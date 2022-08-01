Воздействие фтористоводородной кислоты может привести к ожогам кожи или другим травмам, в зависимости от того, какая часть тела подвергалась воздействию.
Травмы обычно возникают при контакте фтористоводородной кислоты с кожей.
Симптомы зависят от того, какая часть тела подвергается воздействию, и могут включать боль (иногда описываемую как жжение) в месте воздействия.
Если фтористоводородная кислота соприкасается с кожей, проглатывается или вдыхается, она может повлиять навредить всему организму.
Для диагностики травмы, вызванной воздействием фтористоводородной кислоты, врачи задают вопросы о возможном воздействии кислоты, проводят физикальное обследование, а также иногда рентгенологическое исследование, электрокардиографию или эндоскопию.
Лечение включает специальную обработку и очистку, если воздействию фтористоводородной кислоты подверглись кожа или глаза, промывание желудка при попадании фторсодержащей кислоты в организм через рот, введение глюконата кальция и иногда других лекарственных препаратов.
Фтористоводородная кислота обычно используется во многих промышленных процессах, включая переработку масла, протравливание кремния и стекла, выработку хладагента и выработку металлического алюминия. Фтористоводородная кислота также используется в качестве очистителя кирпичей и камней, средства для удаления ржавчины и очистителя колес. Большинство случаев воздействия фтористоводородной кислоты происходит на рабочем месте.
Фтористоводородная кислота — это слабая кислота, которая может проникать в кожу, перемещаться в подлежащие ткани и повреждать их.
Как правило, травмы, вызванные воздействием фтористоводородной кислоты, возникают при контакте с кожей. Травма также может возникать Попадание кислоты в глаза, попадание в организм через рот или вдыхание кислоты также приводит к травме. Работники могут случайно проглотить фтористоводородную кислоту, если она хранится в немаркированных емкостях, таких как бутылки с водой. Этот тип контакта с кислотой встречается редко. За пределами рабочего места кислота может быть проглочена, когда человек пытается причинить себе вред или когда ребенок проглатывает ее из любопытства.
Симптомы воздействия фтористоводородной кислоты
Симптомы воздействия фтористоводородной кислоты зависят от того, какая часть тела подвергалась воздействию кислоты, и от концентрации кислоты в растворе (разбавленная или концентрированная). Боль может возникать сразу или появиться через несколько часов.
При воздействии на кожу первым симптомом обычно является боль, которая может возникнуть до покраснения, отека, волдырей или серовато-белых пятен на коже (признаков химического ожога). Боль часто более сильная, чем можно ожидать с учетом небольшой площади поражения. При ожоге пальцев и ногтевого ложа ногти могут оставаться неповрежденными, а боль может быть сильной, даже если ногти и кожа выглядят нормально или почти нормально.
При вдыхании фтористоводородной кислоты наиболее распространенными симптомами являются боль в верхних дыхательных путях, боль в груди (описываемая как жжение), кашель и одышка. Люди также могут сообщать об ощущении жжения в месте контакта кожи с кислотой, о тошноте, рвоте и головной боли. Горло может быть красным и отекшим, при дыхании могут возникать свистящие хрипы или потрескивающие звуки. Крошечные мышцы в стенках дыхательных путей могут непроизвольно сжиматься (сокращаться) (так называемый бронхоспазм), затрудняя дыхание. При более выраженном воздействии легкие могут наполняться жидкостью, и у людей может возникать кашель с кровью или острая гипоксемическая дыхательная недостаточность (респираторный дистресс-синдром взрослых), которая может приводить к смерти.
Проглатывание разбавленного раствора фтористоводородной кислоты может вызывать покраснение и отек полости рта и горла. Прием небольшого количества фтористоводородной кислоты может не вызывать никаких симптомов. Проглатывание концентрированного раствора приводит к раздражению и кровоточивости желудка, а также иногда к поражению легких, как при вдыхании фтористоводородной кислоты.
Контакт с глазами может произойти при попадании фтористоводородной кислоты в глаза. Если кислота разбавленная, глаза могут заболеть и покраснеть, а конъюнктива (оболочка, которая выстилает веко и покрывает белки глаз) может вспучиться. Симптомы могут возникнуть лишь через несколько часов после воздействия. Если кислота более концентрированная, симптомы возникают быстрее. Роговица может дегенерировать, а глазное яблоко может разорваться.
Когда фтористоводородная кислота вступает в контакт с кожей, проглатывается или вдыхается, она может воздействовать на весь организм, приводя к избытку фторидов в организме (отравление фтором). Контакт с глазами не имеет аналогичного эффекта. При проглатывании кислоты системное воздействие возникает быстрее. Отравление фтором может вызывать снижение уровня кальция, снижение уровня магния, нарушения сердечного ритма и снижение артериального давления.
Диагностика воздействия фтористоводородной кислоты
Обследование врачом
Анализы крови
Для диагностики травмы, вызванной воздействием фтористоводородной кислоты, врачи задают вопросы о возможном воздействии кислоты в течение последних 24 часов и проводят физикальное обследование. Они спрашивают о следующем:
каким образом кислота контактировала с телом;
как долго она контактировала с телом;
была ли кислота разведенной или более концентрированной;
какие еще химические вещества присутствовали при инциденте;
использовались ли средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Врачи также расспрашивают о лекарственных препаратах и заболеваниях, повышающих риск снижения уровня кальция или магния.
Специфического анализа на отравление фтором не существует, но врачи проводят анализы крови для измерения уровня кальция, магния и фтора.
