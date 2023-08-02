Специфические фобии связаны с постоянной нереальной сильной тревогой в связи с и страхом перед специфическими ситуациями, обстоятельствами или объектами.
Тревожность, вызванная фобическим расстройством, может мешать повседневной жизни, потому что люди избегают определенных видов деятельности и ситуаций.
Диагноз, как правило, очевиден на основе симптомов.
Лечение обычно включает экспозиционную психотерапию.
Специфические фобии — это распространенные тревожные расстройства, которые ежегодно поражают около 8 % женщин и 3 % мужчин. Наиболее распространенные специфические фобии включают страх животных (зоофобия), боязнь высоты (акрофобия) и страх гроз (астрафобия или бронтофобия). Как минимум 5 % людей в некоторой степени боятся крови, инъекций или травмы, что может приводить к отказу от анализов крови и/или вакцинаций. Люди со специфической фобией часто страдают двумя или более фобиями.
Люди со специфической фобией избегают конкретных ситуаций или объектов, вызывающих тревогу и страх, или очень тяжело переносят их, что иногда приводит к приступу паники. Тем не менее, они признают, что их тревога является чрезмерной, и поэтому знают, что у них есть проблема.
Некоторые специфические фобии не вызывают большого дискомфорта. Например, городской житель, который боится змей, может без труда избегать их. Другие специфические фобии могут сильно мешать функционированию. Например, городской житель, который боится лифтов, может часто сталкиваться с ними и, таким образом, перед ним регулярно встает трудный выбор: избегание важной рабочей ситуации, подъем по лестнице или поездка в лифте с большим дискомфортом.
Некоторые распространенные фобии*
Фобия
Определение
Акрофобия
Боязнь высоты
Аматофобия
Боязнь пыли
Астрафобия
Боязнь грома и молнии
Авиафобия
Боязнь полетов
Белонефобия
Боязнь игл, булавок или других острых объектов
Бронтофобия
Боязнь грома
Клаустрофобия
Боязнь замкнутых пространств
Эротофобия
Боязнь женских гениталий
Гефирофобия
Боязнь пересечения мостов
Гидрофобия
Боязнь воды
Одонтиатофобия
Боязнь дантистов
Фартофобия
Боязнь испустить газы в общественном месте
Фазмофобия
Боязнь приведений
Фобофобия
Боязнь страхов или развития фобии
Спаргарофобия
Боязнь аспарагуса
Трискаидекафобия
Боязнь всего, связанного с числом тринадцать
Трипанофобия
Боязнь инъекций
Зоофобия
Боязнь животных (обычно пауков, змей или мышей)
* Существует 500 названных фобий, перечисленных на сайте «Перечень фобий» (Phobia List). Большинство из них чрезвычайно редкие.
Симптомы специфических фобий
У людей со специфической фобией развивается выраженный страх или тревожность в ответ на определенный предмет или ситуацию. Они могут попытаться справиться со своими страхами и тревогами, избегая их.
Диагностика специфических фобий
Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях
Врачи ставят диагноз специфической фобии, когда у людей имеется страх или тревожность со всеми следующими характеристиками:
Являются интенсивными и присутствовали в течение 6 месяцев или дольше
Касаются конкретной ситуации или объекта
Возникают сразу же при столкновении с ситуацией или объектом
Приводит к избеганию ситуации или объекта
Не соответствуют реальной опасности
Вызывают значительные страдания или значительно мешают функционированию
Также врачи исключают другие психические расстройства, которые могут вызывать подобные симптомы, такие как агорафобия, социофобия или стрессовое расстройство. Также возможно наличие у человека специфической фобии вместе с другим психическим заболеванием, таким как уже упомянутые тревожные расстройства, депрессия, биполярное расстройство, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, соматические симптомы и связанные с ними заболевания, а также расстройства личности, особенно зависимое расстройство личности.
Лечение специфических фобий
Экспозиционная терапия
Техники релаксации и/или дыхания (например, гипноз)
Иногда ограниченное применение лекарственных препаратов (например, бензодиазепинов или бета-блокаторов)
Некоторые люди обходятся без лечения, так как ситуацию или объект, которых они опасаются, легко избежать. Например, летучие мыши и пещеры. Если с ситуациями или объектами (такими как грозы) легко столкнуться, часто необходимо лечение.
Экспозиционная терапия, разновидность психотерапии, является предпочтительным методом лечения. Экспозиционная терапия включает постепенное и повторяющееся воздействие на пациента, в его воображении или иногда в реальности, факторами, которые вызывают страхи. Больных также обучают методам релаксации и/или дыхания, которые можно использовать до и во время экспозиции. Экспозиционная терапия повторяется до тех пор, пока пациент не станет чувствовать себя очень комфортно в ситуациях, провоцирующих тревогу. Психотерапевт может помочь обеспечить правильность проведения терапии, хотя люди могут проводить ее самостоятельно.
Экспозиционная терапия помогает более чем 90 % людей, если они проводят ее добросовестно. Почти всегда она является единственным необходимым лечением специфических фобий. Даже люди с боязнью крови или игл хорошо реагируют на экспозиционную терапию. Например, такие люди могут начать экспозицию, просто посещая кабинет врача (или просто проходя мимо офиса). На следующий день (или через неделю) они могут сидеть в смотровом кабинете, где у них не будут брать кровь. Следующим шагом может быть поднесение иглы к коже. Экспозиция может возрастать быстро или медленно, но в конечном итоге люди должны разрешить взять у них кровь.
Лекарственные препараты не очень эффективны в плане помощи в преодолении специфических фобий. Одним из исключений является применение бензодиазепинов (анксиолитиков) при некоторых специфических фобиях. Например, пациенты с авиафобией могут принимать бензодиазепин перед посадкой в самолет. Сам по себе бензодиазепин в целом не устраняет фобию, но дает возможность человеку совершить полет. Бета-блокаторы, такие как пропранолол, можно использовать непосредственно перед событием, вызывающим тревожность, например, публичным выступлением.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт психического здоровья, специфические фобии: Общая информация о различных аспектах специфических фобий, включая статистику распространенности