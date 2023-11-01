ультразвуковое исследование.

При обследовании определенных областей брюшной полости во время ультразвукового исследования пациентов могут попросить воздержаться от еды и питья в течение нескольких часов до проведения обследования. Нормальное накопление газа в кишечнике после приема пищи или питья может иногда затруднять получение ультразвуковых изображений. В других случаях, таких как обследование женских репродуктивных органов, женщине могут предложить выпить большое количество жидкости для наполнения мочевого пузыря.

Обычно специалист наносит на исследуемый участок вязкий гель, чтобы обеспечить хорошую передачу звука. Переносной датчик помещают на кожу и перемещают вдоль обследуемой области.

Для обследования некоторых частей тела специалист вводит датчик в организм, например, во влагалище для визуализации матки и яичников или в задний проход для визуализации предстательной железы.

Иногда специалист присоединяет датчик к специальной трубке (эндоскопу) и вводит ее в организм. Эта процедура называется эндоскопическим ультразвуковым исследованием. Эндоскоп может вводиться в горло для исследования сердца (чреспищеводная эхокардиография) или через желудок для исследования печени и других близлежащих органов.

Обычно после обследования пациенты могут сразу вернуться к своим обычным занятиям.