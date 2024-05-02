Запор у взрослых

Запор представляет собой затрудненные или редкие дефекации, твердый кал или ощущение, что прямая кишка не полностью опорожнена после дефекации (неполное опорожнение).

(См. также Запоры у детей).

Запор может быть острым или хроническим. Острый запор начинается внезапно и заметно. Хронический запор может начинаться постепенно и продолжаться в течение многих месяцев или лет.

Многие считают, что у них запор, если у них отсутствуют ежедневные дефекации. Однако ежедневные дефекации не являются нормой для всех. Нормальным является от 1 до 3 опорожнений кишечника в день до 2 или 3 опорожнений кишечника в неделю.

Менее частые дефекации не обязательно указывают на наличие проблем, если только нет существенных изменений в сравнении с ранее существовавшими особенностями. То же самое верно для цвета, объема и консистенции кала. Люди часто считают, что запор служит причиной многих симптомов (таких как дискомфорт в животе, тошнота, усталость и плохой аппетит), которые на самом деле являются результатом других расстройств (таких как синдром раздраженного кишечника [СРК] и депрессия). Людям не следует ожидать, что при ежедневной дефекации все симптомы исчезнут, поэтому не следует злоупотреблять мерами, способствующими опорожнению кишечника, такими как слабительные средства и клизмы. Однако люди могут попытаться безопасно облегчить симптомы, потребляя больше фруктов, овощей, клетчатки и злаков. Продукты, которые могут повлиять на частоту дефекации, указаны в таблице Продукты питания, которые часто влияют на желудочно-кишечную функцию.

Таблица Продукты питания, которые часто влияют на желудочно-кишечную функцию Таблица

Осложнения Осложнения запора включают Геморрой

Пролапс прямой кишки

Анальная трещина

Дивертикулез

Каловые пробки Чрезмерное напряжение во время дефекаций увеличивает давление в венах вокруг заднего прохода и может привести к геморрою и редко к выпадению прямой кишки через задний проход (пролапс прямой кишки). Прохождение твердого кала может приводить к образованию трещины в коже заднего прохода (анальной трещины). Каждое из этих осложнений может сделать дефекации неудобными и заставить людей воздерживаться от опорожнения кишечника. Задержка дефекаций может привести к ухудшению запора и к осложнениям. Если стенки толстой кишки повреждены в результате повышенного давления, необходимого для дефекации в случае небольшого количества твердого кала, может развиться дивертикулез. Повреждение стенок толстой кишки приводит к формированию мешков или выпячиваний подобных пузырям (дивертикул), которые могут воспалиться (дивертикулит). Дивертикулы иногда кровоточат и, в редких случаях, разрываются (вызывая перитонит). У людей, страдающих запорами, иногда возникают каловые пробки, при которых кал в прямой кишке и в конечной части толстой кишки затвердевает и полностью блокирует проход другого кала. Каловые пробки приводят к схваткообразной боли, ректальной боли и упорным, но тщетным попыткам опорожнить кишечник. Иногда вокруг пробки просачивается водянистая слизь или жидкий кал, производя ложное впечатление диареи (просачивающаяся диарея). Каловые пробки особенно распространены среди пожилых людей, особенно среди тех, кто вынужден длительное время находиться в постели или у кого снижена физическая активность, у беременных женщин и людей, получавших барий перорально или в виде клизмы для проведения определенных рентгенографических исследований. Чрезмерная озабоченность регулярными дефекациями побуждает многих людей злоупотреблять применением слабительных, суппозиториев и клизм. Злоупотребление этими методами лечения может фактически привести к снижению нормальной перистальтики кишечника и усилить запор. Люди с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) часто испытывают потребность ежедневно избавлять свое тело от «нечистот» или «токсинов». Такие люди часто проводят чрезмерно много времени в туалете или становятся хроническими пользователями слабительных средств.

