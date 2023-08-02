Специфические фобии

Экспозиционная терапия

Техники релаксации и/или дыхания (например, гипноз)

Иногда ограниченное применение лекарственных препаратов (например, бензодиазепинов или бета-блокаторов)

Некоторые люди обходятся без лечения, так как ситуацию или объект, которых они опасаются, легко избежать. Например, летучие мыши и пещеры. Если с ситуациями или объектами (такими как грозы) легко столкнуться, часто необходимо лечение.

Экспозиционная терапия, разновидность психотерапии, является предпочтительным методом лечения. Экспозиционная терапия включает постепенное и повторяющееся воздействие на пациента, в его воображении или иногда в реальности, факторами, которые вызывают страхи. Больных также обучают методам релаксации и/или дыхания, которые можно использовать до и во время экспозиции. Экспозиционная терапия повторяется до тех пор, пока пациент не станет чувствовать себя очень комфортно в ситуациях, провоцирующих тревогу. Психотерапевт может помочь обеспечить правильность проведения терапии, хотя люди могут проводить ее самостоятельно.

Экспозиционная терапия помогает более чем 90 % людей, если они проводят ее добросовестно. Почти всегда она является единственным необходимым лечением специфических фобий. Даже люди с боязнью крови или игл хорошо реагируют на экспозиционную терапию. Например, такие люди могут начать экспозицию, просто посещая кабинет врача (или просто проходя мимо офиса). На следующий день (или через неделю) они могут сидеть в смотровом кабинете, где у них не будут брать кровь. Следующим шагом может быть поднесение иглы к коже. Экспозиция может возрастать быстро или медленно, но в конечном итоге люди должны разрешить взять у них кровь.

Лекарственные препараты не очень эффективны в плане помощи в преодолении специфических фобий. Одним из исключений является применение бензодиазепинов (анксиолитиков) при некоторых специфических фобиях. Например, пациенты с авиафобией могут принимать бензодиазепин перед посадкой в самолет. Сам по себе бензодиазепин в целом не устраняет фобию, но дает возможность человеку совершить полет. Бета-блокаторы, такие как пропранолол, можно использовать непосредственно перед событием, вызывающим тревожность, например, публичным выступлением.