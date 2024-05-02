Тошнота и рвота у взрослых

Тошнота — это неприятное ощущения подступающей рвоты. Люди также могут испытывать головокружение, неопределенное ощущение дискомфорта в животе и нежелание принимать пищу.
Рвота — это сильное сокращение желудка, выталкивающее его содержимое по пищеводу и изо рта. (См. также Рвота у младенцев и детей). Рвота опорожняет желудок и часто позволяет людям с тошнотой чувствовать себя значительно лучше, по меньшей мере временно. Рвота вызывает ощущение значительного дискомфорта и может быть очень сильной. Сильная рвота может вытолкнуть содержимое желудка на несколько метров (интенсивная рвота).
Рвота — это не то же самое, что регургитация (отрыгивание), которая представляет собой отрыгивание содержимого желудка и не сопровождается сильными сокращениями мышц живота или тошнотой. Например, люди с ахалазией или дивертикулом Ценкера могут отрыгивать непереваренную пищу без тошноты.
Рвотные массы, материал, исторгнутый во время рвоты, обычно содержат недавно съеденную пищу. Иногда в них содержатся куски пищи. При наличии крови в рвоте рвотные массы обычно красные (кровавая рвота), однако если кровь частично переварилась, рвотные массы похожи на кофейную гущу. При наличии желчи рвотные массы горькие и желто-зеленые.
Осложнения
Помимо ощущения дискомфорта, рвота может вызвать осложнения:
Вдыхание рвотных масс (аспирация)
недостаточное питание и снижение массы тела.
Люди, находящиеся в бессознательном или частично сознательном состоянии, могут вдохнуть свои рвотные массы. Кислота в рвотных массах может сильно раздражать легкие.
Рвота значительно повышает давление в пищеводе, а сильная рвота может привести к надрыву слизистой оболочки пищевода (см. Синдром Маллори-Вейсса). Небольшой разрыв причиняет боль и иногда вызывает кровотечение, но большой разрыв может привести к летальному исходу.
Поскольку люди теряют воду и минералы (электролиты) с рвотными массами, сильная рвота может приводить к обезвоживанию и отклонению от нормы в уровне электролитов. Новорожденные и младенцы особенно подвержены этим осложнениям.
Хроническая рвота может быть причиной недостаточного питания, снижения массы тела и метаболических расстройств.
Причины тошноты и рвоты
Тошнота и рвота возникают при активации рвотного центра в мозге. К причинам обычно относятся заболевания пищеварительного тракта или мозга или проглоченные вещества.
Распространенные причины
Наиболее распространенные причины тошноты и рвоты следующие:
гастроэнтерит (инфекция пищеварительного тракта);
различные вещества (например, лекарственные или наркотические препараты);
Токсины
Тошнота и рвота обычно возникают при любых расстройствах функции пищеварительного тракта, но особенно распространены при гастроэнтерите. Менее распространенное расстройство пищеварительного тракта — непроходимость кишечника, которая вызывает рвоту, потому что пища и жидкости возвращаются в желудок вследствие обструкции. Многие другие нарушения в брюшной полости, вызывающие рвоту, также вызывают значительную боль в животе. При таких расстройствах (например, аппендиците или панкреатите) именно боль, а не рвота, заставляет людей обращаться за медицинской помощью.
Многие лекарственные вещества и алкоголь, опиоидные анальгетики (например, морфин), каннабис (марихуана) и химиотерапевтические препараты могут вызвать тошноту и рвоту.
Токсины, например, свинец или вещества, обнаруженные в некоторых продуктах и растениях, могут вызвать сильную тошноту и рвоту.
Менее распространенные причины
Менее распространенные причины тошноты и рвоты включают:
Нарушения мозговой деятельности или расстройства центральной нервной системы
Укачивание
Метаболические изменения или заболевания всего организма (системные)
Психологические расстройства
Синдром хронической тошноты и рвоты
Синдром циклической рвоты
Рвотный центр головного мозга также может быть активирован определенными нарушениями мозговой деятельности или расстройствами центральной нервной системы, включая инфекции (такие как менингит и энцефалит), мигрень и расстройства, повышающие давление в черепе (внутричерепное давление). Расстройства, повышающие внутричерепное давление, включают в себя опухоли головного мозга, мозговое кровотечение и тяжелые травмы головы.
Органы равновесия внутреннего уха (вестибулярный аппарат) связаны с рвотным центром. Именно в результате этой связи некоторых людей тошнит на корабле, в автомобиле или в самолете (укачивание), а при некоторых заболеваниях внутреннего уха (таких как лабиринтит и позиционное системное головокружение) возникает тошнота.
