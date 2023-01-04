Проктит имеет несколько причин.

Он может быть результатом болезни Крона или неспецифического язвенного колита. Он также может быть результатом инфекции, передающейся половым путем (такой как гонорея, сифилис, инфекция, вызванная Chlamydia trachomatis, инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, или инфекция, вызванная вирусом оспы обезьян), особенно у лиц, практикующих анальный половой акт.

Проктит также может быть вызван некоторыми бактериями, не передающимися половым путем, такими как Salmonella, или применением антибиотика, который разрушает нормальные бактерии кишечника и, таким образом, позволяет другим бактериям развиваться вместо них (Clostridium difficile — см. Колит, вызванный Clostridioides difficile).

Человек, у которого иммунная система ослаблена, также подвержен повышенному риску развития проктита, частично в результате инфекций вирусом простого герпеса или цитомегаловирусом.

Другой причиной проктита является лучевая терапия, направленная на прямую кишку или на область рядом с прямой кишкой, которая обычно используется для лечения рака простаты и рака прямой кишки.