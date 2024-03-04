Полученные ранее данные свидетельствуют о том, что рыбий жир, вероятно, снижает частоту инфаркта миокарда и смерть вследствие нарушений сердечного ритма у людей с ишемической болезнью сердца. Как оказалось, рыбий жир также снижает уровни триглицеридов в крови, повышение которых является фактором риска ишемической болезни сердца. Более высокие дозы рыбьего жира также могут снижать риск ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности без снижения артериального давления. Недавние исследования продемонстрировали, что прием рыбьего жира в течение 1–7 лет снижает уровень триглицеридов, но, вероятно, не оказывает существенного влияния на развитие инфаркта миокарда и смертность от нарушений сердечного ритма или инсультов у лиц с ишемической болезнью сердца. В 2019 г. научный совет Американской кардиологической ассоциации описал ограничения использования безрецептурных добавок с рыбьим жиром и сообщил, что у людей с высоким уровнем триглицеридов могут использоваться только рецептурные препараты, одобренные Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Имеющиеся научные данные не позволяют сделать окончательные выводы о пользе рыбьего жира для людей с ревматоидным артритом.

Контролируя факторы риска атеросклероза (например повышенное артериальное давление), а также регулярно употребляя продукты с омега-3 жирными кислотами и употребляя больше овощей с темно-зелеными листьями, можно несколько замедлить прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна. Однако употребление только пищевых добавок с омега-3 жирными кислотами не замедляет прогрессирование заболевания.

Некоторые недавние исследования на животных указывают на то, что омега-3 жирные кислоты могут остановить развитие опухоли или замедлить ее рост. Однако эти результаты не были воспроизведены у людей.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что рыбий жир — как в качестве добавки, так и в продуктах питания — помогает облегчить симптомы сухости глаз, но эти данные противоречивы.

Результаты наблюдений показывают, что у лиц, принимающих добавки с рыбьим жиром, может быть менее выражена депрессия. Тем не менее, все подобные результаты применения не были убедительно доказаны и, вероятнее всего, будут малозначительными.