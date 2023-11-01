Ультразвуковое исследование — это разновидность медицинской визуализации, при которой для создания изображений внутренних органов и других тканей используются звуковые волны высокой частоты (ультразвуковые).
Во время ультразвукового исследования устройство, называемое датчиком, преобразовывает электрический ток в звуковые волны, которые направляются в ткани организма. Звуковые волны отражаются от структур организма и возвращаются в преобразователь, который преобразует волны в электрические сигналы. Компьютер генерирует изображение из электрических сигналов, которое отображается на мониторе и записывается в виде цифрового компьютерного изображения. Рентгеновские лучи не используются, поэтому во время ультразвукового исследования облучение отсутствует.
Ультразвуковое исследование — это безболезненная, относительно недорогая, безопасная процедура, даже во время беременности. (См. также Общие сведения о визуализирующих исследованиях и Медицинская помощь при беременности: ультразвуковое исследование).
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Процедура ультразвукового исследования
При обследовании определенных областей брюшной полости во время ультразвукового исследования пациентов могут попросить воздержаться от еды и питья в течение нескольких часов до проведения обследования. Нормальное накопление газа в кишечнике после приема пищи или питья может иногда затруднять получение ультразвуковых изображений. В других случаях, таких как обследование женских репродуктивных органов, женщине могут предложить выпить большое количество жидкости для наполнения мочевого пузыря.
Обычно специалист наносит на исследуемый участок вязкий гель, чтобы обеспечить хорошую передачу звука. Переносной датчик помещают на кожу и перемещают вдоль обследуемой области.
Для обследования некоторых частей тела специалист вводит датчик в организм, например, во влагалище для визуализации матки и яичников или в задний проход для визуализации предстательной железы.
Иногда специалист присоединяет датчик к специальной трубке (эндоскопу) и вводит ее в организм. Эта процедура называется эндоскопическим ультразвуковым исследованием. Эндоскоп может вводиться в горло для исследования сердца (чреспищеводная эхокардиография) или через желудок для исследования печени и других близлежащих органов.
Обычно после обследования пациенты могут сразу вернуться к своим обычным занятиям.
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Применение ультразвуковых исследований
Ультразвуковые изображения получают достаточно быстро, чтобы продемонстрировать движение органов и структур организма в реальном времени (как в кино). Например, можно увидеть движение бьющегося сердца, даже у плода.
Ультразвуковое исследование эффективно используется для выявления новообразований и инородных тел, которые расположены рядом с поверхностью тела, например, в щитовидной железе, молочной железе, яичках и конечностях, а также в некоторых лимфатических узлах.
Ультразвуковые исследования эффективно применяются для визуализации внутренних органов брюшной полости, малого таза и грудной клетки. Но поскольку звуковые волны блокируются газом (например, в легких или кишечнике) и костями, применение ультразвука для визуализации внутренних органов требует специальных навыков. Специалисты, которые прошли обучение проведению ультразвуковых исследований, называются сонографисты.
Ультразвуковое исследование обычно используется для обследования следующих структур:
Сердце: например, для выявления патологии в биении сердца, структурных аномалий, включая дефекты сердечных клапанов и аномальное увеличение камер или стенок сердца (ультразвуковое исследование сердца называется эхокардиографией).
Кровеносные сосуды: например, для выявления кровеносных сосудов с увеличенным и уменьшенным просветом.
Желчный пузырь и желчные пути: Например, для выявления желчных камней и закупорки желчных протоков.
Печень, селезенка и поджелудочная железа: например, для выявления опухолей и других патологий
Мочевыводящие пути: Например, для дифференциации доброкачественных кист от твердых опухолей (которые могут быть раком) в почках или для выявления закупорки, например, камней или других структурных аномалий в почках, мочеточниках или мочевом пузыре.
Женские репродуктивные органы: Например, для выявления опухолей или воспаления в яичниках, фаллопиевых трубах или матке.
Беременность: Например, для оценки роста и развития плода и для выявления аномалий плаценты (неправильного положения, которое называется предлежанием плаценты).
Костно-мышечные структуры: Например, для обнаружения отека в суставе или разрыва связки.
Ультразвуковое исследование также можно использовать для направления действий врачей при взятии образца ткани для биопсии. Ультразвуковое исследование может показать положение инструмента для биопсии, а также область, из которой берется образец (например, опухоль). Таким образом, врачи могут видеть, куда вводить инструмент и могут направить его непосредственно к цели.
Виды ультразвуковых исследований
Полученная в ходе ультразвукового исследования информация может быть представлена разными способами:
А-режим: в виде пиков на графике (используется при обследовании глаз);
В-режим: в виде двухмерных анатомических изображений (применяется у беременных для оценки развития плода или для оценки состояния внутренних органов);
М-режим: в виде непрерывных волн для отображения подвижных структур (применяется для оценки сердцебиения плода или для оценки заболевания сердечных клапанов);
Наиболее часто применяется В-режим.
Доплеровское ультразвуковое исследование
В доплеровской эхографии используются изменения частоты звуковых волн при их отражении от движущегося объекта (эффект Доплера). В визуализационной диагностике движущимися объектами являются эритроциты в крови. Доплеровская эхография может быть использована для оценки:
кровотока;
его скорости;
направления и прохождения через кровеносные сосуды.
Доплеровская эхография применяется в следующих целях:
для оценки функции сердца (как часть эхокардиографии);
для выявления закупорки кровеносных сосудов, особенно в венах ног, например, при тромбозе глубоких вен, когда вена закупоривается тромбом;
для выявления сужения артерий, особенно сонной артерии на шее, которая переносит кровь к головному мозгу.
Спектральная доплеровская эхография
Спектральная допплеровская эхография показывает информацию о кровотоке в виде графика. Она применяется для анализа степени закупорки кровеносного сосуда.
Дуплексное доплеровское сканирование
Дуплексное доплеровское сканирование объединяет спектральную эхографию и эхографию в В-режиме.
Цветовая доплерография
При проведении цветовой допплерографии цвет накладывается на представленное в оттенках серого изображение кровотока, полученного в ходе доплерографии. Цвет указывает направление кровотока. Красный указывает на кровоток по направлению к датчику, синий — на кровоток по направлению от датчика. Интенсивность цвета указывает скорость кровотока.
Цветовое доплеровское картирование помогает при оценке риска инсульта, поскольку врачи могут выявить и оценить сужение или закупорку артерий шеи и головы. Эта процедура используется для обследования пациентов с транзиторной ишемической атакой или инсультом и пациентов с факторами риска атеросклероза при отсутствии симптомов. Также цветовое доплеровское картирование используется для оценки кровоснабжения внутренних органов и опухолей.
Изображение предоставлено д-ром Мустафой Мафраджи (Mustafa Mafraji)
Недостатки УЗИ
Если врач вводит датчик в организм для ультразвукового исследования, введение датчика может вызвать некоторый дискомфорт. В редких случаях при введении датчика отмечается поражение тканей, вызывая кровотечение или инфекцию.
Кость или газ могут помешать проведению УЗИ. Поэтому применение ультразвукового исследования для получения изображений определенных структур (которые закрыты костью или газом) затруднительно.