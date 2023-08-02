Приступы паники и паническое расстройство

Приступ паники является коротким периодом чрезмерного стресса, тревоги или страха, которые начинаются внезапно и сопровождаются физическими и/или эмоциональными симптомами. Паническое расстройство включает рецидивирующие приступы паники, которые приводят к чрезмерному беспокойству о будущих приступах и/или изменениям поведения, направленным на предотвращение ситуаций, которые могут вызвать приступ.

Приступы паники могут вызывать такие симптомы, как боль в груди, ощущение удушья, головокружение, тошнота и одышка.

Врачи основывают диагноз на описании пациентом приступов и опасений о будущих приступах.

Лечение может заключаться в приеме антидепрессантов и анксиолитиков, применении экспозиционной терапии и психотерапии.

Приступы паники встречаются часто и происходят по меньшей мере у 11 % взрослого населения каждый год. У большинства людей приступы паники проходят без лечения, но у некоторых развивается паническое расстройство.

Приступы паники могут возникать при любом тревожном расстройстве. Приступы паники могут также возникать у людей с другими психическими расстройствами (такими как депрессия). Некоторые приступы паники возникают в качестве реакции на конкретную ситуацию. Например, человек с боязнью змей может запаниковать при виде змеи. Другие приступы происходят без какого-либо очевидного провоцирующего фактора.

Паническое расстройство имеет место, когда люди беспокоятся о возникновении у них дальнейших приступов паники и/или изменяют поведение, чтобы избежать таких приступов. Паническое расстройство ежегодно присутствует у 2–3 % населения. Женщины приблизительно в 2 раза более склонны иметь паническое расстройство в сравнении с мужчинами. Паническое расстройство обычно начинается в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте (см. Панические расстройства у детей и подростков).

Симптомы приступов паники и панического расстройства Приступ паники предполагает внезапное появление интенсивного страха или дискомфорта плюс, по крайней мере, четырех из следующих физических и эмоциональных симптомов: боль или ощущение дискомфорта в груди;

ощущение удушья;

головокружение, неустойчивость или слабость;

страх смерти;

страх потерять контроль или сойти с ума;

чувство нереальности, странности или отрыва от окружающего мира;

приливы или озноб;

тошнота, боль в животе или диарея;

ощущения онемения или покалывания;

сильное сердцебиение или учащенный сердечный ритм;

ощущение нехватки воздуха или затруднения дыхания;

повышенное потоотделение;

умеренная или сильная дрожь; Знаете ли Вы, что... Симптомы приступа паники включают в себя многие виды физических симптомов, поэтому люди часто опасаются, что у них развились опасные заболевания сердца, легких или мозга. Например, во время приступа паники может возникать боль в груди, и люди могут беспокоиться, что у них инфаркт миокарда. В случае наличия тяжелых или стойких симптомов необходимо обследование врачом. Тем не менее, до постановки правильного диагноза приступа паники человек может много раз посещать врача или отделение неотложной помощи больницы. Хотя приступы паники приносят дискомфорт, временами очень сильный, они не являются опасными. Симптомы обычно достигают пика в течение 10 минут и исчезают в течение нескольких минут, поэтому врач может не иметь возможности непосредственно наблюдать за симптомами. Поскольку причины приступов паники часто неочевидны, страдающие от них люди часто предвидят приступы и беспокоятся о следующих приступах (состояние, называемое тревожным ожиданием) и стараются избегать ситуаций, которые они связывают с предыдущими приступами паники. Частота приступов может сильно варьироваться. У некоторых людей приступы паники случаются еженедельно или даже ежедневно в течение нескольких месяцев, тогда как у других может произойти несколько приступов за день с последующими неделями и месяцами спокойствия. Паническое расстройство часто сопровождается как минимум одним другим заболеванием. Наиболее распространенными сопутствующими психическими расстройствами являются другие тревожные расстройства, большое депрессивное расстройство, биполярное расстройство и легкое расстройство, связанное с употреблением алкоголя. Распространенные сопутствующие соматические заболевания включают нарушения сердечного ритма, гипертиреоз, астму и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

Диагностика приступов паники и панического расстройства Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Поскольку серьезные физические расстройства часто вызывают некоторые из тех же физических и эмоциональных симптомов, что и приступы паники, врачи сначала убеждаются в том, что люди не имеют физического нарушения. Врач собирает информацию об опыте пациента в отношении приступов и может проводить обследования для выявления других проблем. Диагноз панического расстройства ставится, когда у человека возникают неоднократные, неспровоцированные и неожиданные приступы паники плюс, как минимум, одно из следующего в течение не менее 1 месяца: Постоянное беспокойство, что они испытают другие приступы паники или беспокойство о последствиях приступа (например, что они потеряют контроль или сойдут с ума)

Изменения в поведении в связи с приступами паники (например, избегание ситуаций, которые могут вызвать приступ) После того как врачи убедятся в том, что симптомы пациента вызваны паническим расстройством, они стараются избегать проведения обширных тестов при будущих приступах паники, если только симптомы или результаты медицинского осмотра пациента не предполагают наличие новой проблемы.

