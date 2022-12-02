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Метилендиоксиметамфетамин (МДМА)

(экстази)

Авторы:Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
Проверено/пересмотрено дек. 2022
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МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамин) похож на амфетамин, но оказывает как стимулирующие, так и галлюциногенные эффекты.

(См. также Амфетамины и Общие сведения о заболеваниях, связанных с употреблением психоактивных веществ).

Симптомы употребления МДМА

МДМА вызывает возбуждение и расторможенность (ослабление контроля над поведением). Он также обостряет физическую чувствительность, эмпатию и ощущение межличностной близости. Токсические эффекты аналогичны таковым для других амфетаминов, но менее распространены, возможно, потому, что люди чаще используют МДМА с перерывами. Однако даже при случайном применении могут возникнуть значительные проблемы, такие как гипертермия и гипонатриемия (аномальное снижение уровней натрия в крови). Эффекты периодического, случайного использования не изучены. В редких случаях возникает печеночная недостаточность.

Длительное, многократное использование может вызвать проблемы, похожие на проблемы при применении амфетаминов, включая зависимость. У некоторых развивается параноидальный психоз. При повторном, частом использовании может также возникать снижение интеллектуальной функции.

Диагностика употребления МДМА

  • Клиническая оценка

МДМА не может быть обнаружен с помощью обычных анализов мочи на наркотики.

Лечение употребления МДМА

  • Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя

Лечение проявлений острой токсичности и зависимости аналогично лечению у применяющих амфетамины, хотя необходимость в лечении острой передозировки возникает реже.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Dual Diagnosis.org: ресурс для лиц с сопутствующими психическими заболеваниями и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, включая доступ к программам Foundations Recovery Network, которые обеспечивают комплексное лечение.

  2. Inpatient.org: доступ к программам стационарной реабилитации при алкогольной и наркотической зависимости.

  3. Национальный альянс по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness, NAMI): национальная организация по охране психического здоровья, которая занимается мотивацией, обучением, поддержкой, а также программами и услугами общественного информирования.

  4. Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): информация о МДМА от федерального агентства, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий

  5. Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): Управление Министерства здравоохранения США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения по улучшению психического здоровья и предоставляющее ресурсы, включая поиск вариантов лечения, бесплатные телефоны доверия, учебные инструменты для врачей, статистику и публикации по различным темам, связанным с употреблением психотропных веществ.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.