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Параноидальное расстройство личности

Авторы:Mark Zimmerman, MD, South County Psychiatry
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Основная информация

Параноидальное расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью необоснованного недоверия и подозрительности по отношению к другим с интерпретацией их мотивов как враждебных или вредительских.

  • Поскольку люди с параноидальным расстройством личности подозревают, что другие планируют использовать, обмануть или причинить им вред, они всегда настороже на предмет возможных оскорблений, мнимых обид или угроз.

  • Врачи диагностируют параноидальное расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, включая недоверие и подозрительность во многих аспектах жизни.

  • Эффективного лечения не существует, но можно попробовать когнитивно-поведенческую терапию, а лекарственные препараты могут облегчить некоторые симптомы.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с параноидальным расстройством личности не доверяют другим и предполагают, что другие намерены причинить им вред или обмануть их, даже если у них нет причины для таких подозрений.

Параноидальное расстройство личности возникает приблизительно у 3–5 % людей в Соединенных Штатах Америки. Считается, что это расстройство личности чаще встречается у мужчин. Некоторые данные свидетельствуют о том, что параноидальное расстройство личности передается по наследству. Эмоциональное и/или физическое насилие и преследования в детстве могут способствовать развитию этого расстройства.

Кроме того, часто присутствуют другие психические расстройства. Например, у людей с параноидальным расстройством личности могут также быть одно или несколько из следующих расстройств:

Симптомы параноидального расстройства личности

Люди с параноидальным расстройством личности подозревают, что другие планируют использовать, обмануть их или причинить им вред. Они считают, что на них могут напасть в любое время и без причины. Несмотря на отсутствие доказательств, они настойчиво придерживаются своих подозрений и мыслей.

Интерпретация опыта как враждебного

Люди с параноидальным расстройством личности часто считают, что другие сильно и необратимо травмировали их. Они всегда настороже на предмет возможных оскорблений, мнимых обид, угроз и измен и ищут скрытые значения в замечаниях и действиях других. Они внимательно следят за другими за доказательствами, подтверждающими их подозрения. Например, они могут неверно истолковать предложение о помощи как предпосылку к тому, что они сами не могут выполнить задачу. Если они считают себя обиженными или травмированными, они не прощают человека, который их обидел. Они склонны контратаковать или злиться в ответ на эти предполагаемые обиды. Поскольку они не доверяют другим, они чувствуют потребность быть самодостаточными и всё контролировать.

Влияние на отношения

Люди с параноидальным расстройством личности не решаются доверять или развивать близкие отношения с другими, потому что опасаются, что информация может быть использована против них. Они сомневаются в лояльности друзей и верности своего супруга или партнера. Они могут быть крайне ревнивы и постоянно подвергать сомнению действия и мотивы своего супруга или партнера, чтобы оправдать свою ревность.

С людьми с параноидальным расстройством личности бывает трудно ужиться. Если другие отрицательно реагируют на них, они считают эти реакции подтверждением своих первоначальных подозрений.

Диагностика параноидального расстройства личности

  • Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях

Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров.

Врачи диагностируют параноидальное расстройство личности, если люди постоянно недоверчивы и подозрительны в отношении к другим, о чем свидетельствуют по крайней мере четыре из следующих признаков:

  • Они подозревают, без достаточных оснований, что другие люди эксплуатируют, обижают или обманывают их.

  • Они озабочены необоснованными сомнениями в надежности своих друзей и коллег.

  • Они неохотно доверяют другим, чтобы те не могли использовать информацию против них.

  • Они неверно истолковывают безобидные замечания или события как имеющие скрытые значения унижения, враждебности или угрозы.

  • Они затаивают обиду, если считают, что их обидели, травмировали или оскорбили.

  • Они сразу думают о нападении на себя или свою репутацию, и реагируют резко или контратакуют

  • Они часто подозревают, что их супруг или партнер неверен, хотя у них нет достаточных оснований подозревать его.

Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.

Лечение параноидального расстройства личности

  • Когнитивно-поведенческая терапия

  • Иногда лекарственные препараты

Общие принципы лечения параноидального расстройства личности аналогичны принципам лечения всех расстройств личности.

Поскольку люди с параноидальным расстройством личности крайне подозрительны и недоверчивы, врачи часто испытывают трудности с установлением отношений сотрудничества и взаимного уважения с ними. Чтобы помочь установить отношения и поощрить людей к участию в лечении, врачи часто пытаются признать любые подозрения, для которых могут иметься хоть какие-то основания.

Эффективное лечение параноидального расстройства личности отсутствует. Однако, если люди готовы сотрудничать, когнитивно-поведенческая терапия может оказаться полезной.

Для лечения определенных симптомов могут назначаться лекарственные препараты, такие как антидепрессанты и новые нейролептики (второго поколения). Нейролептики второго поколения могут помочь уменьшить тревожность и паранойю.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.