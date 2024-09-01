Проблемы в пути

Определенные заболевания могут возникать в пути даже у людей, которые не имеют проблем со здоровьем.
Укачивание
Укачивание (также называемое автомобильной, морской или воздушной болезнью) часто обусловлено вибрацией и движением, при этом оно усугубляется от жары, беспокойства, голода или переедания.
Характерны такие симптомы, как тошнота, рвота, потливость и головокружение.
Профилактические меры включают умеренное потребление пищи, жидкостей и алкоголя, фиксацию глаз на неподвижном объекте или на горизонте, положение лежа с закрытыми глазами и приток свежего воздуха. Может помочь пластырь со скополамином или антигистаминный препарат (например, циклизин, дименгидринат, дифенгидрамин или меклозин), особенно если принять его перед поездкой. Однако у лиц пожилого возраста подобные лекарственные препараты могут вызывать сонливость, сухость во рту, спутанность сознания, провоцировать падения и становиться причиной других проблем.
Сгустки крови во время поездок
Сгустки крови (тромбоз глубоких вен) могут формироваться у людей, которые долго находятся в сидячем положении, например, во время авиаперелетов или путешествий на поезде, автобусе или автомобиле. Сгустки крови чаще встречаются:
у пациентов пожилого возраста;
у людей с избыточным весом;
у людей, которые курят сигареты;
у онкологических больных;
у людей, принимающих эстроген (в виде содержащих эстроген пищевых добавок или в составе противозачаточных препаратов);
Беременность
у людей, недавно перенесших операцию;
у людей, уже имевших случаи формирования сгустков крови в анамнезе;
у людей, ведущих недостаточно активный образ жизни или находящихся без движения.
Сгустки крови формируются в венах, расположенных на ногах или в тазовой области; в редких случаях они отрываются и перемещаются в легкие (такое явление называется легочной эмболией). Некоторые сгустков крови, формирующиеся в венах на ногах, не приводят к возникновению симптомов, в то время как другие могут вызывать судороги, отеки и изменение цвета голеней и ступней. Тромбоэмболия легочной артерии может приводить к гораздо более серьезным последствиям, чем сгустки крови в венах на ногах. Первым симптомом такого заболевания может являться общее ухудшение самочувствия, за которым следует учащенное дыхание, боль в груди или обморок. В некоторых случаях легочная эмболия приводит к фатальным последствиям.
Риск развития сгустков крови может быть уменьшен с помощью:
частой смены положения;
частого выпрямления и движения ногами в положении сидя;
питья достаточного количества жидкости;
вставания с места, прогулок и разминки каждые 1-2 часа.
Следует избегать продолжительного нахождения в положении со скрещенными ногами, которое может ухудшить циркуляцию крови. Сократить риск формирования тромбов также помогает отказ от кофеина и алкоголя и ношение эластичных лечебно-профилактических чулок.
Давление в ушах и околоносовых пазухах во время авиаперелета
Давление в ушах и носовых пазухах во время авиаперелетов возникает в результате перепадов давления воздуха в самолете (давления в салоне). В нормальных условиях в момент, когда самолет отрывается от земли и взлетает (набирает высоту), давление в салоне падает, и небольшие объемы воздуха, которые находятся в носовых пазухах и среднем ухе, расширяются, что вызывает слабые ощущения давления в ушах, закладывания ушей, давления в носовых пазухах или дискомфорта. При посадке самолета давление в салоне увеличивается относительно давления в околоносовых пазухах и среднем ухе, и возникают аналогичные симптомы. Такие слабые ощущения обычно исчезают после того, как давление воздуха в пазухах носа и ушах становится равным давлению в салоне.
У людей с аллергиями, проблемами с носовыми пазухами или насморком проходы, соединяющие уши и носовые пазухи с носовой и ротовой полостью, воспаляются и иногда блокируются слизью, что препятствует нормализации давления воздуха. Люди с такими проблемами могут испытывать заметный дискомфорт. Нормализовать давление воздуха помогают глотательные движения (особенно если при этом держать ноздри закрытыми) или зевание во время снижения, прием деконгестантов перед снижением, а также имитация интенсивного выдувания воздуха с закрытым ртом и ноздрями. Некоторые люди во время снижения рассасывают твердые леденцы. Эти действия обычно помогают заметно уменьшить слабое ощущение дискомфорта в ушах и носовых пазухах.
Люди, у которых имеются не устраненные проблемы с зубами, а также люди, недавно подвергшиеся стоматологическим процедурам, при перепадах давления воздуха могут испытывать болезненные ощущения.
Дети
Болезненные ощущения из-за перепада давления воздуха возникают чаще всего у детей. Для того чтобы во время взлета и посадки ребенок делал глотательные движения, ему следует дать жвачку, твердые леденцы или напиток. Младенца можно покормить грудью, дать ему бутылочку со смесью или соску.
Нарушение сна (расстройство суточных биоритмов в связи с дальним перелетом)
Нарушение сна после авиаперелета (синдром смены часового пояса) часто возникает у людей, которые за короткий промежуток времени пересекают более 3 часовых поясов. Нарушения сна не возникают при путешествии по морю, на поезде или автомобиле, поскольку в таком случае у людей имеется достаточно времени, чтобы приспособиться к смене часового пояса. Наиболее заметным симптомом такого синдрома является утомляемость после прибытия. К другим симптомам относятся:
Раздражительность
Проблемы со сном (бессонница)
Головная боль
Трудности с концентрацией внимания
Синдром смены часового пояса можно свести к минимуму, если начать ложиться спать и просыпаться по времени часового пояса, в который отправляется человек, за 1 или 2 дня до путешествия. Во время перелета человеку следует избегать употребления кофеина и слишком большого количества алкоголя. Регулирование воздействия солнечных лучей также помогает путешественникам привыкнуть к новому часовому поясу.
