Кокаин — это вызывающий зависимость стимулирующий препарат, который выделяют из листьев коки.
Кокаин — сильное стимулирующее средство, которое повышает ясность сознания, вызывает эйфорию и дает людям ощущение большей силы.
Высокие дозы могут вызвать серьезные, представляющие угрозу для жизни заболевания, включая инфаркт миокарда и инсульт.
Диагноз подтверждают с помощью анализа мочи.
Внутривенное введение таких седативных препаратов, как лоразепам, может облегчить многие симптомы.
После прекращения употребления наркотика необходимо тщательное наблюдение в связи с возможной депрессией, при этом пациентам требуется значительная помощь, чтобы отказаться от наркотика.
(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).
Действие кокаина подобно амфетаминам. Его можно вдыхать через нос, вводить в вену или нагревать и вдыхать. При кипении с бикарбонатом натрия кокаин превращается в крэк кокаин. При кипячении крэк кокаина образуется пар, который можно вдыхать. Вдыхание пара обычно считается курением, хотя крэк фактически не сгорает. Крэк кокаин действует также быстро, как и кокаин, введенный внутривенно.
Зависимость обычно развивается у заядлых наркоманов и у тех, кто вводит наркотик внутривенно или курит его. У тех, кто употребляет наркотик периодически, либо вдыхает его через нос или рот, зависимость возникает редко.
Признаки интоксикации кокаином
Применение кокаина вызывает как немедленные, так и долгосрочные симптомы.
Немедленное воздействие
Кокаин вызывает повышенную ясность ума, эйфорию и прилив сил после внутривенного введения или вдыхания. Эти ощущения более слабые при вдыхании через нос. Поскольку действие кокаина длится в течение короткого периода времени, наркоманы могут его вводить, втягивать носом или курить каждые 15–30 минут. Неумеренное употребление, часто в течение нескольких дней, приводит к истощению и необходимости в сне.
Передозировка
Высокие дозы могут вызывать помутнение сознания, тремор, повышенную нервозность, судорожные припадки, галлюцинации, бессонницу, параноидальный бред, делирий и агрессивное поведение. Наблюдается сильное потоотделение, зрачки расширены. Употребление очень высоких доз может вызывать угрожающую жизни высокую температуру тела (гипертермию).
Передозировка кокаина может привести к смерти. Кокаин повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также может вызывать нарушения сердечного ритма (так называемая аритмия). Кокаин сужает кровеносные сосуды. При сужении кровеносных сосудов сердца может возникать боль в груди, инфаркт миокарда (даже у здоровых молодых спортсменов) или наступить внезапная смерть. Кокаин также может вызвать почечную недостаточность, инсульт и проблемы с легкими, в том числе затруднение дыхания и кашель с кровью («кокаиновое легкое»).
Длительное воздействие
При длительном употреблении может возникнуть привыкание, необходимость во все большем количестве для достижения аналогичного действия. Длительное употребление может нарушать ткани, разделяющие две половинки носа (перегородку), вызывая образование ран (язв), что может потребовать хирургического вмешательства. Активное употребление может нарушать психическую функцию, включая внимание и память. Длительное употребление может также вызвать поражение сердца с последующим рубцеванием и утолщением сердечной мышцы и в конечном итоге привести к сердечной недостаточности. Кокаин может содержать множество добавок, примесей и загрязняющих веществ, которые во время инъекции могут вызвать осложнения, например, инфекции.
При употреблении кокаина у женщин во время беременности возрастает вероятность развития у плода проблем, приводящих к выкидышу.
Симптомы абстиненции
Реакции отмены (синдром вымывания кокаина) включают сильную усталость, сонливость и депрессию — эффекты, противоположные действию наркотика. Повышается аппетит, возникают проблемы с концентрацией. После прекращения употребления у человека возникают суицидальные стремления.
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Диагностика интоксикации кокаином
Обследование врачом;
Анализы мочи
Диагноз обычно устанавливают на основании симптомов у пациентов, о которых известно, что они употребляли кокаин. Анализ мочи может подтвердить прием наркотика.
Лечение интоксикации кокаином
Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя
Иногда седативные препараты при возбуждении, повышении артериального давления или судорожных припадках
Психотерапия (при наличии зависимости)
Экстренное лечение
Кокаин действует в течение очень короткого периода времени, поэтому лечение неприятных реакций обычно не требуется. Пациентам с сильной ажитацией, делирием, судорожными припадками или повышенным артериальным давлением внутривенно вводят бензодиазепины (седативные препараты), например, лоразепам. Если седативные средства не снижают артериальное давление, могут быть назначены нитраты или другие гипотензивные препараты внутривенно. Врачи избегают назначения гипотензивных препаратов под названием бета-блокаторы, поскольку они могут усугублять эффект кокаина на артериальное давление. Для лечения гипертермии следует также использовать методы охлаждения, такие как влажное обтирание и обдувание кожи воздухом либо использование специальных охлаждающих одеял.
Детоксикация и реабилитация
Прекращение длительного употребления кокаина может потребовать тщательного наблюдения, поскольку у пациентов может появиться депрессия и суицидальные наклонности. Может потребоваться госпитализация или обращение в центр лечения наркозависимости. Наиболее эффективный метод лечения расстройства, связанного с употреблением кокаина, — психотерапия. Существует множество групп организованной самопомощи и горячих линий, помогающих желающим отказаться от употребления кокаина.
Иногда психические расстройства, типичные для людей, страдающих расстройством, связанным с употреблением кокаина, такие как депрессия, подлежат лечению соответствующими препаратами.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Международная служба Анонимные кокаинисты: программа «12 шагов» от тех и для тех, кто избавляется от кокаиновой зависимости.
Dual Diagnosis.org: ресурс для лиц с сопутствующими психическими заболеваниями и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, включая доступ к программам Foundations Recovery Network, которые обеспечивают комплексное лечение.
Inpatient.org: доступ к программам стационарной реабилитации при алкогольной и наркотической зависимости.
Национальный альянс по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness, NAMI): национальная организация по охране психического здоровья, которая занимается мотивацией, обучением, поддержкой, а также программами и услугами общественного информирования.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): информация о кокаине от федерального агентства, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий, а также предоставляет информацию о широко используемых препаратах, содержащих наркотические вещества, о приоритетах и достижениях исследований, клинических ресурсах, а также возможностях получения грантов и финансирования.