Бредовые расстройства характеризуется одним или несколькими стойкими ложными убеждениями, которые сохраняются в течение не менее 1 месяца.

К ложным убеждениям могут относиться обычные вещи, которые могут произойти (как обман супруга(-и)), или вещей, которые маловероятно произойдут (как например, удаление внутренних органов, не оставив при этом шрама).

Это расстройство может развиться у людей с параноидальным расстройством личности.

Врач ставит диагноз, главным образом, исходя из истории пациента после проведения анализов на другие возможные причины.

Больные обычно сохраняют функциональные способности и продолжают работать.

Хорошие отношения между врачом и пациентом имеют большое значение для лечения.

Бредовые расстройства обычно впервые возникают у людей в среднем или позднем взрослом возрасте. Они менее распространены в сравнении с шизофренией. Бредовое расстройство отличается от шизофрении при наличии бредовых идей без каких-либо других симптомов психоза (например, галлюцинаций, дезорганизованной речи или дезорганизованного поведения).

Бред может включать ситуации, которые действительно могут произойти в реальной жизни, такие как преследование, отравление, заражение или любовь на расстоянии. Либо ситуации, которые маловероятно произойдут, как например, удаление внутренних органов, не оставив при этом шрама. Разница между бредом и ложным или ошибочным убеждением заключается в том, что люди продолжают верить в бред, несмотря на обилие явных доказательств, опровергающих его.

Типы бредового расстройства Существует несколько типов бредового расстройства: Эротоманический. Больные уверены в том, что в них влюблен другой человек. Они часто пытаются связаться с объектом бреда посредством телефонных звонков, писем или цифровых сообщений. Некоторые пытаются наблюдать за объектом, и его преследование встречается часто. Поведение, связанное с бредовыми идеями, может быть незаконным.

Грандиозный. Больные убеждены в том, что у них есть какой-то огромный талант или что они сделали какое-либо важное открытие.

Ревнивый. Больные убеждены в том, что супруг или возлюбленный им изменяет. Эта уверенность основана на неверных выводах, поддерживаемых сомнительными доказательствами. При таких обстоятельствах физическое нападение может представлять существенную опасность.

Преследуемый. Больные верят в то, что против них организован заговор, за ними шпионят, на них клевещут или их притесняют. Люди могут многократно подавать иски или заявления в полицию или другие государственные органы. Редко люди прибегают к насилию в отместку за воображаемое преследование.

Соматический. Больные зациклены на функции или атрибуте организма, такой, как воображаемое физическое уродство или запах. Бред может также принять форму воображаемого медицинского расстройства, например, заражения паразитами.

Симптомы бредового расстройства Бредовое расстройство может развиться в результате существовавшего ранее параноидального расстройства личности. Начиная с ранней взрослой жизни, больные параноидальным расстройством личности постоянно проявляют недоверие и подозрительность по отношению к другим людям и их мотивам. Ранние симптомы бредового расстройства могут включать: ощущение того, что человека эксплуатируют;

озабоченность лояльностью и надежностью друзей;

выявление зловещих смыслов в благосклонных замечаниях или событиях;

обиду в течение длительного времени;

быстрое реагирование на мнимые обиды. Поведение не является очевидно странным или нестандартным. Люди с бредовым расстройством функционируют относительно хорошо, за исключением тех случаев, когда их специфический бред вызывает проблемы. Например, у них могут быть супружеские проблемы, если они ошибочно убеждены, что их супруг(а) был(а) неверным(ой).

Диагностика бредового расстройства Обследование врачом; После исключения других специфических заболеваний, которые могут вызывать бред (таких как расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ), врач основывает диагноз в основном на истории болезни человека и его симптомах. Врач также должен оценить, насколько опасным человек может быть, в частности, насколько вероятно, что действия больного будут основаны на бреде.

Прогноз при бредовом расстройстве Бредовые расстройства обычно не вызывают значительных нарушений. Тем не менее, больные могут становиться все более поглощенными своим бредом. Большинство людей могут продолжать работать, если только их работа не включает людей или событий, связанных с их бредовыми идеями.