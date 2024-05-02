Тошнота и рвота у взрослых

Тошнота — это неприятное ощущения подступающей рвоты. Люди также могут испытывать головокружение, неопределенное ощущение дискомфорта в животе и нежелание принимать пищу.

Рвота — это сильное сокращение желудка, выталкивающее его содержимое по пищеводу и изо рта. (См. также Рвота у младенцев и детей). Рвота опорожняет желудок и часто позволяет людям с тошнотой чувствовать себя значительно лучше, по меньшей мере временно. Рвота вызывает ощущение значительного дискомфорта и может быть очень сильной. Сильная рвота может вытолкнуть содержимое желудка на несколько метров (интенсивная рвота).

Рвота — это не то же самое, что регургитация (отрыгивание), которая представляет собой отрыгивание содержимого желудка и не сопровождается сильными сокращениями мышц живота или тошнотой. Например, люди с ахалазией или дивертикулом Ценкера могут отрыгивать непереваренную пищу без тошноты.

Рвотные массы, материал, исторгнутый во время рвоты, обычно содержат недавно съеденную пищу. Иногда в них содержатся куски пищи. При наличии крови в рвоте рвотные массы обычно красные (кровавая рвота), однако если кровь частично переварилась, рвотные массы похожи на кофейную гущу. При наличии желчи рвотные массы горькие и желто-зеленые.

Причины тошноты и рвоты Тошнота и рвота возникают при активации рвотного центра в мозге. К причинам обычно относятся заболевания пищеварительного тракта или мозга или проглоченные вещества. Распространенные причины Наиболее распространенные причины тошноты и рвоты следующие: гастроэнтерит (инфекция пищеварительного тракта);

различные вещества (например, лекарственные или наркотические препараты);

Токсины Тошнота и рвота обычно возникают при любых расстройствах функции пищеварительного тракта, но особенно распространены при гастроэнтерите. Менее распространенное расстройство пищеварительного тракта — непроходимость кишечника, которая вызывает рвоту, потому что пища и жидкости возвращаются в желудок вследствие обструкции. Многие другие нарушения в брюшной полости, вызывающие рвоту, также вызывают значительную боль в животе. При таких расстройствах (например, аппендиците или панкреатите) именно боль, а не рвота, заставляет людей обращаться за медицинской помощью. Многие лекарственные вещества и алкоголь, опиоидные анальгетики (например, морфин), каннабис (марихуана) и химиотерапевтические препараты могут вызвать тошноту и рвоту. Токсины, например, свинец или вещества, обнаруженные в некоторых продуктах и растениях, могут вызвать сильную тошноту и рвоту. Менее распространенные причины Менее распространенные причины тошноты и рвоты включают: Нарушения мозговой деятельности или расстройства центральной нервной системы

Укачивание

Метаболические изменения или заболевания всего организма (системные)

Психологические расстройства

Синдром хронической тошноты и рвоты

Синдром циклической рвоты Рвотный центр головного мозга также может быть активирован определенными нарушениями мозговой деятельности или расстройствами центральной нервной системы, включая инфекции (такие как менингит и энцефалит), мигрень и расстройства, повышающие давление в черепе (внутричерепное давление). Расстройства, повышающие внутричерепное давление, включают в себя опухоли головного мозга, мозговое кровотечение и тяжелые травмы головы. Органы равновесия внутреннего уха (вестибулярный аппарат) связаны с рвотным центром. Именно в результате этой связи некоторых людей тошнит на корабле, в автомобиле или в самолете (укачивание), а при некоторых заболеваниях внутреннего уха (таких как лабиринтит и позиционное системное головокружение) возникает тошнота. Тошнота и рвота могут также возникать при наличии метаболических изменений в организме, например, на ранних сроках беременности, или при наличии плохо контролируемого диабета, тяжелой печеночной недостаточности или почечной недостаточности. Психологические проблемы также могут вызвать тошноту и рвоту. Такая рвота может быть преднамеренной. Например, люди, страдающие булимией, вызывают у себя рвоту, чтобы похудеть. Рвота также может быть непреднамеренной. Например, у детей, которые боятся идти в школу, возникает рвота в качестве реакции на психологический стресс. Синдром хронической тошноты и рвоты — это центрально-опосредованный синдром, или расстройство оси кишечника и головного мозга. То есть тошнота и рвота не вызваны физическим или конкретным психологическим расстройством, а скорее могут быть проблемой, связанной со взаимодействием головного мозга и желудочно-кишечного тракта. При этом синдроме у людей наблюдается надоедливая тошнота, рвота или оба явления вместе, которые возникают минимум раз в неделю в течение не менее 6 месяцев, включая последние 3 месяца, и при этом не выявлено определенной причины после проведения обследований. Синдром циклической рвоты является нераспространенным расстройством, во время которого люди ощущают тяжелые приступы рвоты (или иногда только тошноты) с различными интервалами. Люди чувствуют себя нормально между приступами. Несмотря на то, что он обычно начинается в детстве, иногда он продолжается до взрослого возраста. Циклическая рвота, которая начинается во взрослом возрасте, часто связана с хроническим употреблением марихуаны (синдром каннабиноидной гиперемезии). Рвоту можно облегчить принятием горячего душа, и она проходит после прекращения употребления марихуаны.

