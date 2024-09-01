Проблемы в пути

Укачивание (также называемое автомобильной, морской или воздушной болезнью) часто обусловлено вибрацией и движением, при этом оно усугубляется от жары, беспокойства, голода или переедания.

Характерны такие симптомы, как тошнота, рвота, потливость и головокружение.

Профилактические меры включают умеренное потребление пищи, жидкостей и алкоголя, фиксацию глаз на неподвижном объекте или на горизонте, положение лежа с закрытыми глазами и приток свежего воздуха. Может помочь пластырь со скополамином или антигистаминный препарат (например, циклизин, дименгидринат, дифенгидрамин или меклозин), особенно если принять его перед поездкой. Однако у лиц пожилого возраста подобные лекарственные препараты могут вызывать сонливость, сухость во рту, спутанность сознания, провоцировать падения и становиться причиной других проблем.