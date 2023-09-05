Параноидальное расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью необоснованного недоверия и подозрительности по отношению к другим с интерпретацией их мотивов как враждебных или вредительских.

Поскольку люди с параноидальным расстройством личности подозревают, что другие планируют использовать, обмануть или причинить им вред, они всегда настороже на предмет возможных оскорблений, мнимых обид или угроз.

Врачи диагностируют параноидальное расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, включая недоверие и подозрительность во многих аспектах жизни.

Эффективного лечения не существует, но можно попробовать когнитивно-поведенческую терапию, а лекарственные препараты могут облегчить некоторые симптомы.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с параноидальным расстройством личности не доверяют другим и предполагают, что другие намерены причинить им вред или обмануть их, даже если у них нет причины для таких подозрений.

Параноидальное расстройство личности возникает приблизительно у 3–5 % людей в Соединенных Штатах Америки. Считается, что это расстройство личности чаще встречается у мужчин. Некоторые данные свидетельствуют о том, что параноидальное расстройство личности передается по наследству. Эмоциональное и/или физическое насилие и преследования в детстве могут способствовать развитию этого расстройства.

Кроме того, часто присутствуют другие психические расстройства. Например, у людей с параноидальным расстройством личности могут также быть одно или несколько из следующих расстройств:

Симптомы параноидального расстройства личности Люди с параноидальным расстройством личности подозревают, что другие планируют использовать, обмануть их или причинить им вред. Они считают, что на них могут напасть в любое время и без причины. Несмотря на отсутствие доказательств, они настойчиво придерживаются своих подозрений и мыслей. Интерпретация опыта как враждебного Люди с параноидальным расстройством личности часто считают, что другие сильно и необратимо травмировали их. Они всегда настороже на предмет возможных оскорблений, мнимых обид, угроз и измен и ищут скрытые значения в замечаниях и действиях других. Они внимательно следят за другими за доказательствами, подтверждающими их подозрения. Например, они могут неверно истолковать предложение о помощи как предпосылку к тому, что они сами не могут выполнить задачу. Если они считают себя обиженными или травмированными, они не прощают человека, который их обидел. Они склонны контратаковать или злиться в ответ на эти предполагаемые обиды. Поскольку они не доверяют другим, они чувствуют потребность быть самодостаточными и всё контролировать. Влияние на отношения Люди с параноидальным расстройством личности не решаются доверять или развивать близкие отношения с другими, потому что опасаются, что информация может быть использована против них. Они сомневаются в лояльности друзей и верности своего супруга или партнера. Они могут быть крайне ревнивы и постоянно подвергать сомнению действия и мотивы своего супруга или партнера, чтобы оправдать свою ревность. С людьми с параноидальным расстройством личности бывает трудно ужиться. Если другие отрицательно реагируют на них, они считают эти реакции подтверждением своих первоначальных подозрений.

Диагностика параноидального расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют параноидальное расстройство личности, если люди постоянно недоверчивы и подозрительны в отношении к другим, о чем свидетельствуют по крайней мере четыре из следующих признаков: Они подозревают, без достаточных оснований, что другие люди эксплуатируют, обижают или обманывают их.

Они озабочены необоснованными сомнениями в надежности своих друзей и коллег.

Они неохотно доверяют другим, чтобы те не могли использовать информацию против них.

Они неверно истолковывают безобидные замечания или события как имеющие скрытые значения унижения, враждебности или угрозы.

Они затаивают обиду, если считают, что их обидели, травмировали или оскорбили.

Они сразу думают о нападении на себя или свою репутацию, и реагируют резко или контратакуют

Они часто подозревают, что их супруг или партнер неверен, хотя у них нет достаточных оснований подозревать его. Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.