«Соли для ванн» — сленговый термин, используемый для описания группы стимулирующих препаратов, которые содержат химические вещества, называемые катинонами, химически отличаются от солей для ванн, которые они напоминают. (Традиционные соли для ванн, используемые для купания, обычно представляют собой комбинацию хлорида натрия, хлорида магния, бикарбоната натрия, глицерина и ароматизаторов).

Катиноны — это амфетамино-подобные стимуляторы, которые изготавливаются из растения Кат съедобный (кат). Растение кат представляет собой кустарник, выращиваемый в Восточной Африке и на Аравийском полуострове. На протяжении многих веков коренные жители жевали его листья для достижения легкого стимулирующего эффекта. В этих регионах жевание ката часто является социальным мероприятием, аналогичным употреблению кофе в других культурах.

В последнее время использование ката распространилось на другие страны, а люди стали злоупотреблять гораздо более мощными искусственными (синтетическими) катинонами (продаются в виде «соли для ванн», чтобы обойти законы, касающиеся контролируемых веществ). «Соли для ванн» можно вдыхать, курить и иногда вводить в виде инъекций. Эти продукты, которые часто имеют маркировку как «не предназначены для употребления человеком», не используются для купания.

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Симптомы токсичности «солей для ванн» Эффекты «солей для ванн» аналогичны эффектам амфетаминов и включают головную боль, учащение пульса (тахикардия), сердцебиение, галлюцинации, возбуждение, а также повышение выносливости и переносимости боли. У некоторых людей повышается агрессивность. Осложнения «Соли для ванн» могут вызывать опасное повышение температуры тела (гипертермия). Они также могут вызвать серьезное поражение органов, хотя врачи не знают, за счет чего. Поражение органов может включать: инфаркт миокарда;

разрушение мышц (рабдомиолиз);

почечная недостаточность;

печеночную недостаточность.

Диагностика токсичности «солей для ванн» Обследование врачом;

Анализы крови и мочи Поскольку «соли для ванн» не обнаруживаются при обычном анализе мочи или крови, диагноз обычно устанавливается на основании симптомов у лиц, о которых известно, что они использовали этот препарат. Врачи обычно назначают следующие специфические тесты всем, у кого наблюдаются признаки тяжелой острой интоксикации «солями для ванн», чтобы выявить другие проблемы, вызванные их употреблением: анализы крови (для проверки уровней клеток крови, уровней электролитов и функции почек);

анализ мочи на миоглобинурию (тест на разрушение мышц);

Электрокардиография (ЭКГ)

Лечение токсичности «солей для ванн» Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя

В/в введение седативных препаратов

В/в введение растворов Обычно достаточно назначения стандартного лечения, включающего в/в введение седативных препаратов и растворов, а также поддерживающих мероприятий. Лица с опасным повышением температуры тела (гипертермия), сохраняющимся учащением сердечного ритма или возбуждением и результатами анализа крови, указывающими на возможные проблемы с почками, должны быть госпитализированы и обследованы на наличие разрушения мышц и поражения сердца и почек.