Синдром короткого кишечника представляет собой нарушение, которое является причиной диареи и плохой абсорбции питательных веществ (нарушения всасывания), и часто встречается после хирургического удаления значительной части тонкой кишки.
Это нарушение часто встречается после удаления значительной части тонкой кишки (обычно более двух третей ее длины).
Основным симптомом является диарея.
После хирургического вмешательства по удалению толстого кишечника людям вводят питательные вещества и жидкости в вену (внутривенно).
Некоторые люди остаются на внутривенном питании пожизненно.
Лекарственные препараты, такие как лоперамид и холестирамин, могут помочь уменьшить диарею.
Часто причинами удаления значительной части тонкой кишки являются болезнь Крона, блокада артерии, снабжающей кровью значительную часть кишечника (непроходимость сосудов брыжейки), воспаление кишечника, вызванное радиацией (радиационный энтерит), онкологические заболевания, заворот кишок и врожденные дефекты.
Большая часть процесса пищеварения и всасывания пищи происходит в тонкой кишке. Последствия удаления части тонкой кишки зависят от того, какая часть была удалена и где именно. Длина тонкой кишки составляет примерно 4 метра. Если удалена средняя часть (тощая кишка), то иногда нижний отдел (подвздошная кишка) может приспособиться и обеспечивать всасывание большего количества питательных веществ. Если удалено больше 1 метра подвздошной кишки, то остающаяся тонкая кишка обычно не может приспособиться. До наступления адаптации, или если она не произойдет, кишечник не в состоянии всасывать многие питательные вещества, включая жиры, белки и витамины. Если конец подвздошной кишки был удален, кишечник также не может всасывать секретируемые печенью желчные кислоты, которые помогают пищеварению, и также не может усваивать витамин В12. Избыток желчных кислот попадает в толстую кишку и может вызывать диарею.
Нарушение всасывания вызывает диарею, обычно начинающуюся немедленно после хирургического вмешательства. Позже у людей развивается недостаточное питание и недостаточность витаминов, например, недостаточность витамина B12.
Диагноз синдрома короткого кишечника основывается на результатах оценки врачом предыдущего хирургического вмешательства, симптомов и результатов осмотра пациента.
Лечение синдрома короткого кишечника
Полное парентеральное питание (ППП)
Иногда противодиарейные препараты, пищевые добавки и ингибиторы протонного насоса
Немедленно после хирургического вмешательства, когда диарея обычно сильная, врачи внутривенно вводят жидкости, чтобы возместить потери жидкости и электролитов, и обычно также проводят внутривенное питание. Такое питание, называемое полным парентеральным питанием (ППП), содержит все необходимые питательные вещества, включая белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. По мере выздоровления стул становится менее частым, и пациенту постепенно начинают давать жидкости перорально.
Тем людям, у которых удалена большая часть тонкой кишки (например, остается менее 1 метра тонкой кишки), и тем, у кого продолжается чрезмерная потеря жидкости и других питательных веществ, ППП необходимо пожизненно. Другие люди со временем начинают переносить пищу, принятую перорально. Рекомендуемая диета обычно более богата жирами и белками, чем углеводами. Небольшие частые порции лучше, чем редкие большие порции.
Людям в возрасте 1 года и старше, нуждающимся в ППП, можно назначать инъекции лекарственного препарата под названием тедуглутид. Этот лекарственный препарат может помочь уменьшить объем ППП, в котором нуждается человек.
Люди, у которых после еды начинается диарея, должны за 1 час до еды принимать противодиарейные препараты, такие как лоперамид. Холестирамин можно принимать с едой для уменьшения диареи, вызванной нарушением всасывания желчной кислоты.
Большинство людей должно принимать дополнительно витамины, кальций и магний.
Поскольку у людей с синдромом короткого кишечника часто имеется избыток желудочной кислоты, то большинство из них также принимает блокирующий выработку кислоты лекарственный препарат, такой как ингибитор протонного насоса.
Некоторым людям необходимы ежемесячные инъекции витамина B12.
Трансплантация тонкой кишки является альтернативой для людей, у которых не происходит адаптации короткого кишечника, и которые не переносят ППП в течение длительного времени.