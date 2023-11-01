Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения о визуализирующих исследованиях

Авторы:Mustafa A. Mafraji, MD, Rush University Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
Просмотреть профессиональную версию

    Визуализирующие исследования предоставляют изображение внутренних структур организма — всего тела или его части. Визуализирующие обследования помогают врачам диагностировать заболевание, определить степень тяжести заболевания и отследить состояние пациента после постановки диагноза. Большинство методов визуализирующих исследований безболезненно, относительно безопасно и не инвазивно (они не требуют разреза кожи или введения инструмента в тело).

    При проведении визуализирующих исследований используется следующее:

    При медицинской визуализации существуют некоторые риски, связанные с применением ионизирующей радиации.

    Информация о визуализирующих исследованиях, обычно применяемых для конкретных диагнозов и скрининговых обследований, приведена в следующих разделах:

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.