Причины запора К наиболее распространенным причинам запора относятся следующие (см. также таблицу Некоторые причины и признаки запоров): Изменения в диете (такие как снижение потребления жидкости, низкое содержание клетчатки и/или продукты, вызывающие запор)

Лекарственные препараты, замедляющие работу кишечника

Нарушение дефекации

Синдром раздраженного кишечника (СРК) с преобладанием запоров

Злоупотребление слабительными Очень распространены причины, связанные с питанием. Обезвоживание вызывает запоры, потому что организм пытается сохранить воду в крови, удаляя дополнительную воду из кала. Кал, содержащий меньше воды, тяжелее выделять. Фрукты, овощи, злаки и другие содержащие клетчатку продукты представляют собой естественные слабительные средства для пищеварительного тракта. У тех, кто не употребляет достаточное количество этих продуктов, могут возникать запоры. Недостаток клетчатки (неусваиваемая часть пищи) в пище может привести к запору, потому что клетчатка помогает удерживать воду в кале и увеличивает его объем, облегчая выделение. К наиболее распространенным лекарственным препаратам, которые могут замедлять работу кишечника, относятся опиоиды, соли железа и лекарственные препараты с антихолинергическими эффектами (например, многие антигистаминные препараты и трициклические антидепрессанты — см. боковую панель Антихолинергический: что это значит?). К другим лекарственным препаратам относятся гидроокись алюминия (распространенная в безрецептурных антацидах), висмута субсалицилат, определенные лекарственные препараты, понижающие артериальное давление (антигипертензивные препараты), и многие седативные препараты. Нарушенная дефекация (дисхезия) относится к проблеме, связанной с генерированием кишечником достаточной силы для выведения кала из прямой кишки и/или с затруднением при расслаблении мышечных волокон вокруг прямой кишки и внешнего анального сфинктера во время дефекации. Люди с дисхезией испытывают потребность опорожнить кишечник, но не могут этого сделать. Трудности возникают даже при выделении нетвердого кала. У людей с СРК заболевание может вызывать нарушение дефекации. У людей с СРК может наблюдаться жидкий стул, нарушение дефекации или запор. Если СРК обычно сопровождается запорами, он называется СРК с преобладанием запоров. Люди, которые часто используют слабительные и/или клизмы, часто утрачивают способность опорожнять кишечник без таких вспомогательных средств. Порочный круг может вызывать запоры, приводящие к увеличению использования слабительных и, таким образом, к еще большим запорам. Менее распространенные причины запоров включают в себя определенные расстройства (см. таблицу Некоторые причины и признаки запоров), такие как непроходимость кишечника, и определенные метаболические расстройства и неврологические нарушения. Запоры также могут возникать во время любого серьезного заболевания, требующего длительного постельного режима (потому что физическая активность способствует опорожнению кишечника), при снижении количества принимаемой пищи, использовании лекарственных препаратов, способных вызывать запоры, а также после черепно-мозговой травмы или поражения спинного мозга. Запоры иногда вызваны обструкцией толстой кишки. Обструкция может быть вызвана блокирующим движение кала злокачественным новообразованием, особенно в нижней части толстой кишки. У людей, ранее перенесших хирургическое вмешательство на брюшной полости, может развиться обструкция, обычно тонкой кишки, потому что вокруг кишечника могут формироваться фиброзные тяжи (спайки), препятствующие прохождению кала. Расстройства и заболевания, часто вызывающие запоры, включают недостаточную активность щитовидной железы (гипотиреоз), высокие уровни кальция в крови (гиперкальциемия) и болезнь Паркинсона. У людей с диабетом часто развивается поражение нервов (невропатия). Если невропатия воздействует на нервы пищеварительного тракта, работа кишечника может замедлиться, приводя к запору. Поражение спинного мозга может также нарушить функцию нервов, ведущих к кишечнику, и вызвать запоры. Однако во многих случаях причина запоров неизвестна.

Обследование при запоре Не каждый случай запора требует немедленного обследования врачом. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование. Настораживающие признаки У людей с запорами причиной для беспокойства служат определенные симптомы и особенности. Они включают: Вспученный, вздутый живот

рвота;

Кровь в стуле

потеря веса;

Новый/усилившийся сильный запор у пожилых людей Когда обращаться к врачу Те, у кого присутствуют настораживающие признаки, должны немедленно посетить врача, если только единственными настораживающими признаками не являются снижение массы тела и/или новый запор у пожилых людей. В таких случаях задержка от нескольких дней до недели не причинит вреда. Те, у кого наблюдаются запоры, но отсутствуют настораживающие признаки, должны позвонить своему врачу, который может помочь принять решение о сроках посещения. В зависимости от других симптомов и известных расстройств, наблюдающихся у человека, врачи могут назначить визит в течение нескольких дней или могут просто порекомендовать изменить рацион и/или принять легкие слабительные. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину запора и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки запоров). В ходе сбора анамнеза врачи спрашивают о следующем: Частота опорожнения кишечника, консистенция кала и необходимость напрягаться или использовать вмешательство (например, нажимать на область между мошонкой или влагалищем и задним проходом [промежность] во время дефекации)

