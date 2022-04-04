Предоставлено Вамmsd logo
Кратковременное психотическое расстройство

Авторы:Carol Tamminga, MD, UT Southwestern Medical Dallas
ПровереноMark Zimmerman, MD, South County Psychiatry
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
Симптомы кратковременного психотического расстройства напоминают бред, галлюцинации или другие психотические симптомы шизофрении, но они длятся гораздо меньше времени (от 1 дня до 1 месяца).

 

У людей с кратковременным психотическим расстройством имеется по крайней мере один из следующих симптомов:

  • Бред (ложные убеждения, которых люди придерживаются, несмотря на убедительные доказательства обратного)

  • галлюцинации;

  • дезорганизованная речь;

  • Очень дезорганизованное или кататоническое (ригидное или неотзывчивое) поведение

Врачи диагностируют кратковременное психотическое расстройство, если симптомы у человека длятся менее 1 месяца и их нельзя отнести к другому заболеванию. Другие расстройства, которые могут вызывать подобные симптомы, включают нежелательные лекарственные эффекты, заболевания, такие как опухоль головного мозга или эпилепсия височной доли, шизофрения и шизоаффективное расстройство.

Лечение кратковременного психотического расстройства подобно лечению шизофрении и требует наблюдения врача, а иногда краткосрочного лечения нейролептиками

Рецидив встречается часто, но люди с кратковременным психотическим расстройством обычно хорошо функционируют в интервалах между эпизодами, и у них проявляется мало симптомов или симптомы отсутствуют.