Путешествия в западном направлении
Люди, которые отправляются в путешествие в западном направлении, часто и просыпаются, и начинают чувствовать усталость раньше нормы по местному времени. Например, если люди, которые обычно просыпаются в 7 утра и ложатся спать в 11 вечера, перемещаются через 3 часовых пояса в западном направлении, они часто начинают просыпаться в 4 утра по местному времени и чувствовать желание лечь спать уже в 8 вечера. Для того, чтобы отрегулировать режим, людям нужно стараться как можно дольше находиться на ярком солнце после полудня и не ложиться спать раньше времени.
Путешествия в восточном направлении
Люди, которые отправляются в путешествие в восточном направлении, часто и просыпаются, и начинают чувствовать усталость позже нормы по местному времени. Например, если люди, которые обычно просыпаются в 7 утра и ложатся спать в 11 вечера, перемещаются через 3 часовых пояса в восточном направлении, они часто начинают просыпаться в 10 утра по местному времени и не чувствуют желания лечь спать до 2 ночи. Для того, чтобы отрегулировать режим, людям нужно стараться находиться на ярком солнце с раннего утра. Если перелет продолжается в течение всей ночи, человеку следует постараться оставаться физически активным до самого вечера и не ложиться спать на короткое время в течение дня.
Седативные препараты кратковременного действия (снотворные таблетки) могут помочь людям заснуть после путешествия в восточном направлении в нормальное для нового часового пояса время. Тем не менее, у седативных препаратов могут наблюдаться побочные эффекты, такие, как сонливость в течение дня, амнезия и ночная бессонница. Седативные препараты длительного действия, такие, как диазепам, могут приводить к дезориентации и обморокам у пожилых людей, поэтому их приема следует избегать.
За регулирование цикла сна и бодрствования отвечает гормон мелатонин. Некоторые врачи рекомендуют принимать содержащие мелатонин препараты после путешествий в восточном направлении, чтобы перестроить биологические часы и привыкнуть к новому времени сна и бодрствования. Многим путешественникам прием содержащих мелатонин препаратов помогает добиваться нужных результатов, но их эффективность и безопасность не были достаточно доказаны.
Обезвоживание во время авиаперелета
Обезвоживание во время авиаперелетов встречается довольно часто из-за низкой влажности воздуха в самолетах. Обезвоживание обычно возникает у пожилых людей и людей с определенными медицинскими состояниями (такими, как диабет), а также у людей, которые принимают лекарственные препараты, увеличивающие выведение натрия и воды с мочой (диуретики). Главными симптомами обезвоживания являются головокружение, сонливость и дезориентация; часто появляются жажда и сухость во рту, иногда случаются обмороки.
Обезвоживание можно предотвратить, если выпивать достаточное количество жидкостей и избегать употребления алкоголя и кофеина. Сухость кожи можно устранить при помощи увлажняющих средств.
Распространение инфекции во время поездки
Распространение инфекций в самолетах и на круизных лайнерах обычно привлекает внимание СМИ, но встречается относительно редко. Хотя простуда, вероятно, является наиболее распространенной инфекцией, наибольшее беспокойство вызывает:
Путешественники могут свести к минимуму риск заражения гриппом, получив последнюю версию противогриппозной вакцины. Свести к минимуму риск диареи и некоторых других инфекций поможет частое мытье рук и использование антисептиков для рук на спиртовой основе. На некоторых круизных лайнерах пассажирам, тесно контактировавшим с людьми, у которых обнаружилась бактериальная инфекция, дают антибиотики.
Легкие травмы, полученные во время путешествия
Легкие травмы встречаются во время путешествий достаточно часто. Распространенной причиной травмы плеча является непривычное для человека ношение тяжелого багажа. К другим серьезным травмам может привести падение багажа с верхней полки. Турбулентность во время перелета может стать причиной укачивания или травмы. Заняв свои места, пассажиры должны пристегнуть ремни безопасности и не отстегивать их до конца перелета. Во время путешествий на корабле травм можно избежать, если выбирать обувь, которая не скользит на влажной поверхности, держаться за поручни, снимать солнцезащитные очки перед подъемом по трапам и не терять бдительность в незнакомой обстановке. Избежать падений в темное время суток поможет карманный фонарик.
тревожность.
Во время поездки у людей часто возникает тревожность. Причинами появления тревожности нередко становятся страх перед перелетом, боязнь закрытых пространств и беспокойство относительно усугубления имеющихся медицинских состояний во время перелета. Тревожность может вызвать бессонницу и усилить синдром смены часового пояса. У людей может наблюдаться гипервентиляция, часто сопровождающаяся такими симптомами, как боль в груди, затрудненное дыхание, мышечные спазмы и покалывания в руках, ногах и вокруг рта. Ослабить тревожность иногда помогает компания опытного путешественника или сопровождающего. Снятию тревожности могут способствовать когнитивная терапия, программы, направленные на восстановление нормального психического состояния, и гипноз. Может быть целесообразным прием перед поездкой или (в некоторых случаях) во время нее седативного или успокоительного препарата, например, золпидема или алпразолама (см. таблицу Лекарственные препараты, используемые для лечения тревожных расстройств).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: здоровье путешественников