Лечение приступов паники и панического расстройства Антидепрессанты и/или анксиолитики

Психотерапия, включая экспозиционную терапию, когнитивно-поведенческую терапию и межличностную психотерапию В отсутствие формального лечения некоторые люди выздоравливают, особенно если они продолжают сталкиваться с ситуациями, в которых произошли приступы. У других симптомы то усиливаются, то ослабевают в течение многих лет. Однако, если у людей были частые приступы, и они изменили свое поведение, чтобы избежать будущих приступов, обычно требуется медикаментозное лечение и/или психотерапия. Люди с паническим расстройством более восприимчивы к лечению, если они понимают, что это расстройство включает как физические, так и психологические процессы, и что лечение обычно способно контролировать симптомы. Лекарственные препараты Препараты, применяемые для лечения панического расстройства, включают Антидепрессанты

Анксиолитические препараты, такие как бензодиазепины Большинство видов антидепрессантов: трициклические антидепрессанты (ТЦА), ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), модуляторы серотонина и ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (СИОЗН) являются эффективными (см. таблицу Лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии). Бензодиазепины действуют быстрее, чем антидепрессанты, но могут приводить к лекарственной зависимости и, вероятно, более склонны вызывать сонливость, нарушение координации, проблемы с памятью и замедленную реакцию. СИОЗС или СИОЗН являются предпочтительными лекарственными препаратами, поскольку они так же эффективны, как и другие препараты, но обычно имеют меньше побочных эффектов. Например, они гораздо реже вызывают сонливость и не вызывают лекарственной зависимости, хотя при резкой отмене большинство СИОЗС и СИОЗН могут вызывать неприятные симптомы отмены (например, головокружение, утомляемость, головную боль, тошноту). Сначала пациентам можно назначить бензодиазепин и антидепрессант. Когда антидепрессант начинает действовать, дозу бензодиазепина обычно уменьшают с последующей отменой препарата. Однако для некоторых людей бензодиазепин является единственным эффективным долгосрочным методом лечения. Лекарственные препараты могут предотвратить или значительно уменьшить количество приступов паники. Однако без психотерапии лекарственные препараты могут не помочь людям меньше беспокоиться о будущих приступах и перестать избегать ситуаций, которые вызывают приступы паники. Может потребоваться продолжительный прием лекарственного препарата, потому что приступы паники после отмены препарата часто возвращаются. Психотерапия Большинство видов психотерапии, направленных на тревожные расстройства, включая паническое расстройство, обучают методам, способствующим релаксации. Стратегии релаксации включают осознанность, медитацию, гипноз, физические упражнения и медленное, устойчивое дыхание. Эти стратегии являются важным компонентом терапии, поскольку они одновременно снижают тревожность и позволяют продолжить психотерапию, которая может провоцировать тревожность. Было показано, что при паническом расстройстве эффективна когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). КПТ — это термин, используемый для описания различных видов терапевтических бесед, которые фокусируются на дисфункциональном мышлении и/или дисфункциональном поведении. У людей может быть свой четкий, но дисфункциональный цикл мышления, который может вызывать тревожность и/или панику. Например, человек может испытывать базовое беспокойство по поводу инфаркта миокарда и тратить слишком много времени на сканирование своего тела на наличие признаков инфаркта миокарда. Если они почувствуют боль в груди, у них может начаться цикл, который быстро приведет к паническому ошибочному убеждению, что они вот-вот умрут. КПТ предполагает прояснение этих циклов, а затем обучение пациентов методам распознавания и контроля своего искаженного мышления и ложных убеждений. После этого они могут изменить свое поведение, чтобы оно было более адаптивным. Кроме того, лечение побуждает их постепенно подвергать себя ситуациям, которые могут вызывать панику, тем самым снижая их предполагаемую связь между обстановкой и симптомами. Людей могут обучать следующему: не избегать ситуаций, вызывающих приступы паники;

распознавать, когда их страхи скорее всего не приведут к тяжелым последствиям;

реагировать с помощью медленного контролируемого дыхания или других техник, способствующих расслаблению.