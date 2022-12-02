Метилендиоксиметамфетамин (МДМА)

МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамин) похож на амфетамин, но оказывает как стимулирующие, так и галлюциногенные эффекты.
(См. также Амфетамины и Общие сведения о заболеваниях, связанных с употреблением психоактивных веществ).
Симптомы употребления МДМА
МДМА вызывает возбуждение и расторможенность (ослабление контроля над поведением). Он также обостряет физическую чувствительность, эмпатию и ощущение межличностной близости. Токсические эффекты аналогичны таковым для других амфетаминов, но менее распространены, возможно, потому, что люди чаще используют МДМА с перерывами. Однако даже при случайном применении могут возникнуть значительные проблемы, такие как гипертермия и гипонатриемия (аномальное снижение уровней натрия в крови). Эффекты периодического, случайного использования не изучены. В редких случаях возникает печеночная недостаточность.
Длительное, многократное использование может вызвать проблемы, похожие на проблемы при применении амфетаминов, включая зависимость. У некоторых развивается параноидальный психоз. При повторном, частом использовании может также возникать снижение интеллектуальной функции.
Диагностика употребления МДМА
Клиническая оценка
МДМА не может быть обнаружен с помощью обычных анализов мочи на наркотики.
Лечение употребления МДМА
Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя
Лечение проявлений острой токсичности и зависимости аналогично лечению у применяющих амфетамины, хотя необходимость в лечении острой передозировки возникает реже.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Dual Diagnosis.org: ресурс для лиц с сопутствующими психическими заболеваниями и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, включая доступ к программам Foundations Recovery Network, которые обеспечивают комплексное лечение.
Inpatient.org: доступ к программам стационарной реабилитации при алкогольной и наркотической зависимости.
Национальный альянс по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness, NAMI): национальная организация по охране психического здоровья, которая занимается мотивацией, обучением, поддержкой, а также программами и услугами общественного информирования.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): информация о МДМА от федерального агентства, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий
Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): Управление Министерства здравоохранения США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения по улучшению психического здоровья и предоставляющее ресурсы, включая поиск вариантов лечения, бесплатные телефоны доверия, учебные инструменты для врачей, статистику и публикации по различным темам, связанным с употреблением психотропных веществ.