания, или уже спать. Пациента перемещают на операционный стол, который освещается специальными хирургическими светильниками. Врачи, медсестры и другой персонал, который будет находиться рядом или прикасаться к месту проведения операции, тщательно моет руки антисептическим мылом, что позволяет свести к минимуму количество бактерий и вирусов в операционной. Кроме того, персонал надевает специальную форму, головные уборы, маски, бахилы, стерильные халаты и стерильные перчатки. Перед началом хирургической операции делается короткий перерыв, во время которого хирургическая бригада проверяет следующее:
Личность человека, которому предстоит хирургическая операция
Предстоящая процедура, локализация патологии и сторона оперативного вмешательства (слева или справа) (если применимо)
Наличие всего необходимого оборудования
Проверка назначения подходящих препаратов для профилактики таких проблем, как инфекция или образование сгустков крови (при необходимости)
Используется местная, проводниковая или общая анестезия.
В операционной
Операционная представляет собой помещение со стерильными условиями, в котором операционная бригада может проводить хирургические операции. В состав операционной бригады входят:
Как правило, в операционной имеется монитор, на котором отображаются основные показатели состояния организма, стол для инструментов и операционный светильник. Ингаляционный анестетик подается в наркозный аппарат. Катетер, подсоединенный к аспирационному аппарату, отводит избыток крови и других жидкостей, которые могут мешать хирургам видеть ткани достаточно четко. В вену пациента еще до операции начинают вводить жидкости и продолжают это делать после того, как он попадает в операционную.
Послеоперационный период
После окончания хирургической операции пациента переводят в послеоперационную палату, где за ним тщательно наблюдают в течение 1–2 часов, в течение которых прекращается действие анестезии. Медперсонал удостоверяется в том, что пациент способен дышать самостоятельно, не подвержен риску удушья и обеспечен болеутоляющими средствами. Медперсонал также оценивает способность пациента ясно мыслить. Большинство людей во время пробуждения находится в сонном состоянии сознания, особенно после радикального хирургического вмешательства. Некоторые люди в течение короткого времени чувствуют тошноту. У некоторых появляется озноб.
В зависимости от характера хирургической операции и типа анестезии, пациента могут отправить домой сразу из послеоперационной палаты или перевести в больницу; в некоторых случаях после операции людей переводят в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Выписка сразу после хирургической операции
Чтобы пациента можно было отправить домой сразу после операции, он должен:
мышления.
нормально дышать;
быть в состоянии пить жидкости;
быть в состоянии мочиться;
быть в состоянии ходить;
не испытывать сильной боли.
Если пациент, которого выписывают после хирургической операции, находился под действием анестезии или получал седативные препараты, ему требуется кто-то, кто будет сопровождать его до дома; кроме того, таким людям не разрешается самостоятельно управлять автомобилем. На участке проведения операции не должно быть кровотечений или непредвиденных отеков.
Госпитализация
Люди, которых после хирургической операции направляют в больницу, после возвращения в сознание могут обнаружить, что они окружены многочисленными трубками и устройствами. Это может быть дыхательная трубка в горле, электроды на грудной клетке для контроля сердцебиений, трубка в мочевом пузыре, подсоединенное к пальцу устройство для измерения уровня кислорода в крови, повязка на участке проведения операции, трубка в носу или во рту, а также один или несколько катетеров в венах.
Боль ощущается практически после всех операций; в большинстве случаев ее можно уменьшить. Лекарственные препараты для снятия боли (анальгетики) могут вводиться в вену (внутривенно), перорально, в виде внутримышечной инъекции или пластыря, который прикрепляется к коже. Если для проведения хирургической операции применялась эпидуральная анестезия, то в спине человека может остаться пластиковая трубка, используемая для введения анестезирующего средства. Через такую трубку могут вводиться опиоидные анальгетики, такие, как морфин. Человеку, который остается в больнице и чувствует сильную боль, могут выдать устройство для непрерывного введения опиоидного анальгетика в вену, позволяющее вводить небольшое количество дополнительного анальгетика, когда человек нажимает на кнопку (управляемое пациентом обезболивание). Если боль не проходит, пациенту может требоваться дополнительное лечение. Многократное применение опиоидных анальгетиков часто становится причиной запоров. Для предотвращения запоров врачи могут давать пациенту стимулирующее слабительное или средство для размягчения стула.
