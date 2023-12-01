Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине

Интегративная медицина и здоровье (ИМЗ) и комплементарная и альтернативная медицина (КАМ) охватывают различные подходы и методы лечения, исторически не вошедшие в традиционную западную медицину. Многие аспекты КАМ уходят корнями в древние народные методы лечения, включая методы Китая, Индии, Тибета, Африки, а также Северной и Южной Америки.

Термины «комплементарная, альтернативная и интегративная медицина» часто используются как синонимы, однако их значения отличаются.

Комплементарная медицина относится к нестандартным практикам, применяемым вместе с традиционной (основной) медициной.

Альтернативная медицина относится к нестандартным практикам, применяемым вместо традиционной медицины.

Интегративная медицина — это медицина, которая использует все подходящие терапевтические подходы — традиционные и нестандартные — в рамках концепции, ориентированной на здоровье, взаимосвязь различных методов лечения и человека в целом.

Несмотря на то, что иногда провести четкую грань между традиционной медициной с одной стороны и ИМЗ и КАМ с другой стороны довольно сложно, между этими направлениями существует базовое концептуальное отличие. В традиционной медицине практические методы, как правило, основаны на наиболее надежных научных данных. В отличие от этого, в КАМ практические методы, как правило, основаны на доказательствах, которые могут не соответствовать самым высоким и строгим критериям эффективности и безопасности. (Однако некоторые методы КАМ, включая использование некоторых пищевых добавок, были подтверждены традиционными строгими высоконаучными критериями). В традиционной медицине под здоровьем обычно подразумевается отсутствие заболеваний или функциональных нарушений. В качестве причин заболеваний или функциональных нарушений в большинстве случаев рассматриваются идентифицируемые факторы, например, бактерии, вирусы, биохимический дисбаланс или старение, а методы лечения часто включают применение лекарственных препаратов или хирургическое вмешательство. ИМЗ и КАМ, напротив, рассматривают понятие здоровья в комплексе и подразумевают под ним гармонию всех систем человека — физической, эмоциональной и духовной — как единого целого. Считается, что дисбаланс этих систем способствует развитию заболевания. Лечение направлено на укрепление собственных защитных сил организма и возвращение всех систем в состояние гармонии.

Таблица Различия между традиционной и интегративной медициной Таблица

Принятие и применение ИМЗ ставит своей целью при необходимости сочетать КАМ с традиционными подходами. Некоторые методы лечения КАМ в настоящее время предлагаются в больницах, а иногда и покрываются страховыми компаниями. В качестве примеров можно привести акупунктуру и некоторые процедуры мануальной терапии (например, хиропрактика или остеопатические манипуляции). Поскольку интерес к КАМ и ее применение растет, все больше и больше медицинских факультетов включают в свои программы информацию о методах лечения КАМ (таких как акупунктура, фитотерапия, мануальная терапия и гомеопатия). КАМ когда-либо использовали до 38% взрослых и 12% детей, в зависимости от того, насколько широко определять КАМ. Данные Национального анкетирования по вопросам здоровья (2012 г.) указывают на то, что часто используемые методы лечения КАМ включают следующие: Глубокая дыхательная гимнастика (11%)

Йога, тайцзи и цигун (10%)

Мануальная терапия (8%)

Медитация (8%)

Йога (6,1%) Применение других методов лечения и подходов КАМ остается изменчивым и тяжело поддается количественному учету: гомеопатия (2,2%), натуропатия (0,4%) и биоэнерготерапия (0,5%). Кроме того, 57,6% взрослых людей за последние 30 дней использовали как минимум одну пищевую добавку.

Эффективность и безопасность В 1992 году в Национальном институте здравоохранения (National Institute of Health, NIH) было создано отделение альтернативной медицины, предназначенное для изучения эффективности и безопасности альтернативных методов лечения. В 1998 г. это отделение стало Национальным центром комплементарной и альтернативной медицины, который в 2015 г. был переименован в Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH). Эффективность Изучение эффективности альтернативных методов лечения имеет большое значение. Проведены исследования многих методов КАМ, в ходе которых было выявлено либо отсутствие, либо неоднозначная эффективность. Было показано, что некоторые методы лечения эффективны в конкретных условиях. Однако эти методы лечения также часто используются для лечения других состояний и симптомов, хотя научные данные не подтверждают целесообразность их применения, как это иногда бывает и в традиционной медицине. Некоторые методы КАМ не проверялись в исследованиях с надлежащим дизайном. Однако отсутствие доказательств, полученных в надлежащим образом разработанных исследованиях, не является доказательством неэффективности метода лечения. Утверждается, что многие методы лечения КАМ практикуются в течение сотен или тысяч лет. Такие методы включают в себя акупунктуру, медитацию, йогу, терапевтические диеты, массаж и растительные препараты (пищевые добавки). Наличие длительной истории применения иногда используется в качестве подтверждения эффективности методов лечения КАМ. Однако состоятельность этого аргумента весьма спорна: Использование в течение длительного времени не эквивалентно научно доказанным результатам. Некоторые виды лечения, которые впоследствии оказались неэффективными или вредными, ранее использовались в течение многих лет.

Продолжительность периода применения того или иного метода лечения может быть трудно установить.