Тошнота и рвота могут также возникать при наличии метаболических изменений в организме, например, на ранних сроках беременности, или при наличии плохо контролируемого диабета, тяжелой печеночной недостаточности или почечной недостаточности.
Психологические проблемы также могут вызвать тошноту и рвоту. Такая рвота может быть преднамеренной. Например, люди, страдающие булимией, вызывают у себя рвоту, чтобы похудеть. Рвота также может быть непреднамеренной. Например, у детей, которые боятся идти в школу, возникает рвота в качестве реакции на психологический стресс.
Синдром хронической тошноты и рвоты — это центрально-опосредованный синдром, или расстройство оси кишечника и головного мозга. То есть тошнота и рвота не вызваны физическим или конкретным психологическим расстройством, а скорее могут быть проблемой, связанной со взаимодействием головного мозга и желудочно-кишечного тракта. При этом синдроме у людей наблюдается надоедливая тошнота, рвота или оба явления вместе, которые возникают минимум раз в неделю в течение не менее 6 месяцев, включая последние 3 месяца, и при этом не выявлено определенной причины после проведения обследований.
Синдром циклической рвоты является нераспространенным расстройством, во время которого люди ощущают тяжелые приступы рвоты (или иногда только тошноты) с различными интервалами. Люди чувствуют себя нормально между приступами. Несмотря на то, что он обычно начинается в детстве, иногда он продолжается до взрослого возраста. Циклическая рвота, которая начинается во взрослом возрасте, часто связана с хроническим употреблением марихуаны (синдром каннабиноидной гиперемезии). Рвоту можно облегчить принятием горячего душа, и она проходит после прекращения употребления марихуаны.
Обследование при тошноте и рвоте
Не каждый случай тошноты и рвоты требует немедленного обследования врачом. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование.
Настораживающие признаки
Некоторые симптомы и признаки являются причиной для беспокойства: Они включают:
Признаки обезвоживания (такие как жажда, сухость во рту, минимальный диурез и ощущение слабости и усталости)
Головная боль, напряженная шея, дезориентация или снижение внимания
Постоянная боль в животе
Болезненность при прикосновении к животу
Раздутый (распухший) живот
Когда обращаться к врачу
Людям с настораживающими признаками следует немедленно посетить врача, так же как и тем, у кого в рвоте присутствует кровь, или кто недавно перенес травму головы.
Тем, у кого возникает тошнота и рвота, но отсутствуют настораживающие признаки, следует посетить врача, если рвота продолжается больше 24–48 часов или если они не могут выпить больше, чем несколько глотков жидкости. Тем, у кого произошло несколько эпизодов рвоты (с диареей или без нее), но кто способен выпить хотя бы некоторое количество жидкости, следует позвонить своему врачу. В зависимости от возраста пациента, других симптомов и известных медицинских заболеваний (таких как онкологические заболевания или диабет), врач может порекомендовать пройти обследование или оставаться дома и использовать простые средства.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования часто позволяют предположить причину рвоты и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки тошноты и рвоты).
Во время сбора анамнеза врачи спрашивают о беременности или наличии диабета, мигрени, болезни печени или почек или онкологических заболеваний (включая время проведения химиотерапии или лучевой терапии). Обращают внимание на все недавно принятые лекарственные препараты и вещества, потому что некоторые вещества (такие как ацетаминофен и некоторые грибы) могут оказывать токсичное влияние спустя несколько дней после приема.
Во время физикального обследования врачи обращают внимание на следующее:
Признаки обезвоживания (такие как учащенное сердцебиение, снижение артериального давления и сухость во рту)
Симптомы серьезного расстройства в брюшной полости (например, раздутый живот и/или сильная болезненность при касании)
Снижение ясности сознания или любые другие неврологические аномалии, указывающие на мозговые расстройства
Врачи обращают внимание на ранее проведенные хирургические вмешательства на брюшной полости, поскольку могли образоваться фиброзные тяжи рубцовой ткани (спайки), вызывающие кишечную непроходимость.
Хотя у людей с ранее известными расстройствами, вызывающими рвоту (такими как мигрень), может просто развиваться рецидив этого расстройства, врачи тщательно ищут признаки новой, иной проблемы.