Полноценное питание имеет критически важное значение для быстрого выздоровления и сведения к минимуму вероятности инфекции. Потребность в питании после серьезных хирургических вмешательств усиливается. Если после хирургической операции человек не может принимать пищу дольше недели, то может возникнуть необходимость в альтернативном источнике питания. Пациентам с функционирующим пищеварительным трактом, не способным принимать пищу обычным способом, питательные вещества могут вводиться через трубку, установленную в желудок (энтеральное питание). Такая трубка может проводиться через нос, рот или разрез в стенке брюшной полости. В редких случаях людям, перенесшим хирургическую операцию на пищеварительном тракте, и неспособным принимать пищу в течение долгого времени, питательные вещества могут вводиться через катетер, размещенный в одной из крупных вен (парентеральное питание).
Осложнения после хирургической операции
В течение нескольких дней после хирургической операции у человека могут возникнуть осложнения, например, повышение температуры, сгустки крови, проблемы с заживлением разреза, дезориентация, проблемы с мочеиспусканием или дефекацией, атрофия мышечной ткани, а также ухудшение физического состояния (детренированность).
Повышение температуры в течение нескольких дней или недель после операции может быть вызвано рядом распространенных причин, включая:
развитие инфекции в месте проведения операции;
болезни легких, в том числе пневмония или коллапс легкого (ателектаз);
инфекции мочевыводящих путей (ИМП);
образование сгустков крови в ногах (тромбоз глубоких вен [ТГВ]) или в легких (тромбоэмболия легочной артерии);
развитие инфекции в месте имплантированных медицинских устройств, трубок или дренажных приспособлений.
Иногда повышение температуры может быть вызвано принятыми лекарствами. Другой возможной причиной может быть воспаление как ответ на операционную травму. Риск развития инфекции в месте проведения операции, ТГВ и ИМП можно уменьшить благодаря тщательному послеоперационному уходу. Риск пневмонии и ателектаза можно уменьшить, если использовать метод стимулирующей спирометрии (регулярного выполнения упражнения, предполагающего интенсивное вдыхание и выдыхания воздуха с применением специального портативного устройства) и стараться прокашливаться при возникновении позывов.
В ряде случаев после операции на венах ног или тазовой области (тромбоз глубоких вен), могут формироваться сгустки крови; чаще всего с этим сталкиваются пациенты, которые во время проведения хирургической операции или после нее долго находились в лежачем положении, а также те, кто перенес операцию на одной из этих областей. В некоторых случаях тромбы отрываются от участка, в котором они сформировались, и по кровотоку попадают в легкие, где могут заблокировать циркуляцию крови (вызывая тромбоэмболию легочной артерии). Это может становиться причиной недостаточного поступления кислорода в остальные части тела и в некоторых случаях приводить к понижению артериального давления.
В случае проведения хирургических операций, при которых формирование сгустков крови наиболее вероятно, а также в том случае, если человек в течение долгого времени может оставаться без движения, врачи назначают лекарственные препараты, которые препятствуют свертыванию крови (антикоагулянты), например, низкомолекулярный гепарин, или надевают на ноги человека компрессионные чулки для улучшения кровообращения. Но прием антикоагулянтов может быть противопоказан в случае проведения хирургических операций, во время которых такие лекарственные препараты могут существенно усилить кровотечение. Люди должны начинать двигать руками и ногами и ходить сразу же после того, как выполнение таких действий станет для них безопасным.
