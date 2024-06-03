Хирургическое вмешательство

В течение нескольких дней после хирургической операции у человека могут возникнуть осложнения, например, повышение температуры, сгустки крови, проблемы с заживлением разреза, дезориентация, проблемы с мочеиспусканием или дефекацией, атрофия мышечной ткани, а также ухудшение физического состояния (детренированность).

Повышение температуры в течение нескольких дней или недель после операции может быть вызвано рядом распространенных причин, включая:

развитие инфекции в месте проведения операции;

болезни легких, в том числе пневмония или коллапс легкого (ателектаз);

инфекции мочевыводящих путей (ИМП);

образование сгустков крови в ногах (тромбоз глубоких вен [ТГВ]) или в легких (тромбоэмболия легочной артерии);

развитие инфекции в месте имплантированных медицинских устройств, трубок или дренажных приспособлений.

Иногда повышение температуры может быть вызвано принятыми лекарствами. Другой возможной причиной может быть воспаление как ответ на операционную травму. Риск развития инфекции в месте проведения операции, ТГВ и ИМП можно уменьшить благодаря тщательному послеоперационному уходу. Риск пневмонии и ателектаза можно уменьшить, если использовать метод стимулирующей спирометрии (регулярного выполнения упражнения, предполагающего интенсивное вдыхание и выдыхания воздуха с применением специального портативного устройства) и стараться прокашливаться при возникновении позывов.

В ряде случаев после операции на венах ног или тазовой области (тромбоз глубоких вен), могут формироваться сгустки крови; чаще всего с этим сталкиваются пациенты, которые во время проведения хирургической операции или после нее долго находились в лежачем положении, а также те, кто перенес операцию на одной из этих областей. В некоторых случаях тромбы отрываются от участка, в котором они сформировались, и по кровотоку попадают в легкие, где могут заблокировать циркуляцию крови (вызывая тромбоэмболию легочной артерии). Это может становиться причиной недостаточного поступления кислорода в остальные части тела и в некоторых случаях приводить к понижению артериального давления.

В случае проведения хирургических операций, при которых формирование сгустков крови наиболее вероятно, а также в том случае, если человек в течение долгого времени может оставаться без движения, врачи назначают лекарственные препараты, которые препятствуют свертыванию крови (антикоагулянты), например, низкомолекулярный гепарин, или надевают на ноги человека компрессионные чулки для улучшения кровообращения. Но прием антикоагулянтов может быть противопоказан в случае проведения хирургических операций, во время которых такие лекарственные препараты могут существенно усилить кровотечение. Люди должны начинать двигать руками и ногами и ходить сразу же после того, как выполнение таких действий станет для них безопасным.

К осложнениям в месте разреза могут относиться инфекции или расхождение краев разреза. Для снижения риска инфекции после хирургической операции врачи накладывают на место разреза повязку. Как правило, наложенную в операционной повязку оставляют на 24–48 часов, кроме случаев появления признаков инфекции (например, обострение боли, отек и выделения из раны).

Повязку делают из стерильного бинта и обычно пропитывают мазью на основе антибиотика. Такая повязка препятствует проникновению бактерий в место разреза и впитывает выделяющиеся из него жидкости. Эти жидкости могут способствовать росту бактерий и инфицированию места разреза, поэтому повязку часто меняют (как правило, дважды в день после первого удаления). Разрез, а также состояние дренажных трубок, швов или хирургических скоб проверяют во время каждой перевязки, а иногда и чаще. В некоторых случаях инфекция проникает в рану даже при тщательном уходе. Через день после операции или позже на инфицированном участке начинает ощущаться усиливающаяся боль; это место может становиться красным и горячим, либо выделять гной или жидкость. Также может наблюдаться повышение температуры. При появлении любого из этих симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Также может развиваться делирий (дезориентация и возбужденное состояние), который чаще всего наблюдается у пожилых людей (см. раздел Взгляд на старение: хирургический риск и возраст). Причиной его возникновения могут стать антихолинергические лекарственные препараты (способные вызывать дезориентацию, расфокусирование зрения или неконтролируемое мочеиспускание (см. Антихолинергический: что это значит?), опиоиды, седативные препараты или блокаторы гистаминовых рецепторов Н2 (H2-блокаторы), а также слишком низкий уровень кислорода в крови. Пожилым людям следует по возможности избегать приема лекарственных препаратов, которые могут вызывать дезориентацию.

После хирургической операции также часто возникают проблемы с мочеиспусканием или дефекацией (запоры). Такие проблемы могут наблюдаться в том случае, если человек получает лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом или опиоиды, недостаточно активен или не принимает еду или напитки, либо после операции на кишечнике. Прохождение мочи может полностью блокироваться, в результате чего мочевой пузырь растягивается. Блокирование мочи может привести к инфекции мочевыводящих путей. В некоторых случаях избавиться от такого блокирования помогает нажатие на нижнюю часть живота во время попытки помочиться, но нередко в мочевой пузырь требуется вводить катетер. Катетер может оставаться на месте или удаляться сразу же после опорожнения мочевого пузыря. Предотвратить блокирование мочевого пузыря иногда помогает частая смена позы.

Пациентам с запором снижают дозы опиоидных препаратов (болеутоляющих) и других вызывающих запор лекарств, а также рекомендуют как можно раньше начать ходить. Людям, у которых появляются запоры, также могут назначать стимулирующие работу кишечника слабительные (такие, как бисакодил, препарат сенны или крушины), если проведенная хирургическая операция не затрагивала кишечный тракт.

Потеря мышечной ткани (саркопения) или мышечной силы наблюдается у всех людей, которые вынуждены в течение долгого времени придерживаться постельного режима. Во время соблюдения постельного режима молодые люди могут терять около 1 % мышечной массы в день; у пожилых людей ежедневная потеря мышечной массы может достигать 5 % из-за низкого уровня гормона роста, отвечающего за сохранение мышечной ткани. Для восстановления после хирургической операции важно сохранять достаточный объем мышечной ткани. Поэтому люди должны садиться в постели, двигаться, вставать и выполнять физические упражнения сразу же после того, как выполнение таких действий станет для них безопасным. Повышенному риску развития саркопении подвержены те, кто не получает достаточного питания. Пациенты должны стараться есть и пить. Если они неспособны есть и пить самостоятельно, может быть показано применение зондового питания, либо, в редких случаях, парентерального питания.