Некоторые причины и признаки тошноты и рвоты
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Расстройства пищеварительного тракта
Аппендицит или другое внезапное тяжелое расстройство в брюшной полости (такое как перфорация стенки кишечника, воспаление желчного пузыря или панкреатит)
Значительная боль в животе
Живот болезнен при пальпации
Визуализирующие исследования органов живота (такие как рентгенография, ультразвуковое исследование и/или КТ)
Отсутствие дефекаций и метеоризма
Возникающая и исчезающая спастическая боль в животе
Вздутый живот
Обычно у людей с грыжей или перенесенным хирургическим вмешательством на брюшной полости
Рентгенография брюшной полости пациента в положении лежа и стоя
Рвота и диарея
Отсутствие боли или минимальная боль в животе (кроме случаев рвоты)
В редких случаях повышенная температура или кровь в кале
Нормальные результаты обследования брюшной полости
Обследование врачом
Гастропарез (плохое опорожнение желудка)
Рвота, содержащая частично переваренную пищу, через несколько часов после ее употребления
Часто возникает у больных диабетом, у которых повышен уровень сахара (глюкозы) в крови, или после операции на брюшной полости
Обследование врачом
Рентгенологическое обследование органов брюшной полости в положении лежа и стоя
Сцинтиграфия для оценки опорожнения желудка у людей, у которых может быть гастропарез
Легкая или умеренная тошнота в течение многих дней и иногда рвота
общее недомогание;
Потемнение мочи, затем пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
Потеря аппетита
Ощущение легкого дискомфорта в верхней правой части брюшной полости
Анализы крови
Непроходимость кишечника (временное отсутствие перистальтики кишечника)
Рвота и вздутие живота
Может возникать после хирургического вмешательства, на фоне тяжелой болезни или при тяжелых электролитных нарушениях
Рентгенологическое исследование или КТ
Прием внутрь токсических веществ (существует множество веществ, вызывающих рвоту; распространенные примеры включают алкоголь, аспирин, железо, свинец или инсектициды)
Информацию о проглатывании обычно получают на основании сбора анамнеза
Различные другие симптомы, в зависимости от проглоченного вещества
Зависит от проглоченного вещества, но может включать анализы крови и функциональные пробы печени
Нарушение мозговой деятельности и расстройства нервной системы
Травма головы (например, в результате недавней аварии, спортивной травмы или падения)
Травма очевидна на основании анамнеза человека
Часто головная боль, дезориентация и трудности с запоминанием недавних событий
КТ головы
Внезапная, часто сильная головная боль
спутанность сознания;
КТ головы
Спинномозговая пункция при нормальных результатах КТ
Инфекция головного мозга (например, менингит)
Нарастающая головная боль и дезориентация
Часто повышенная температура и боль при наклоне головы вперед
Может приводить к появлению красновато-фиолетовой сыпи в виде крошечных точек на коже (петехий), если вызвана менингококковым менингитом‡
Спинномозговая пункция (иногда сначала проводят КТ головы)
Сильная тошнота и рвота с головной болью и/или головокружением
КТ или МРТ головы
Употребление конопли (марихуаны) (синдром каннабиноидной гиперемезии)
Тошнота и рвота (иногда тяжелая), и иногда потеря веса
Обычно развивается после длительного употребления конопли
Облегчение после горячего душа или исчезновение после прекращения употребления марихуаны
Обследование врачом
Анализ мочи на наркотики
Повышенное внутричерепное давление (например, вызванное сгустком крови или опухолью)
Головная боль, дезориентация и иногда проблемы с нервами, спинным мозгом или функцией головного мозга
КТ головы
Лабиринтит (воспаление внутреннего уха)
Ложное ощущение движения (системное головокружение), ритмичное дергающееся движение глаз (нистагм) и ухудшение симптомов при движении головы
Иногда звон в ушах (шум в ушах)
Обследование врачом
В некоторых случаях МРТ
Обычно умеренная или сильная головная боль
Головная боль, перед которой люди иногда видят вспышки света и слепые пятна (аура)
Иногда чувствительность к свету (фотофобия) или временные расстройства равновесия или мышечной силы
Часто в анамнезе повторение подобных приступов
Обследование врачом
Иногда КТ или МРТ головы и спинномозговая пункция (если результаты обследования неопределенные)
Причина очевидна на основании анамнеза человека, когда симптомы связаны с движением, например, в лодке, автомобиле или самолете
Обследование врачом
Психологические расстройства (например, нервная анорексия и нервная булимия)
Отсутствие диареи или боли в животе
Рвота, часто возникающая при стрессе
Чувство отвращения при употреблении пищи
Обследование врачом
Системные (поражающие весь организм) заболевания
Увеличение объема суточной мочи (полиурия), повышенная жажда (полидипсия) и часто значительное обезвоживание
Анализы крови
Побочные эффекты или токсичность веществ
Прием лекарственного или наркотического препарата или иного вещества, что очевидно на основании сбора анамнеза
Зависит от принятого внутрь вещества, но может включать анализы крови
Часто желтуха при прогрессирующей болезни печени
Запах аммиака изо рта при почечной недостаточности
Часто у людей с известным расстройством
Непроизвольные движения рук, как будто кисть хлопает (астериксис)
Анализы крови и мочи для оценки функции печени и почек
Анализы крови для определения уровня аммиака в крови
Беременность
Тошнота и/или рвота часто по утрам или в ответ на прием пищи
Нормальные результаты обследования (за исключением того, что у человека может быть обезвоживание)
Часто пропуск или задержка менструального цикла
Анализ на беременность†
Воздействие обычно очевидно на основании сбора анамнеза человека
Сильная тошнота, рвота и диарея
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Врачи обычно назначают анализ мочи на беременность всем девушкам и женщинам детородного возраста.
