Общие сведения о визуализирующих исследованиях

Визуализирующие исследования предоставляют изображение внутренних структур организма — всего тела или его части. Визуализирующие обследования помогают врачам диагностировать заболевание, определить степень тяжести заболевания и отследить состояние пациента после постановки диагноза. Большинство методов визуализирующих исследований безболезненно, относительно безопасно и не инвазивно (они не требуют разреза кожи или введения инструмента в тело).
При проведении визуализирующих исследований используется следующее:
радиация, как в рентгенографии, ангиографии, компьютерной томографии (КТ), и радионуклидном сканировании, включая позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ)
звуковые волны, например, при ультразвуковом исследовании;
магнитные поля, например, при магнитно-резонансной томографии (МРТ);
вещества, которые необходимо проглотить, ввести в виде инъекции или ввести в организм для получения изображения или очертаний исследуемой ткани или органа (так называемые контрастные вещества).
При медицинской визуализации существуют некоторые риски, связанные с применением ионизирующей радиации.
Информация о визуализирующих исследованиях, обычно применяемых для конкретных диагнозов и скрининговых обследований, приведена в следующих разделах:
Медицинская помощь при беременности: Ультразвуковое исследование