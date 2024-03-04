Уход за кожей культи конечности

За кожей, которая контактирует с приемной гильзой протеза, необходимо ухаживать и тщательно осматривать, чтобы предотвратить нарушение целостности кожи и кожную инфекцию. Нарушение целостности кожи происходит при повреждении кожи и развитии волдырей или язв. Первым признаком проблемы является боль. При первых неприятных ощущениях необходимо снять протез и осмотреть кожу.
Кожные проблемы могут быть довольно серьезными, поэтому при возникновении таких проблем необходимо обращаться для обследования и надлежащего лечения к врачу и протезисту — специалисту, который разрабатывает, подгоняет, изготавливает и корректирует протезы. По мере знакомства с периодически возникающими проблемами человек может научиться определять, какие из этих проблем являются незначительными и позволяют справиться с ними самостоятельно. Но при возникновении любых необычных, долго не исчезающих, болезненных или вызывающих беспокойство симптомов необходимо обращаться к специалисту для обследования.
(См. также Общие сведения о протезировании конечностей).
Факторы риска возникновения проблем со стороны кожи
Расстройства, приводящие к ухудшению кровообращения в нижних конечностях (например, заболевание периферических артерий или диабет) и повышающие риск ампутации, также повышают риск нарушения целостности кожи и развития инфекций после ампутации.
Некоторые заболевания (например, диабет), а также ряд других заболеваний (таких как неврологические расстройства) понижают способность чувствовать боль и испытывать другие ощущения. Люди с такими расстройствами могут не ощущать дискомфорта или боли при разрушении кожных покровов или развитии инфекции и поэтому не замечают возникающую проблему. Таким людям необходимо снимать протез несколько раз в день и проверять, не появляются ли на коже покраснения и другие признаки разрушения кожных покровов или проникновения инфекций. Другим людям нужно проверять кожу на предмет появления таких симптомов, как минимум, один раз в день.
Проблемы с кожей более вероятны при наличии определенных особенностей остаточной конечности, в том числе слишком большого объема ткани на конце кости, избытка свободной кожи, ожога кожи, кожных трансплантатов, толстых или глубоких рубцов, а также бугорков или острых концов кости.
При оптимальной подгонке культеприемной гильзы проблемы с кожей минимальны. Но даже при хорошей подгонке нормальные изменения в конечности, такие как уменьшение мышечной массы и суточные различия в содержании жидкости, могут изменять прилегание остаточной конечности к гильзе и повышать риск возникновения проблем. Слишком плотное прилегание верхней части гильзы затрудняет кровообращение и может приводить к отеку конечности, что повышает давление на дистальный участок остаточной конечности и риск более глубокого повреждения кожи. Неплотное прилегание гильзы приводит к избыточному давлению на конец конечности и костные выступы, что вызывает проблемы с кожей.
Нарушение целостности кожи
Нарушение целостности кожи обычно происходит при давлении и/или трении кожи, особенно, если давление прикладывается сверху и снизу или по сторонам вдоль поверхности кожи. Риск увеличивается при влажной или мокрой коже (например, при потении).
Первым признаком нарушения целостности кожи является покраснение и ощущение жжения, которые могут сопровождаться болью, отеком, волдырями и язвами. Продолжение ношения протеза приводит к более серьезному повреждению кожи и может вызывать развитие кожной инфекции.
Хотя полностью избежать нарушения целостности кожи невозможно, некоторые меры могут помочь предотвратить или замедлить его возникновение:
Соблюдение гигиены остаточной конечности: надлежащая гигиена включает в себя мытье остаточной конечности мягким мылом и тщательное прополаскивание 2 раза в день (чаще для людей, которые потеют больше обычного); протезист может порекомендовать антиперспиранты, специально разработанные для людей с протезами.
Поддержание хорошего прилегания интерфейса и приемной гильзы.
Поддержание стабильной массы тела: это лучший способ гарантировать хорошее прилегание протеза к телу; даже небольшие изменения массы тела могут повлиять на посадку.
Здоровая диета и питье воды в течение дня: это помогает контролировать массу тела и поддерживать здоровье кожи.
Мониторинг и контроль уровня сахара в крови (для больных сахарным диабетом).
Обеспечение оптимальной подстройки протеза (для людей с протезом нижних конечностей).
При обнаружении признаков нарушения целостности кожи следует немедленно обратиться к протезисту и при необходимости отрегулировать протез. В подобных случаях следует по возможности избегать ношения протеза до тех пор, пока он не будет отрегулирован. Если причиной является не протез, или если регулировка не устраняет проблему, врачу потребуется провести медицинское обследование.
Инфекция кожи
В норме сухая неповрежденная кожа, бактерии и грибы сосуществуют в равновесии. Тем не менее, интерфейс (некоторые формы гелевого слоя или пластика), прилегающий к коже остаточной конечности, создает теплую влажную среду, способствующую росту бактерий и грибков, что может привести к развитию инфекции. Влажная кожа также склонна к разрушению, что облегчает проникновение бактерий в организм. Это может приводить к распространению инфекции.
Признаки инфекции включают болезненность, покраснение, язвы и гнойные выделения. Неприятный запах может указывать на инфекцию или неудовлетворительную гигиену. Если незначительная бактериальная инфекция прогрессирует до флегмоны, или развивается абсцесс, может наблюдаться лихорадка и ухудшаться общее самочувствие.
С любым признаком инфекции необходимо обращаться к врачу. Со следующими симптомами к врачу необходимо обращаться незамедлительно, чтобы не допустить перехода инфекции в форму, представляющую угрозу для жизни:
Культя конечности кажется холодной (признак ухудшения кровообращения).
Пораженный участок становится красным и чувствительным.
На пораженном участке ощущается неприятный запах.
Лимфатические узлы в паху или подмышечных впадинах отекают.
На пораженном участке наблюдается гной или скопление жира.
Кожа приобретает серый цвет и становится мягкой или чернеет (такие симптомы могут указывать на гангрену).
Лечение бактериальной инфекции обычно включает местную санацию и антибиотики местного действия. Иногда требуется удаление мертвой кожи, пероральные антибиотики или оба вида лечения. Как правило, протез не следует носить до разрешения кожной инфекции.
Грибковые инфекции нужно лечить при помощи безрецептурной противогрибковой мази.
Меры для профилактики нарушения целостности кожи также помогают предотвратить развитие инфекции.
Другие проблемы со стороны кожи
Вросшие волоски и инфекция волосяного фолликула (фолликулит), хотя и не представляют особой опасности, но могут вызывать боль и дискомфорт. Эти проблемы можно предотвратить, если отказаться от бритья культи конечности.
Появление грубых бугров, похожих на бородавки (как правило, на конце культи конечности), как правило, является результатом плохой подгонки приемной гильзы. Если проблему не устранить, то такое расстройство (веррукозная гиперплазия) может привести к развитию серьезной инфекции. При появлении бугорков, похожих на бородавки, следует немедленно обратиться к протезисту для регулировки гильзы протеза. Если это не устранит проблему в течение 2–4 недель, следует обратиться к врачу. Удаление протеза на неделю и регулировка прилегания к гильзе обычно устраняет проблему в течение 2–4 недель.