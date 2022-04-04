Нейролептики

Психоз относится к таким симптомам, как бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение, указывающим на утрату контакта с реальностью. Ряд психических расстройств вызывают симптомы психоза — см. Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение.
Антипсихотические препараты могут быть эффективными для уменьшения или купирования симптомов психоза. Они, по-видимому, являются наиболее эффективными при лечении галлюцинаций, бреда, дезорганизованного мышления и агрессии. Хотя антипсихотические препараты чаще всего назначаются для лечения шизофрении, они, по-видимому, являются эффективными при лечении этих симптомов, независимо от того, вызваны ли они шизофренией, манией, деменцией или применением таких веществ, как амфетамины.
После того, как непосредственные симптомы исчезнут, в зависимости от причины психоза, пациентам может потребоваться продолжать прием антипсихотических препаратов для снижения вероятности будущих эпизодов.
Как действуют антипсихотические препараты
Антипсихотические препараты воздействуют на то, как передается информация между отдельными клетками головного мозга.
Мозг взрослого человека состоит более чем из 10 миллиардов нервных клеток, называемых нейронами. Каждый нейрон в мозге имеет одно длинное волокно под названием аксон, которое передает информацию другим нейронам (см. рисунок Типичная структура нерва). Подобно проводам, подключенным к огромному телефонному коммутатору, каждый нейрон вступает в контакт с несколькими тысячами других нейронов.
Информация передается по аксону клетки в виде электрического импульса. Когда импульс достигает конца аксона, высвобождается крошечное количество химического вещества, называемого нейромедиатором, для передачи информации на следующую клетку в очереди. Рецептор на принимающей клетке обнаруживает нейромедиатор, что побуждает принимающую клетку генерировать новый импульс.
Симптомы психоза, по-видимому, вызываются чрезмерной активностью клеток, чувствительных к нейромедиатору допамину. Следовательно, антипсихотический препарат работает путем блокирования рецепторов, чтобы уменьшить коммуникацию между группами клеток.
То, насколько хорошо различные антипсихотические препараты блокируют различные виды нейромедиаторов, зависит от некоторых факторов. Каждый известный эффективный антипсихотический препарат блокирует дофаминовые рецепторы. Новые антипсихотические препараты (азенапин, клозапин, илоперидон, луразидон, оланзапин, кветиапин, рисперидон и зипразидон) также блокируют рецепторы серотонина, еще одного нейромедиатора. Эксперты посчитали, что это свойство может сделать эти препараты более эффективными. Однако недавние исследования не поддерживают эту точку зрения.
Клозапин, который также блокирует многие другие рецепторы, явно является наиболее эффективным препаратом для лечения психотических симптомов. Но он широко не применяется из-за его серьезных побочных эффектов и необходимости мониторинга крови.
Типы антипсихотических препаратов
Антипсихотические средства делятся на две группы:
Нейролептики первого поколения (традиционные, более старые)
Антипсихотические средства второго поколения (более новые)
В настоящее время около 95 % нейролептиков, назначаемых в США, являются антипсихотическими препаратами второго поколения. Врачи считали, что нейролептики второго поколения несколько более эффективны, но недавно полученные доказательства вызывают сомнения в этом. Они могут с меньшей вероятностью вызывать развитие некоторых серьезных нежелательных эффектов препаратов первого поколения.
Антипсихотические препараты второго поколения могут облегчать позитивные симптомы (например, галлюцинации), негативные симптомы (например, отсутствие эмоций) и когнитивные нарушения (например, снижение умственной деятельности и концентрации внимания). Однако врачи не уверены, облегчают ли они симптомы в большей степени, чем старые антипсихотические препараты, или люди с большей охотой их принимают, так как они имеют меньше побочных эффектов.
Клозапин, первый из антипсихотических препаратов второго поколения, является эффективным максимум у половины больных, которые не реагируют на другие антипсихотические препараты. Тем не менее, клозапин может иметь серьезные побочные эффекты, такие, как припадки или потенциально смертельное подавление деятельности костного мозга (что включает выработку лейкоцитов). Таким образом, он обычно применяется только для больных, невосприимчивых к другим антипсихотическим препаратам. В США людям, принимающим клозапин, обязательно раз в неделю измеряют количество лейкоцитов в течение по меньшей мере первых 6 месяцев, чтобы отменить клозапин при первом признаке того, что количество лейкоцитов уменьшается.
Некоторые традиционные нейролептики и нейролептики второго поколения выпускаются в виде инъекционных препаратов длительного действия, которые необходимо вводить только один раз в месяц или два. Эти препараты полезны для многих людей, включая тех, которые испытывают трудности при приеме пероральных препаратов каждый день.
В настоящее время исследуются и могут стать доступными антипсихотические препараты с новыми механизмами действия.
