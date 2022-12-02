Физические эффекты использования галлюциногенов часто включают тошноту и рвоту. ЛСД также может вызывать расширение зрачков, размытое зрение, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение и нарушение координации.

Галлюциногены нарушают и усиливают слуховые и зрительные ощущения. Например, люди могут видеть звуки и слышать цвета (так называемые синестезии). Пользователи перестают себя осознавать (деперсонализация), чувствуют оторванность от своего окружения (диссоциация). Характерна изменчивость настроения (чаще всего эйфория, но иногда депрессия), нарушается логика в суждениях. Пользователи называют комбинацию этих эффектов наркотическим «приходом» или «кайфом» (наркотическая эйфория).

Фактическое воздействие может зависеть от настроения и ожиданий от «кайфа», способностью справиться с галлюцинациями и окружения, в котором употребляется наркотик. Визуальные галлюцинации чаще встречаются при использовании псилоцибина и мескалина, чем ЛСД. Например, те, кто испытывают депрессию перед употреблением, скорее всего будут чувствовать грусть, когда наркотик начнет действовать. Основную опасность употребления этих наркотиков представляют психологические эффекты и помутнение сознания, которые они вызывают и которые могут приводить к опасным решениям или несчастным случаям. Например, наркоманы могут думать, что умеют летать и могут выпрыгнуть из окна, чтобы доказать это.

На состояние кайфа также оказывает воздействие способность наркомана справляться с визуальными и слуховыми галлюцинациями. Неопытные, испуганные наркоманы часто не могут справиться с ощущениями по сравнению с более опытными лицами, которые не боятся кайфа. Наркоманы под воздействием галлюциногена, обычно ЛСД, могут проявлять повышенную тревожность, впадать в панику, их состояние может ухудшаться. Они хотят остановить «приход», что невозможно.