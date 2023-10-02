Общие сведения о расстройствах настроения

Расстройства настроения являются психическими расстройствами, сопровождающимися длительными периодами чрезмерной печали (депрессии) и/или чрезмерного восторга (мании). Депрессия и мания представляют собой две эмоциональные крайности расстройств настроения.

Грусть и счастье являются частью повседневной жизни и отличаются от тяжелых эмоциональных проблем, которые диагностируются как депрессия и мания, испытываемые людьми с расстройствами настроения.

Печаль — естественная реакция на потерю, поражение, разочарование, травму или катастрофу. Печаль или горе — наиболее распространенные нормальные человеческие реакции на потерю или расставание, например, смерть любимого человека, развод или любовное разочарование. Обычно горе и потеря не вызывают постоянной тяжелой депрессии, за исключением случаев, когда речь идет о людях, предрасположенных к расстройствам настроения. У некоторых людей потеря близкого человека вызывает более стойкую и инвалидизирующую депрессию, которая называется длительное расстройство горя.

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Счастье, восторг или радость — это эмоции, которые люди испытывают, когда чувствуют позитивное отношение к чему-то. Мания — это аномальное состояние настроения, которое может ощущаться как счастье человеком с расстройством настроения, находящимся в середине маниакального эпизода. Обычно она связана с периодами чрезмерного возбуждения, гиперактивности и импульсивности. Во время маниакального эпизода люди могут испытывать сниженную потребность во сне, завышенную самооценку или величие, скачущие мысли, быструю речь, отвлекаемость и рискованное поведение. Мания значительно отличается от нормального спектра эмоций и может привести к нарушению функционирования и ухудшению отношений.

Расстройство настроения диагностируется, когда печаль или восторг более интенсивны, чем обычно, сопровождаются определенными другими симптомами и нарушают способность физического, социального и рабочего функционирования.

Когда возникает только депрессия, медицинским термином для ее обозначения является однополярное расстройство, которое может описывать несколько расстройств:

Большое депрессивное расстройство

Персистирующее депрессивное расстройство

Предменструальное дисфорическое расстройство

Депрессивное расстройство, вызванное психоактивными веществами/лекарственными препаратами

Другой категорией расстройства настроения являются биполярные расстройства, которые включают эпизоды депрессии, перемежающиеся эпизодами мании или гипомании (менее тяжелая форма мании). Мания без депрессии (так называемая униполярная мания) является очень редкой.

Приблизительно 30 % людей сообщают о депрессии, как об одном из их симптомов, когда они обращаются к врачу. Но тяжелая депрессия отмечается на самом деле менее чем у 10 %. Почти 4 % населения США страдают биполярным расстройством.

Также могут возникать расстройства настроения у детей и подростков.

Наличие расстройства настроения, особенно включающего депрессию, повышает риск других проблем, таких как неспособность выполнять повседневные виды деятельности и поддерживать отношения, потеря аппетита, чрезмерная тревога и алкоголизм. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что около 15 % людей с нелеченой депрессией совершают самоубийство.