‡ Иногда сильная рвота (вызванная любым расстройством или заболеванием) вызывает появление петехий на верхней части грудной клетки и на лице, которые могут напоминать петехии, вызванные менингококковым менингитом, особо опасной формой менингита. Люди с менингококковым менингитом обычно очень плохо себя чувствуют, в то время как люди с петехиями, вызванными рвотой, зачастую чувствуют себя достаточно хорошо.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Необходимость проведения анализов зависит от полученных врачами результатов сбора анамнеза и физикального обследования, особенно от наличия настораживающих признаков и от того, указывают ли результаты обследования на конкретное расстройство (см. таблицу Некоторые причины и признаки тошноты и рвоты).
Возможно проведение следующих видов обследований:
Анализ на беременность
Анализы крови и мочи
Для девочек и женщин детородного возраста обычно необходимо провести анализ на беременность.
Для здоровых взрослых и детей старшего возраста, у которых наблюдалось только несколько эпизодов рвоты (с диареей или без нее) и никаких других симптомов, обычно никаких анализов не требуется.
Для людей, у которых рвота была сильной или продолжалась более 1 дня, или у которых присутствуют признаки обезвоживания, необходимо проведение лабораторных анализов крови (особенно уровня электролитов и иногда анализы функции печени) и мочи.
Лечение тошноты и рвоты
Проводится лечение конкретных заболеваний.
При отсутствии какого-либо серьезного основного расстройства и признаков обезвоживания приблизительно через 30 минут после последнего приступа рвоты можно дать небольшое количество прозрачной жидкости. Для начала обычно дают от 30 до 50 миллилитров. Простая вода — подходящая жидкость, но можно давать бульон или некрепкий сладкий чай. Спортивные напитки не имеют никакого специфического преимущества, но не вредны. Если человек переносит эти жидкости, их дозу постепенно увеличивают. Если человек смог перенести эти повышенные дозы, то он может возобновить прием обычной пищи. Газированных напитков и алкоголя следует избегать.
Даже при легком обезвоживании врачи обычно рекомендуют пероральные растворы для регидратации, если люди переносят пероральный прием некоторых жидкостей. Тем, у кого наблюдается значительное обезвоживание или аномальные уровни электролитов, людям с активной рвотой и людям, которые не переносят пероральный прием жидкостей, обычно необходимо вводить жидкости и в некоторых случаях лекарственные препараты в вену (внутривенно).
Некоторым взрослым и подросткам врачи назначают лекарственные препараты для облегчения тошноты (противорвотные средства) в зависимости от причины и степени тяжести рвоты:
В случае рвоты, вызванной укачиванием: Антигистаминные препараты (например, дименгидринат), скополаминовый пластырь или их комбинация
При рвоте легкой или умеренной степени: Прохлорперазин, прометазин или метоклопрамид
В случае сильной рвоты (включая рвоту, вызванную химиотерапией): Доласетрон, ондансетрон или гранисетрон, а иногда апрепитант
(см. также Лечение при рвоте у младенцев и детей)
Ключевые моменты
Тем, у кого тошнота и рвота вызваны очевидной причиной, и у кого получены нормальные результаты обследования, необходимо только лечение присутствующих симптомов.
Людям со значительным обезвоживанием или отклонениями от нормы в уровне электролитов обычно требуется внутривенное введение жидкостей.
Врачи ищут признаки тяжелых, внезапных изменений в брюшной полости или расстройств в черепе.
Для девушек и женщин детородного возраста проводят анализ на беременность.