Гинкго получают из листьев дерева гинкго (обычно высаживаемых для украшения территории). Листья содержат различные биологически активные вещества, такие как гинкголиды и флавоноиды. Гинкго является одной их наиболее часто используемых растительных добавок.
Фрукт дерева гинкго не используется для изготовления препаратов гингко из-за его неприятного запаха. Контакт с мякотью фрукта, который можно найти под женским деревом гинкго, вызывает сильное воспаление кожи (дерматит). Семена фрукта являются токсичными, они могут вызывать припадки, а в больших количествах — смерть. Иногда к препаратам гингко добавляют менее дорогие ингредиенты (например, рутин, кверцетин).
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении гингко
Гинкго снижает нормальные характеристики свертывания у частиц в крови, которые помогают остановить кровотечение (тромбоцитов), расширяет кровеносные сосуды (улучшая кровоток) и снимает воспаление. Гинкго принимают по многим причинам, например, для улучшения кровоснабжения голеней при атеросклеротическом заболевании сосудов артерий ног (заболевание периферических артерий), лечения деменции (как при болезни Альцгеймера), диабета 2 типа, возрастной дегенерации желтого пятна (заболевание глаз), звона в ушах (тиннитус) и высотной болезни, а также для профилактики поражения почек, вызванного лекарственным препаратом циклоспорином.
Доказательства эффективности гинкго
Научные исследования продемонстрировали пользу гинкго для пациентов с заболеванием периферических артерий, однако польза оказалась незначительной. Гинкго помогает пациентам проходить большее расстояние, не чувствуя боли.
Исходя из данных обширного клинического исследования, существенная польза для пациентов с деменцией маловероятна. В рамках данного клинического исследования гинкго не продемонстрировал эффективность в предотвращении развития деменции и болезни Альцгеймера у пожилых пациентов. Однако в других исследованиях было показано, что прием гинкго в достаточных дозах в течение более 5 месяцев может временно стабилизировать психическую и социальную функцию у людей с деменцией от легкой до средней степени тяжести.
Небольшое количество данных указывает на пользу от приема гинкго при различных заболеваниях. Гинкго может:
в умеренной степени способствовать уменьшению симптомов некоторых расстройств, таких как тревожность и шизофрения;
способствовать восстановлению после инсульта;
способствовать замедлению возрастной дегенерации желтого пятна (заболевание глаз) и улучшению кровотока в глазах;
облегчать звон в ушах, но, вероятнее всего, не у людей, у которых тиннит является основной проблемой;
предотвращать высотную болезнь у некоторых людей.
Полученные данные указывают на пользу гинкго в лечении диабета 2 типа. При совместном применении с метформином гинкго значительно снижает уровень глюкозы натощак и HbA1c.
Побочные эффекты гинкго
У людей, принимающих гингко, могут возникать тошнота, расстройство пищеварения, головная боль, головокружение и сердцебиение. Его не следует принимать беременным женщинам, поскольку он может приводить к преждевременным родам или обильному кровотечению во время родов. Прием гингко также следует прекратить как минимум за 2 недели до хирургического вмешательства из-за риска обильного кровотечения.
Лекарственные взаимодействия при приеме гингко
Гинкго может взаимодействовать с лекарственными препаратами, предотвращающими образование сгустков крови (такими как варфарин), аспирином и другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Гинкго также может снижать эффективность противосудорожных препаратов и антидепрессантов, влияющих на серотонин, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (СИОЗСН).
Рекомендации по применению гингко
Гинкго относительно безопасен и приносит небольшую пользу людям с заболеваниями периферических артерий и, возможно, с другими заболеваниями. Людям, принимающим лекарственные препараты, которые могут взаимодействовать с гинкго, следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать добавки с гинкго. Также важно прекратить использование гинкго за 2 недели до хирургического вмешательства.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Гинкго