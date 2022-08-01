Воздействие фтористоводородной кислоты

Симптомы воздействия фтористоводородной кислоты зависят от того, какая часть тела подвергалась воздействию кислоты, и от концентрации кислоты в растворе (разбавленная или концентрированная). Боль может возникать сразу или появиться через несколько часов.

При воздействии на кожу первым симптомом обычно является боль, которая может возникнуть до покраснения, отека, волдырей или серовато-белых пятен на коже (признаков химического ожога). Боль часто более сильная, чем можно ожидать с учетом небольшой площади поражения. При ожоге пальцев и ногтевого ложа ногти могут оставаться неповрежденными, а боль может быть сильной, даже если ногти и кожа выглядят нормально или почти нормально.

При вдыхании фтористоводородной кислоты наиболее распространенными симптомами являются боль в верхних дыхательных путях, боль в груди (описываемая как жжение), кашель и одышка. Люди также могут сообщать об ощущении жжения в месте контакта кожи с кислотой, о тошноте, рвоте и головной боли. Горло может быть красным и отекшим, при дыхании могут возникать свистящие хрипы или потрескивающие звуки. Крошечные мышцы в стенках дыхательных путей могут непроизвольно сжиматься (сокращаться) (так называемый бронхоспазм), затрудняя дыхание. При более выраженном воздействии легкие могут наполняться жидкостью, и у людей может возникать кашель с кровью или острая гипоксемическая дыхательная недостаточность (респираторный дистресс-синдром взрослых), которая может приводить к смерти.

Проглатывание разбавленного раствора фтористоводородной кислоты может вызывать покраснение и отек полости рта и горла. Прием небольшого количества фтористоводородной кислоты может не вызывать никаких симптомов. Проглатывание концентрированного раствора приводит к раздражению и кровоточивости желудка, а также иногда к поражению легких, как при вдыхании фтористоводородной кислоты.

Контакт с глазами может произойти при попадании фтористоводородной кислоты в глаза. Если кислота разбавленная, глаза могут заболеть и покраснеть, а конъюнктива (оболочка, которая выстилает веко и покрывает белки глаз) может вспучиться. Симптомы могут возникнуть лишь через несколько часов после воздействия. Если кислота более концентрированная, симптомы возникают быстрее. Роговица может дегенерировать, а глазное яблоко может разорваться.

Когда фтористоводородная кислота вступает в контакт с кожей, проглатывается или вдыхается, она может воздействовать на весь организм, приводя к избытку фторидов в организме (отравление фтором). Контакт с глазами не имеет аналогичного эффекта. При проглатывании кислоты системное воздействие возникает быстрее. Отравление фтором может вызывать снижение уровня кальция, снижение уровня магния, нарушения сердечного ритма и снижение артериального давления.