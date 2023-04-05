Варикозное расширение вен пищевода — это расширение вен пищевода, которое может вызвать сильное кровотечение.
Варикозное расширение вен пищевода обусловлено повышенным артериальным давлением в кровеносных сосудах в печени и вокруг печени (портальная гипертензия).
Варикозное расширение вен пищевода обычно не сопровождается симптомами, но может вызвать спонтанное кровотечение.
Кровотечение может быть очень тяжелым и вызвать шок или даже смерть.
Врачи ставят диагноз и лечат варикозное расширение вен пищевода с помощью эндоскопии.
Варикозное расширение вен также может развиться в верхней части желудка рядом со входом пищевода. Они называются варикозным расширением вен желудка и вызывает аналогичные симптомы.
Причины варикозного расширения вен пищевода
Варикозное расширение вен пищевода вызвано следующими факторами
Воротная вена — это большая вена, которая доставляет кровь в печень из кишечника и других органов брюшной полости, таких как селезенка, поджелудочная железа и желчный пузырь. Повышенное давление в воротной вене называется портальная гипертензия. Наиболее распространенной причиной портальной гипертензии в странах с высоким уровнем жизни является рубцевание печени вследствие цирроза.
Изображение печени и желчного пузыря
Портальная гипертензия приводит к образованию новых вен, носящих название «коллатеральные сосуды», которые обходят печень. Коллатеральные сосуды вне печени напрямую соединяют кровеносные сосуды воротной вены с венами, выносящими кровь из печени в общую систему кровообращения. Коллатеральные сосуды развиваются в определенных местах. Самые опасные места расположены в нижней части пищевода и в верхней части желудка. Опасны они тем, что сосуды увеличиваются, появляется большое количество изгибов и изогнутостей, т. е. наблюдается варикоз или варикозное расширение вен. Эти увеличенные варикозные расширения являются хрупкими и могут разрываться, вызывая массивное желудочно-кишечное кровотечение. Как правило, нет очевидного фактора, провоцирующего кровотечение.
Симптомы варикозно расширенных вен пищевода
У людей с варикозным расширением вен пищевода симптомы обычно отсутствуют до появления кровотечения. Затем у них появляется рвота с кровью ярко-красного цвета, иногда в больших количествах. Кровотечение носит безболезненный характер.
У людей, которые потеряли много крови, могут быть признаки шока, включая головокружение, слабость и потливость. У них может быть учащенное сердцебиение и пониженное артериальное давление.
Диагностика варикозно расширенных вен пищевода
Эндоскопическое исследование
Врачи подозревают кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, когда у людей с известным хроническим заболеванием печени, особенно циррозом, начинается рвота с кровью. Затем врачи вводят гибкий зонд для визуального исследования (эндоскоп) через рот, чтобы осмотреть пищевод. Если они видят варикозно расширенные вены, они также могут провести лечение через эндоскоп, чтобы остановить кровотечение.
Лечение варикозно расширенных вен пищевода
Жидкости, вводимые в вену (внутривенно), и иногда переливание крови;
эндоскопическое лечение для остановки кровотечения;
октреотид внутривенно;
Иногда антибиотики
иногда портосистемное шунтирование.
Пациентам с варикозным кровотечением обычно требуется внутривенное введение жидкостей для возмещения кровопотери. При значительной кровопотере может потребоваться переливание крови.
Во время эндоскопии врачи могут проводить лечение для остановки кровотечения. Чаще всего врачи накладывают бандажи на варикозно расширенные вены, чтобы перекрыть их (эта процедура называется эндоскопическое бандажирование). Иногда они вводят в варикозные вены вещества, которые герметизируют их (эта процедура называется инъекционной склеротерапией). В то же время врачи могут вводить лекарственный препарат октреотид или вазопрессин внутривенно для остановки кровотечения.
Если кровотечение продолжается, несмотря на эти методы лечения, врачи могут выполнить процедуру, называемую портосистемным шунтированием. Эта процедура соединяет воротную вену или одну из ее ветвей с веной в общем кровообращении и перенаправляет большую часть крови, которая обычно попадает в печень, таким образом, чтобы она миновала печень. Такое шунтирование снижает давление в воротной вене для лучшего контроля кровотечения. Существуют различные типы процедур, применяемых для портосистемного шунтирования. Выполняя одну из разновидностей процедуры, так называемое «трансяремное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТВПШ)», врачи, используя для контроля рентгенологическое исследование, вводят катетер с иглой в вену на шее и проводят его к венам печени. Катетер используется для создания прохода (шунта), который соединяет воротную вену (или одну из ее ветвей) непосредственно с одной из печеночных вен. Реже портосистемные шунты создаются хирургически.
Если жизнь человека находится в непосредственной опасности в результате сильного кровотечения на этапе ожидания шунтирования, врачи могут ввести трубку с баллонами вниз по пищеводу пациента. Они раздувают баллоны для сжатия (компрессии) варикозных вен, контролируя тем самым кровотечение. Применение этой трубки является временной мерой. Для сжатия варикозных вен с целью контроля кровотечения могут использоваться расширяющиеся металлические пищеводные стенты.
Люди с циррозом и кровотечением подвержены риску бактериальной инфекции и получают антибиотик.
Даже после успешного лечения варикозное расширение вен пищевода может снова кровоточить, особенно если болезнь печени остается активной. Для лучшего контроля портальной гипертензии врачи могут назначить такие лекарственные препараты, как бета-блокаторы, но людям, у которых по-прежнему возникают проблемы, может потребоваться трансплантация печени.