Синдром короткого кишечника

Полное парентеральное питание (ППП)

Иногда противодиарейные препараты, пищевые добавки и ингибиторы протонного насоса

Немедленно после хирургического вмешательства, когда диарея обычно сильная, врачи внутривенно вводят жидкости, чтобы возместить потери жидкости и электролитов, и обычно также проводят внутривенное питание. Такое питание, называемое полным парентеральным питанием (ППП), содержит все необходимые питательные вещества, включая белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. По мере выздоровления стул становится менее частым, и пациенту постепенно начинают давать жидкости перорально.

Тем людям, у которых удалена большая часть тонкой кишки (например, остается менее 1 метра тонкой кишки), и тем, у кого продолжается чрезмерная потеря жидкости и других питательных веществ, ППП необходимо пожизненно. Другие люди со временем начинают переносить пищу, принятую перорально. Рекомендуемая диета обычно более богата жирами и белками, чем углеводами. Небольшие частые порции лучше, чем редкие большие порции.

Людям в возрасте 1 года и старше, нуждающимся в ППП, можно назначать инъекции лекарственного препарата под названием тедуглутид. Этот лекарственный препарат может помочь уменьшить объем ППП, в котором нуждается человек.

Люди, у которых после еды начинается диарея, должны за 1 час до еды принимать противодиарейные препараты, такие как лоперамид. Холестирамин можно принимать с едой для уменьшения диареи, вызванной нарушением всасывания желчной кислоты.

Большинство людей должно принимать дополнительно витамины, кальций и магний.

Поскольку у людей с синдромом короткого кишечника часто имеется избыток желудочной кислоты, то большинство из них также принимает блокирующий выработку кислоты лекарственный препарат, такой как ингибитор протонного насоса.

Некоторым людям необходимы ежемесячные инъекции витамина B12.

Трансплантация тонкой кишки является альтернативой для людей, у которых не происходит адаптации короткого кишечника, и которые не переносят ППП в течение длительного времени.