Обследование при тошноте и рвоте Не каждый случай тошноты и рвоты требует немедленного обследования врачом. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование. Настораживающие признаки Некоторые симптомы и признаки являются причиной для беспокойства: Они включают: Признаки обезвоживания (такие как жажда, сухость во рту, минимальный диурез и ощущение слабости и усталости)

Головная боль, напряженная шея, дезориентация или снижение внимания

Постоянная боль в животе

Болезненность при прикосновении к животу

Раздутый (распухший) живот Когда обращаться к врачу Людям с настораживающими признаками следует немедленно посетить врача, так же как и тем, у кого в рвоте присутствует кровь, или кто недавно перенес травму головы. Тем, у кого возникает тошнота и рвота, но отсутствуют настораживающие признаки, следует посетить врача, если рвота продолжается больше 24–48 часов или если они не могут выпить больше, чем несколько глотков жидкости. Тем, у кого произошло несколько эпизодов рвоты (с диареей или без нее), но кто способен выпить хотя бы некоторое количество жидкости, следует позвонить своему врачу. В зависимости от возраста пациента, других симптомов и известных медицинских заболеваний (таких как онкологические заболевания или диабет), врач может порекомендовать пройти обследование или оставаться дома и использовать простые средства. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования часто позволяют предположить причину рвоты и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки тошноты и рвоты). Во время сбора анамнеза врачи спрашивают о беременности или наличии диабета, мигрени, болезни печени или почек или онкологических заболеваний (включая время проведения химиотерапии или лучевой терапии). Обращают внимание на все недавно принятые лекарственные препараты и вещества, потому что некоторые вещества (такие как ацетаминофен и некоторые грибы) могут оказывать токсичное влияние спустя несколько дней после приема. Во время физикального обследования врачи обращают внимание на следующее: Признаки обезвоживания (такие как учащенное сердцебиение, снижение артериального давления и сухость во рту)

Симптомы серьезного расстройства в брюшной полости (например, раздутый живот и/или сильная болезненность при касании)

Снижение ясности сознания или любые другие неврологические аномалии, указывающие на мозговые расстройства Врачи обращают внимание на ранее проведенные хирургические вмешательства на брюшной полости, поскольку могли образоваться фиброзные тяжи рубцовой ткани (спайки), вызывающие кишечную непроходимость. Хотя у людей с ранее известными расстройствами, вызывающими рвоту (такими как мигрень), может просто развиваться рецидив этого расстройства, врачи тщательно ищут признаки новой, иной проблемы. Таблица Некоторые причины и признаки тошноты и рвоты Таблица Проведение анализов Необходимость проведения анализов зависит от полученных врачами результатов сбора анамнеза и физикального обследования, особенно от наличия настораживающих признаков и от того, указывают ли результаты обследования на конкретное расстройство (см. таблицу Некоторые причины и признаки тошноты и рвоты). Возможно проведение следующих видов обследований: Анализ на беременность

Анализы крови и мочи Для девочек и женщин детородного возраста обычно необходимо провести анализ на беременность. Для здоровых взрослых и детей старшего возраста, у которых наблюдалось только несколько эпизодов рвоты (с диареей или без нее) и никаких других симптомов, обычно никаких анализов не требуется. Для людей, у которых рвота была сильной или продолжалась более 1 дня, или у которых присутствуют признаки обезвоживания, необходимо проведение лабораторных анализов крови (особенно уровня электролитов и иногда анализы функции печени) и мочи.

Лечение тошноты и рвоты Проводится лечение конкретных заболеваний. При отсутствии какого-либо серьезного основного расстройства и признаков обезвоживания приблизительно через 30 минут после последнего приступа рвоты можно дать небольшое количество прозрачной жидкости. Для начала обычно дают от 30 до 50 миллилитров. Простая вода — подходящая жидкость, но можно давать бульон или некрепкий сладкий чай. Спортивные напитки не имеют никакого специфического преимущества, но не вредны. Если человек переносит эти жидкости, их дозу постепенно увеличивают. Если человек смог перенести эти повышенные дозы, то он может возобновить прием обычной пищи. Газированных напитков и алкоголя следует избегать. Даже при легком обезвоживании врачи обычно рекомендуют пероральные растворы для регидратации, если люди переносят пероральный прием некоторых жидкостей. Тем, у кого наблюдается значительное обезвоживание или аномальные уровни электролитов, людям с активной рвотой и людям, которые не переносят пероральный прием жидкостей, обычно необходимо вводить жидкости и в некоторых случаях лекарственные препараты в вену (внутривенно). Некоторым взрослым и подросткам врачи назначают лекарственные препараты для облегчения тошноты (противорвотные средства) в зависимости от причины и степени тяжести рвоты: В случае рвоты, вызванной укачиванием: Антигистаминные препараты (например, дименгидринат), скополаминовый пластырь или их комбинация

При рвоте легкой или умеренной степени: Прохлорперазин, прометазин или метоклопрамид

В случае сильной рвоты (включая рвоту, вызванную химиотерапией): Доласетрон, ондансетрон или гранисетрон, а иногда апрепитант (см. также Лечение при рвоте у младенцев и детей)