Ощущение неполного опорожнения

Удовлетворение после дефекации, включая то, как часто и насколько долго люди использовали слабительные или клизмы

Диета и уровень физической активности, особенно любое изменение этих факторов

Рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты (особенно те, которые способны вызвать запор, например, опиоиды) Врачи также спрашивают о симптомах метаболических (таких как гипотиреоз и диабет) и неврологических (таких как поражение спинного мозга) расстройств. В ходе физикального обследования врач обращает особое внимание на следующие органы и симптомы: Признаки общего (системного) заболевания, включая снижение массы тела, повышенную температуру и сильную дегенерацию мышечной и жировой ткани (кахексия)

Брюшная полость: наличие вздутия и новообразований

Прямая кишка: наличие трещин, геморроя, крови или новообразований (включая каловые пробки), а также мышечный тонус и чувствительность заднего прохода Таблица Некоторые причины и признаки запоров Таблица Проведение анализов Необходимость определенных анализов зависит от информации, которую обнаружил врач в медицинской карте пациента, а также от результатов физикального обследования, особенно если присутствуют настораживающие признаки. Когда причина запора очевидна (как, например, вследствие приема лекарственных препаратов, травмы или постельного режима), врачи часто лечат наблюдающиеся у человека симптомы и не проводят никаких анализов. Людям с симптомами непроходимости кишечника проводят рентгенографию брюшной полости, а также возможно проведение компьютерной томографии (КТ). Большинству людей, у которых причина симптомов не очевидна или симптомы не ослабли в результате лечения, проводят анализы. Как правило, врачи проводят колоноскопию (для обнаружения онкологических заболеваний) и анализы крови для проверки на недостаточную активность щитовидной железы (гипотиреоз) или высокие уровни кальция в крови (гиперкальциемия). Людям, у которых первоначальные результаты анализов нормальные, но симптомы не облегчаются при лечении, обычно требуются дальнейшие анализы. Если главным симптомом является затрудненная дефекация, врачи измеряют давление внутри заднего прохода и прямой кишки (аноректальная манометрия). Если главным симптомом является нечастая дефекация, врачи измеряют время, которое требуется калу, чтобы покинуть кишечник, например, просят пациентов проглотить небольшие, слаборадиоактивные объекты, которые можно отслеживать с помощью сканера (разновидность радионуклидного сканирования), или проглотить беспроводную капсулу для проверки двигательной функции, которая отслеживается в течение нескольких дней.

Лечение запора Необходимо лечение любого основного заболевания, вызывающего запоры. По возможности, необходимо приостановить прием лекарственных препаратов, вызывающих запор, или заменить их на другие. Запоры лучше всего предотвращать с помощью сочетания физической нагрузки, диеты с высоким содержанием клетчатки и потребления достаточного количества жидкостей. При назначении лекарственного препарата, способного вызвать запор, и/или при назначении людям постельного режима, врачи часто дают слабительное и рекомендуют увеличить потребление клетчатки и жидкостей, а не ждать, пока появится запор. Существует три подхода к лечению людей, страдающих запорами: Диета и поведение

слабительные.

