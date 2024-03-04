Уход за кожей культи конечности

Расстройства, приводящие к ухудшению кровообращения в нижних конечностях (например, заболевание периферических артерий или диабет) и повышающие риск ампутации, также повышают риск нарушения целостности кожи и развития инфекций после ампутации.

Некоторые заболевания (например, диабет), а также ряд других заболеваний (таких как неврологические расстройства) понижают способность чувствовать боль и испытывать другие ощущения. Люди с такими расстройствами могут не ощущать дискомфорта или боли при разрушении кожных покровов или развитии инфекции и поэтому не замечают возникающую проблему. Таким людям необходимо снимать протез несколько раз в день и проверять, не появляются ли на коже покраснения и другие признаки разрушения кожных покровов или проникновения инфекций. Другим людям нужно проверять кожу на предмет появления таких симптомов, как минимум, один раз в день.

Проблемы с кожей более вероятны при наличии определенных особенностей остаточной конечности, в том числе слишком большого объема ткани на конце кости, избытка свободной кожи, ожога кожи, кожных трансплантатов, толстых или глубоких рубцов, а также бугорков или острых концов кости.

При оптимальной подгонке культеприемной гильзы проблемы с кожей минимальны. Но даже при хорошей подгонке нормальные изменения в конечности, такие как уменьшение мышечной массы и суточные различия в содержании жидкости, могут изменять прилегание остаточной конечности к гильзе и повышать риск возникновения проблем. Слишком плотное прилегание верхней части гильзы затрудняет кровообращение и может приводить к отеку конечности, что повышает давление на дистальный участок остаточной конечности и риск более глубокого повреждения кожи. Неплотное прилегание гильзы приводит к избыточному давлению на конец конечности и костные выступы, что вызывает проблемы с кожей.