К осложнениям в месте разреза могут относиться инфекции или расхождение краев разреза. Для снижения риска инфекции после хирургической операции врачи накладывают на место разреза повязку. Как правило, наложенную в операционной повязку оставляют на 24–48 часов, кроме случаев появления признаков инфекции (например, обострение боли, отек и выделения из раны).
Повязку делают из стерильного бинта и обычно пропитывают мазью на основе антибиотика. Такая повязка препятствует проникновению бактерий в место разреза и впитывает выделяющиеся из него жидкости. Эти жидкости могут способствовать росту бактерий и инфицированию места разреза, поэтому повязку часто меняют (как правило, дважды в день после первого удаления). Разрез, а также состояние дренажных трубок, швов или хирургических скоб проверяют во время каждой перевязки, а иногда и чаще. В некоторых случаях инфекция проникает в рану даже при тщательном уходе. Через день после операции или позже на инфицированном участке начинает ощущаться усиливающаяся боль; это место может становиться красным и горячим, либо выделять гной или жидкость. Также может наблюдаться повышение температуры. При появлении любого из этих симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Также может развиваться делирий (дезориентация и возбужденное состояние), который чаще всего наблюдается у пожилых людей (см. раздел Взгляд на старение: хирургический риск и возраст). Причиной его возникновения могут стать антихолинергические лекарственные препараты (способные вызывать дезориентацию, расфокусирование зрения или неконтролируемое мочеиспускание (см. Антихолинергический: что это значит?), опиоиды, седативные препараты или блокаторы гистаминовых рецепторов Н2 (H2-блокаторы), а также слишком низкий уровень кислорода в крови. Пожилым людям следует по возможности избегать приема лекарственных препаратов, которые могут вызывать дезориентацию.
После хирургической операции также часто возникают проблемы с мочеиспусканием или дефекацией (запоры). Такие проблемы могут наблюдаться в том случае, если человек получает лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом или опиоиды, недостаточно активен или не принимает еду или напитки, либо после операции на кишечнике. Прохождение мочи может полностью блокироваться, в результате чего мочевой пузырь растягивается. Блокирование мочи может привести к инфекции мочевыводящих путей. В некоторых случаях избавиться от такого блокирования помогает нажатие на нижнюю часть живота во время попытки помочиться, но нередко в мочевой пузырь требуется вводить катетер. Катетер может оставаться на месте или удаляться сразу же после опорожнения мочевого пузыря. Предотвратить блокирование мочевого пузыря иногда помогает частая смена позы.
Пациентам с запором снижают дозы опиоидных препаратов (болеутоляющих) и других вызывающих запор лекарств, а также рекомендуют как можно раньше начать ходить. Людям, у которых появляются запоры, также могут назначать стимулирующие работу кишечника слабительные (такие, как бисакодил, препарат сенны или крушины), если проведенная хирургическая операция не затрагивала кишечный тракт.
Потеря мышечной ткани (саркопения) или мышечной силы наблюдается у всех людей, которые вынуждены в течение долгого времени придерживаться постельного режима. Во время соблюдения постельного режима молодые люди могут терять около 1 % мышечной массы в день; у пожилых людей ежедневная потеря мышечной массы может достигать 5 % из-за низкого уровня гормона роста, отвечающего за сохранение мышечной ткани. Для восстановления после хирургической операции важно сохранять достаточный объем мышечной ткани. Поэтому люди должны садиться в постели, двигаться, вставать и выполнять физические упражнения сразу же после того, как выполнение таких действий станет для них безопасным. Повышенному риску развития саркопении подвержены те, кто не получает достаточного питания. Пациенты должны стараться есть и пить. Если они неспособны есть и пить самостоятельно, может быть показано применение зондового питания, либо, в редких случаях, парентерального питания.
Выписка после госпитализации (см. также )
Прежде чем покинуть больницу, люди должны:
договориться с врачом о последующем контрольном визите;
знать, какие лекарственные препараты принимать;
узнать, какие действия они должны ограничить или исключить.
