Рыбий жир получают из тканей жирной рыбы, таких как скумбрия, сельдь, тунец и лосось. Добавки с рыбьим жиром содержат жир, которое экстрагируется непосредственно или концентрируется и помещается в капсульную форму.
Активные ингредиенты в рыбьем жире включают омега-3 жирные кислоты (эйкозапентаеновая кислота [ЭПК] и докозагексаеновая кислота [ДГК]). Некоторые продукты на растительной основе, такие как льняные семена, семена чиа, грецкие орехи и каноловое масло, содержат альфа-линоленовую кислоту, которую организм может преобразовать в ДГК и ЭПК. Кроме того, с помощью генной инженерии были созданы штаммы дрожжевых грибков, которые могут естественным образом производить значительное количество этих жиров.
Западные диеты обычно содержат низкий уровень омега-3 жирных кислот.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении рыбьего жира
Низкое потребление омега-3 жирных кислот с пищей вызывает различные проблемы со здоровьем. Активно распространяется информация о том, что добавки с рыбьим жиром защищают сердце, уменьшают воспаление и улучшают психическое здоровье. В частности, считается, что рыбий жир способен:
предотвращать и лечить ишемическую болезнь сердца;
помогать в лечении ревматоидного артрита;
помогать в профилактике токсического действия на почки, вызванного применением лекарственного препарата циклоспорина;
замедлять прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна;
замедлять прогрессирования рака;
способствовать облегчению сухости глаз;
способствовать облегчению депрессии.
Доказательства эффективности рыбьего жира
Полученные ранее данные свидетельствуют о том, что рыбий жир, вероятно, снижает частоту инфаркта миокарда и смерть вследствие нарушений сердечного ритма у людей с ишемической болезнью сердца. Как оказалось, рыбий жир также снижает уровни триглицеридов в крови, повышение которых является фактором риска ишемической болезни сердца. Более высокие дозы рыбьего жира также могут снижать риск ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности без снижения артериального давления. Недавние исследования продемонстрировали, что прием рыбьего жира в течение 1–7 лет снижает уровень триглицеридов, но, вероятно, не оказывает существенного влияния на развитие инфаркта миокарда и смертность от нарушений сердечного ритма или инсультов у лиц с ишемической болезнью сердца. В 2019 г. научный совет Американской кардиологической ассоциации описал ограничения использования безрецептурных добавок с рыбьим жиром и сообщил, что у людей с высоким уровнем триглицеридов могут использоваться только рецептурные препараты, одобренные Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.
Имеющиеся научные данные не позволяют сделать окончательные выводы о пользе рыбьего жира для людей с ревматоидным артритом.
Контролируя факторы риска атеросклероза (например повышенное артериальное давление), а также регулярно употребляя продукты с омега-3 жирными кислотами и употребляя больше овощей с темно-зелеными листьями, можно несколько замедлить прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна. Однако употребление только пищевых добавок с омега-3 жирными кислотами не замедляет прогрессирование заболевания.
Некоторые недавние исследования на животных указывают на то, что омега-3 жирные кислоты могут остановить развитие опухоли или замедлить ее рост. Однако эти результаты не были воспроизведены у людей.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что рыбий жир — как в качестве добавки, так и в продуктах питания — помогает облегчить симптомы сухости глаз, но эти данные противоречивы.
Результаты наблюдений показывают, что у лиц, принимающих добавки с рыбьим жиром, может быть менее выражена депрессия. Тем не менее, все подобные результаты применения не были убедительно доказаны и, вероятнее всего, будут малозначительными.
Побочные эффекты рыбьего жира
Иногда наблюдается отрыжка с рыбным привкусом, обострение угревой сыпи, тошнота и диарея. Некоторые исследования продемонстрировали, что рыбий жир может вызывать кровотечение, другие исследования не выявили подобной связи. Прием очень высоких доз рыбьего жира может увеличивать риск развития мерцательной аритмии (нарушение сердечного ритма).
Хотя некоторые виды рыб содержат повышенное количество ртути, лабораторные анализы не продемонстрировали высокого уровня ртути в препаратах рыбьего жира. Учитывая наблюдаемые побочные эффекты, беременные или кормящие женщины не должны принимать добавки с омега-3 жирными кислотами, экстрагированными из рыбы, и должны ограничить употребление некоторых видов рыбы и количество рыбных продуктов в связи с потенциальным риском заражения ртутью.
Лекарственные взаимодействия при приеме рыбьего жира
Пациенты, получающие гипотензивные (снижающие артериальное давление) препараты, должны принимать рыбий жир с осторожностью, поскольку он может привести к чрезмерному снижению артериального давления.
Рыбий жир может повышать антикоагулянтное действие варфарина, поэтому пациенты, принимающие варфарин, должны избегать приема рыбьего жира.
Рекомендации по применению рыбьего жира
Рыбий жир может снижать частоту инфаркта миокарда и смертей, вызванных нарушениями сердечного ритма, а также снижать уровень триглицеридов в крови — фактора риска ишемической болезни сердца. Чтобы максимально увеличить шансы получения этой пользы, следует использовать рецептурные препараты. Рыбий жир может облегчать симптомы сухости глаз, но доказательства этого эффекта от его приема противоречивы. Рыбий жир относительно безопасен, но люди, принимающие лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления или антикоагулянт варфарин, должны быть очень осторожны при приеме добавок с рыбьим жиром.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: 7 вещей, которые нужно знать об омега-3 жирных кислотах