Применение метода лечения в прошлом может отличаться от его нынешнего использования, равно как и сам метод лечения может измениться. Таким образом, научные доказательства, полученные в исследованиях с тщательно разработанным дизайном, по-прежнему предпочтительны для определения эффективности терапии. Однако проведение исследований КАМ с надлежащим дизайном может быть затруднительным. К факторам, препятствующим проведению исследований методов КАМ, относятся: отсутствие поддержки и финансовых ресурсов для КАМ среди источников, которые финансируют медицинских исследователей;

недостаточное образование и навыки для проведения научных исследований среди сторонников КАМ;

отсутствие четких правил, требующих подтверждения эффективности препаратов или методов лечения КАМ до их выпуска в свободную продажу, по сравнению с нормативными требованиями, регулирующими стандартную медикаментозную терапию;

как правило, более низкая финансовая прибыль у компаний, исследующих КАМ, по сравнению с исследованиями лекарственных препаратов или устройств. Использование традиционных научных методов исследования для изучения КАМ может быть затруднительным еще по многим причинам, включая следующие: Дизайн лучших традиционных исследований предполагает, что активное лечение (например, лекарственный препарат или метод лечения) сравнивается с плацебо (средство, которое имитирует лекарственный препарат или метод лечение, но не предполагает использования активного лекарственного препарата или метода лечения) или с отсутствием нового вмешательства (контрольная группа). Для некоторых методов КАМ, таких как гомеопатия и фитотерапия, группы плацебо могут быть относительно легко включены в дизайн. Однако включение в дизайн групп плацебо для физических процедур, таких как акупунктура или мануальная терапия, сопряжено с некоторыми трудностями. Разработка плацебо для медитации или комплексной системы здорового питания представляет еще бóльшую проблему.

Разграничение влияния активного компонента терапии КАМ от плацебо затруднительно. Например, практикующие специалисты по КАМ обычно взаимодействуют с людьми, демонстрируя позитивность и поддержку, что, как известно, помогает чувствовать себя лучше, независимо от использования других методов лечения. Этот аспект КАМ можно рассматривать как эффект плацебо.

В традиционном дизайне исследований используется метод двойной маскировки. Двойная маскировка используется для того, чтобы не допустить осведомленности участников исследований и практических специалистов о том, какое лечение получают участники. Участники и практикующие врачи обычно ожидают, что активное лечение будет эффективнее, чем плацебо. Двойная маскировка уменьшает вероятность того, что это ожидание приведет к смещению результатов в пользу активного лечения. Однако маскировка лечения для практикующего специалиста может быть затруднительной. К примеру, практикующий специалист по рейки не может не знать, применяются ли при работе с пациентом методы энерготерапии. В таких случаях оценка эффективности лечения должна выполняться другим исследователем, который не знает, какое лечение использовалось.

Методы лечения КАМ и диагнозы не могут быть стандартизированы. Например, разные практикующие специалисты используют различные системы акупунктуры, а содержание и эффекты натуральных препаратов существенно различаются. Однако, несмотря на эти проблемы, было проведено множество надлежащим образом спланированных исследований методов КАМ (таких как акупунктура и гомеопатия). Например, в одном исследовании акупунктуры использовалось тщательно разработанное плацебо, что позволило осуществить двойную маскировку путем размещения непрозрачных футляров над кожей пациентов в точках акупунктуры. В некоторых футлярах содержалась игла, которая проникала в кожу (активное лечение), а в некоторых она отсутствовала (плацебо). Для того чтобы метод лечения КАМ считался эффективным, должны быть получены доказательства его более высокой эффективности по сравнению с плацебо или контролем. Отсутствие финансирования надлежащим образом разработанных исследований КАМ часто указывается в качестве причины, по которой эти исследования не проводятся. Однако препараты КАМ — это многомиллиардный бизнес, что указывает на иную причину отсутствия интереса компаний к этим препаратам, нежели отсутствие прибыльности. Тем не менее, рентабельность для обычного лекарственного препарата в целом намного выше, чем для препаратов КАМ. Безопасность Безопасность является еще одним вопросом, имеющим большое значение. Наибольший риск для здоровья, связанный с КАМ, заключается в возможном использовании метода лечения с недоказанной эффективностью вместо проверенного традиционного метода для лечения представляющего угрозу для жизни заболевания. Что касается риска методов лечения КАМ, то некоторые из них являются очевидно безопасными и даже более безопасными, чем традиционные методы лечения. В качестве ключевых примеров можно привести медитацию, акупунктуру и мануальную терапию для обезболивания до или вместо опиоидов. Другие примеры безопасных методов включают акупунктуру для лечения тошноты, йогу для улучшения равновесия или имбирный чай для облегчения пищеварения. Другие методы могут оказаться потенциально опасными. Например, поскольку лекарственные травы и другие пищевые добавки (которые используются во многих альтернативных методах лечения) не регулируются как лекарственные препараты Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), их безопасность менее надежна по сравнению с тщательно регулируемыми препаратами (см. Безопасность и эффективность). К числу общих рисков относятся следующие: Некоторые вещества в препаратах КАМ могут взаимодействовать друг с другом или с рецептурными препаратами.

В Соединенных Штатах Америки и многих странах Европы в продаже имеются высокоочищенные пищевые добавки, но продукция, которая производится в других странах, может содержать вредные примеси, токсичные ингредиенты или другие лекарственные препараты.

Нанести человеку ущерб могут методы терапии КАМ, предполагающие манипуляции с телом или другие нехимические вмешательства (например, манипуляции, которые травмируют слабые части тела). Вероятность негативных последствий использования ряда методов КАМ нельзя ни подтвердить, ни исключить, но в некоторых случаях потенциальный вред очевиден. Иногда потенциальный вред умалчивается или недооценивается людьми, выступающими за применение альтернативных препаратов или методов терапии. Знаете ли Вы, что...