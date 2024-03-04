Научные исследования продемонстрировали пользу гинкго для пациентов с заболеванием периферических артерий, однако польза оказалась незначительной. Гинкго помогает пациентам проходить большее расстояние, не чувствуя боли.

Исходя из данных обширного клинического исследования, существенная польза для пациентов с деменцией маловероятна. В рамках данного клинического исследования гинкго не продемонстрировал эффективность в предотвращении развития деменции и болезни Альцгеймера у пожилых пациентов. Однако в других исследованиях было показано, что прием гинкго в достаточных дозах в течение более 5 месяцев может временно стабилизировать психическую и социальную функцию у людей с деменцией от легкой до средней степени тяжести.

Небольшое количество данных указывает на пользу от приема гинкго при различных заболеваниях. Гинкго может:

в умеренной степени способствовать уменьшению симптомов некоторых расстройств, таких как тревожность и шизофрения;

способствовать восстановлению после инсульта;

способствовать замедлению возрастной дегенерации желтого пятна (заболевание глаз) и улучшению кровотока в глазах;

облегчать звон в ушах, но, вероятнее всего, не у людей, у которых тиннит является основной проблемой;

предотвращать высотную болезнь у некоторых людей.

Полученные данные указывают на пользу гинкго в лечении диабета 2 типа. При совместном применении с метформином гинкго значительно снижает уровень глюкозы натощак и HbA1c.