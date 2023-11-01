Общие сведения о визуализирующих исследованиях

Визуализирующие исследования предоставляют изображение внутренних структур организма — всего тела или его части. Визуализирующие обследования помогают врачам диагностировать заболевание, определить степень тяжести заболевания и отследить состояние пациента после постановки диагноза. Большинство методов визуализирующих исследований безболезненно, относительно безопасно и не инвазивно (они не требуют разреза кожи или введения инструмента в тело).

При проведении визуализирующих исследований используется следующее:

При медицинской визуализации существуют некоторые риски, связанные с применением ионизирующей радиации.

Информация о визуализирующих исследованиях, обычно применяемых для конкретных диагнозов и скрининговых обследований, приведена в следующих разделах: