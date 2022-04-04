Симптомы кратковременного психотического расстройства напоминают бред, галлюцинации или другие психотические симптомы шизофрении , но они длятся гораздо меньше времени (от 1 дня до 1 месяца).

У людей с кратковременным психотическим расстройством имеется по крайней мере один из следующих симптомов:

Бред (ложные убеждения, которых люди придерживаются, несмотря на убедительные доказательства обратного)

галлюцинации;

дезорганизованная речь;

Очень дезорганизованное или кататоническое (ригидное или неотзывчивое) поведение

Врачи диагностируют кратковременное психотическое расстройство, если симптомы у человека длятся менее 1 месяца и их нельзя отнести к другому заболеванию. Другие расстройства, которые могут вызывать подобные симптомы, включают нежелательные лекарственные эффекты, заболевания, такие как опухоль головного мозга или эпилепсия височной доли, шизофрения и шизоаффективное расстройство.

Лечение кратковременного психотического расстройства подобно лечению шизофрении и требует наблюдения врача, а иногда краткосрочного лечения нейролептиками.

Рецидив встречается часто, но люди с кратковременным психотическим расстройством обычно хорошо функционируют в интервалах между эпизодами, и у них проявляется мало симптомов или симптомы отсутствуют.