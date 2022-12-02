Галлюциногены — это класс препаратов, которые вызывают значительные искажения в восприятии у людей.
Галлюциногены искажают и усиливают ощущения, но фактические эффекты вариабельны и непредсказуемы.
Основную опасность представляют психологические эффекты и помутнение сознания, которые они вызывают. Большинство людей знают, что у них галлюцинации, и с ними можно договориться.
Диагноз устанавливается на основании оценки врача.
При интоксикации может помочь темная, тихая комната и спокойная, безобидная беседа.
Иногда требуются анксиолитики и психиатрическая помощь.
Галлюциногены могут быть получены из растений, или это могут быть искусственные химические вещества (синтетические). Некоторые характерные примеры включают:
ЛСД или диэтиламид лизергиновой кислоты (из грибов);
псилоцибин (из нескольких видов грибов);
мескалин (из кактуса пейот);
N, N-диметилтриптамин (ДМТ);
5-метокси-N, N-диизопропилтриптамин (5-МеО-ДИПТ).
Синтезируются множество новых соединений, а список галлюциногенов растет.
Эти наркотики употребляются различными способами. ЛСД принимают перорально, используя таблетки или промокательную бумагу. Псилоцибин и мескалин принимают внутрь. ДМТ можно курить.
Может развиться психологическая зависимость от галлюциногенов, но физическая зависимость не типична.
(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).
Симптомы употребления галлюциногенов
Галлюциногены вызывают немедленные, а иногда долгосрочные симптомы.
Немедленное воздействие
Физические эффекты использования галлюциногенов часто включают тошноту и рвоту. ЛСД также может вызывать расширение зрачков, размытое зрение, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение и нарушение координации.
Галлюциногены нарушают и усиливают слуховые и зрительные ощущения. Например, люди могут видеть звуки и слышать цвета (так называемые синестезии). Пользователи перестают себя осознавать (деперсонализация), чувствуют оторванность от своего окружения (диссоциация). Характерна изменчивость настроения (чаще всего эйфория, но иногда депрессия), нарушается логика в суждениях. Пользователи называют комбинацию этих эффектов наркотическим «приходом» или «кайфом» (наркотическая эйфория).
Фактическое воздействие может зависеть от настроения и ожиданий от «кайфа», способностью справиться с галлюцинациями и окружения, в котором употребляется наркотик. Визуальные галлюцинации чаще встречаются при использовании псилоцибина и мескалина, чем ЛСД. Например, те, кто испытывают депрессию перед употреблением, скорее всего будут чувствовать грусть, когда наркотик начнет действовать. Основную опасность употребления этих наркотиков представляют психологические эффекты и помутнение сознания, которые они вызывают и которые могут приводить к опасным решениям или несчастным случаям. Например, наркоманы могут думать, что умеют летать и могут выпрыгнуть из окна, чтобы доказать это.
На состояние кайфа также оказывает воздействие способность наркомана справляться с визуальными и слуховыми галлюцинациями. Неопытные, испуганные наркоманы часто не могут справиться с ощущениями по сравнению с более опытными лицами, которые не боятся кайфа. Наркоманы под воздействием галлюциногена, обычно ЛСД, могут проявлять повышенную тревожность, впадать в панику, их состояние может ухудшаться. Они хотят остановить «приход», что невозможно.
Передозировка
Высокие дозы (передозировка, свыше 0,5 мг ЛСД) повышают артериальное давление и частоту сердечных сокращений. У некоторых может очень сильно подняться температура тела (гипертермия), поскольку препарат нарушает способность организма контролировать температуру. Гипертермия может вызывать сильную лихорадку, тошноту и рвоту.
Передозировка бывает редко, но иногда может привести к смерти. Расчетная смертельная доза ЛСД составляет 10 мг или приблизительно 200 единиц, уличных «марок». Большинство случаев смерти от синтетических галлюциногенов обусловлено 25I-NBOMe и 25C-NBOMe.
Длительное воздействие
Некоторые наркоманы теряют связь с реальностью (психоз) в течение многих дней или более длительного времени после окончания действия наркотика. Неясно, вызывает ли употребление наркотиков психоз или просто выявляет уже существующее психическое расстройство.
Синдром абстиненции
У некоторых людей, особенно у тех, кто употребляет галлюциногены, в частности ЛСД, в течение длительного времени или регулярно, могут возникать возвратные вспышки после прекращения употребления наркотиков. Возвратные вспышки подобны, но менее интенсивны, чем исходные ощущения. Обычно возвратные вспышки исчезают через 6–12 месяцев, но могут повторяться в течение нескольких лет после последнего случая употребления ЛСД, особенно у пациентов с тревожным расстройством, с другим психическим заболеванием или после употребления марихуаны, алкоголя или барбитуратов.
Диагностика употребления галлюциногенов
Обследование врачом;
Диагноз обычно устанавливают на основании симптомов у пациентов, о которых известно, что они употребляли галлюциноген. Тесты, подтверждающие применение многих из этих наркотиков, отсутствуют.
Лечение применения галлюциногенов
Успокаивающая обстановка
Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя
Иногда анксиолитические препараты, такие как бензодиазепины
Иногда лечение психических расстройств
Большинство потребителей не обращаются за лечением эффектов галлюциногенов. При галлюцинациях может помочь темная, тихая комната и спокойная, безобидная беседа. Может помочь убеждение в том, что все эти эффекты вызваны наркотиком, и они вскоре прекратятся. При тяжелых формам тревожности назначают бензодиазепины (седативные препараты), например, лоразепам. Пациентам с длительным психозом может потребоваться лечение психических расстройств.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Dual Diagnosis.org: ресурс для лиц с сопутствующими психическими заболеваниями и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, включая доступ к программам Foundations Recovery Network, которые обеспечивают комплексное лечение.
Inpatient.org: доступ к программам стационарной реабилитации при алкогольной и наркотической зависимости.
Национальный альянс по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness, NAMI): национальная организация по охране психического здоровья, которая занимается мотивацией, обучением, поддержкой, а также программами и услугами общественного информирования.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): информация о галлюциногенах от федерального агентства, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий, а также предоставляет информацию о широко используемых препаратах, содержащих наркотические вещества, о приоритетах и достижениях исследований, клинических ресурсах, а также возможностях получения грантов и финансирования.
Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): Управление Министерства здравоохранения США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения по улучшению психического здоровья и предоставляющее ресурсы, включая поиск вариантов лечения, бесплатные телефоны доверия, учебные инструменты для врачей, статистику и публикации по различным темам, связанным с употреблением психотропных веществ.