Если врач подозревает, что легкие содержат жидкость, или если фтористоводородная кислота вдыхалась или была проглочена, проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки и другие соответствующие обследования (например, пульсоксиметрия). Врачи также могут проверить функцию легких, чаще уже после того, как человек выздоровел.
При ожоге пальцев проводят рентгенологическое исследование для проверки на предмет повреждения костей.
Если врачи подозревают поражение всего организма, то проводят электрокардиографию для выявления нарушений сердечного ритма.
При проглатывании фтористоводородной кислоты может быть выполнена эндоскопия.
Прогноз при воздействии фтористоводородной кислоты
Прогноз зависит от того, какая часть тела подвергалась воздействию фтористоводородной кислоты.
Если воздействию подвергалась кожа, воздействие было слабым, а диагностика и лечение проведены быстро, прогноз хороший. Ожоги обычно заживают в течение нескольких дней или недель, в зависимости от их тяжести.
При вдыхании фтористоводородной кислоты прогноз зависит от концентрации кислоты и продолжительности воздействия. Если воздействие было легким или умеренным, симптомы могут разрешиться сами по себе в течение нескольких часов или нескольких дней. Если воздействие фтористоводородной кислоты было более тяжелым, верхние дыхательные пути и/или легкие могут оставаться раздраженными в течение нескольких месяцев или лет.
Проглатывание разбавленной фтористоводородной кислоты может не вызвать никаких симптомов или вызвать раздражение пищеварительного тракта. Однако раздражение можно устранить. Прием концентрированной фтористоводородной кислоты может привести к кровотечению в пищеварительном тракте или к отравлению фтором. Оба они могут привести к летальному исходу.
Если воздействие на глаза слабое, симптомы разрешаются в течение нескольких дней, если воздействие более тяжелое, может быть повреждена роговица и может развиться хронический конъюнктивит, помутнение роговицы, глаукома или сухой кератоконъюнктивит (сухость роговицы).
Профилактика воздействия фтористоводородной кислоты
Рекомендации по снижению риска воздействия фтористоводородной кислоты предоставляют различные организации (например, Управление по охране труда и промышленной гигиене [OSHA] и Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене [NIOSH]). Они включают:
Предоставление работникам информации об опасностях фтористоводородной кислоты начала работы с ней;
ограничение времени воздействия фтористоводородной кислоты на работников;
требование к работникам использовать надлежащим образом функционирующую вытяжку и носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как защитные очки, одноразовые перчатки и кислотостойкий фартук;
требование носить длинные штаны, длинные рукава и обувь с закрытым носком;
оснащение рабочей зоны аварийной душевой установкой и станцией для промывания глаз;
наличие глюконата кальция для лечения воздействия фтористоводородной кислоты на кожу;
правильное хранение фтористоводородной кислоты;
размещение принадлежностей для устранения проливов (например, абсорбирующих подкладок для контроля проливов) во всех зонах, где используется фтористоводородная кислота.
Лчение воздействия фтористоводородной кислоты
Методы лечения зависят от того, какая часть тела подверглась воздействию:
незамедлительное очищение и обработка, если применимо;
соли кальция и магния.
Воздействие фтористоводородной кислоты на кожу
Когда воздействию фтористоводородной кислоты подвергается кожа, врачи немедленно снимают загрязненную одежду или снаряжение и промывают пораженные участки водой в течение 15 минут (очищение). После очищения на пораженный участок наносят гель с глюконатом кальция или гель с карбонатом кальция и накрывают повязкой. Гель помогает вывести фтористоводородную кислоту из организма. Его наносят до тех пор, пока не исчезнет боль.
Если кальциевый гель не облегчает боль или если с кожей контактировала концентрированная фтористоводородная кислота, глюконат кальция можно ввести под кожу (подкожно) или в артерию.
Если воздействие на кожу было умеренным или тяжелым, пострадавшего переводят в ожоговый центр для проведения, если нужно, хирургического вмешательства, включая трансплантацию кожи, удаление мертвой ткани и ампутацию.
Проглатывание фтористоводородной кислоты
При попадании фтористоводородной кислоты в желудок в кратчайшие сроки следует промыть желудок с помощью зонда, введенного в желудок через рот или нос. Если после инцидента прошло более часа, то вероятность того, что промывание поможет, низкая, и поэтому его не делают.
Вдыхание фтористоводородной кислоты
Людей, которые вдохнули фтористоводородную кислоту, можно лечить ингаляциями глюконата кальция через небулайзер. Людям со свистящими хрипами и бронхоспазмом также могут давать бета-агонист (например, альбутерол) или ипратропий через небулайзер, а также назначают кортикостероиды перорально или в вену (внутривенно).
Если симптомы напоминают симптомы респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ), могут использоваться методы лечения РДСВ. В качестве лечения может применяться искусственная вентиляция легких и пронинг (укладывание пациента в положение лежа на животе).
Системное воздействие фтористоводородной кислоты
Пациентов с отравлением фтором госпитализируют в отделение реанимации и интенсивной терапии для проведения анализов и лечения.
Отравление фтором лечится солями кальция и магния, которые вводят внутривенно, поскольку уровни этих веществ падают. Внутривенно вводят жидкости, а при необходимости и лекарственные препараты для повышения низкого артериального давления, вызванного отравлением фтором.
Если состояние пациента стабильное, может быть проведен гемодиализ. Он поможет вывести фтор из кровотока.
Воздействие фтористоводородной кислоты на глаза
Если воздействию фтористоводородной кислоты подвергаются глаза, врачи как можно скорее промывают (орошают) их обильным количеством воды. Промывание начинается в специально отведенном месте для промывания глаз на рабочем месте и продолжается по пути в больницу.
Может потребоваться консультация офтальмолога.