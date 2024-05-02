Хроническая боль в животе и рецидивирующая боль в животе

Лечение центрально-опосредованного абдоминального болевого синдрома зависит от симптомов и в первую очередь направлено на то, чтобы помочь людям вернуться к нормальной повседневной деятельности и уменьшить ощущение дискомфорта. Обычно лечение включает сочетание методов. Для подбора наилучшего сочетания может потребоваться несколько визитов к врачу. Врачи часто планируют визиты последующего наблюдения в зависимости от потребностей людей. Визиты могут продолжаться и после того, как проблема будет решена.

После диагностирования центрально-опосредованного абдоминального болевого синдрома врачи подчеркивают, что боль, хотя и реальна, обычно не имеет серьезной причины, и что эпизод боли могут спровоцировать или обострить эмоциональные факторы (такие как стресс, беспокойство, депрессия). Врачи стараются избегать повторного проведения анализов после того, как тщательное тестирование показало отсутствие физической причины симптомов.

Несмотря на то, что методы лечения этого типа хронической боли в животе отсутствуют, существует много полезных мер. Эти меры основаны на доверии и понимании между врачом, пациентом и членами семьи пациента. Врачи объясняют, как результаты лабораторных исследований и других анализов показывают, что пациенту не угрожает опасность. Врачи рекомендуют участвовать в трудовой, школьной и общественной деятельности. Такое участие не ухудшает состояние, а, наоборот, способствует обретению независимости и уверенности в своих силах. Люди, отказавшиеся от своей повседневной деятельности, рискуют позволить симптомам контролировать их жизнь.

Некоторым людям помогает изменение диеты и употребление пищи с высоким содержанием клетчатки или пищевых добавок с клетчаткой. Возможно, потребуется избегать употребления продуктов, которые вызывают боль. Например, некоторым людям следует избегать употребления большого количества продуктов, трудных для переваривания и способствующих выработке большого количества газа, и избегать употребления напитков с высоким содержанием сахара.

С переменным успехом пытались применять многие лекарственные препараты. Они включают препараты, которые уменьшают или прекращают мышечные спазмы в пищеварительном тракте (спазмолитики), а также масло перечной мяты.

Необходимо свести к минимуму источники стресса или тревожности. Родители и другие члены семьи не должны уделять боли слишком много внимания, что позволит избежать ее усиления. Если человек продолжает испытывать беспокойство или находится в подавленном состоянии, и это, видимо, связано с болью, врачи могут прописать антидепрессанты или лекарственные препараты для снижения тревожности. Методы лечения, помогающие людям изменить свое поведение, такие как обучение релаксации, биологическая обратная связь и гипноз, также могут помочь снизить тревожность и помочь людям лучше переносить боль.

Детям очень важна помощь родителей. Родителям советуют поощрять ребенка к независимости и выполнению обычных обязанностей, особенно во время учебы школе. Отказ от участия в различных видах деятельности может фактически увеличить тревожность ребенка. Родители могут помочь ребенку контролировать боль при занятиях повседневной деятельностью, хваля и поощряя ребенка за независимое и ответственное поведение. Например, родители могут поощрить ребенка, запланировав специальное мероприятие с ребенком или поездку «на природу». Также может помочь участие школьного персонала. Можно договориться, чтобы ребенку разрешали в течение школьного дня некоторое время отдыхать в кабинете медсестры, а затем возвращаться в класс через 15–30 минут. Медсестра может иногда разрешать ребенку звонить родителям, чтобы те уговорили ребенка оставаться в школе.