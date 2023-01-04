Проктит представляет собой воспаление слизистой оболочки прямой кишки (ректальной слизистой оболочки).
У воспаления может быть много причин: от инфекции до лучевой терапии.
В зависимости от причины, проктит может быть безболезненным или очень болезненным.
Врач ставит диагноз после обследования внутренней части прямой кишки.
При помощи антибиотиков можно вылечить проктит, вызванный бактериальной инфекцией.
Кортикостероиды можно применять к пораженной области или иногда принимать внутрь для лечения проктита, вызванного лучевой терапией.
Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход. (См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).
Пищеварительная система
Причины проктита
Проктит имеет несколько причин.
Он может быть результатом болезни Крона или неспецифического язвенного колита. Он также может быть результатом инфекции, передающейся половым путем (такой как гонорея, сифилис, инфекция, вызванная Chlamydia trachomatis, инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, или инфекция, вызванная вирусом оспы обезьян), особенно у лиц, практикующих анальный половой акт.
Проктит также может быть вызван некоторыми бактериями, не передающимися половым путем, такими как Salmonella, или применением антибиотика, который разрушает нормальные бактерии кишечника и, таким образом, позволяет другим бактериям развиваться вместо них (Clostridium difficile — см. Колит, вызванный Clostridioides difficile).
Человек, у которого иммунная система ослаблена, также подвержен повышенному риску развития проктита, частично в результате инфекций вирусом простого герпеса или цитомегаловирусом.
Другой причиной проктита является лучевая терапия, направленная на прямую кишку или на область рядом с прямой кишкой, которая обычно используется для лечения рака простаты и рака прямой кишки.
Симптомы проктита
Проктит обычно вызывает болезненную натужную дефекацию, безболезненное кровотечение или выделение слизи из прямой кишки.
Когда проктит вызван гонореей, вирусом простого герпеса, вирусом оспы обезьян или цитомегаловирусом, в области заднего прохода и прямой кишки могут ощущаться сильные боли.
Диагностика проктита
Проктоскопия или сигмоидоскопия
Анализы крови и кала
Иногда колоноскопия
Чтобы поставить диагноз проктита, врач обследует прямую кишку изнутри с помощью проктоскопа или сигмоидоскопа (зонда, используемого для визуального исследования прямой кишки или заднего прохода — см. Эндоскопия) и берет мазки и образцы ткани слизистой оболочки прямой кишки для исследования. Лаборатория затем может идентифицировать бактерию, грибок или вирус, который может вызывать проктит.
Также выполняются анализы крови на сифилис и анализы кала на Clostridioides difficile.
Врач также может обследовать другие области кишечника с помощью колоноскопии (обследование всей толстой кишки с помощью эндоскопа) с целью проверить наличие заболевания Крона или язвенного колита.
Лечение проктита
Лечение причины
Антибиотики являются лучшим лечением для проктита, вызванного определенной бактериальной инфекцией. При вирусных инфекциях используются противовирусные препараты.
Когда проктит вызван использованием антибиотика, разрушающего нормальные бактерии кишечника, врач может назначить фидаксомицин или ванкомицин, который должен ликвидировать вредные бактерии, вытеснившие нормальные.
Кровоточащий проктит, вызванный лучевой терапией, лечат кортикостероидами, наносимыми непосредственно на слизистую оболочку прямой кишки в виде пены или вводимыми с помощью клизм. Также может быть эффективной клизма с сукральфатом. Если эти методы лечения не помогают, врачи могут непосредственно наносить формалин на слизистую оболочку прямой кишки, чтобы остановить кровотечение, или попробовать лечение с использованием кислорода (гипербарическая кислородная терапия).
Если проктит вызвал кровотечение в слизистой оболочке прямой кишки, врачи могут использовать аргоновую плазму, лазеры, электрокоагуляцию и нагревательные зонды для прекращения кровотечения.