Клизмы Врачи применяют слабительные, суппозитории и клизмы с осторожностью, поскольку они могут вызвать диарею, обезвоживание, судороги и/или зависимость от слабительных. Людям с внезапной болью в животе неизвестной этиологии, воспалительными заболеваниями кишечника, непроходимостью кишечника, желудочно-кишечным кровотечением или каловыми пробками не следует использовать слабительные или клизмы. (см. также Лечение запора у детей) Диета и поведение Людям следует употреблять достаточное количество клетчатки (обычно 15–20 граммов в сутки) для обеспечения соответствующего объема кала. Овощи, фрукты и отруби — превосходные источники клетчатки. Многие люди 2 или 3 раза в день посыпают 2 или 3 чайными ложками молотых отрубей каши с высоким содержанием клетчатки или фрукты. Для достижения желаемого результата клетчатку следует употреблять с большим количеством жидкости. Людям следует пытаться изменить свое поведение. Например, следует стараться опорожнять кишечник ежедневно в одно и то же время, предпочтительно через 15–45 минут после завтрака, так как прием пищи стимулирует перистальтику толстой кишки. Глицериновые суппозитории также могут помочь добиться регулярного стула. Врачи объясняют пациентам, почему диета и изменение поведения важны при лечении запоров. Врачи также объясняют, что ежедневный стул не является необходимым, что кишечнику нужно предоставить возможность функционировать, и что частое применение слабительных или клизм (чаще чем один раз в 3 дня) лишает кишечник такой возможности. Люди с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) получают лечение этого заболевания. Людям с диссенергической дефекацией может потребоваться консультация специализированных физиотерапевтов для обучения биологической обратной связи. слабительные. Некоторые слабительные безопасны для длительного применения. Другие слабительные необходимо применять только эпизодически. Некоторые слабительные эффективны для предотвращения запоров, другие — для их лечения. Существует несколько классов слабительных, включая следующие (см. также таблицу Препараты, применяемые для предотвращения или лечения запоров): Объемообразующие препараты

