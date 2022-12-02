Метилендиоксиметамфетамин (МДМА)

МДМА вызывает возбуждение и расторможенность (ослабление контроля над поведением). Он также обостряет физическую чувствительность, эмпатию и ощущение межличностной близости. Токсические эффекты аналогичны таковым для других амфетаминов, но менее распространены, возможно, потому, что люди чаще используют МДМА с перерывами. Однако даже при случайном применении могут возникнуть значительные проблемы, такие как гипертермия и гипонатриемия (аномальное снижение уровней натрия в крови). Эффекты периодического, случайного использования не изучены. В редких случаях возникает печеночная недостаточность.

Длительное, многократное использование может вызвать проблемы, похожие на проблемы при применении амфетаминов, включая зависимость. У некоторых развивается параноидальный психоз. При повторном, частом использовании может также возникать снижение интеллектуальной функции.