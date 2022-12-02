Кокаин — это вызывающий зависимость стимулирующий препарат, который выделяют из листьев коки.

Кокаин — сильное стимулирующее средство, которое повышает ясность сознания, вызывает эйфорию и дает людям ощущение большей силы.

Высокие дозы могут вызвать серьезные, представляющие угрозу для жизни заболевания, включая инфаркт миокарда и инсульт.

Диагноз подтверждают с помощью анализа мочи.

Внутривенное введение таких седативных препаратов, как лоразепам, может облегчить многие симптомы.

После прекращения употребления наркотика необходимо тщательное наблюдение в связи с возможной депрессией, при этом пациентам требуется значительная помощь, чтобы отказаться от наркотика.

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Действие кокаина подобно амфетаминам. Его можно вдыхать через нос, вводить в вену или нагревать и вдыхать. При кипении с бикарбонатом натрия кокаин превращается в крэк кокаин. При кипячении крэк кокаина образуется пар, который можно вдыхать. Вдыхание пара обычно считается курением, хотя крэк фактически не сгорает. Крэк кокаин действует также быстро, как и кокаин, введенный внутривенно.

Зависимость обычно развивается у заядлых наркоманов и у тех, кто вводит наркотик внутривенно или курит его. У тех, кто употребляет наркотик периодически, либо вдыхает его через нос или рот, зависимость возникает редко.

Признаки интоксикации кокаином Применение кокаина вызывает как немедленные, так и долгосрочные симптомы. Немедленное воздействие Кокаин вызывает повышенную ясность ума, эйфорию и прилив сил после внутривенного введения или вдыхания. Эти ощущения более слабые при вдыхании через нос. Поскольку действие кокаина длится в течение короткого периода времени, наркоманы могут его вводить, втягивать носом или курить каждые 15–30 минут. Неумеренное употребление, часто в течение нескольких дней, приводит к истощению и необходимости в сне. Передозировка Высокие дозы могут вызывать помутнение сознания, тремор, повышенную нервозность, судорожные припадки, галлюцинации, бессонницу, параноидальный бред, делирий и агрессивное поведение. Наблюдается сильное потоотделение, зрачки расширены. Употребление очень высоких доз может вызывать угрожающую жизни высокую температуру тела (гипертермию). Передозировка кокаина может привести к смерти. Кокаин повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также может вызывать нарушения сердечного ритма (так называемая аритмия). Кокаин сужает кровеносные сосуды. При сужении кровеносных сосудов сердца может возникать боль в груди, инфаркт миокарда (даже у здоровых молодых спортсменов) или наступить внезапная смерть. Кокаин также может вызвать почечную недостаточность, инсульт и проблемы с легкими, в том числе затруднение дыхания и кашель с кровью («кокаиновое легкое»). Длительное воздействие При длительном употреблении может возникнуть привыкание, необходимость во все большем количестве для достижения аналогичного действия. Длительное употребление может нарушать ткани, разделяющие две половинки носа (перегородку), вызывая образование ран (язв), что может потребовать хирургического вмешательства. Активное употребление может нарушать психическую функцию, включая внимание и память. Длительное употребление может также вызвать поражение сердца с последующим рубцеванием и утолщением сердечной мышцы и в конечном итоге привести к сердечной недостаточности. Кокаин может содержать множество добавок, примесей и загрязняющих веществ, которые во время инъекции могут вызвать осложнения, например, инфекции. При употреблении кокаина у женщин во время беременности возрастает вероятность развития у плода проблем, приводящих к выкидышу. Симптомы абстиненции Реакции отмены (синдром вымывания кокаина) включают сильную усталость, сонливость и депрессию — эффекты, противоположные действию наркотика. Повышается аппетит, возникают проблемы с концентрацией. После прекращения употребления у человека возникают суицидальные стремления. Знаете ли Вы, что...

Диагностика интоксикации кокаином Обследование врачом;

Анализы мочи Диагноз обычно устанавливают на основании симптомов у пациентов, о которых известно, что они употребляли кокаин. Анализ мочи может подтвердить прием наркотика.