Примерами действий, временный отказ от которых может оказаться необходимым, являются подъем по лестницам, вождение автомобиля, поднятие тяжестей и половые сношения. Человек должен знать, при возникновении каких симптомов ему следует обратиться к врачу, не дожидаясь запланированного контрольного визита.
Возвращение к нормальной активности в период восстановления после хирургической операции должно происходить постепенно. Некоторым людям требуется реабилитация, включающая специальные физические упражнения и действия, направленные на восстановление силы и гибкости. Например, реабилитация после хирургической операции по замене тазобедренного сустава может включать обучение навыкам ходьбы, растяжку и физические упражнения.
Взгляд на старение: хирургический риск и возраст
Хотя пожилой возраст сам по себе повышает риск осложнений после операции, гораздо большее влияние на результаты хирургической операции оказывает (влияет на хирургический риск) общее состояние здоровья и наличие определенных расстройств. Так, риск серьезно увеличивается у людей с инфарктом миокарда, имевшим место в течение полугода до хирургической процедуры, а также у людей с плохо контролируемой сердечной недостаточностью. Например, сердечная недостаточность, недостаточное питание (часто наблюдающееся у пожилых людей, живущих в специализированных учреждениях), и в частности, сильная или нарастающая боль в груди (нестабильная стенокардия), увеличивают связанные с хирургической операцией риски для пожилых людей. Проблемы с легкими, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, также могут являться фактором риска при проведении хирургической операции, особенно для курящих людей. Кроме того, увеличивать риск могут нарушения функции почек, диабет 1-го типа, перенесенные инсульты или транзиторные ишемические атаки, а также проблемы с психической функцией, в том числе деменция.
Однако сам по себе пожилой возраст может повышать риск хирургических осложнений. Например, у пожилых людей чаще, чем у молодых, после хирургической операции может развиваться делирий. Кроме того, у пожилых людей часто развиваются серьезные осложнения после постельного режима, который может требоваться после хирургической операции. Данные осложнения включают:
Риск смерти во время хирургической операции или после нее также увеличивается с возрастом. Более того, риск смерти повышается у людей всех возрастов при проведении экстренного хирургического вмешательства или хирургической операции, затрагивающей грудную клетку или брюшную полость, а у пожилых людей увеличивается в разы.
Одни хирургические процедуры представляют большую опасность, чем другие. Например, хирургические операции, затрагивающие брюшную полость или грудную клетку, а также операции по удалению предстательной железы и серьезные хирургические вмешательства, затрагивающие суставы (такие, как замена тазобедренного сустава), считаются наиболее опасными процедурами. Многие процедуры, которым часто подвергаются пожилые люди, например, хирургическое лечение катаракты и хирургические операции на небольших суставах, являются менее рискованными. Если в целом пожилой человек не имеет проблем со здоровьем, то большая часть хирургических операций, включая операции, связанные с повышенным риском, могут проходить благополучно.
Потенциальные преимущества хирургической операции могут перевешивать даже связанные с такой операцией высокие риски. Например, хирургическая операция, с которой связывается определенный риск смерти, например, операция по лечению большой аневризмы аорты, должна рассматриваться как приемлемый вариант, если она может продлить человеку жизнь на 8–10 лет, поскольку без лечения аневризма увеличивает риск смерти. Тем не менее, подобных операций следует избегать при наличии других заболеваний, сокращающих предположительную продолжительность жизни до 1–2 лет.
Даже если риски, связанные с хирургической операцией, невелики, наличие малого риска может являться более весомым аргументом, чем недостаточное количество преимуществ. Например, некоторые люди считают, что даже риски, сопряженные с менее серьезными процедурами (такими как пересадка кожи в местах возникновения пролежней) и обычно являющиеся крайне незначительными, все же слишком высоки, чтобы подвергать подобным процедурам людей с тяжелой деменцией.