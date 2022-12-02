Марихуана (каннабис) — это препарат, изготовленный из растений Cannabis sativa (Конопля посевная) и Cannabis indica (Конопля индийская), которые содержат психотропное вещество под названием дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК).

Марихуана вызывает сумеречное состояние, чувство благополучия и нарушение восприятия.

При использовании марихуаны в течение длительного времени может развиваться психологическая зависимость.

Отказ от наркотика вызывает лишь слабые симптомы.

Марихуану можно выявить в моче в течение нескольких дней или недель после ее употребления.

Лечение включает консультирование, которое является эффективным только при наличии мотивации на отказ от наркотика.

(См. также Марихуана, синтетическая и Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Употребление марихуаны (каннабиса) широко распространено в США; при периодическом употреблении марихуана, как правило, не вызывает социальных или психических проблем.

В США марихуану обычно курят в виде сигарет (самокрутки), в которые входят стебли, листья и цветы верхней части высушенного растения (Cannabis sativa или Cannabis indica). Марихуана также употребляется в виде гашиша, спрессованной смолы (смолистое вещество) растения. Легализация марихуаны привела к развитию рынка препаратов, которые можно принимать внутрь и в виде паров жидкости с помощью электронных сигарет. Существует также ряд форм, которые можно наносить на кожу в виде настоек, лосьонов или спреев.

Активным ингредиентом марихуаны является дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК). Дронабинол, синтетическая форма дельта-9-ТГК, используется для облегчения тошноты и рвоты, вызванной препаратами химиотерапии, и для улучшения аппетита у пациентов со СПИДом.

Многие люди периодически употребляют марихуану без возникновения заметной социальной или психологической дисфункции или зависимости. Однако у некоторых развивается зависимость от марихуаны.

Симптомы интоксикации марихуаной Марихуана вызывает немедленные, а иногда долгосрочные симптомы. Немедленный эффект Марихуана замедляет активность головного мозга, вызывая сумеречное состояние с несвязными и свободно текущими мыслями. Это слабое психоделическое средство, нарушающее или усиливающее восприятие времени, цвета и пространства. Цвета кажутся ярче, а звуки громче. Чувство эйфории и расслабления называется кайфом. Марихуана снимает напряжение и дает ощущение благополучия. Чувство экзальтации, возбуждения и внутренней радости (подъем настроения) связано с обстановкой, в которой употребляется наркотик — находится ли человек в одиночестве или в группе, а также от превалирующего настроения. Употребление марихуаны может нарушать координацию, время реакции, восприятие глубины и концентрацию в течение 24 часов, поэтому управление автомобилем или работа с механизмами в этот период может быть опасной. Другие эффекты включают повышенную частоту сердечных сокращений, покраснение глаз, повышение аппетита и сухость во рту. Такие эффекты обычно сохраняются в течение 4–6 часов после вдыхания. У тех, кто раньше не употреблял марихуану, возникает тревожность или чувство паники или паранойи. Марихуана может усугубить или спровоцировать психоз (потеря контакта с действительностью) у лиц с шизофренией. Длительное воздействие При употреблении больших количеств марихуаны в течение длительного времени возникают проблемы с дыханием, такие как: бронхит;

свистящие хрипы;

кашель;

повышенное отделение мокроты;

боль в животе и синдром циклической рвоты. Однако у курильщиков марихуаны не развивается обструктивная болезнь дыхательных путей, даже тех, кто курит ежедневно. Данные, указывающие на повышенный риск рака головы, шеи или дыхательных путей, как в случае с табаком, отсутствуют. Недавние исследования указывают на то, что использование марихуаны, начатое в подростковом возрасте, может привести к когнитивным нарушениям и изменениям в головном мозге. Каннабиноидный гиперемезис — это недавно описанный синдром, характеризующийся чередованием приступов тошноты и рвоты у лиц, длительно использующих марихуану. Синдром обычно разрешается в течение 48 часов. Прием горячей ванны приносит некоторое облегчение и является основным признаком, помогающим установить правильный диагноз. Некоторые исследования показывают, что женщины, курящие марихуану, менее склонны к зачатию. У женщин, которые все же забеременели, может родиться ребенок с меньшей массой тела и размерами, чем у женщин, не употребляющих марихуану, но это воздействие является незначительным. Дельта-9-ТГК проникает в грудное молоко, но его вредного воздействия на новорожденных не выявлено. Тем не менее, беременным, планирующим беременность или кормящим женщинам не рекомендуется употреблять марихуану. У мужчин, курящих марихуану, часто снижается количество сперматозоидов, что приводит к возможному снижению фертильности. Симптомы абстиненции Марихуана медленно выводится из организма в течение нескольких недель, поэтому симптомы отмены являются слабыми. Через несколько недель неумеренного, частого употребления внезапный отказ вызывает симптомы, которые начинаются через 12 часов и продолжаются в течение 7 дней. К таким симптомам относятся: бессонница;

Раздражительность

Депрессия

Тошнота

потеря аппетита;

Диагностика интоксикации марихуаной Анализ мочи Анализ мочи может выявить ТГК через несколько дней или недель после употребления, даже у тех, кто не употребляет марихуану регулярно. У тех, кто употребляет ее регулярно, анализ может выявить наркотик в течение еще большего периода времени, пока он медленно выводится из внутреннего жира. Анализ мочи является эффективным методом выявления марихуаны, но положительный результат лишь означает, что марихуану употребляли. Он не подтверждает, находится ли человек под воздействием наркотика в настоящий момент.

Лечение интоксикации марихуаной Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя

Консультирование и лечение наркозависимости Тем, кто хочет отказаться от марихуаны, может помочь консультирование, изменение поведения и программы медикаментозного лечения. Однако успех зависит только от мотивации, а у некоторых — от их желания вырваться из социального круга людей, которые регулярно употребляют наркотик. У некоторых людей, хронически употребляющих марихуану, развивается синдром циклической рвоты (рецидивирующая тошнота и рвота). Этот синдром лечится с помощью внутривенного введения жидкостей, противотошнотных препаратов и иногда кремов с капсаицином, втираемых в кожу живота.