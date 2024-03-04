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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Гинкго

Авторы:Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Гинкго получают из листьев дерева гинкго (обычно высаживаемых для украшения территории). Листья содержат различные биологически активные вещества, такие как гинкголиды и флавоноиды. Гинкго является одной их наиболее часто используемых растительных добавок.

Фрукт дерева гинкго не используется для изготовления препаратов гингко из-за его неприятного запаха. Контакт с мякотью фрукта, который можно найти под женским деревом гинкго, вызывает сильное воспаление кожи (дерматит). Семена фрукта являются токсичными, они могут вызывать припадки, а в больших количествах — смерть. Иногда к препаратам гингко добавляют менее дорогие ингредиенты (например, рутин, кверцетин).

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении гингко

Гинкго снижает нормальные характеристики свертывания у частиц в крови, которые помогают остановить кровотечение (тромбоцитов), расширяет кровеносные сосуды (улучшая кровоток) и снимает воспаление. Гинкго принимают по многим причинам, например, для улучшения кровоснабжения голеней при атеросклеротическом заболевании сосудов артерий ног (заболевание периферических артерий), лечения деменции (как при болезни Альцгеймера), диабета 2 типа, возрастной дегенерации желтого пятна (заболевание глаз), звона в ушах (тиннитус) и высотной болезни, а также для профилактики поражения почек, вызванного лекарственным препаратом циклоспорином.

Доказательства эффективности гинкго

Научные исследования продемонстрировали пользу гинкго для пациентов с заболеванием периферических артерий, однако польза оказалась незначительной. Гинкго помогает пациентам проходить большее расстояние, не чувствуя боли.

Исходя из данных обширного клинического исследования, существенная польза для пациентов с деменцией маловероятна. В рамках данного клинического исследования гинкго не продемонстрировал эффективность в предотвращении развития деменции и болезни Альцгеймера у пожилых пациентов. Однако в других исследованиях было показано, что прием гинкго в достаточных дозах в течение более 5 месяцев может временно стабилизировать психическую и социальную функцию у людей с деменцией от легкой до средней степени тяжести.

Небольшое количество данных указывает на пользу от приема гинкго при различных заболеваниях. Гинкго может:

  • в умеренной степени способствовать уменьшению симптомов некоторых расстройств, таких как тревожность и шизофрения;

  • способствовать восстановлению после инсульта;

  • способствовать замедлению возрастной дегенерации желтого пятна (заболевание глаз) и улучшению кровотока в глазах;

  • облегчать звон в ушах, но, вероятнее всего, не у людей, у которых тиннит является основной проблемой;

  • предотвращать высотную болезнь у некоторых людей.

Полученные данные указывают на пользу гинкго в лечении диабета 2 типа. При совместном применении с метформином гинкго значительно снижает уровень глюкозы натощак и HbA1c.

Побочные эффекты гинкго

У людей, принимающих гингко, могут возникать тошнота, расстройство пищеварения, головная боль, головокружение и сердцебиение. Его не следует принимать беременным женщинам, поскольку он может приводить к преждевременным родам или обильному кровотечению во время родов. Прием гингко также следует прекратить как минимум за 2 недели до хирургического вмешательства из-за риска обильного кровотечения.

Лекарственные взаимодействия при приеме гингко

Гинкго может взаимодействовать с лекарственными препаратами, предотвращающими образование сгустков крови (такими как варфарин), аспирином и другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Гинкго также может снижать эффективность противосудорожных препаратов и антидепрессантов, влияющих на серотонин, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (СИОЗСН).

Рекомендации по применению гингко

Гинкго относительно безопасен и приносит небольшую пользу людям с заболеваниями периферических артерий и, возможно, с другими заболеваниями. Людям, принимающим лекарственные препараты, которые могут взаимодействовать с гинкго, следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать добавки с гинкго. Также важно прекратить использование гинкго за 2 недели до хирургического вмешательства.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Гинкго

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.