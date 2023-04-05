Варикозное расширение вен пищевода

Жидкости, вводимые в вену (внутривенно), и иногда переливание крови;

эндоскопическое лечение для остановки кровотечения;

октреотид внутривенно;

Иногда антибиотики

иногда портосистемное шунтирование.

Пациентам с варикозным кровотечением обычно требуется внутривенное введение жидкостей для возмещения кровопотери. При значительной кровопотере может потребоваться переливание крови.

Во время эндоскопии врачи могут проводить лечение для остановки кровотечения. Чаще всего врачи накладывают бандажи на варикозно расширенные вены, чтобы перекрыть их (эта процедура называется эндоскопическое бандажирование). Иногда они вводят в варикозные вены вещества, которые герметизируют их (эта процедура называется инъекционной склеротерапией). В то же время врачи могут вводить лекарственный препарат октреотид или вазопрессин внутривенно для остановки кровотечения.

Если кровотечение продолжается, несмотря на эти методы лечения, врачи могут выполнить процедуру, называемую портосистемным шунтированием. Эта процедура соединяет воротную вену или одну из ее ветвей с веной в общем кровообращении и перенаправляет большую часть крови, которая обычно попадает в печень, таким образом, чтобы она миновала печень. Такое шунтирование снижает давление в воротной вене для лучшего контроля кровотечения. Существуют различные типы процедур, применяемых для портосистемного шунтирования. Выполняя одну из разновидностей процедуры, так называемое «трансяремное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТВПШ)», врачи, используя для контроля рентгенологическое исследование, вводят катетер с иглой в вену на шее и проводят его к венам печени. Катетер используется для создания прохода (шунта), который соединяет воротную вену (или одну из ее ветвей) непосредственно с одной из печеночных вен. Реже портосистемные шунты создаются хирургически.

Если жизнь человека находится в непосредственной опасности в результате сильного кровотечения на этапе ожидания шунтирования, врачи могут ввести трубку с баллонами вниз по пищеводу пациента. Они раздувают баллоны для сжатия (компрессии) варикозных вен, контролируя тем самым кровотечение. Применение этой трубки является временной мерой. Для сжатия варикозных вен с целью контроля кровотечения могут использоваться расширяющиеся металлические пищеводные стенты.

Люди с циррозом и кровотечением подвержены риску бактериальной инфекции и получают антибиотик.

Даже после успешного лечения варикозное расширение вен пищевода может снова кровоточить, особенно если болезнь печени остается активной. Для лучшего контроля портальной гипертензии врачи могут назначить такие лекарственные препараты, как бета-блокаторы, но людям, у которых по-прежнему возникают проблемы, может потребоваться трансплантация печени.