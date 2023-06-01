Ротавирусный гастроэнтерит

Гастроэнтерит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, а также тонкого и толстого кишечника. Он может быть вызван ротавирусом.

Ротавирус очень заразен и передается от человека к человеку.

Как правило, у людей наблюдается водянистая диарея, рвота и иногда лихорадка.

Диагноз основывается на информации о недавних контактах пациента с инфицированным предметом, человеком, продуктами или водой, а иногда на результатах лабораторных исследований.

Жидкости обычно являются единственным необходимым лечением, но некоторым людям могут назначать лекарственные препараты для остановки диареи.

Вакцинация и тщательное мытье рук после дефекации или контакта с фекалиями и отказ от употребления не подвергшихся достаточной термической обработке продуктов питания являются лучшими способами предотвращения инфекции.

Ротавирус является наиболее частой причиной тяжелой диареи с обезвоживанием у маленьких детей во всем мире. Его частота в Соединенных Штатах Америки снизилась на 80 % после того, как вакцины от ротавируса были добавлены в схему стандартных вакцинаций.

Ротавирус обычно поражает маленьких детей в возрасте от 3 до 15 месяцев. Он очень заразен. Большинство инфекций распространяется фекально-оральным способом. Фекально-оральный путь передачи инфекции — это контакт с инфицированным калом. Например, если человек касается рта после прикосновения к предмету (такому как подгузник или игрушка), загрязненному зараженным калом, он может заболеть. Взрослые могут заразиться после тесного контакта с инфицированным ребенком, но заболевание обычно протекает в легкой форме.

В умеренном климате большинство инфекций возникают зимой и весной. В Соединенных Штатах Америки до появления ротавирусных вакцин волна ротавирусной инфекции начиналась на Юго-Западе в декабре и заканчивалась на Северо-Востоке в апреле или мае. В настоящее время болезнь встречается менее предсказуемо и может возникать круглый год.

(См. также Общие сведения о гастроэнтерите и Ротавирусная инфекция у детей).

Симптомы ротавирусного гастроэнтерита Ротавирус обычно вызывает водянистую диарею, в которой нет крови. У большинства людей возникает рвота, а у некоторых — повышение температуры тела. Симптомы начинаются через 1–3 дня после инфицирования. Ротавирусная инфекция у младенцев и детей младшего возраста может продолжаться от 5 до 7 дней. У детей диарея с более высокой вероятностью приводит к тяжелому обезвоживанию и даже к смерти. У взрослых симптомы ротавирусного гастроэнтерита обычно легкие.

Диагностика ротавирусного гастроэнтерита Обследование врачом;

Иногда анализ кала Диагноз ротавируса обычно основывается на типичных симптомах, особенно если в данный момент отмечается вспышка заболевания. Иногда случается так, что члены семьи или коллеги недавно перенесли заболевания с подобными симптомами. В других случаях ротавирус можно отследить до зараженной воды или неправильно приготовленной, испорченной или зараженной пищи. Для подтверждения диагноза ротавируса врачи иногда анализируют образцы кала.

Лечение ротавирусного гастроэнтерита Жидкости и растворы для регидратации;

Иногда лекарственные препараты Регидратация Обычно единственным необходимым лечением ротавирусного гастроэнтерита является постельный режим и употребление необходимого количества жидкостей. Даже страдающий от рвоты человек должен маленькими частыми глотками выпивать жидкости в количествах, которые он может перенести. Если рвота или диарея продолжается долго, или если у человека развивается дегидратация, то может потребоваться ввод в вену (внутривенно) жидкостей и электролитов. Поскольку дегидратация у детей может развиваться быстрее, им следует давать жидкости с адекватным содержанием солей и сахара. Годятся любые доступные в продаже растворы, разработанные для восстановления потери жидкостей и электролитов (под названием пероральные регидратационные растворы). Газированные напитки, чаи, спортивные напитки, напитки, содержащие кофеин и фруктовые соки не подходят. Если ребенок на грудном вскармливании, то кормление грудью следует продолжить. Когда симптомы успокаиваются, человек может постепенно добавлять продукты питания к своему рациону. Хотя это часто рекомендуется, нет необходимости ограничивать рацион простыми продуктами, такими как каши, желе, бананы, рис, яблочное пюре и тосты. Однако некоторые люди не могут переносить молочные продукты в течение нескольких дней после диареи. Лекарственные препараты Если диарея продолжается в течение 24–48 часов, а в кале нет крови, которая бы указывала на более серьезную бактериальную инфекцию, то врач может назначить лекарственный препарат для контроля диареи, такой как дифеноксилат, или посоветовать пациенту использовать безрецептурный препарат, такой как лоперамид. Эти препараты (называемые противодиарейными препаратами) не назначаются детям младше 18 лет с острой диареей. Противодиарейные препараты также не назначают людям, которые недавно принимали антибиотики, у которых диарея с кровью, небольшое количество крови в кале, слишком незначительное для того, чтобы ее можно было увидеть, или у которых диарея сопровождается лихорадкой. Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.