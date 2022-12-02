Амфетамины представляют собой стимулирующие препараты, которые используются для лечения определенных заболеваний, но они также могут вызывать зависимость.

Амфетамины повышают ясность ума, улучшают физическую форму и вызывают эйфорию и чувство благополучия.

Амфетамины подавляют аппетит, и некоторые используют амфетамины для похудения.

Передозировка может вызывать ажитацию, делирий и представляющее угрозу для жизни повышение температуры тела, инфаркт миокарда или инсульт.

Анализ мочи позволяет выявить большинство амфетаминов.

При передозировке лечение включает седативные средства, лекарственные препараты, снижающие артериальное давление, и иногда охлаждение.

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Амфетамины включают препарат амфетамин и его вариации, например, метамфетамин (спид или кристалл) и метилендиоксиметамфетамин (МДМА, экстази или адам). Метамфетамин является наиболее часто используемым амфетамином в США. Все более популярным становится употребление МДМА. Амфетамины обычно принимают внутрь, но их также могут втягивать через нос, курить или вводить в виде инъекции.

Поскольку некоторые амфетамины широко используются для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, ожирения и нарколепсии, их можно достать и использовать в нелегальных целях. Некоторые амфетамины не одобрены для медицинского применения, их изготавливают и используют незаконно.

Некоторые пользователи амфетаминов находятся в подавленном настроении, им необходимо действие этих стимуляторов, повышающее настроение, для временного облегчения депрессии. Другие используют их для занятий деятельностью, требующей большого количества сил. Амфетамины вызывают поступление большого количества дофамина в головной мозг. (Дофамин — нейромедиатор, вещество, которое помогает нервным клеткам связываться друг с другом). Этот эффект вызывает повышение настроения. МДМА отличается от других амфетаминов, поскольку он оказывает влияние на обратный захват серотонина (другой нейромедиатор) в головном мозге. У лиц, применяющих амфетамины, часто развивается зависимость, которую часто называют нарушением, связанным с употреблением запрещенных веществ.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы употребления амфетаминов Применение амфетаминов вызывает как немедленные, так и долгосрочные симптомы. Немедленное воздействие Ниже перечислены некоторые непосредственные эффекты использования амфетаминов: Повышение ясности ума

Снижение усталости

Повышение концентрации

Снижение аппетита

Улучшение физической формы Амфетамины могут вызвать чувство благополучия, эйфорию и расторможенность. Также наблюдается сильное потоотделение, расширяются зрачки. Неумеренное употребление (в течение нескольких дней) вызывает сильное истощение и потребность в сне. Передозировка Высокие дозы (передозировка) повышают артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Подобное повышение может угрожать жизни. Отмечается паранойя, грубость и потеря контроля. Может возникнуть делирий. Наблюдались случаи инфаркта миокарда, даже у здоровых молодых спортсменов. Возможно значительное повышение артериального давления, которое приводит к разрыву кровеносных сосудов в головном мозге и инсульту. Другие эффекты включают головокружение, тошноту, рвоту, диарею, судорожные припадки и высокую температуру тела, угрожающую жизни (гипертермия). Длительное воздействие При регулярном применении амфетаминов быстро развивается привыкание и зависимость. Для получения эффекта требуется все большее количество вещества. В конечном итоге, доза используемого вещества может в несколько раз превосходить исходное количество. У большинства лиц, употребляющих амфетамины в высоких дозах в течение нескольких дней или недель, наблюдается дезориентация и психоз, поскольку эти вещества могут вызывать тревожность, паранойю и искаженное ощущение реальности. Психотические реакции включают слуховые и зрительные галлюцинации и ложные убеждения (бред), например, чувство неограниченной власти (всемогущество) или преследования (паранойя). Возможны нарушения памяти. Дезориентация, потеря памяти и бред может продолжаться в течение нескольких месяцев. Хотя подобные эффекты могут возникнуть у любого человека, более чувствительными оказываются пациенты с психическими заболеваниями, например, с шизофренией. У применяющих метамфетамины повышается риск скрежетания зубами (бруксизм) и развивается сильный кариес, поражающий множество зубов. Причины включают пониженное слюноотделение, наличие коррозионных веществ в дыме и ненадлежащую гигиену полости рта — так называемый «метамфетаминовый рот». Симптомы абстиненции При внезапном прекращении употребления амфетамина развиваются различные симптомы. У зависимых от амфетамина лиц отмечается усталость или сонливость, этот эффект длится 2–3 дня после прекращения употребления. В результате этого они более подвержены травмам. У некоторых возникает значительное беспокойство и тревожность; у лиц с тенденцией к депрессии появляется подавленное настроение после прекращения употребления. Возможны суицидальные наклонности, но порой в течение нескольких дней им просто не хватает сил, чтобы совершить самоубийство.

Диагностика употребления амфетаминов Обследование врачом;

Употребление амфетаминов в анамнезе Диагноз устанавливают на основании симптомов у пациентов, которые, как известно, употребляют амфетамин. В случае сомнений могут быть назначены анализы мочи, но они могут не обнаружить метамфетамин и метилфенидат (стимулирующий препарат, родственный амфетаминам). Для выявления осложнений проводят другие тесты, включая электрокардиографию, компьютерную томографию и анализы крови.

Лечение употребления амфетаминов После передозировки лечение может включать: Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя

Седативные препараты

лекарственные препараты для снижения артериального давления;

охлаждение при гипертермии (опасное повышение температуры тела);

лечение депрессии и суицидальных тенденций во время периода абстиненции;

когнитивно-поведенческая терапия для профилактики рецидива. Пациентам с тяжелыми симптомами, включая повышенное артериальное давление, повышенную ажитацию или судороги, назначают внутривенно бензодиазепины (седативные препараты), например, лоразепам. Если артериальное давление остается высоким, вводят внутривенно лекарственные препараты для снижения повышенного артериального давления, такие как лабетолол или гидралазин. Для коррекции гипертермии могут потребоваться охлаждающие процедуры, такие как влажное обтирание и обдувание кожи пациента воздухом или использование специальных охлаждающих одеял. Во время отказа от препарата лицам, которые употребляли его в течение длительного времени, может потребоваться госпитализация для наблюдения за суицидальным поведением. При наличии депрессии врач назначает антидепрессанты. Иногда при наличии абстиненции лечение не требуется. Отказаться от употребления амфетаминов некоторым помогает когнитивно-поведенческая терапия (форма психотерапии).