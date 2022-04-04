Нейролептики

Психоз относится к таким симптомам, как бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение, указывающим на утрату контакта с реальностью. Ряд психических расстройств вызывают симптомы психоза — см. Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение.

Антипсихотические препараты могут быть эффективными для уменьшения или купирования симптомов психоза. Они, по-видимому, являются наиболее эффективными при лечении галлюцинаций, бреда, дезорганизованного мышления и агрессии. Хотя антипсихотические препараты чаще всего назначаются для лечения шизофрении, они, по-видимому, являются эффективными при лечении этих симптомов, независимо от того, вызваны ли они шизофренией, манией, деменцией или применением таких веществ, как амфетамины.

После того, как непосредственные симптомы исчезнут, в зависимости от причины психоза, пациентам может потребоваться продолжать прием антипсихотических препаратов для снижения вероятности будущих эпизодов.

Как действуют антипсихотические препараты Антипсихотические препараты воздействуют на то, как передается информация между отдельными клетками головного мозга. Мозг взрослого человека состоит более чем из 10 миллиардов нервных клеток, называемых нейронами. Каждый нейрон в мозге имеет одно длинное волокно под названием аксон, которое передает информацию другим нейронам (см. рисунок Типичная структура нерва). Подобно проводам, подключенным к огромному телефонному коммутатору, каждый нейрон вступает в контакт с несколькими тысячами других нейронов. Информация передается по аксону клетки в виде электрического импульса. Когда импульс достигает конца аксона, высвобождается крошечное количество химического вещества, называемого нейромедиатором, для передачи информации на следующую клетку в очереди. Рецептор на принимающей клетке обнаруживает нейромедиатор, что побуждает принимающую клетку генерировать новый импульс. Симптомы психоза, по-видимому, вызываются чрезмерной активностью клеток, чувствительных к нейромедиатору допамину. Следовательно, антипсихотический препарат работает путем блокирования рецепторов, чтобы уменьшить коммуникацию между группами клеток. То, насколько хорошо различные антипсихотические препараты блокируют различные виды нейромедиаторов, зависит от некоторых факторов. Каждый известный эффективный антипсихотический препарат блокирует дофаминовые рецепторы. Новые антипсихотические препараты (азенапин, клозапин, илоперидон, луразидон, оланзапин, кветиапин, рисперидон и зипразидон) также блокируют рецепторы серотонина, еще одного нейромедиатора. Эксперты посчитали, что это свойство может сделать эти препараты более эффективными. Однако недавние исследования не поддерживают эту точку зрения. Клозапин, который также блокирует многие другие рецепторы, явно является наиболее эффективным препаратом для лечения психотических симптомов. Но он широко не применяется из-за его серьезных побочных эффектов и необходимости мониторинга крови.

Типы антипсихотических препаратов Антипсихотические средства делятся на две группы: Нейролептики первого поколения (традиционные, более старые)

Антипсихотические средства второго поколения (более новые) В настоящее время около 95 % нейролептиков, назначаемых в США, являются антипсихотическими препаратами второго поколения. Врачи считали, что нейролептики второго поколения несколько более эффективны, но недавно полученные доказательства вызывают сомнения в этом. Они могут с меньшей вероятностью вызывать развитие некоторых серьезных нежелательных эффектов препаратов первого поколения. Антипсихотические препараты второго поколения могут облегчать позитивные симптомы (например, галлюцинации), негативные симптомы (например, отсутствие эмоций) и когнитивные нарушения (например, снижение умственной деятельности и концентрации внимания). Однако врачи не уверены, облегчают ли они симптомы в большей степени, чем старые антипсихотические препараты, или люди с большей охотой их принимают, так как они имеют меньше побочных эффектов. Клозапин, первый из антипсихотических препаратов второго поколения, является эффективным максимум у половины больных, которые не реагируют на другие антипсихотические препараты. Тем не менее, клозапин может иметь серьезные побочные эффекты, такие, как припадки или потенциально смертельное подавление деятельности костного мозга (что включает выработку лейкоцитов). Таким образом, он обычно применяется только для больных, невосприимчивых к другим антипсихотическим препаратам. В США людям, принимающим клозапин, обязательно раз в неделю измеряют количество лейкоцитов в течение по меньшей мере первых 6 месяцев, чтобы отменить клозапин при первом признаке того, что количество лейкоцитов уменьшается. Некоторые традиционные нейролептики и нейролептики второго поколения выпускаются в виде инъекционных препаратов длительного действия, которые необходимо вводить только один раз в месяц или два. Эти препараты полезны для многих людей, включая тех, которые испытывают трудности при приеме пероральных препаратов каждый день. В настоящее время исследуются и могут стать доступными антипсихотические препараты с новыми механизмами действия. Таблица Нейролептики Таблица