Размягчители кала

Осмотические средства

Стимуляторы

Мю-опиоидные рецепторы Объемообразующие вещества, такие как отруби и псиллиум (также доступный в клетчатке многих овощей), увеличивают объем кала и абсорбируют воду. Увеличение объема стимулирует перистальтику кишечника; кроме того, более объемный кал, содержащий больше воды, является более мягким и легче выводится. Объемообразующие вещества действуют медленно и мягко и являются одним из самых безопасных способов вызвать регулярный стул. Эти препараты сначала принимают в небольших количествах. Дозу постепенно увеличивают, пока не будет достигнуто регулярное опорожнение кишечника. Люди, которые используют объемообразующие вещества, должны всегда пить много жидкости. Эти препараты могут вызвать повышенное газоотделение (метеоризм) и вздутие живота. Размягчители стула, такие как докузат или минеральное масло, медленно размягчают кал, облегчая его выведение. Кроме того, небольшое увеличение объема в результате применения слабительных стимулирует перистальтику толстой кишки, облегчая дефекацию. Однако некоторые люди считают мягкий стул неприятным. Смягчающие слабительные средства лучше всего назначать людям, которым необходимо избежать напряжений, например, тем, которые страдают геморроем, или которые недавно перенесли хирургическое вмешательство на брюшной полости. Осмотические средства привлекают большое количество воды в толстую кишку, делая кал мягким и рыхлым. Избыток жидкости также растягивает стенки толстой кишки, стимулируя перистальтику. Эти слабительные содержат плохо абсорбируемые соли или сахара. Они могут вызывать задержку жидкости у людей с заболеванием почек или сердечной недостаточностью, особенно при назначении в больших или частых дозах. В целом, даже при регулярном применении осмотические средства достаточно безопасны. Однако осмотические средства, содержащие магний и фосфат, частично поступают в кровоток и могут оказаться вредными для пожилых людей, людей с почечной недостаточностью или заболеванием почек и людей, которые принимают лекарственные препараты, оказывающие влияние на функцию почек (такие как диуретики, ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фермента [АКФ] и блокаторы рецепторов ангиотензина-II). В редких случаях у некоторых людей развивалась почечная недостаточность в результате перорального приема слабительных на основе фосфорнокислого натрия для очистки кишечника от кала перед проведением рентгенографии пищеварительного тракта или перед проведением колоноскопии. Стимулирующие слабительные (такие как фенолфталеин, бисакодил и антрахиноны) содержат раздражающие вещества, такие как сенна и крушина. Эти вещества стимулируют стенки толстой кишки, вызывая их сокращение и выведение кала. Они полезны для предотвращения запоров у людей, принимающих лекарственные препараты, которые почти наверняка вызовут запоры, например, опиоиды. Стимулирующие слабительные также часто применяются для опорожнения толстой кишки перед проведением диагностических анализов. Принимаемые перорально, стимулирующие слабительные обычно способствуют выведению полутвердого кала через 6–8 часов, но они часто также вызывают мышечные спазмы. При использовании в виде суппозиториев стимулирующие слабительные часто начинают действовать через 15–60 минут. Длительное применение стимулирующих слабительных может способствовать появлению аномальной темной пигментации слизистой оболочки толстой кишки (нарушение, называемое меланозом толстой кишки). К другим побочным эффектам относятся аллергические реакции и потеря электролитов в крови. Кроме того, функция толстой кишки может начать зависеть от стимулирующих слабительных, приводя к синдрому ленивого кишечника. Поэтому стимулирующие слабительные следует применять только в течение непродолжительных периодов. Бисакодил — эффективный лекарственный препарат для лечения хронического запора. Антрахиноны обнаружены в сенне, крушине, алоэ и ревене и часто входят в состав растительных и безрецептурных слабительных. Любипростон действует, заставляя толстую кишку выделять дополнительную жидкость, что облегчает выведение кала. В отличие от других стимулирующих слабительных, любипростон безопасен для длительного применения. Антагонисты мю-опиоидных рецепторов (такие как метилналтрексон, налоксегол, налдемедин и алвимопан) — это препараты, используемые для лечения запоров, вызванных опиоидами, которые не купируются другими мерами. Эти препараты предназначены для блокирования воздействия опиоидов на кишечник, не влияя на обезболивающий эффект опиоидов. Наиболее частые побочные эффекты включают боль в желудке, диарею, тошноту, рвоту и головную боль. Таблица Препараты, применяемые для предотвращения или лечения запоров Таблица Клизмы Клизмы механически вымывают кал из прямой кишки и нижней части толстой кишки. Клизмы небольшого объема могут быть приобретены в аптеке в виде пластиковых бутылок. Их также можно ставить с помощью резиновой груши для многократного использования. Однако клизмы небольшого объема часто являются недостаточными, особенно для пожилых людей, у которых емкость прямой кишки с возрастом увеличивается, делая таким образом прямую кишку более легко растяжимой. Клизмы большего объема ставят с использованием сифонной клизмы. Лучшей жидкостью для использования в качестве клизмы часто является простая вода. Вода должна быть комнатной температуры или слегка теплой, но не горячей или холодной; ее осторожно вводят в прямую кишку. (ВНИМАНИЕ: Слишком большое усилие опасно). После этого люди удаляют воду, которая уносит с собой кал. Иногда в клизмы добавляют различные ингредиенты. Заранее приготовленные клизмы часто содержат небольшое количество солей, часто фосфатов. Другие клизмы содержат небольшие количества мыла (мыльная клизма), которое производит стимулирующий слабительный эффект, или минерального масла. Однако в сравнении с простой водой, эти клизмы дают лишь незначительные преимущества. Клизмы очень больших объемов, называемые толстокишечными клизмами, редко используются в медицинской практике. Врачи используют толстокишечные клизмы у людей с очень сильными запорами (стойкими запорами). Некоторые практикующие врачи альтернативной медицины делают клизмы толстой кишки, считая очищение толстой кишки полезным. Чай, кофе и другие вещества часто добавляют к толстокишечным клизмам, однако нет доказательств медицинской пользы таких добавок; кроме того, они могут быть опасны. Каловые пробки Каловые пробки нельзя вылечить путем изменения диеты или приема слабительных. Каловые пробки сначала лечат клизмами с водопроводной водой, а затем небольшими клизмами с использованием коммерчески приготовленных растворов. Если такие клизмы оказываются неэффективными, твердый кал должен быть удален врачом или медсестрой пальцем в перчатке. Поскольку эта процедура болезненная, часто используют анестезирующее средство (например, 5 % мазь лидокаина). У некоторых людей необходимо применение седативных средств.

Главное, что нужно знать пожилым людям: Запор С возрастом прямая кишка увеличивается, и накопление большего количества кала в прямой кишке означает, что у пожилых людей в прямой кишке должен находиться больший объем кала, чтобы возникло ощущение необходимости опорожнить кишечник. Увеличенный объем прямой кишки приводит к каловым пробкам. К другим распространенным факторам, приводящим к запору у пожилых людей, относятся повышенное применение лекарственных препаратов, способствующих возникновению запоров, рацион с низким содержанием клетчатки, сопутствующие заболевания (например, диабет и недостаточная активность щитовидной железы) и снижение физической активности. Многие пожилые люди также имеют неправильное представление о нормальной функции кишечника и слишком часто используют слабительные.