Нейролептики
Препарат
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Антипсихотические препараты первого поколения
Хлорпромазин
Флуфеназин*
Галоперидол*
Локсапин
Молиндон
Перфеназин
Пимозид
Тиоридазин
Тиотиксен
Трифлуоперазин
Сухость во рту
Нечеткость зрения
судорожные припадки.
Учащенное сердцебиение и пониженное артериальное давление
Запор
Внезапный, но часто обратимый тремор и мышечное напряжение, которое может прогрессировать до ригидности мышц
Непроизвольные движения лица и рук (поздняя дискинезия)
Ригидность мышц, повышение температуры, повышенное артериальное давление и изменения психической функции (злокачественный нейролептический синдром)
Побочные эффекты намного более вероятны у пожилых лиц и у лиц с нарушениями равновесия или серьезными медицинскими нарушениями.
Доступны инъекционные формы галоперидола и флуфеназина длительного действия.
Больным, принимающим тиоридазин, рекомендуется провести проверку зрения и ЭКГ (электрокардиографию).
Антипсихотические препараты второго поколения
Арипипразол*
Азенапин
Брекспипразол
Карипразин
Клозапин
Илоперидон
Люматеперон
Луразидон
Оланзапин*
Палиперидон
Кветиапин
Рисперидон*
Зипразидон
Сонливость и увеличение массы тела (чаще всего), которые могут быть значительными
Некоторые из этих препаратов повышают риск накопления жира в области живота, вызывают аномальные уровни холестерина в крови, повышенное артериальное давление и устойчивость к воздействию инсулина (метаболический синдром)
Новые антипсихотические препараты с меньшей вероятностью могут вызывать тремор, напряжение мышц, непроизвольные движения (включая позднюю дискинезию) и злокачественный нейролептический синдром, но могут возникать другие побочные эффекты.
Доступны инъекционные формы арипипразола, оланзапина и рисперидона длительного действия.
Клозапин применяется гораздо реже, поскольку может вызвать подавление функции костного мозга, пониженное количество лейкоцитов и припадки. Тем не менее, он часто является эффективным у людей, которые невосприимчивы к другим антипсихотическим препаратам.
Клозапин и оланзапин с наибольшей вероятностью приводят к увеличению массы тела, а арипипразол — с наименьшей.
Зипразидон не вызывает увеличения массы тела, но может привести к нарушениям на электрокардиограмме.
Арипипразол, брекспипразол, карипразин и зипразидон с меньшей вероятностью вызывают метаболический синдром.
Люматеперон имеет более низкий риск двигательных и метаболических побочных эффектов, но противопоказан пациентам пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией.
* Выпускается в виде внутримышечных (в/м) инъекций для людей, которые испытывают трудности при приеме пероральных препаратов.
Побочные эффекты антипсихотических препаратов
Антипсихотические препараты имеют значительные побочные эффекты, которые могут включать:
сонливость;
Ригидность мышц
тремор;
Повышение массы тела
Беспокойство
Некоторые более новые антипсихотические препараты второго поколения имеют меньше побочных эффектов. Риск поздней дискинезии, мышечного напряжения и тремора значительно ниже при применении этих препаратов в сравнении с традиционными нейролептиками. Однако некоторые из этих лекарственных средств, по-видимому, вызывают значительное увеличение массы тела. Некоторые также увеличивают риск развития метаболического синдрома. При этом синдроме жир накапливается в области живота, уровни триглицеридов (жиров) в крови повышены, уровни холестерина высокой плотности (ЛПВП, «хорошего» холестерина) низкие, а артериальное давление повышено. Кроме того, инсулин менее эффективен (так называемая резистентность к инсулину), что повышает риск развития сахарного диабета 2 типа.
Поздняя дискинезия представляет собой непроизвольные гиперактивные двигательные нарушения, которые могут быть вызваны длительным приемом антипсихотических препаратов. Она с большей вероятностью развивается при применении препаратов первого, чем второго, поколения. Поздняя дискинезия характеризуется выпячиванием губ и языка или выкручиванием рук или ног. Поздняя дискинезия может не исчезнуть даже после отмены препарата. Эффективного лечения устойчивой поздней дискинезии не существует, хотя такие препараты, как клозапин или кветиапин, могут несколько облегчить симптомы. Однако было установлено, что препарат валбеназин эффективен для облегчения симптомов поздней дискинезии. Людей, которые должны принимать антипсихотические средства в течение длительного периода времени, проверяют каждые 6 месяцев на симптомы поздней дискинезии.
Злокачественный нейролептический синдром является редким, но потенциально смертельным побочным эффектом антипсихотических препаратов. Он характеризуется мышечным напряжением, повышенной температурой, повышенным артериальным давлением и изменениями психической функции (например, вызывает дезориентацию и вялость).
Синдром удлинения интервала QT представляет собой потенциально смертельное нарушение сердечного ритма, которое может быть вызвано некоторыми нейролептиками обоих классов. Эти препараты включают тиоридазин, галоперидол, оланзапин, рисперидон и зипразидон.